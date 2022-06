El pequeño reino de Ben y Holly - Gaston, la mariquita

El pequeño reino de Ben y Holly

La princesa Holly y el duende Ben viven en un pequeño reino. Holly es una joven aprendiz de hada cuyos hechizos no siempre funcionan como ella quisiera. Su mejor amigo, Ben, no hace magia pero construye cosas increíbles.La princesa Holly y el duende Ben viven en un pequeño reino. Holly es una joven aprendiz de hada cuyos hechizos no siempre funcionan como ella quisiera. Su mejor amigo, Ben, no hace magia pero construye cosas increíbles.