El jardín de piedras del abuelito

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

"EL JARDÍN DE PIEDRAS DEL ABUELO"

(NARRADOR) "Peppa y George van a pasar el día

en casa del abuelo y la abuela Pig". -Hola, mis chiquitines.

(Muelle)

Abuelita, mira. Me he traído mi princesa de cuento.

Oh, bienvenida, princesa. Abuelita, ¿dónde está el abuelo Pig?

No lo veo. Anda por el jardín haciendo algo.

(GRUÑE) Venid a verlo.

(RÍEN)

¡Abuelito Pig! ¡"Abelo" Pig!

¡Hola, Peppa! ¡Hola, George!

Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un jardín de piedras.

¿Qué es un jardín de piedras? Es una versión en miniatura

de un paisaje de montaña hecho solo con piedras y con flores.

(AMBOS) Oh...

Aquí no podrás encontrar nada que no haya en una montaña de verdad.

Mi princesa de cuento podría vivir aquí.

(RÍE) No es exactamente lo que tenía pensado.

Ya está. Ah... A lo mejor, no es...

También se queda a vivir el señor Dinosaurio.

(RUGE)

(RÍEN)

(RÍE) Está bien. La princesa y el dinosaurio

pueden vivir en el jardín de piedras, pero solo hoy.

(A LA VEZ) ¡Viva!

A ver, ¿queréis ayudarme a buscar por ahí más piedras?

Sí, porfi...

(RÍE)

(Música)

¡He encontrado una!

(RÍE)

(GRUÑE)

Yo también he encontrado una.

-Anda... Pero bueno... Qué piedra más bonita.

Abuelo, mira, te traemos más piedras.

Estupendo. Os voy a enseñar la que he encontrado yo.

Es una de las piedras más curiosas que he visto en mi vida.

-Tienes razón, es muy bonita.

(GRUÑE) ¿Qué más podemos poner?

¿Qué tal si ponemos un coche de juguete para la princesa?

Pues... no, eso no. Si no, mejor... ¡un unicornio!

¡Sí! Un unicornio quedaría muy bien. -¡Ni hablar! ¡No, no y no!

Os he dejado poner el castillo y el dinosaurio;

pero, a partir de ahora, solo piedras y flores.

-Vale, pero le vendrían bien unas flores más grandes.

Estas... son un poco birriosas. -Es que... es demasiado pronto

para que haya flores grandes.

(Claxon)

"Aquí viene el señor Fox en su furgoneta".

-Buenos días, abuela Pig. ¿Qué puedo venderle hoy?

-Pues... necesitamos flores para un jardín de piedras.

-¿Flores dice? Qué suerte tiene.

Menos mal que he pasado por aquí. Tengo flores como no ha visto nunca.

¡Aquí están! -Preciosas...

(A LA VEZ) ¡Oh!

¿Necesitan algún cuidado especial? -No, son muy fáciles de cuidar.

Son... de plástico. -Uy, al abuelo Pig

no le van a gustar. Solo quiere flores de verdad.

-Estas son mejores que las de verdad. Puedes enterrarlas,

desenterrarlas dentro de mil años y seguirán como nuevas.

-Asombroso. -Además, cantan.

(Música)

# Somos las flores. # Lindas, lindas flores.

# Somos las flores. # Lindas, lindas flores.

# Somos las flores. # Lindas, lindas flores. #

Hala... Guau...

Mira, abuelo. Mira qué flores te hemos comprado.

Menudas flores... ¿Tan grandes en esta época del año?

Qué maravilla... Van a durar para siempre

porque son de plástico de verdad. (GRUÑE)

¿Cómo?

Castillos de juguete, dinosaurios, flores de plástico...

Al menos, las piedras son de verdad.

(GRUÑE) Debería colocar esta tan bonita que he encontrado

arriba del todo. Oye, abuelo,

tu piedra se está moviendo. ¡Ah!

¡Es Tiddles!

(RÍE)

"La piedra del abuelo es Tiddles, la tortuga".

¡Ahí va! ¿Pero bueno...? -¡Tiddles! ¿Dónde estás, Tiddles?

"Aquí viene la doctora Hámster".

¿Habéis visto a mi Tiddles? Ay, se ha vuelto a escapar.

¡Sí! La ha encontrado el abuelo. Por fin te encuentro,

pero qué bichito tan travieso. Muchísimas gracias, abuelo Pig.

-Eh... No tiene por qué darlas. -Oh, vaya...

Qué jardín de piedras tan bonito. -Sí. Me ha quedado bastante bien.

Y supongo que no tiene que ser exactamente

como una montaña de verdad. Abuelo,

no te hemos enseñado lo mejor de todo.

# Somos las flores. # Lindas, lindas flores.

# Somos las flores. # Lindas, lindas flores. #

(RÍEN)

"A Peppa le encantan los jardines de piedra.

A todos le gustan los jardines de piedra".