Misión - rescatar guepardo del sahara

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt. # Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar, # peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders. # Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

(RÍE) Dejad de mirar como pasmarotes.

y atrapadme a ese guepardo

para mi nuevo zoológico de velocidad extrema.

-¡Se hace lo que se puede!

(GRITAN) (RUGE)

-Jefe, ese gato tiene cara de malas pulgas.

-Para cazar un guepardo hay que ser muy rápido.

Por eso tengo mi nuevo "Badland Booster 3000".

-(A LA VEZ) ¡Guau!

-(RÍE) ¡Ven acá, gato grandote!

¡Ya eres mío! (RUGE)

(TITUBEA) Con este bozal te callarás un buen rato

y después derechito al zoológico MacTrapp de velocidad extrema.

(RÍEN)

Eh, Tim, ¿puedes hacer hoyo en un solo tiro?

No, necesitaré dos tiros. El primero poco fuerte...

y luego un toquecito para hacer hoyo.

(A LA VEZ) ¡Bien!

No, tienes que lanzar con más fuerza.

Cuanto más fuerte le des, mucho mejor.

Te lo mostraré.

¡Já!

¡Oh!

Ups. "Ups".

Lo encontrará Paul-E, de eso no tengo duda.

Tan extrema como siempre, ¿eh?

Las cosas hay que hacerlas al extremo

y aquí está la pelotita. ¿Qué os dije?

(Alarma)

Oh, oh.

El animal en peligro.

Petronix Defenders... (A LA VEZ) ¡A la patrullera!

(Música)

¡Bien!

(RÍE)

(RÍE) ¡En marcha!

Hemos aterrizado en Mali, veamos cuál es el problema.

"Problema".

(A LA VEZ) Danny MacTrapp.

Oh, pobrecito. Ese malvado lo ha atrapado.

¿Cómo lo habrá atrapado?

Es el animal terrestre más rápido del mundo.

Genial, me apunto. "Me apunto".

Emma y yo vigilaremos a MacTrapp desde la patrullera.

Perfecto, Petronix Defenders...

(A LA VEZ) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

(RÍE)

Este gato es una monada.

-Sí, quiero acariciarlo. -Yo quiero acariciarlo.

-No, estaba yo primero. -No, estaba yo.

-Pero, ¿qué habéis hecho, zoquetes?

Cerrad la jaula. (RUGE)

-¡Cuidado! (GRITA)

Creo que el guepardo se ha liberado solo.

Le han puesto un bozal.

Tenemos que quitárselo porque si no no sobrevivirá.

(LADRA)

Largaos de aquí.

Hace demasiado viento para unos chiquillos como vosotros.

(RÍE)

Ya le enseñaré yo velocidad extrema.

No, espera. Los guepardos son asustadizos.

Para salvarlos tenemos que acercarnos a pie.

Ya lo sé, tengo una idea, dame tus botas.

-No está el jefe, así que hoy piloto yo.

-No, hoy me toca a mí. Déjame.

-(RÍE) Hoy no, piloto yo.

Ya tienes superbotas como las mías. Oh, estupendo.

Ahora salvemos al guepardo.

¡Activando superbotas! ¡Activando superbotas!

Esto sí es velocidad.

Le demostraremos a MacTrapp quién es el más veloz.

(RÍEN) -Oh, no. Nos están siguiendo.

-No por mucho tiempo.

Mirad al frente, chicos. (A LA VEZ) ¿Eh?

(GRITAN)

(RÍE) ¿Eh? No es posible. A este paso me van a adelantar

a no ser que les lance mi boomerang.

(RÍE)

(LADRA)

Vuestro "robochucho" no puede atraparlos todos.

Lanzando "cortaligaduras".

¡No puede ser!

(GRITA)

Matt, entretenlos tú. Yo voy a acelerar.

No corras demasiado,

Jia. Mantén el control.

¡Já! Puedo ir mucho más rápido.

Me arreglo.

¡Yuju!

Se me han acabado los boomerang.

¡Os atraparé con mi "pillapresas"!

(GRITA) (RÍEN)

Jia, me han dado.

Tranquilo, Matt. Aceleraré un poco

y liberaré al guepardo.

No, no, no, demasiado rápido.

(RÍE)

¡Ven gatito, ven!

-Muy bueno jefe, ¡eres extremo! -"¡Macextremo!"

¡No!

Petronix perdedores.

(RÍE) Os voy a demostrar

cómo se hace. ¡Lanzando chaleco atrapador!

Ah, perfecto.

(GRITA)

(A LA VEZ) ¡Yuju! "¡Macextremo!","¡Macextremo!"

Vamos con Jia, Pup-E.

"Lo siento, chicos. He perdido al guepardo,

MacTrapp nos ha vencido.

Ha sido culpa mía, he sido demasiado lenta.

Necesito más velocidad".

"¿Qué? No, Jia".

¡Petronix "maxmodo"!

(Música)

¿Listo para volar, Paul-E?

¡Listo para volar!

¡Jia!

Oh, Jia está descontrolada.

(GRITA)

-Es genial, jefe. -¡Si! Genial en extremo.

Bien, Paul-E. ¿Preparado? "Preparado".

¡Modo supersónico!

(GRITA)

Supergarra.

(GRITA)

-Hemos encontrado el "Badland Booster", jefe.

-Sí y no está dañado, jefe. -Gracias.

(GRITAN)

-Ahora veréis cómo atrapó a ese guepardo. ¿Eh?

-"Modo extremo activado".

-(GRITA) -¡Ahí va nuestro jefe!

¡Ánimo jefe, eres un crack!

Chicos, el guepardo empieza a estar cansado de tanto correr.

"¡Perfecto, si acelero un poco más conseguiré alcanzarlo!"

No, Jia, si aceleras más se agotará por completo.

"Oh, sí. Tienes toda la razón. Si yo acelero, él también lo hará.

Me parece que, por esta vez, ser tan rápido no es la solución".

(RUGE)

Jia, acércate al guepardo, pero despacio.

Recibido, Matt. Vamos, Paul-E. ¡Salvemos al felino!

"Modo extremo activado".

(GRITA)

¡Cuidado, Jia!

Bueno, veo que MacTrapp no ha aprendido la lección.

"Ayudadme y yo libero al guepardo". (RÍE) Buena idea.

"Modo extremo activado". -(GRITA)

Chicos, el guepardo está bastante inquieto.

Ya, está agobiado. No te va a dejar quitarle el bozal.

Pero hay que liberarlo, ¿cómo lo puedo hacer?

Jia, todos los gatos son sensibles a la música tranquila.

"Gran idea. Es el momento de..."

"¡Superpianófono!"

Funciona.

Muy bien, Paul-E. Ahora te toca a ti. Abre el mecanismo de cierre.

Suavemente. "Suavemente, suavemente".

(RÍE)

(GRITA)

Pup-E, atrápalo.

Lanzando chaleco de salvamento.

(GRITA)

-¡Guau!

-Ha sido muy extremo, jefe. -Sí, muy extremo. Nos ha encantado.

-Callaos, tarugos.

¡Mequetrefes! ¡Capibaras insensibles!

-Eso es que en... ¿Ya no vamos a cazar el guepardo?

-¡Callaos! ¡Y ayudadme a quitarme esto!

¡Misión cumplida!

(RUGE)

"Se está acercando a mí, ¿qué debo hacer?"

Os contaré otra curiosidad.

Los que pardos ronronean cuando están a gusto, igual que los gatos.

Tienes razón, Kitt-10. Otro animal rescatado.

Grandes o pequeños, los gatos son lo mejor.

"¿Lo mejor?" Sí, junto a los pájaros, claro.

"Lo mejor, lo mejor, lo mejor" (RÍEN)

Puedo hacerlo en un solo tiro.

Un tiro lento y preciso.

Así, perfecto.

(VITOREAN)

Ya he aprendido que a veces menos es mejor que más.

(RÍEN)