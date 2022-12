Peppa Pig - Helado

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

"HELADO"

(NARRADOR) "Hoy, Peppa y George están en casa del abuelo y la abuela Pig.

A mí, George, tíramela a mí.

(RÍE)

"Aquí llega el señor Labrador

con su nueva furgoneta de los helados".

(TODOS) ¡Helados! ¡Viva!

"Todos hacen cola para tomar un helado".

Hola, señora Cat. ¿De qué sabor quiere el helado?

-No sé... ¿De vainilla está rico?

-No tengo ni idea, aún no lo he probado.

(LAME)

"Es el primer día del señor Labrador vendiendo helados".

Oh, está delicioso. ¿Quiere uno?

-¡Sí! Por favor.

-Dígame, ¿qué tal está el de fresa?

-No sé, voy a ver...

(ENGULLE)

Oye, pues también está bueno.

(GRUÑE) Yo ya sé lo que quiero. Un helado de fresa.

¿Tú de qué sabor lo quieres, George?

"¡Lado!".

(RÍE)

Gracias.

(COME)

-¿El helado de menta está rico? -Mmm, riquísimo.

(ENGULLE)

Póngame cuatro helados de menta, por favor.

-Gracias, señor Labrador.

"Es el turno de Peppa y George".

(GRUÑE) Me toca, ¿me pone un helado de fresa por favor?

Vaya, parece que se me ha terminado el de fresa.

Entonces, ¿puede ponerme un helado de vainilla, por favor?

Uy, tampoco me queda de vainilla.

De hecho, no me queda ningún helado.

¿No queda nada de helado?

(LLORA)

Mmm... Quizás he probado demasiados.

-Sí... Me da en la nariz que sí.

"Al señor Labrador le chifla el helado".

-Tranquilos, mis pequeñines, haremos nuestro propio helado

en casa.

¿Se puede hacer helado en casa?

Por supuesto, cuando vuestra mamá era una cerdita pequeña

muchas veces le hacíamos helado.

-Oh, helado casero, qué bien suena eso.

(LADRA) Montad, que os llevo a casa.

¿Y puede poner la música de los helados, por favor?

Claro, buena idea, Peppa.

(RÍEN)

Venga, vamos a empezar a hacer el helado.

-Primero, echamos leche en una jarra.

-Y luego añadimos nata.

-A ver, niños, ¿de qué sabor queréis que sea el helado?

-Tenemos frambuesas y también fresas.

Son de nuestro huerto.

(GRUÑE) Sí, vamos a hacer un rico helado de fresa y frambuesa.

(RÍE)

¡Para dentro! Después, metemos esta mezcla

en un bolsa para congelar.

-El secreto es que hay que conseguir que esté muy frío.

(TODOS) ¡Oh!

Para enfriarlo metemos la bolsa del helado

en esta otra llena de hielo y sal.

-Y la envolvemos con una toalla.

-Ahora viene lo más divertido.

Tenemos que sacudirla durante cinco minutos.

-Empieza tú a agitarla, Peppa.

# Agita, agita, # agita el helado bien.

# Agita el helado # que vamos a hacer.#

(RÍEN)

Estupendo, Peppa.

¡Helado, helado!

(RÍE)

# Agita, agita, # agita el helado bien.

# Agita el helado # que vamos a hacer. #

Una última sacudida y creo que estará listo.

¿Ha salido bien?

¡Sí!

(TODOS) ¡Hala!

(GRUÑE) ¡Es el mejor helado del mundo entero!

Ñam, ñam.

(GRUÑE) Abuelita, ¿puedo invitar a todos mis amigos a comer helado?

¿Cómo no? Claro que sí, Peppa.

(RÍE) En ese caso, tendremos que hacer mucho, mucho más helado.

(TODOS) ¡Bien!

¡Helado! ¡Tengo el mejor helado del mundo!

"Todos los amigos de Peppa han venido a tomar helado".

(TODOS) ¡Viva!

¿Me das uno de plátano, por favor?

-¿Y a mí uno de frambuesa? -A mí uno arándanos, por favor.

Aquí los tenéis.

(RÍEN)

(TODOS) Gracias, Peppa.

(LAMEN) Mmm.

Está riquísimo.

-¿Tienes de sabor a zanahoria?

Uy, de zanahoria creo que no.

Sí, claro que tenemos.

Además, está hecho con zanahorias de mi propio huerto.

-Mmm. Gracias, Peppa.

(RÍEN)

Me encanta el helado.

Bueno, a todos nos encanta el helado, señor Labrador.

Sí, pero a mí me gusta muchísimo, lo que más.

(RÍEN)

(Música créditos)

# Peppa Pig. #

(Gruñidos y risas)

# Peppa Pig. #

(Gruñidos y risas)

# Peppa Pig. #

(Gruñidos y risas)