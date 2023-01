Peppa Pig - Suzy se marcha

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George.

(GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig.

(GRUÑE)

(RÍEN)

"SUZY SE MARCHA"

(NARRADOR) "Suzy ha venido a jugar con Peppa".

(Timbre)

¡Hola, Suzy!

(BALA)

Hola, Peppa.

(Pedorretas)

(RÍEN)

"Peppa y Suzy son muy buenas amigas".

Vamos a jugar a mi habitación.

Yo hago de princesa.

Me voy a poner mi corona de plástico.

Yo voy a ser la enfermera.

Y tengo que ver si estás malita o no.

Di: "Ah".

Ah.

(RÍEN)

Tengo un secreto.

Cuéntame qué secreto es.

Mi mamá va a cambiar de trabajo.

Y nos vamos a vivir a una casa nueva.

¡Hala!

Mamá, mamá.

Suzy va a tener habitación nueva en una casa nueva.

(RÍE)

Si, su mamá me lo estaba contando.

-El trabajo nuevo es mucho más interesante que el que tengo.

Voy a aprender otro idioma,

además de hacer un montón de cosas emocionantes.

Estupendo, qué maravilla.

Tengo muchas ganas de jugar en el nuevo cuarto de Suzy.

¡Ay, Peppa!

Suzy de muda a vivir al otro lado del mundo.

No podrás jugar con ella todos los días.

Bueno, pero la veré todos los días en el cole, ¿verdad?

-Claro que sí.

Porque seguiré yendo al cole. ¿Verdad, mami?

-Irás al cole, pero a uno nuevo.

(AMBAS) ¡Oh!

¿Volveré a verte alguna vez?

Sí, seguro que volverás a ver a Suzy.

-Sí.

Qué tarde se ha hecho. Tenemos que irnos.

-Pero mami, no nos ha dado tiempo a jugar.

-Tenemos que ir a hacer las maletas.

Mañana jugaréis más.

-Bueno. Adiós, Peppa.

¡Hasta mañana, Suzy!

(Claxon)

¿Qué te pasa, estás bien?

Estoy triste.

Menuda sorpresa que Suzy se vaya a otro país, ¿verdad?

Sí.

Oye, tengo una idea.

¿Por qué no le haces un dibujo de despedida?

¡Vale! (RÍE)

Voy a dibujarme a mí.

A Suzy.

Y unas flores.

¡Qué bonito! Te ha quedado precioso.

(SUSPIRA)

¿Te gustaría hablar con Suzy por teléfono?

Sí, por favor, mami.

¿Sí? Hola.

Hola, Suzy, soy yo. Estoy un poco triste.

Y yo también.

¿Todavía vas a poder venir a jugar mañana?

Sí, claro.

¿Sí? Vale, pues hasta mañana.

(Cacareo)

"Ya es el día siguiente".

"Suzy ha venido a jugar con Peppa".

Una carrera hasta el final de la cuesta.

(RÍEN)

(SUSPIRA)

Te voy a echar mucho de menos, Suzy.

Anda, y yo a ti, Peppa.

Voy a echar de menos hasta lo mandona que eres.

¡Pero qué dices, si la mandona eres tú!

¿Quién, yo? ¡De eso nada!

Claro que lo eres.

Bueno, las dos somos un poco mandonas.

(RÍEN)

Estoy tan contenta con mi nuevo trabajo en otro país...

Llegué a pensar que me sería imposible salir de aquí.

Sí, eso decías.

(RÍEN)

¿Nos vamos ya, Suzy? ¡No, espera!

Toma, te he hecho un dibujo de despedida.

Gracias, Peppa.

Y puedes quedarte con ella.

Es mi corona de plástico favorita.

Te la doy porque eres muy especial.

Y para que no me olvides, debes guardarla para siempre.

(LLORANDO) Nunca te olvidaré, Peppa.

(LLORANDO) No quiero que te vayas.

(Móvil)

¿Dígame?

Pero... Entiendo.

De acuerdo.

Me acaban de decir que al final, no me dan el trabajo nuevo.

¿Entonces, no os marcháis?

No.

-¿Nos quedamos aquí para siempre?

-Sí.

(LAS TRES) ¡Bien!

Me alegro mucho de que te quedes, Suzy.

-Y yo también.

Ya puedes devolverme la corona.

Has dicho que la guardara para siempre.

Ya, bueno, pero como ya no te vas...

Ah.

Siempre que vengas aquí, te la dejo.

¿Y qué hago con el dibujo?

El dibujo te lo puedes quedar. Gracias, Peppa.

(RÍEN)

"Peppa y Suzy son muy buenas amigas".