Petronix - Misión - rescatar familia de elefantes

# Vamos todos juntos # en busca de aventuras.

# Ayuda y protección # será nuestra misión,

# somos Emma, Jia, Tim y Matt.

# Recibimos una señal

# de un amigo en algún lugar,

# peque o grande, ¿qué más da?

# Petronix Defenders.

# Petronix, soy Petronix,

# soy Petronix, soy Petronix,

# ¡Petronix! #

¡Oh!

Mira, jefe, elefantes.

-Son magníficos.

Seguro que a los visitantes de mi zoológico

les roban el corazón.

-¡Quiero un elefante como mascota!

¡Ah! (RÍE)

-Eh, moveos, muchachos, ¡atrapadlos!

(AMBOS) ¡Sí, jefe!

(EL ELEFANTE BARRITA)

(AMBOS) ¡Ya es nuestra!

-Ya solo falta su bebé. (RÍEN)

Ya está preparada la carrera de obstáculos.

Mascotitas, se trata de tirar esos conos y recoger el aro.

El que lo consiga, se lleva unas chuches.

¿Preparados?

¡Tres, dos, uno, a correr!

(LAS MASCOTAS EMITEN RUIDOS)

(LADRA)

(PÍA)

(LAS MASCOTAS EMITEN RUIDOS)

Eh, Pup-E, tú no puedes solo con ese aro tan pesado.

Te tienen que ayudar tus compañeros.

Es un ejercicio para trabajar en equipo.

Ah, no pasa nada, Matt, que lo repitan.

Animal en peligro.

¡Petronix Defenders! (TODOS) ¡A La patrullera!

(Música)

¡Bien!

¡Vamos!

¡En marcha!

(Música)

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix.

# Petronix. #

Hay un problema en Kenia.

(TODOS) ¡Danny MacTrapp!

Oh, pobre elefante.

¿Cómo se le ocurre a ese malvado

poner a un gigante tan amable en su horrible zoológico?

No piensa, es así de sencillo.

¿Sabes cómo se comunican los elefantes entre sí?

Emiten llamadas de trompeta.

Tim, tú sabes mucho.

Ven conmigo y con Shell-E a esta misión.

Nosotras os apoyaremos desde aquí.

¡Perfecto! ¡Petronix Defenders! (TODOS) ¡Al rescate!

(Música)

¡Vamos, Pup-E!

Vamos allá.

¿Orgulloso de que hayamos capturado al grandote?

-Todavía no, tontorrones.

Es para mi zoo de atracciones para toda la familia.

Necesito ese bebé de elefante también.

(RÍEN)

-¿Dónde se habrá metido el pequeño, eh?

-¡Tenemos compañía, jefe!

-¿Qué? Son los Petronix Defenders.

Puede que su "robochucho" nos ayude a encontrar al pequeño.

-¿Ahora son amigos nuestros? -Claro, si nos ayudan...

-No. -Pues claro que no.

-Vamos a engañarlos gracias a mi jaula invisible 3000.

(RÍE) (AMBOS) ¡Bien!

-¿Y cómo, jefe? -Os haré una demostración.

(RÍE) -¡Guau!

-El animal sigue aquí, pero ni se le ve ni se le oye

ni huele.

(RÍE)

(RÍEN)

MacTrapp, ¿dónde está el elefante? Suéltalo.

(RÍE)

¿Qué tal si jugamos a "Encuentra el elefante"?

-Lo hemos escondido. ¿Un juego?

¿Preparados?

¿Listos? ¡Ya!

¡Pup-E, espera!

¿Lo ves? El chucho lo ha pillado.

¡Busca el elefante! Voy a ir tras él.

Shell-E y yo buscaremos pistas aquí.

¡Espérame, Pup-E!

(RÍEN)

Utilizaremos el artilugio para localizar al "robochucho".

-Sí, jefe.

¿Dónde estarán Matt y Pup-E?

Igual ya han encontrado al elefante.

¿Mmm? (EMITE UN RUIDO)

¿Has visto algo, Shell-E?

¿Eh?

¡Huellas de elefante!

Pero son demasiado pequeños para ser de un ejemplar adulto.

Seguro que hay alguna cría de elefante suelta.

(LADRA) ¡Eh, amiguito!

¿A qué viene tanta prisa?

(RÍEN)

¡Es genial, jefe! -Sí.

(RÍE) Ese "robochucho" nos conduce directamente

hacia el elefantito, es una caza segura para mí.

(RÍE)

¡Pup-E, no corras tanto!

Ya sé que quieres encontrar al elefante y ganar el juego,

pero trabajamos en equipo. ¿Lo recuerdas?

¿Qué te pasa?

(LADRA) ¡Eh, espera!

¿Qué has visto? (LADRA)

¡Vaya!

(BARRITA)

Este no es el elefante que ha escondido MacTrapp.

Es demasiado pequeño.

(CHISTA)

No te asustes, ¿vale?

Tranquilo, encontraremos a tu mamá.

Bien hecho, Pup-E.

Pero no corras tanto, tenemos que permanecer juntos.

Tranquilo, permaneceréis juntos.

¡No! ¡Ay!

Ya eres mío con mi "atrapapringue" y todo gracias a tu "robochucho".

Ahora volvamos con mama elefanta.

¿Qué?

¿Dónde estaba aquel grandote?

-No me acuerdo -¿Era por allí? No, era por allá.

Bueno, ya lo encontraremos.

No te preocupes, Pup-E. Pediremos ayuda a los compañeros.

(LADRA)

Alarma entrante. ¡Vamos allá!

Como nos alegramos de verte. ¿Nos ayudas a liberarnos?

Ahora mismo. "Superhidroescudo".

Gracias, Tim.

No te lo vas a creer. Hay dos elefantes.

La mama y la cría. Lo has adivinado.

"MacTrapp ha conseguido engañarnos

y le hemos conducido

hacia donde se escondía el pequeño".

¿Cómo es posible? No hay sitio donde esconderse.

Y lo más importante es que MacTrapp

se dirige hacia la roca donde está la mama elefanta.

Hay que evitar que se lleve a los dos a su zoológico,

pero esta vez trabajaremos en equipo. ¿Verdad, Pup-E?

Buen chico. ¡Así me gusta, en equipo!

Aquí no hay nada. Llegamos demasiado tarde.

Tranquilo, los encontraremos.

¿Qué ha sido eso? Vibraciones.

¿Te acuerdas de lo que te dije sobre cómo se comunican?

Tiene que haber alguno cerca. ¿Y por qué no lo vemos?

(RUGE)

Oh, aquí hay algo.

Tengo una idea.

¡Atrás todos!

"Superhidroescudo".

Oh, hemos encontrado a la mama elefanta.

MacTrapp ha usado uno de sus artilugios para ocultarla.

(RÍE) Tranquila, estamos de tu lado.

¡Liberemos a mama elefanta! Es el momento de...

(A LA VEZ) ¡Petronix "maxmodo"!

(Música)

Petronix cables.

Y... Ya está. Ya eres libre.

Oh, oh.

-Qué faena. ¡Larguémonos de aquí!

¡Ánimo, Pup-E! ¡Rodando, Shell-E!

Nadie puede con Danny MacTrapp.

¡Jamás me atraparéis! (RÍE)

Tranquilo, pequeñín. ¡Vamos a rescatarte!

MacTrapp, no vas a poder escapar de este equipo.

Que te crees tú eso. Si no me veis, no podréis atraparme.

(RÍE) ¡Hasta la vista!

Oh, no. Ha desaparecido con la cría.

Jefe, creo que la elefanta nos ve de todas formas.

-Eso es imposible.

¡Para ya!

MacTrapp es visible otra vez.

¡Las vibraciones del suelo han estropeado su camuflaje!

(GRITAN)

¡Activando modo planeador!

(GRITAN)

-Jefe, me temo que pueden vernos. -¿Tú crees?

¡Larguémonos de aquí!

¡Bloquéalos, Shell-E!

(GRITAN)

-No dejéis que se escape mi elefante, miedosos quejicas.

(GRITAN)

(RUGE)

-¡Larguémonos, muchachos!

A eso llamo yo trabajo en equipo.

(A LA VEZ) "¡Otro animal rescatado!"

¿Preparados?

Tres, dos, uno, ¡ya!

¡Bien, Pup-E!

(VITOREAN)