Peppa Pig - Las gemelas panda

Yo soy Peppa Pig. (Gruñe)

Este es mi hermano pequeño George. (Gruñe)

Esta es Mamá Pig. (Gruñe)

Y este es Papá Pig. (Gruñe)

(TODOS RÍEN)

Peppa Pig. (Gruñe)

LAS GEMELAS PANDA

Peppa va a la guardería con sus amigos.

Peggi y Pandora Panda también han venido,

es su primer día en la guardería.

-Que tengáis buen día. (AMBAS) Claro que sí, papi.

-Procurad tener los ojos y los oídos bien abiertos.

(AMBAS) Sí, papi. (Ríen)

-Si quiere, luego le llamo para decirle cómo lo están pasando.

¡Buenos días, pequeños! (TODOS) ¡Buenos días, madame Gazelle!

-Como veis, hoy han venido dos nuevas alumnas a nuestra guardería.

Son Pandora Panda... -¡Hola!

y Peggi Panda. -Hola, ¿qué tal?

(TODOS) -¡Bien, hola!

¡Hala, si sois las dos igualitas!

-¡Claro! Porque somos gemelas idénticas. (Ríen)

-Los gemelos idénticos son iguales.

-¿Y la gente os confunde?

-A veces, pero no pasa nada. Estamos acostumbradas.

-Peggi, Pandora, pensad qué queréis que hagamos hoy,

como es vuestro primer día en la guardería, podéis elegir.

-Hmm...nos gusta resolver misterios. -Y hacer puzles.

-Así que misterios y puzles. Bien, voy a ver.

¡Sí!, tenemos un rompecabezas. (TODOS) ¡Yupi!

-Nos chiflan los puzles. (TODOS RÍEN)

-Esto parece una nube. -Y aquí está el sol.

A ver, a lo mejor encajan. No, no encajan.

-Prueba otra vez dándole la vuelta.

-¡Ahora encajan!

-Oye, ¿y ésta pieza dónde va?

-Hmm...intenta poner el cielo azul con el cielo azul.

-¡Encaja! ¡Guau, guau!

-Y la hierba verde con la hierba verde. (TODOS RÍEN)

-El puzle está terminado.

-Es un dibujo de una casa en un día que hace sol.

-Estupendo, niños, porque lo habéis hecho entre todos.

¿Os lo estáis pasando bien? ¿Pandora? ¿Peggi?

-Sí, muchas gracias. Nos encanta hacer puzles.

-Y resolver misterios también. Nuestro papá es policía.

(TODOS)¡Ohhh!

-Yo, cuando sea mayor, quiero ser policía.

Los coches que conduce la policía tienen muchas luces.

-Y van haciendo ¡ni, no, ni, ni, no! (TODOS) ¡ni, no, ni, ni, no!

-Sí, sí. Quizá ese sea un buen momento para llamar a vuestro padre

y contarle lo bien que lo estáis pasando.

¡Uy! ¿Y mi teléfono? Seguro que tiene que estar por aquí.

¿Has perdido el móvil, seño?

-Sí, lo tenía ahora mismo. Pero...¿Dónde estará?

-¿Dónde lo vio por última vez?

-Si lo supiera, Suzy, no tendría que buscarlo, ¿no crees?

-¿Por qué no deja siempre las cosas en el mismo sitio?

Así sabrá dónde están.

-Gracias, es muy buen consejo,

pero no siempre se pueden dejar las cosas en el mismo sitio, ¿no?

Si quiere le ayudamos a buscarlo.

-Te lo agradezco, pero creo que se ha perdido. ¡Menudo misterio!

-Nuestro papá siempre dice...

-Ten los ojos y los oídos bien abiertos. -Sí.

-Pues, si tenemos los oídos abiertos -Y alguien la llama al móvil...

-Entonces, lo oiremos sonar. -¡Y así lo encontraré! ¡Buena idea!

(RÍEN)

-A Peggi y a Pandora se les da muy bien resolver misterios.

-A ver, ¿quién tiene un móvil?

Eh... madame Gazelle. Es que,... nosotros somos niños.

-Los niños no tienen teléfonos móviles.

-Ah, sí, claro, claro.

(Gruñe) ¡Hola, hola! -¡Hola!

-Han llegado los padres a recoger a sus hijos.

-Buenas tardes, mamás y papás,

¿alguno puede llamarme a mi teléfono móvil, por favor?

-Yo la puedo llamar, madame Gazelle,

pero, ¿no es más fácil hablar en persona?

-Verá, es que lo he perdido y si me llama, lo oiremos sonar.

-Y de ese modo encontrará su teléfono, entiendo. Bien pensado.

(Marca)

(Suena teléfono)

-¡Ohh, si está aquí, en mi bolso!

¡Ha estado dentro de tu bolso todo el rato!

-Sí, perdonadme, niños. ¡Qué despiste!

-Ha sido una muy buena idea llamar al móvil para encontrarlo.

Se les ha ocurrido a Pandora y a Peggi.

-¡Anda! ¿Habéis resuelto el caso del móvil desaparecido?

(AMBAS) ¡Sí!. -¡Esas son mis niñas!

-A Peggi y a Pandora Panda les encanta resolver misterios.

¡A todos nos encanta resolver misterios!

(TODOS RÍEN)

