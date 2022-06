Yo soy Peppa Pig.

Este es mi hermano pequeño George.

Esta es Mama Pig.

Y este es Papa Pig.

(Ríen)

Peppa Pig.

Navidades en el Hospital.

(Voz en off) Hoy es navidad.

Peppa y su familia están abriendo sus regalos.

Ah, que bien, calcetines.

Justo el regalo que esperaba.

¡Anda! Yo también tengo calcetines.

Genial.

¿El tuyo también será calcetines, Peppa?

Eh, espero que no.

¡Yupi! ¡Un coche de juguete!

¡Brumm! ¡Brumm!

No ten pongas triste si son calcetines, George.

¡Un avión!

¡Niumm!¡Niumm!

Oh, las fiestas de navidad son maravillosas.

Sí, creo que mi mejor regalo va a ser quedarme aquí sentado

y no hacer nada el resto del día.

¡Peppa! ¡George! Tened cuidado,

no os vayáis a tropezar.

Mi brazo. ¡Ay, que daño!

(Voz en off) Vaya, Peppa se ha caído y se ha hecho daño en el brazo.

Tendremos que llamar al doctor Brown Bear.

(Suena el teléfono)

Doctor Brown Bear, ¿Dígame?

¿Qué se ha dado un golpe en el brazo?

¿Y justo hoy el día de Navidad?

Voy enseguida.

(Sirena de ambulancia)

A ver Peppa, te duele el brazo ¿Verdad?

Sí. ¿Puedes intentar mover los dedos?

Muy bien, estupendo.

Pero, por si acaso, vamos a llevarte al hospital.

(Voz en Off) Este es el hospital.

La señorita Rabbit es la enfermera.

-Ahora, ¿Quién va? -Creo que me toca a mí.

-Espere, tenemos una niña herida.

-¡Oh! Una niña.

-¿Una niña? Sí, claro, es más urgente que yo.

-Ahora te va a atender la señorita Rabbit.

-Sí, seguidme. Por favor.

Que chulí, señorita Rabbit, el hospital está muy navideño.

Ha quedado precioso, ¿A qué sí?

-Hola Peppa. Anda, hola ¿Qué tal, Pedro?

¿Por qué estás aquí? Me he hecho daño en un brazo.

Pues yo en una pierna y me han dado una pegatina.

¡Que suerte!

Siéntate, por favor. Y dime donde te duele.

Aquí, en este brazo. Y ¿puedes mover los brazos?

Sí, puedo un poco.

Y ¿puedes decir plátano? Plátano.

Era una broma, para que te tranquilizaras.

(Ríe)

¿Estás tranquila? ¡Sí!

Estupendo, porque vamos a hacerte una foto del brazo con los Rayos X.

¿Qué son los Rayos X?

Con ellos podemos ver los huesos que tenemos dentro del cuerpo.

¿Y cómo funcionan?

El aparato emplea un cátodo que emite electrones...

-¡Es magia! ¡Oh!

Según la radiografía se te va a curar el brazo

y por haber sido tan valiente, te doy una pegatina.

Gracias señorita Rabbit. (Ríen)

Mira, me han dado una pegatina. Ya, que chula.

Pero Pedro, ¿Qué te pasa? ¿Estás triste?

Sí, estoy triste porque no ha venido Papa Noel.

¡¿Qué?!

¿Aún no te ha traído tu regalo de navidad?

No, todavía no.

-Bueno, ¿Quién va ahora?

-Voy yo, me toca a mí, por fin.

-Oh, oh, oh.

(Todos) ¡Ah está aquí Papa Noel!

-Pase Papa Noel, pase. Eres mucho más importante que yo.

-¡Oh! ¡Ha venido Papa Noel!

-Ya le atiendo, siéntese Don Noel.

Y dígame, ¿dónde le duele?

-Oh, no, no vengo porque esté enfermo,

vengo a traerle su regalo de navidad a Pedro.

-Muchas gracias. Me pregunto qué será.

Esperemos que no sean calcetines.

¡Viva! Un barco de juguete.

-Siento llegar un poco tarde,

es que se me había atascado la barriga...

En una chimenea.

No lo entiendo, cada vez las hacen más pequeñas.

-Vaya, se le ha atascado la barriga.

Tal vez debería hacerle un chequeo. Abra bien la boca.

Diga oh, oh, oh. Por favor.

-¡Oh, oh, oh!

-Perfecto, está de maravilla.

Tenga una pegatina. -Gracias señorita Rabbit.

Muchas gracias por cuidar de todos en Navidad.

-Si solo hago mi trabajo, Papa Noel. Solo hago mi trabajo.

-¡Feliz Navidad a todo el mundo! (Todos) ¡Feliz Navidad!