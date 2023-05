Petronix - Misión - rescatar cebras

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

Barney, ¿listo para partirte de risa?

Mira mis nuevos paros de payaso,

¿para qué crees que son?

Para reclutar artistas para mi nueva función.

¡Ah!

Espera y verás.

Y...

¡Chas!

(RÍE) He convertido las cebras en payasos de circo.

¡Ah! Música, Barney.

(Música)

(RÍE)

Menudo espectáculo.

¿No te parece divertido? (GRUÑE)

Sí, claro, será mi nuevo número circense.

¡Ah, ah, ah!

Voy a organizar el circo más simpático del mundo.

¡Jaja!

Aquí va la última pieza.

¡Tachán! Ya está terminado.

El castillo va a quedar increíble.

Genial, ¿un bocadito? ¿Queréis una galleta?

Genial, Jía, voy a coger una.

¡Oh, ay, ay!

¡No, no, no, no! ¡Ay!

Lo siento.

¡Jía!

No tiene gracia.

Claro, supongo que no hay galletas.

Solo era una bromita, hoy es el día de los inocentes.

(Pitido)

Animal en peligro.

Petronix Defenders... (TODOS) ¡A La patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix. #

Hemos aterrizado en Zambia, en la sabana africana.

A ver cuál es el problema.

(TODOS) ¡La Jefa de pista!

Pobres cebritas, les han cambiado las rayas por...

¿Unos lunares?

Esto no tiene gracia. Para nada.

Las rayas son el camuflaje natural de las cebras.

Esas dos están en peligro.

Tranquila, Shell-E, las salvaremos.

Es una broma de mal gusto.

Vamos a darle un poco de su propia medicina.

¿Eh? Matt,

cuenta conmigo para esta misión.

La jefa de pista se va a llevar una sorpresa.

¡Sorpresa!

Si tú lo dices.

Petronix Defenders... (TODOS)¡Al Rescate!

(Música)

Eh... ¿Jía? (RÍE) Era broma.

Feliz inocentada.

(Música)

Vamos allá.

Hay que salvarlas. Sí, pero espera.

Voy a mirar más de cerca.

Visión Petronix activada.

Me suena a otro de sus malvados turcos.

Tim, Emma, ¿tenéis más datos? Estamos en ello.

(GIME)

¡Vaya! La jefa de pista ha utilizado un aro mecánico

para convertir las cebras en payasos.

¡Uy, vamos!

(Ladridos)

Estos Petronix no me dejan en paz.

¡No! Deja de utilizar animales salvajes para tu circo.

Vas a salir de aquí dando volteretas.

¡Oh, ah, ah, oh, oh!

¡Uy! ¿Cuántos aros de esos tiene?

¡Cuidado, Pup-E!

¡Oh!

¡Oh, no!

¡Mi Paul-E no!

(RÍE)

Eres un lorito payasete.

(Música)

¿Eh? ¡No, Paul-E!

Si esto no es un número tronchante, no sé qué otra cosa puede ser.

Lanzando superdisco.

¡Oh!

¡Oh, oh, no!

¡Mis aros!

Ahora podemos pararle los pies.

Pup-E, adelántate y... ¡Espera!

Le gustan las bromas, ¿no?

Le voy a gastar una yo. ¡Jía, no!

Os arrepentiréis de esto, Petronix pesados.

(Música)

(GRUÑE)

(APAGA LA MÚSICA)

¡Superpianófono!

¿A que no te ríes ahora, eh? ¡Jaja!

¡Jía, cuidado!

¿Qué pasa? ¡Ah!

(RÍE) ¿Quién se ríe ahora?

¡Suéltame! Te bajare de ahí, Jía.

Activando... ¡Oh!

¿Narices de payaso? Exacto.

He convertido tu lanzador en una broma de payaso. (RÍE)

Cómo me gustan las inocentadas.

No tiene gracia. Sí que la tiene. Es fantástico.

Es casi tan divertido como... ¿Eh?

¿Dónde están mis...?

(SORPRENDIDA) ¡Ah!

No, no. Barney, vamos a recuperarlos.

Voy a dejarte en el suelo.

¡Oh!

¡Oh!

¡Paul-E! Menos mal que estáis bien.

Superpianófono.

Gracias, Jía.

Oh, las cebras corren todavía más peligro.

Y la culpa es mía,

por querer gastarle una broma a la Jefa de pista.

Jía, las rescataremos. Voy a salvar esas cebras

y esta vez, no estoy bromeando.

Genial, yo iré a por la Jefa de pista,

pero necesitamos ayuda. Emma...

¿Lista para unirte a la misión? Claro.

Llegó la hora de ponerse serio.

¡Petronix! (TODOS) ¡Max Modo!

(Música)

Vamos. ¡Adelante, Kitt-10!

Activando modo vuelo.

(Música)

Ni rastro de la Jefa de pista.

Tim, comprueba si sigue por aquí, porfa.

Deberíais verla, no se ha movido.

(LA JEFA DE PISTA RÍE)

¡Ahí os quedáis!

Infelices... ¡Jo, jo, jo!

Barney, estoy conduciendo, para.

¡Ay, deja de hacer travesuras!

La Jefa de pista se está alejando de vosotros.

De acuerdo, gracias, Tim.

Vamos, Paul-E, localiza esas pobres cebras.

Cebras, cebras.

¡Bien!

Gracias, Paul-E.

Quédate aquí, Paul-E, voy a acercarme despacio.

Tranquilas.

(GIMEN)

No os voy a hacer daño.

Oh, no, se han asustado, no puedo quitarles esos aros.

Tim, ¿alguna idea? No lo sé.

Los caballos son sensibles a la música suave

y las cebras son caballos al fin y al cabo,

Supongo que... Ya sé,

usaré mi pianófono para tocarles una suave melodía.

Melodía. Y tú me ayudarás, Paul-E.

(LA CEBRA EMITE RUÍDOS)

(PAUL-E PÍA)

Superpianófono.

(Música)

¿Eh?

¡Jaja!

¡Funciona!

Ahora voy a liberaros de esos aros.

Ya está, amiguitos.

Estáis a salvo.

Cuando las cebras están contentas, se les erizan las orejas.

Genial.

Más animales rescatados. ¡Cuidado, llega la Jefa de pista!

Deja de bailotear, Barney, quiero recuperar a mis cebras.

¿Eh?

¡Jaja!

(GRITA) (RÍE)

Quieta ahí, Jefa de pista.

Activando bala de cañón.

¡Oh, oh, oh!

¡Oh, oh!

Se acabó la función.

Estás rodeada.

¿Hay algo más divertido que un aro de payaso?

¡100 aros de payaso! (RÍE)

Nos atrapará con sus aros,

a no ser que nosotros atrapemos esos aros.

Emma, intenta usar la cola de Kitt-10.

Buena idea, Matt.

Activando supercola lazo.

(RÍE) ¿Eh?

¡Yuju! ¡Muy bien!

Cuidado, la cola de Kitt se está llenando de anillos.

Gracias, chicos,

voy a recibir público de todo el mundo

solo para ver a mi gata payaso gigante.

Tranquila, Kitt-10, no lo permitiré ni ahora ni nunca.

¡Supercola lazo!

¡Oh, no! ¡No puede ser!

¡Ah, ah!

(GRITA)

Bien, donde las dan las toman. Las dan, las toman.

¡Oh, oh!

Esto no quedará así.

¡Oh! ¡Ah!

¡Ay!

¡Oh! ¡Oh, no!

¡Os habéis pasado!

¿Lista para bailar, Jefa de pista?

(Música)

¡Oh, no!

¿Te estás riendo, Barney?

Esto no tiene gracia.

(TODOS RÍEN)

Bueno, hoy he aprendido que las bromas están bien,

pero sin pasarse.

¿Una galletita? Claro,

esta misión me ha dado mucha hambre.

¡Uy, ah, uh!

(TODOS RÍEN)