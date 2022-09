(Música)

"EL REGALO DE NAVIDAD DEL ABUELO PIG"

(NARRADOR) "Es la noche de Nochebuena en casa de Peppa.

Peppa y George están dormidos.

Mamá y papá están dormidos.

Los abuelitos también están aquí y están dormidos.

¿Quién es ese?".

-Jou, jou, jou.

-"¡Es Papá Noel!".

-Mi última entrega de la noche.

Ah, me gustaría saber por qué hacen las chimeneas

tan estrechas.

¡Ah!

¡Ah!

-"Papá Noel está dejando regalos bajo el árbol de Navidad".

(Música)

"Está amaneciendo, es muy temprano".

Vamos, George.

(RÍEN)

Mami, papi, venga, despertad, es Navidad.

Navidad. ¿Cómo?

¿Qué pasa? ¿Ya es de día?

(RÍEN)

Abuelita, abuelito. ¡Ah! ¿Qué?

Que hoy es Navidad. Oh.

(RÍE) (BOSTEZA)

Por lo visto, hoy en día va a empezar muy temprano.

-"Peppa y George están entusiasmados. Es Navidad".

(BOSTEZAN)

-"Todos están entusiasmados porque es Navidad".

Mirad, Papá Noel ha venido y nos ha dejado muchos regalos.

(GRUÑE)

"Para George, un barco de juguete". Barco, barco.

"Para Peppa, un cohete". Fiu, fiu.

¿Para quién será este regalo tan grande?

Aquí pone Abuelo Pig. Ábrelo, ábrelo, abuelo.

Oh, oh, oh.

Uy. Anda, es justo lo que quería. -Si es un dron.

-A mí no me gusta la palabra dron, yo prefiero llamarlo cuadricóptero.

¿Y esa cosa para qué sirve, abuelo?

(Música)

(GRUÑE) Ahora lo verás.

-"El dron vuela". (A LA VEZ) ¡Oh!

-Y puedo ver lo que ve él desde arriba

en la pantalla del mando.

Qué chulo. (RÍEN)

-Vamos a ver qué más sabe hacer.

(A LA VEZ) ¡Hala!

Es como un abejorro revoloteando. (ZUMBA)

(RÍE)

¿Y cuánto durará la batería?

Pues no lo sé, pero cuando nota que se le está agotando

el solito sabe volver a casa. Vaya, qué listo.

Aunque, de momento, cree que su casa está en el Polo Norte.

Claro, porque allí es donde vive Papá Noel.

Exacto, eso es.

-Quizás tendrías que cambiar el ajuste de casa

antes de seguir jugando con él. -No, tranquila,

para eso hay tiempo de sobra, Abuela Pig.

-"Aquí está la señora Pata". (GRAZNA)

Hola, señora Pata.

(DRON) "Hola, soy yo, Peppa". (GRAZNA)

(RÍEN)

Ahí va, ¿qué es ese ruido?

La señal de que la batería se está agotando.

(Música)

Viene por ahí. Sí, va directo a casa.

(A LA VEZ) ¡Viva!

Y para él su casa es el Polo Norte.

Ah, sí.

Quizás tendría que haberlo cambiado.

-"El dron sigue volando hasta llegar al Polo Norte".

-Anda, ¿pero qué haces tú otra vez por aquí?

-"Peppa y su familia están en la comida de Navidad".

No estés triste por haber perdido tu regalo, abuelo.

Es que fue muy divertido mientras duró.

(Timbre)

-Jou, jou, jou. Hola, Papá Noel.

Estás en la puerta de mi casa. Sí.

He preferido llamar al timbre,

esta vez no me apetecía usar la chimenea.

Vengo a entregar este regalo tan grande de nuevo.

-Bien, mi cuadricóptero.

-"Al Abuelo Pig le encanta su dron.

A todos les gustan los drones". (RÍEN)

-Papá Noel os desea feliz Navidad.