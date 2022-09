Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

EL INVERNADERO DEL ABUELO PIG

(NARRADOR) "Peppa y George han venido a visitar a sus abuelos".

Hola, abuelo. Hola, Peppa, hola, George.

(RÍEN)

"George ha encontrado una pelota".

(RÍE)

Ten cuidado, George, le has dado a mi invernadero.

Está hecho de cristal y se rompe muy fácilmente.

Vamos a quitarla de en medio para que no estorbe.

-Pero bueno, ¿quién ha tirado esta pelota a mi invernadero?

-¡Ah!

Quien tira una pelota a un invernadero de cristal

está jugando con fuego.

-Pero si tú la has tirado primero, casi me rompes el invernadero.

-¿Eso un invernadero? Si no son más que cuatro ventanas rotas.

-Suficiente para cultivar tomates.

-Me sorprende que puedas cultivar nada en ese basurero.

-Pues seguro que saco más que tú en esa elegante caja de cristal.

(GRUÑE) (LADRA)

"El Abuelo Dog y el Abuelo Pig son muy buenos amigos".

Oye, abuelo, ¿por qué tu invernadero es de cristal si se puede romper

tan fácilmente? Porque ahí dentro cultivo plantas,

ven, te lo voy a explicar.

A estas plantas les gusta la luz del sol y el cristal la deja pasar.

(OLFATEA) Oh, qué bien huele. Huele de maravilla.

Claro, sí, eso es albahaca, la abuelita echa las semillas

en una maceta y crecen. Anda.

Pero hay otras plantas mucho más difíciles de cultivar.

Por ejemplo, mis tomates. Qué pequeñitos son, ¿no, abuelo?

Bueno, tú comete uno y me cuentas a qué sabe.

Pues sabe, sabe...

A nada.

Lo que pasa es que todavía no están maduros.

-Hola, mis chiquitines. Hola, abuelita.

¿Me das unos tomates, por favor, Abuelo Pig?

-No, me temo que no están maduros, quizá dentro de unas semanas.

-Pero es que hoy quiero hacer una ensalada para comer.

El Abuelo Dog también planta tomates.

Sí, a lo mejor él puede darnos unos pocos.

-No creo que nos gusten esos tomates tan roñosos del Abuelo Dog.

-Buenos días, Abuelo Dog.

-Abuela Pig, qué alegría me da verte esta luminosa mañana.

-¿Nos prestarías unos tomates? -¿Prestar? Por favor,

podéis coger todos los que queráis.

Los tomates han salido muy buenos este año.

Estos son mucho más grandes que los tuyos, abuelo.

Serán más grandes, pero eso no quiere decir que sean mejores.

-Peppa, ¿te apetece probar uno? Sí, por favor.

Qué rico.

Riquísimo, es el mejor tomate que he probado nunca.

¿Qué haces para que salgan así de buenos?

-La verdad es que no tenía intención de cultivarlos,

simplemente eché unas semillas viejas en aquel rincón y salieron,

llena la cesta, son muchos para mí. -Gracias, vamos a hacer una ensalada

bien rica. -Anda, yo me sé una receta estupenda

de ensalada de tomate. -Perfecto, ¿nos la quieres preparar?

-El problema es que mi receta lleva albahaca y no he conseguido

que me salga ni una hoja. Mi abuelo tiene una albahaca

que huele muy bien. ¿De verdad?

-Uy, sí, y crece y crece sin parar.

Ven, te la enseñaré.

-Impresionante.

Dime, ¿cuál es el secreto para que salga así de bien?

-Es bastante complicado, lo primero que hay que hacer es...

-Echo una semillas en una maceta y ya está.

-¿Quieres decir que la albahaca sale sola?

-Pues... -Sí.

(GRUÑE) ¿Qué hora será? ¿La hora de comer, abuela?

Ay, sí, pobrecitos, tendréis mucha hambre.

-Vamos a por esa ensalada de tomate.

Primero cortamos los tomates, añadimos un poco de aceite de oliva,

un toque de pimienta, un pelín de sal

y rematamos con estas magníficas hojas de albahaca.

A comer, servíos. (LADRA)

-Unos tomates buenísimos. -Gracias a mi invernadero.

Muy rica la albahaca. -Sí, gracias a mi invernadero.