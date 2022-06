Peppa Pig - Telelandia

Subtitulado por Accesibilidad TVE

Yo soy Peppa Pig, y este es mi hermano pequeño George.

Esta es Mamá Pig.

Y este es Papa Pig.

(Ríen)

Peppa Pig.

Tele Landia.

(OFF: Peppa y sus amigos están viendo su programa de televisión preferido,

"Súper Potato").

-¿Qué tal, soy un pájaro, soy un avión?

Noooo, yo soy una patata.

(Ríen)

Me encanta ver a Súper Potato. Anda, y a mí.

-Súper Potato es el mejor.

#Frutas y verduras, nos dan mucha energía.

Nunca olvides tomar 5 piezas al día#.

#Nunca olvides tomar 5 piezas al día#.

Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Me se la letra de memoria.

Sí, la serie repite lo mismo sin parar,

una y otra, y otra vez.

Es muy chuli, ¿a que sí?

Sí, y vamos a recordar la letra de la canción para siempre.

Sí, tendremos esta canción en la cabeza para siempre.

¡Qué pequeños son todos los que salen en la tele!

En la vida real son grandes. -¿Cómo pueden ser grandes y pequeños?

¿Y cómo se han metido dentro de nuestra tele?

Es algo parecido a la magia.

No tiene que ver con la magia, es ciencia.

(OFF: Edmond Elefante es un sabiondo).

(Ríen)

Tengo una idea, ¿os gustaría ver cómo se hace la tele?

(Todos) Sí, por favor.

Estupendo, pues entonces vámonos a Tele Landia.

(OFF: Aquí está, esto es Tele Landia).

-Alto. ¿Trabajan ustedes aquí?

No. Entonces me temo que no pueden pasar.

Pero somos niños.

Y queremos ver cómo se hace la televisión.

Ah, en ese caso, adelante, podéis pasar.

(Todos) Gracias.

(Todos) Ohhhhh, ¡hala! -Hola a todos.

(OFF: Aquí está la señorita Rabbit).

¿Habéis venido a ver cómo hacemos la televisión?

(Todos) ¡Sí! Fantástico, seguidme.

(Ríen)

#Po, po, po, po, popotato. Po, po, po, po, popotato#.

Mirad, ahí está Súper Potato. Hola niños.

Hola. ¿Lo veis? No es pequeñito. Es grande.

-Cuando quieras grabamos, Súper Potato.

-El espectáculo debe continuar. -Aquí es donde se produce la magia.

-Pero no es magia, es ciencia.

-Eres un poquito sabiondo, ¿verdad? -Sí.

(Ríen)

Muy bien, todos prevenidos.

Luces,

cámara,

y acción.

#Frutas y verduras nos dan mucha energía,

nunca olvides tomar 5 piezas al día#.

Corten. Ha sido maravilloso.

Ahora la cámara convierte todo eso en trocitos mágicos.

-Son señales electromagnéticas.

-Que van a un aparatejo que hay en el tejado.

-Un repetidor de televisión. -El aparatejo...

-El repetidor...

-Envía los trocitos mágicos por el aire a la antena de televisión

de vuestros tejados.

-Si no tienes tele por cable, a una parabólica.

-Y de ahí, a vuestro televisor.

(OFF: Suzy Sheep y su mamá están viendo la televisión).

#Frutas y verduras nos dan mucha energía,

nunca olvides tomar 5 piezas al día#.

¿A alguno os gustaría salir en la tele?

Sí, por fi.

Solo tienes que ponerte delante de la cámara.

Todo listo, ¡acción!

¿Y ahora qué hago?

Di algo, lo que se te ocurra. Lo que sea.

Ah, vale, yo soy Peppa Pig y este es mi hermano pequeño George.

¡Hala, Peppa y George están saliendo en la tele!

Esta es Mamá Pig.

Y este es Papá Pig.

¿Diga? Toma Peppa, es para ti.

Peppa, te estoy viendo ahora mismo en la tele.

¿Y soy pequeñita? Sí, eres pequeñita.

¡Qué divertido!

¿Puedo salir en la tele otra vez?

Pues claro, hemos grabado todo lo que has hecho.

Puedes salir en la tele todos los días, cientos y cientos de veces.

¡Vivaaaaaa!

(OFF: A Peppa le encanta la tele. A todos les encanta la tele).

Subtitulado por Victoria Sánchez Mayo