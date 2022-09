(Música créditos)

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

"EL PARQUE DE AVENTURA"

(NARRADOR) "Hoy Peppa y su familia han venido a un parque de aventura".

Bienvenidos a Árboles de monos.

"La señorita Rabbit es la encargada".

¿Qué se hace en el parque Árboles de monos?

Pues te subes a los árboles como hacen los monos.

(GRUÑE) Espero que no tengamos que subir muy alto.

"A Papá Pig no le gustan las alturas".

Tranquilo, Papá Pig, llevarás puesto un arnés

para no caer al vacío. Si pierdes el equilibrio...

uy, ¿ves? El cable te sujeta. (RÍE) Parece muy diver.

(Música animada)

Yo primero.

¡Me toca! (RÍEN)

Venga, y ahora yo. Solo tengo que mantener el equilibrio.

No sé por qué me he preocupado tanto, si no está nada alto.

Es que esta es solo la zona de prácticas.

¿Qué?

El verdadero circuito está en las copas de los árboles.

Ah...

Tú tranquilo, yo estaré aquí para orientarte.

Está bien saberlo.

Sigue el cable, te llevará directamente

a donde tienes que ir.

"Los peldaños suben hacia las copas de los árboles.

Aquí está el puente que se tambalea.

Danny Dog y su padre lo están cruzando".

(GRUÑE) Hola, Danny.

(LADRA) Hola, Peppa. Hala, estamos altísimos.

Qué chulada, ¿a que sí?

Mientras no mire abajo en ningún momento me irá bien.

Uh. ¡Cómo se mueve este puente!

¡Por eso se llama el puente que se tambalea! Vas fenomenal.

(RÍE) Se mueve mucho, se mueve mucho.

Mueve mucho. (RÍEN)

Eh... Mejor voy a esperar aquí un rato.

(BALA) Vamos, Papá Pig.

-Venga, no podemos cruzar hasta que cruces tú.

-¿A qué estás esperando?

"Se ha formado una cola detrás de Papá Pig".

Ah, pero ¿qué ocurre?

Lo siento, lo siento. Venga, allá voy.

(GRITA)

Lo he cruzado, y con lo que se tambalea. Je, je.

Lo has hecho muy bien, Papi. (APLAUDEN)

"Estos son los aros colgantes". Uy, no hay dónde poner los pies.

Usad los brazos para columpiaros de aro en aro, como hacen los monos.

Eh... no lo veo muy claro. (GRUÑE) Vamos, mami,

tienes que ir tú primero, si no, no podemos seguir.

Bueno, vale, allá voy.

Madre mía, cuánto cuesta. (RÍEN)

(GRUÑE)

(GRITA) Es verdad, es muy difícil.

Creo que no aguanto más. ¡Ay!

"Mamá, Peppa y George se han quedado colgando del cable".

¿Y ahora qué hacemos?

Necesitáis que algo grande y pesado os dé un empujón.

Ah, sí, ya veo por dónde vas, aguantad. ¡Cuidado, que voy!

(Música alegre)

(RÍEN)

Muy bien, Papá Pig.

(RÍE) Para eso tengo la barrigota, ¿no?

(RÍEN)

(APLAUDEN)

"Ahora toca subirse a la tirolina gigante".

¡Qué chulada!

-Esta es la última parte. El señor Rabbit os echará una mano.

-¿Cómo quieres ir? ¿Con la cabeza o con los pies hacia delante?

Los pies hacia delante, desde luego. Pies hacia delante, te lanzo.

(RÍE)

Peppa y George, ¿qué preferís? ¿Cabeza o pies?

¡Cabeza! (RÍE)

Pues de cabeza, vamos, que nos vamos. ¡Estamos volando! ¡Yupi!

(RÍEN)

¿Y tú, Papá Pig?

(RÍE) Desde luego tengo claro que no quiero... ¡de cabeza!

¿De cabeza? Oído, marchando.

¡No! ¡No nos hemos entendido! Yo quiero ir con los pies

hacia adelante.

(GRITA)

(RÍE Y GRUÑE)

¿Te lo has pasado bien?

(RÍE) Reconozco que sí. Me lo he pasado bastante bien.

¿Solo bastante? Pero, papi, si ha sido

lo más supermegachulichupiguay de todo el mundo mundial.

(RÍEN)

"A Peppa le encanta el parque de aventura.

A todos les gusta el parque de aventura".