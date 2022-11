(Música)

"La aldea encantada de Pinocho.

Adorable bruja."

¿Dónde están esas setas?

Llevamos horas buscando.

¿Es que solo a ti se te ocurre intentar robarle la escoba

a la bruja?

Culpa tuya.

Solo quería demostrarte que el aeropatín es más rápido.

Y por eso estamos metidos en este lío.

No te quejes.

Al menos no nos ha convertido en babosas.

¡Mira, una seta!

¿No dijo amarilla y con puntos azules?

Tanto monta, monta tanto.

Da igual.

Sí, es verdad.

Odio este lugar.

Vámonos.

¿Las encontrasteis?

Sí, amarillas y azules, como nos dijo.

Perfecto.

Echad tres grandes dentro de la olla.

¡Oh! ¡Ay!

Pues nada, la dejamos tomar la sopa tranquila.

¡No es una sopa cualquiera!

Es una poción que me hará estar tan guapa y lozana

como cuando tenía 100 años.

¿Guapa?

¡Pero qué bien huele este dulce elixir de la juventud!

¡Ay!

¿Y bien? A que os habéis quedado patidifusos.

Es que está distinta y cambiada.

¿Eras un hada cuando tenías 100 años?

¿Qué?

Espejito, espejito mágico.

¿Quién es la más bella?

-Me alegro de volver a verte.

Madre mía, ¡qué aspecto tan cambiado!

-¿De qué va disfrazada?

-¿A qué esperáis? ¿A Navidad?

(GRITA)

¿Qué clase de setas habéis cogido?

¡No!

¡Dije amarillas con puntos azules!

Bruja, pero si el traje de hada le sienta estupendo.

¡Me las pagareis!

(SILBA)

¿Le habremos despistado?

¡Gusanos miserables!

¡Sé que estáis ahí!

Abracadabra, probad unos vatios de mis flotantes relámpagos.

¿Eh?

Abracadabra, probad unos vatios de mis flotantes relámpagos.

No puedo hacer conjuros de bruja.

¡Hala, doña hada!

Verás cuando se enteren todos.

¿Qué? No puede saberlo nadie.

Tengo una reputación.

¡Por favor!

Vale. No diremos ni pío.

Si nos sigue haciendo caramelitos.

¡Veréis cuando vuelva a convertirme en bruja!

¡A ver quién se ríe entonces!

¡Una entrega para Alí Babá!

-Gracias, Farfala.

Ya sé dónde poner estas maravillas.

¿De dónde habéis sacado eso?

No podemos decírtelo, es secreto.

Sí, no queremos tener problemas con la bruja.

¡Chss! ¿Qué?

¡Mechita!

Si no he dicho que se ha convertido en hada.

¿En hada?

¡Contadme todos los detalles!

Bueno, vale, pero que quede entre nosotros.

Ajá.

¡Oh!

-¿Eh?

¿Oh? ¡Ah!

¿Qué?

(ERUCTA)

¡Por favor, es una mon-hada!

-Tiene que haber una fórmula para librarme de esta maldición.

(Puerta)

¡No es momento para más caramelos!

-¡Ay, qué conjunto tan bonito!

¡Esas alas son divinas!

Venga, cuéntamelo todo.

-¿Bonito? ¿Divino?

-Dime, ¿cuánto hacía que querías ser hada?

Tomemos un vaso de zumo de rosas

y hablemos del Festival de Primavera.

Tengo muchas.

-Otro día, si eso.

Tengo trabajo que hacer.

¡Ay, qué "ilu"!

-¡Dichosos niños!

Cuando os pille, os voy a convertir en calzadores.

¡Os pillé, pequeños granujas!

(AMBOS) ¡Nosotros no hemos sido!

¿No podíais estar calladitos un rato?

Como me vea alguna bruja estoy acabada.

(LLORA)

¿y Por qué no les dice que ha sido sin querer?

¿Y reconocer que he sido engañada por unos niños?

¡Peor aún!

¡Oh!

Veo que solo tengo una solución:

irme lejos.

Creo que ya es tarde.

Conque es cierto, te has convertido en hada.

Qué vulgar.

A Kiblik no le va a gustar esta traición.

-¿Qué traición?

Me he disfrazado para engañar a estos críos.

Querían robarme la escoba.

Lo siento, doña Bruja.

No volveremos a molestarla.

Lo prometemos.

De paso, iba a obligarles a cortarme las uñas de los pies como castigo.

-Eso es muy repugnante.

Ya me extrañaba a mí.

Tú siendo un hada...

(RÍE)

Ridículo, ¿Verdad?

-Aunque siendo honesta,

robarle la escoba a una bruja es muy grave.

¡Se merecen una cruel transformación!

¡Abracadabra!

¡Probad los vatios de mis flotantes relámpagos!

-¡Abracadabra!

-¿Qué? ¿Unos oseznos?

-Sí. Así sufrirán el ridículo eterno.

(RÍE)

-¡Bravo!

Es algo diabólico.

En fin, me quedaría encantada, pero he dejado la marmita al fuego,

así que...

De nuevo, enhorabuena por el disfraz.

Esas alas son muy convincentes.

-¿Qué tal si eres el hada madrina de un recién nacido?

Es muy fácil,

Solo tienes que ponerte junto a la cuna.

Yo te enseño.

Además, he visto al alcalde.

Este año nos espera un gran festival.

Una bruja reconvertida no es algo que se ve a diario.

-¿Cómo? ¿Le has mentido a tu querida y vieja amiga?

-No, no, no es lo que parece.

-En ese caso,

no te importará que transforme a estos mequetrefes en babosas.

¡Esto me ha dado hambre!

¡Abracadabra, viento y lluvia, que venga un tormentón!

(ESTORNUDA)

Mi alergia...

Lo has hecho adrede.

¡Esta me las pagarás!

(ESTORNUDA)

-¡Venga, largo de aquí,

si no queréis que os conviertan en babosas!

Te he estado buscando por todas partes.

-¿Vienes a ser el hada madrina de mi hija?

No voy a poder escapar de Grilda con estas ridículas alas.

¡Oh, ya está bien!

¡Vosotros dos!

¡Abracadabra, "cataplof", invierte la maldición!

Más vale que tengáis una buena idea para sacarme de este embrollo.

¿Qué? No pienso montarme en ese dichoso artefacto.

¡Al fin te he pillado, traidora apestosa!

-¡Abracadabra, presto, calabaza!

-¡Lombrices viscosas!

(ESTORNUDA)

-¡Oh!

-¿De verdad creías que podrías darme esquinazo

con un truco tan viejo?

(ESTORNUDA)

Tú te vienes conmigo a ver a Kiblik.

Estoy convencida de que acabará quitándote todos tus poderes.

(ESTORNUDA)

-¡Quieta, querida!

De lo contrario, responderás ante mí.

(RÍE)

-¡Vuelve a repartir tus paquetitos, insecto!

Si sabes lo que te conviene.

-Vale.

¡Paquete especial para el fin del mundo!

-¡No! ¡No puedes hacerme esto, criatura inmunda!

Las hadas se ayudan entre ellas, ¿no?

-Gracias, pero he de confesarte que en realidad no soy ninguna hada.

Estoy así por un accidente con una poción

y no conozco el antídoto.

Nos equivocamos al traer los ingredientes

y quedó así.

-Ay, pobre bruja buena.

¡Qué pena!

-¡Puaj!

El sombrero, ha vuelto a su color original.

¡Anda!, pero ¿cómo? ¡Ah!

¡Adorable bruja!

En el fondo, todos la queremos mucho.

¡Puaj!

Es como una abuela mala, pero buena.

¡Eres maravillosa!

(TODOS) ¡Te queremos!

(GRITA)

Vuelvo a ser una bruja.

¡Vuelvo a ser una bruja!

(RÍE)

Todo gracias a nosotros.

Sí. ¿Y si hacemos las paces?

Ni hablar, granujas.

Vamos a hacer un trato.

¿Qué tal si echamos una carrera?

Quien llegue primero gana.

Si perdéis, me entregaréis los platos

y me contaréis las uñas durante un mes.

(RÍE)

Tres, dos... ¡Ya!

(RÍE)