(Música cabecera)

LA ALDEA ENCANTADA DE PINOCHO

"EL ÁRBOL DE LA VIDA"

(RÍEN)

¿Eh?

Oh, esta tampoco sirve.

¡Desde cuándo no hay trozos de madera

que sirvan para hacer tirachinas en este bosque!

¿Eh?

(LOS DOS) ¿Mm?

(Música suave)

¡Está escrito con símbolos de hadas!

Está prohibido entrar en el bosque Preciado.

(GRUÑE)

¡Ah, fresas silvestres!

Bueno, al menos no he venido en vano.

¡Me niego a que un par de piedras me impidan hacer un tirachinas!

(RÍE)

Pues yo no veo por qué es tan preciado este bosque.

¡Oh!

(Música animada)

¡Alucino!

¡Arrea!

¡Tiene la forma perfecta para un tirachinas!

¡Y no es una rama podrida! (RÍE)

(Música animada)

(RÍE)

¿Qué se te ha perdido en el bosque Preciado?

Eh... Nada. ¡Oh!

Tranquila, ya me marcho.

¿De verdad crees que vas a irte de rositas?

Con esto vamos a hacer una tarta de fresas riquísima.

¡Rápido, corre!

¿Pinocho?

¡Ah!

¿Quién es esa hada?

No sé. Me viene persiguiendo desde el bosque Preciado.

Mm...

(LOS DOS) ¡Ah!

¿Cómo que has entrado al bosque Preciado?

¿En qué estabas pensando?

(Música animada)

¿Oh?

¡Ah!

(Música suave)

Ah, qué preciosidad.

Qué árbol tan bonito.

Hola, ¿vivís ahí dentro?

¿Vosotros no sois enemigos del bosque entonces?

No.

¡Oh!

Oh, qué pasada.

Es muy muy bonito.

Me llamo Selva, guardiana del bosque Preciado,

los árboles y los animales.

Porque, ¿no cazaréis animales? (NIEGAN)

-¿Y qué es toda esa madera?

(LOS DOS) Eh...

-Es madera seca que he recogido yo mismo.

Deduzco que cuidas a Úkiba, el Árbol de la Vida,

en el corazón del bosque.

Es un honor, Selva. Soy Gepetto.

Yo soy Pinocho y esta es Betulla.

Siento mucho haber entrado en el bosque Preciado.

Agradezco que seas tan sincero

y te perdono.

¡Anda, estás ahí! Habrás traído fresitas.

Hemos tenido un problemilla al venir.

(CARRASPEAN)

(Música suave)

(RÍE)

(TODOS) ¡Qué bueno!

¡Cuántas fresas!

¡Oye, que son para la tarta!

¿Quieres venir?

Después podemos darte una vuelta por la aldea.

(ASIENTE)

(RÍEN)

Tengo que terminar una cosita. ¡Os veo más tarde!

(Música suave)

Dime, ¿qué estabas haciendo en el bosque Preciado, Pinocho?

Eh... Pues...

¡Toma esto! La encontré en el bosque Preciado.

Qué bonita.

La pondré en un jarrón.

Solo me preocupaba que hubieras hecho alguna tontería.

(RÍE)

La tarta de tu madre está "riconuda".

(SE ESFUERZA)

¡Para mí!

(RÍEN)

Cómetela con las manos. No hace falta usar tenedor.

De parte de mamá. Muchas gracias, Betulla.

-¡Oh! ¡Qué objeto más curioso!

¡Ah!

¿Qué es eso?

(Música animada)

(RÍE)

(RÍEN)

¡Hola! ¡Ah!

(RÍEN)

Hay que ver lo bien que lo pasáis aquí.

Ah, esto no tiene nada que ver con el bosque.

Oh.

El bosque Preciado.

Tengo que volver. ¡Espera!

Dicen que vuelas que te las pelas.

¿Una carrera?

Pero, te lo advierto, soy el mejor sobre un aeropatín.

(RÍE) Y el más modesto. (RÍEN)

-Vale, veremos si es verdad.

¡Oh!

(Música suspense)

Uh, ¿estás bien?

Sí, sí. Es que de repente me siento un poco rara.

-Tendrás empacho de tarta.

¡Eh, Selva! ¿Estás preparada?

¡Tres, dos, uno! ¡Ya!

(Música animada)

(LOS TRES) ¡Oh!

¿Qué estará haciendo aquí?

Algo pasa. ¡Vamos!

¡Que voy!

¡Ah!

Uh. Lo siento, señor.

-Oh, un ciervo.

¿Es temporada de caza? No perdamos tiempo.

(Música animada)

(RÍE)

Oh.

Oh, no. Lo siento otra vez.

Pero ¿qué me pasa?

Oh, no...

Oh...

(RÍE) ¡He ganado!

¿Selva?

Oh...

Creo que me ha dado otro mareo.

Estoy segura de que no es por la tarta.

(BERREA)

-¡Ah! ¡El bosque Preciado!

Está en peligro. Eso es lo que notaba.

Mm...

Coge tus aeropatines, rápido.

¡Ah!

(Música animada)

(ULULAN)

(TODOS) ¡Oh!

(Continúa la música)

Espera aquí. Es más seguro. (BERREA)

(Continúa la música)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

(Música suave)

Oh, pero ¿qué está pasando?

Alguien ha hecho daño a Úkiba.

Antes le corté un trocito de madera a Úkiba.

No creí que le pasaría esto. ¿Estás majara?

Nunca se debe cortar nada de un árbol mágico porque le duele.

Ah.

¡Úkiba se está muriendo por tu culpa!

¡Te destierro de este bosque!

¡No se te ocurra volver jamás!

Oh.

Úkiba, voy a darte mi fuerza.

Tómala, te lo suplico. (TODOS) ¡Oh!

Oh...

(Música suave)

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

(TODOS) ¡Selva!

¡Oh, no! Debemos hacer algo.

Llama mágica, todas las zarzas. ¡Abracadabra!

Oh...

(LOS DOS) ¿Qué?

-El ciervo.

-Ay, ay.

(Disparos)

Lo siento, señor alcalde.

-¡Cazadores!

Voy a inventar algo para distraerlos.

Señor alcalde, es el bosque Preciado.

-¿Sabes lo que es preciado? Un buen asado.

(RÍE)

Oh...

En vez de lamentarte, piensa cómo podrías ayudar.

Pero Selva me ha expulsado del bosque.

De todas formas, ¿qué quieres que...?

¿Oh?

¡Oh!

¡Eh, papá! ¡Mira!

Los brotes en el agua echan raíces.

He de reconocer que lo ha hecho rapidísimo.

(Música suave)

Mm...

-Em... El ciervo ya debe haberse marchado.

Podríamos hacer lo mismo.

(BERREA) -¡No! Por allí.

(IMITA BERRIDO)

Eh, ¿qué estás haciendo tú aquí?

¡Fuera, fus!

(SE ESFUERZA)

¡Selva! ¿Tú de nuevo?

Mira este pequeño brote.

¿Podrías usar tu magia con sus raíces?

Ah.

-¡Ya te tengo, cervatillo!

-¿Pero qué haces aquí, Mechita?

(ASUSTADO) Yo que vosotros no me quedaría ahí.

No me digas. ¿Y por qué no?

(SE ESFUERZA)

Bien hecho, Selva.

(SE ESFUERZA)

¡Oh!

(Música suave)

Funciona, sí.

(Música animada)

¡Es estupendo!

En cuanto a ti, Pinocho.

Tengo que agradecértelo.

El viejo Úkiba ha vivido su tiempo

y ahora el bosque Preciado tiene un nuevo Árbol de la Vida.

-¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude!

-¡Salvados!

Gracias. Empezaba a pinchar un poco.

(RÍEN)

-Oye, ¿y nosotros qué?

¿Por caridad? -¿Vosotros?

¡Os habéis atrevido a entrar en el bosque Preciado

a cazar animales inocentes!

-¿Qué? ¡No!

¡Juro que no nos volveremos a acercar al bosque Preciado

y tampoco volveremos a cazar nunca!

Lo prometemos.

-Hum. (LOS DOS) ¡Ay!

Un paseo por el bosque es más bonito

si está lleno de animales, ¿no os parece?

(ASIENTE)

Y nosotros también dejaremos en paz el bosque Preciado.

Di que volverás a visitarnos a la aldea.

Mm... Pues claro.

Además, Mechita y yo tenemos una carrera pendiente.

¿Verdad?

(RÍE)