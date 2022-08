(Música)

Yo soy Peppa Pig.

Este es mi hermano pequeño, George.

(GRUÑE)

Esta es Mamá Pig.

(GRUÑE)

Y este es Papá Pig.

(GRUÑE)

(RÍEN)

"LA TIENDA DE LA CASITA"

(NARRADOR) "Peppa y sus amigos están jugando en su casita".

¿Alguien sabe a qué podemos jugar hoy?

-Yo, a las tiendas. (A LA VEZ) ¡Sí, a las tiendas!

¡A las tiendas!

-"La ventana tiene un mostrador como en las pequeñas tiendas".

-¿Pero qué vamos a vender?

-Tenemos algunas frutas y un trozo de queso de plástico en la nevera.

-Vengan, la tiendecita está abierta.

(RÍE) ¿Qué podemos comprar?

Tenemos fruta de plástico y queso de plástico.

-No sé, pónganme queso de plástico, por favor.

-Aquí tienes, mami.

-Y también me llevaré una manzana de plástico.

Gracias.

-Pues hago la cuenta y sería mucho dinero, por favor.

-Qué apuro, vaya, es que hoy no he traído dinero.

-No pasa nada.

Puedes usar estos botones.

-Perfecto, tome, dos botones.

-Bien, gracias.

Que tenga buen día.

-Buenas, ¿qué más venden?

-Tenemos un muñeco, mi peluche, Auli.

Uh, uh.

-Vale, me llevo a Auli.

Tome, aquí tiene un botón.

-Gracias, ahora Auli es suyo.

-Oh, es precioso. Y qué suavecito.

-Ya está, ¿me devuelves a Auli? -¿Qué?

Pero si lo acabo de comprar por un botón.

(SUSURRA) -Es una tienda de mentira, mamá.

-Anda, sí, sí, claro.

-Mi Auli.

-"Suzy Sheep adora a su búho de peluche".

¡Siguiente!

-Tengo muchísima sed.

¿Tienen zumos de fruta? -Ah, no.

Lo siento, papá. -Pero podemos pedirlos.

-"La casita tiene un teléfono de juguete".

-¿Hola? Necesitamos zumos de fruta.

Vale, gracias, adiós.

Dice que mañana nos traerá los zumos de fruta.

-Oh, entiendo.

Entonces, hasta mañana. -Que tenga un buen día.

-Siguiente.

Buenas, ¿tienen pasteles? -Sí sí, mami.

Tenemos un pastel en el horno de juguete.

-"El horno de juguete es de madera

y tiene una luz dentro que se enciende".

-¿De qué prefieres que sea el pastel, mamá?

-Ya está, ¿puede ser de zanahoria?

-Sí, claro, su pastel de zanahoria.

-Vaya, qué buena pinta tiene. Qué rico, estoy deseando probarlo.

-A ver, es un pastel de plástico, mamá.

No se puede comer. -Vale, entendido.

Y, dígame, ¿cuánto le debo? -Me debe un botón, por favor.

-Que tenga un buen día.

-Siguiente.

¿Qué más tienen para vender hoy en la tienda?

Pues...

Ah, sí, hoy tenemos ropa mágica.

Oh, ¿es quizás ropa invisible? Sí, eso.

Y, además, está hecha con la mejor tela.

La quiero, fantástico. Voy a parecer un emperador.

Y cuesta cinco botones. Madre mía, qué cara,

pero supongo que es lo que hay que pagar

por una ropa que es invisible.

Si quiere, se la puede probar y llevársela la puesta.

-Y deja aquí su ropa vieja.

Te lo agradezco, pero mejor me la pruebo en casa.

Que tenga un buen día.

-Menuda fila me he chutado, pero todo llega, por fin me toca.

Verá, quería comprar... -Lo siento, papá, vamos a cerrar.

-Adiós. (A LA VEZ) Que tenga un buen día.

-"Es la hora de descanso para los niños.

Trabajar en una tienda es agotador".

(Música)

(A LA VEZ) ¡Ahí va, helados!

-"Aquí está el señor Labrador en su heladería ambulante".

-Hola, pequeños. A ver, ¿qué os pongo?

Un helado, por favor. (A LA VEZ) Y yo, y yo.

-Gracias. -Tenga el dinero.

-Espera, estos son botones.

-Los botones son dinero de mentira. -Ah, claro, dinero de mentira.

Tiene su gracia. (RÍE) Lo siento,

pero me temo que yo tampoco tengo dinero de verdad.

No pasa nada, señor Pig, se aceptan tarjetas.

Son todos los helados de los niños más uno para usted.

Muchas gracias.

(RÍEN)

Nuestra casita es la mejor casita del mundo mundial.

"A Peppa y a sus amigos les encanta la casita.

A todos les encanta la casita".