Misión - Rescatar hurón

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

¡Tachán!

-Todas las princesas tienen mascotas

y yo me lo merezco más que nadie. -Pues claro, princesa.

-Peeves, tráeme una mascota bonita.

¡Esta! -Ahora mismo, princesa.

No te largues.

-Cuando tenga mi propio hurón, daré una gran fiesta

para presumir de él ante todo el mundo.

-"Voilà".

Aquí tenéis, alteza real.

-Oh, es perfecta.

(RÍE)

He estado trabajando en mi nuevo invento.

¿Y qué es?

Un nuevo superdisco para mi manopla.

Para ello, me he inspirado en mi superhéroe favorito,

El Imparable. ¡Qué guay!

¿Y qué vas a lanzar ahora?

¿Bolas de nieve, canicas...? ¿Nubes de azúcar?

(RÍEN) Ahora lo veréis. Es increíble.

Además, nos servirá para cualquier misión.

Oh. Oh, oh. Animal en peligro.

Petronix Defenders... (HABLAN A LA VEZ) ¡A la patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

¡Sí!

Mirad, hemos aterrizado en Alemania.

(HABLAN A LA VEZ) ¡Oh, no!

Otra vez la princesa Petswiper.

Ha robado otro animal salvaje.

Los hurones chillan cuando les obligan a estar quietos.

(Chillidos)

Necesitan moverse.

Es verdad. No puede seguir enjaulado.

Hay que rescatarlo y devolverlo al bosque.

Tenemos que intervenir.

Yo voy contigo. ¡Genial!

Jia, Tim, nos apoyaréis desde la nave, ¿de acuerdo?

Petronix Defenders... (HABLAN A LA VEZ) ¡Al rescate!

¡Vamos allá!

Es el momento de usar mi nuevo invento para la manopla.

¡Genial!

¿Y ya lo has probado? ¿Cómo funciona?

Solo puedo decir que es algo increíble.

Estoy deseando enseñaros lo que puede hacer.

Localizada la carroza de la princesa.

Os estáis acercando. Id con cuidado.

Recibido. Gracias.

Pup-E la ha encontrado.

Venga, vamos a ensayar tu entrada triunfal.

Corretea conmigo.

(FORCEJEA)

-Muy bien, princesa. Extraordinario.

Pobrecito hurón. Lo tiene atado con correa.

No por mucho tiempo.

Utilizaré mi nuevo invento para alejar a Peeves y la princesa

mientras tú recuperas el hurón. Está bien.

¿Seguro que funcionará? 100 % seguro.

¿Lista para la acción?

(FORCEJEA)

Quieta ahí, princesa.

(SE SORPRENDEN) Lanzando superpompas.

¡Pompas gigantes!

-Yo os protegeré, princesa.

Activando "gatolazo".

¡Eh! Mi hurón.

-Es mejor huir, princesa.

(LADRA) (MAÚLLA)

¡Lo conseguimos!

Claro que sí.

Mi nuevo lanzador de pompas es increíble.

Matt... Cuidado, Pup-E.

(HABLAN A LA VEZ) ¡No!

(RÍEN) -¡Qué bien!

Oh no, Pup-E.

Rápido, Peeves. La correa.

-Tened, princesa.

-No es para mí.

Atrapa a ese cachorro, rápido. -Oh, claro.

Disculpad, princesa. Vuestros deseos son órdenes.

Aquí tenéis, pillina real. Suéltalo, princesa.

Ah... Me lo pensaré.

No. Me lo he pensado y me lo quedo.

Perrito, perrito. Eres mi mascota. Ahora tengo dos mascotas.

(RÍE)

Cielos, debí pensar que estas pompas

no solo atraparían a los malos. ¡Petronix!

(RÍEN)

¿Qué pasa aquí? La manopla no funciona.

Matt, ¿no habías contado con esto?

"No, ojalá."

Ya sé, aumentaré la potencia para salvar a Pup-E.

(RÍE) ¡Funciona!

Oh, oh. ¡"Voilà"!

Lanzando superpompas.

Oh...

(RÍE) ¡Qué diver!

Tengo dos por el precio de uno. (RÍE)

Ánimo, Kitt-10. Cómo tú sabes.

(MAÚLLA)

"Ahora funciona."

(HABLAN A LA VEZ) ¡Yuju!

Necesito cierta ayudita, alteza.

-No te quedes ahí como un pasmarote.

Dame mi cetro real, deprisa.

-¿Eh? Oh, ahora mismo, princesa.

-Vamos allá.

Toma, toma y toma.

(RÍEN)

Oh, no. ¡Kitt-10!

(MAÚLLA)

-Oh, ya tengo una nueva mascota, el robogatito.

¡Ni hablar!

No podéis conmigo. Quietecito.

(RÍE) Ahora me voy de fiesta con mi nuevo perrito,

mi gatito y mi hurón.

-Vuestra carroza os espera. -Perfecto.

Ya me estaba aburriendo. Voy a por mi nuevo gatito.

Acelera, Peeves.

Jolín, estaba tan emocionado con mi nuevo superdisco

que no me he molestado en probarlo.

Tranquilo, Matt.

Seguimos teniendo la fuerza más importante.

Somos el equipo Petronix.

Matt, he actualizado el programa de tu manopla.

Ahora debería funcionar.

Uf, por fin.

¡Vamos a rescatar a nuestras mascotas!

Jia, Tim, ¿podéis ver a la princesa y a Kitt-10?

Kitt-10 está ahí delante. Recibido.

Mmm. ¿Dónde está mi gatito?

-Ahí está.

(MAÚLLA)

Ahí está.

¡Kitt!

Tranquila, Emma. La bajaré.

Ahora voy a usar un invento ensayado y aprobado.

Lanzando cortaligaduras.

Lanzando superpompa.

Lanzando cortaligaduras.

Oh, Kitt. Estás a salvo.

Muy bien.

Ahora, a por Pup-E. ¡Vamos allá!

¡Petronix Max modo!

Sube, Matt.

Activando superbotas.

Ánimo, Kitt-10.

¿Dónde está mi gato? Debería estar atado a la correa.

-No andará muy lejos, princesa.

¡Venga!

Oh, ¿qué? (GRITA)

(GRITA)

Peeves, ¿qué está pasando?

-Creo que son los Petronix Defenders.

Pero no os preocupéis.

Oh, cielos.

(GRITA) Lazos pegajosos.

(GRITAN) -Agarraos fuerte, princesa.

Vamos a aterrizar.

¿Te apetece volar, Peeves?

Activando "gatolazo".

(GRITA)

Oh, cielos.

Sal de ahí, princesa.

Y despacito.

A mí no me dais órdenes.

Será mejor que salgas.

Es igual. De todas formas, iba a salir, pero antes...

Te voy a parar los pies.

Oh, ¡eh! Mi cetro. Se acabó, princesa.

Ni hablar, son míos.

Cortaligaduras.

(LADRA)

Algún día, conseguiré todas vuestras mascotas

y serán mías.

¿Verdad, Peeves? ¡Peeves!

-Aquí arriba, princesa.

(GRITA)

Nos vamos a casa, amiguito.

¡Oh!

Son una monada. Otro animal salvado, equipo.

Misión cumplida. Gracias por vuestra gran ayuda.

¿Para qué está un equipo si no?

Hoy, he aprendido una lección importante.

Probar los aparatos nuevos antes de usarlos.

La próxima vez, les birlaré sus mascotas.