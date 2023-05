Misión - rescatar koala

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal # de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix, # soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

Oh, peluches tontorrones, no saben hacer nada,

ni bailar claqué conmigo.

-¡Peeves! ¿Me estás escuchando?

-¡Oh...! Pues, claro, princesa.

Mira, princesa, en lo alto del eucalipto.

-Oh, ¿qué es eso? -Un koala.

Qué animal más noble y solitario. -¡Qué esponjoso! ¡Quiero uno!

¡Dame, dame, dame!

-(RÍE) Ahora mismo, princesa.

Ven acá, amiguito.

-¡Yupi! ¡Ya tengo mi koala!

Jolín, me encantó la película de anoche.

Yo ya la veré otro día.

He preferido dormir como un lirón toda la noche

para recuperar fuerzas y estar hoy lleno de energía.

Hola, chicos.

Anoche hicimos una fiesta en pijama después de la peli.

Lo que os habéis perdido.

Jugamos horas y horas.

Y ahora tengo un poco de sueño. Sí, se te ve muy cansada.

Yo no estoy cansada.

Nunca me canso, ¿verdad, Emma?

¿Jia? Nunca se cansa.

¡Ya! (RÍEN)

Animal en peligro.

Petronix Defenders, ¡a la patrullera!

(BOSTEZA) A la patrullera.

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

(Música)

Hemos aterrizado en un bosque de la costa sur de Australia.

(RÍE) La princesa Petswiper.

Ha atrapado a un koala, solo se encuentran en Australia,

duermen casi todo el tiempo. (BOSTEZA)

Solo están despiertos unas dos horas al día.

¿Cómo? Qué animales más perezosos...

Es que necesitan tiempo

para digerir las hojas de eucalipto que comen porque son muy duras.

Salvemos algo kokolo,

al kolalo...

Bueno, voy a descansar un poco la vista.

(RONCA)

(BOSTEZA)

Tampoco te vendría mal una siesta. ¡Ni hablar!

Solo estaba estirando la boca.

¡Vamos, tenemos una misión!

Yo me quedo con Emma. De acuerdo.

Petronix Defenders.

(TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

Vamos allá.

(Música)

Peeves, ¿qué le pasa a este koala?

¡No hace nada! -Oh...

(Cotorreo)

-Uhm... Venga, despierta.

¡Despierta! -Cuidado, mi alteza gritona,

los koalas tienen garras muy fuertes para trepar los árboles.

-Pues, yo quiero que se despierte para jugar conmigo.

Activando visión Petronix.

Veamos...

Ah, el despiertamático,

diseñado para acostar a las princesas pillinas.

No me refería a ti, princesa.

Voy a hacerte una demostración.

(Música)

-Guau... -¿Lo ves?

Cualquiera que escuche esta música se duerme al instante,

pero si giro el mando hacia el otro lado...

(Música)

-¡Genial!

Así está mucho mejor, señor koala.

Vas a ser el mejor peluche que he tenido.

Usa la caja de música para mantener despierto al koala...

(BOSTEZA) (ACLARA LA VOZ)

¡Vamos a quitárselo ahora mismo!

Espera, estás cansada.

Pensemos un plan.

Tim, ¿conoces algún otro detalle del koala

que nos sirva para rescatarlo? Cansada.

Que no, que no estoy cansada,

pero si tenemos que esperar a otro de los planes de Matt,

me caigo dormida, así que vamos allá.

Uhm...

(Música)

-¡Con ritmo!

Tranquilo, shh...

(Música)

Estupendo.

-Y otra vuelta...

Espera, ¿dónde está mi koala? -No lo sé.

-Peeves, tenemos que buscarlo.

Ese koala me va a arruinar el día.

Vaya, por qué poco.

Oh, ya veo que tienes ganas de dormir.

(SUSPIRA)

No eres como yo,

que no me canso nunca. (BOSTEZA)

Cansada, cansada, cansada.

Bueno, ya hemos terminado... Cansada, cansada, cansada.

¿Eh? Jia cansada.

-Uhm... ¡Oh! ¡Aquí está princesa!

-¡Oh! Duermen como un tronco.

-Claro, no he usado el despiertamático con ella.

Oh...

(RÍE)

Mi pequeño Coco,

prepárate para bailar el mejor claqué de tu vida.

-Cansada...

Jia, despierta.

¿Eh? ¡Eh!

¡Deja en paz a ese koala!

¿Qué ha pasado?

Jia, te has dormido.

El koala no está aquí.

Estoy demasiado cansada para esta misión.

Tenías razón. Bueno, pero veo que la siesta

te ha sentado muy bien.

Ahora vamos a rescatar a ese koala.

(AMBOS) ¡Petronix! ¡Max modo!

(Música)

-Oh...

Vas a tener que actuar en solitario, princesa.

Pero yo quiero bailar claqué.

Peeves, nos vamos ahora mismo.

-Marchando.

(Música)

¡Atrápalo, Paul-E!

¡Vamos, Pup-E!

¡A volar, Paul-E!

¡Revoloteo!

(GRITAN)

-Me gustabas más cuando estabas dormidita.

(Música)

Jia, cuidado.

(SUSPIRA)

(RÍE) -Bien hecho, princesa.

No, Matt, Pup-E, Emma,

la princesa ha atacado a Matt con su rayo adormecedor.

Ayudadme. ¿Y qué puedo hacer?

El kokalo... El kolobolo...

En fin, Shell-E y yo vamos para allá.

(Música)

-Tim, no me puedo acercar más a la carroza.

La princesa tiene al koala.

Recibido, Jia.

¡Vamos, Shell-E! ¡Superturbo ruedas!

(Música)

-Oh...

Tú también te vas a echar una fiesta, ¡superhidro escudos!

¿Qué pasa? ¡Peeves!

¡Esto no funciona!

-Es que la música se compone de ondas sonoras.

Y la mayoría de ondas rebotan contra el agua,

como mi hidroescudo.

¿La mayoría has dicho?

¡Más volumen! ¡Más volumen ¡Más!

Oh, no.

Bueno, Shell-E es la hora de la siesta.

(RÍE) Uno menos.

Espera, la princesa usa las ondas sonoras de la música.

¡Ya lo tengo! Eso es.

Paul-E, vamos a crear otra música

para contrarrestar las ondas sonoras de la princesa.

Pau-E, ¡música supersónica!

No puede ser.

¿Qué te pasa, Paul-E? Cansado, cansado.

Oh, no. No has dormido nada en toda la noche.

Lo siento mucho. (RÍE)

Ay... Tranquila, Jia.

Shell-E y yo hemos dormido como lirones.

Shell-E, ¡grúa caparazón!

Oh... ¡Nooo!

¡Peeves, arranca!

-Oh, cielos.

-Nunca me quitaréis a Coco.

Bailaremos claqué todo lo que yo quiera.

Dejadme bajar, me quiero bajar.

Trae. ¡No! ¡Devuélveme a mi Coco!

¡Es mío, mío, mío!

¿Ves, qué bien?

Ahora ya puedes trepar a tu árbol. Anda.

Oh...

Está tan cansado que no tiene fuerzas ni para trepar.

Uhm, ya sé cómo lo haremos.

Pup-E, ¿puedes buscar un eucalipto para nuestro amiguito?

(OLFATEA)

Gracias, Pup-E.

¿Hueles esas riquísimas hojas de eucalipto?

Venga, después de las aventuras de hoy tendrás mucha hambre.

Otro animal rescatado, chicos.

¡Misión cumplida!

(BOSTEZA)

Ya me he despertado.

Venga, vamos a rescatar a ese koala.

¿Eh?

Vaya día movidito.

Voy a dormir como un tronco.

Chicos, ¿dónde está el koala?

¿Me he perdido algo?

(TODOS) (RÍEN)