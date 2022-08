Peppa Pig - Fruta

¡Yo soy Peppa Pig! Este es mi hermano pequeño George.

Esta es mamá Pig.

Y este es papá Pig.

Hoy es el día de la fruta en el supermercado.

¡Pero bueno, si es el Sr. Patata!

Y la Sra. Zanahoria.

También han venido el arándano y una col pequeñita.

¡Bienvenidos al Día de la Fruta!

¡Pasad y veréis que la magia de la fruta no tiene fin!

¡Hala! ¡Cuántas clases de fruta! ¡Hola, Peppa!

Estamos eligiendo nuestra fruta preferida.

¿A ti, cual te gusta más? Em... Me gustan las manzanas.

A mí me gustan las naranjas. -A mí, los plátanos.

A mí, las zanahorias. -Pero, las zanahorias no son fruta.

¿Ah, no? La zanahoria es una hortaliza.

Edmond es un poquito sabihondo.

¿Cuál es la fruta que más te gusta, George? ¿Los plátanos...?

¿O las naranjas?

Yo lo sé. Lo que más le gusta son las fresas.

¡Gutan fesas! A George le encantan las fresas.

¡Hago batidos! ¡Pedid aquí un rico batido de frutas!

Hola, Sra. Rabbit. Yo no sé qué es un batido de frutas.

Es una bebida hecha con fruta. ¿Quieres que te haga uno?

Sí, por favor. Quiero probarlo. Pero, ¿podría ser de manzana?

Vale. Aunque estaría más rico si lo mezclaras con otras frutas.

Entonces... manzanas, frambuesas, plátanos ¡y más manzanas!

Un batido de manzana, frambuesa, plátano y más manzana.

¡Qué aproveche!

¡Hmmm, está riquísimo! Oiga, ¿me pone un batido, por favor?

¡Yo también quiero! -¡Y yo!

¡Y yo también!

¡Por supuesto! ¿De qué fruta queréis que os haga los batidos?

De... es que no sé...

Puede ser de cualquiera, Pedro. -Ah, pues... ¡de queso, por favor!

¡Pero Pedro! ¡Que el queso no es una fruta!

Piensa un poco. Tienen que ser frutas o verduras.

Ah, vale. Frambuesas y arándanos y zarzamoras y grosellas.

Eso ya me gusta más.

Pongo frambuesas, arándanos, zarzamoras y grosellas.

¡Marchando un batido especial!

¡Mmm, buenísimo!

Ahora tú. ¿De qué quieres que te haga el batido, George?

¡Quiedo fesa!

¡George! Un batido tiene que llevar muchas frutas. Di alguna más.

¿Y si te pides uno de fresa y piña? Tiene que estar riquísimo.

No. Si quieres..., te preparo el zumo que toman los dinosaurios.

¿Los dinosaurios toman zumo?

¡Claro que sí.!

A todos los dinosaurios les encanta este zumo. ¡Dinosayo!

Vamos a ver... lleva un poco de esto, una de estas,

un puñado variado y esto al final... Ya está.

El zumo que prefieren los dinosaurios...

para un pequeño dinosaurio.

¡Dinosayo!

¿Y yo puedo tomar un zumo para dinosaurios,

Sra. Rabbit, por favor?

¡Yo también quiero! ¡Y yo!

¡Y yo también! Vale.

Hare... ¡Zumodinosaurio para todos! Ay, madre mía.

¿Qué? ¿Pasa algo, Sra. Rabbit?

Que no me acuerdo de lo que he puesto para hacer el zumodinosaurio. ¡Vaya!

Yo puedo descubrir lo que llevaba. ¿De verdad? Pero, ¿cómo?

Para mí es fácil. Oliendo. Freddy Fox tiene muy buen olfato.

Hmm. El zumo llevaba un plátano...

Un plátano. Tres... ¡no, tres no! ¡Cuatro fresas!

Cinco cerezas... -Cuatro fresas, cerezas...

Un melocotón... Media piña... Una raja de sandía...

Y algo más que... no sé qué es. -¿Una zanahoria?

¡Sí, eso! ¡Una zanahoria! ¡Bien!

¡Listo! ¡Zumodinosaurio para todos! ¡Mmmm! ¡Grrr!

¿Os gusta el Día de la Fruta? ¿Os lo estáis pasando bien?

Sí, nos encanta la fruta. Y las zanahorias.

A todos nos gusta la fruta... y las zanahorias.

EL GLOBO DE GEORGE

Peppa y George han pasado el día de paseo con el abuelo

y la abuela Pig. ¡Helados!

Este es el puesto de helados de la Sra. Rabbit.

¿Paramos a tomar un helado?

Claro, ¿por qué no? Yo creo que nos lo merecemos.

¡Hola, muy buenas!

Hola, Sra. Rabbit. Pónganos cuatro helados, por favor.

¡Marchando cuatro helados! ¿De qué sabor os gustan?

Yo lo quiero de fresa, por favor. Yo de chocolate, por favor.

Para mí, uno de plátano, por favor. ¡Dinosayo, grrrr!

No, George, no creo que tenga helados con sabor a dinosaurio.

Creo que lo que George quiere es un globo de dinosaurio.

¿Ah, sí? Piénsatelo bien ¿No quieres un helado? ¡No!¡Dinosayo!

Lo tiene muy claro... ¿Cuánto cuesta el globito?

Son diez euros. -¿Tanto? ¿Diez euros?

Piense que es por una buena causa. Toma tu globo, George.

Sujétalo bien fuerte, ¿eh? Que no se te escape.

A George se le acaba de escapar el globo.

Lo mejor será que lleve yo este globo tan valioso,

hasta que lleguemos a casa.

A George le encanta su globo de dinosaurio.

Peppa y George ya han llegado a casa del abuelo y la abuela Pig.

Que no se te vuelva a escapar, ten cuidado. Toma, sujétalo mejor.

¿Por qué?

¿Cómo que "por qué" George? A ver, en el mundo hay dos tipos de globos:

están los globos que suben y luego, los globos que bajan.

Este, es un globo de los que suben

Quiere decir que si lo sueltas, tu globo subirá y subirá

y seguirá subiendo hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuelo! ¡Oh!

¡Ya lo tengo! Será mejor que entremos en casa.

Si no, tarde o temprano, perderás el globo. ¿Lo ves, George?

Aquí el globo estará a salvo.

¡Hola, loro Polly! Mira, George tiene un globo nuevo.

¡Globo! -¡No lo pinches, Polly! A George le encanta su globo. Huy.

George ha vuelto a soltar el globo. No te preocupes, George.

No se va a ir volando por el cielo, el techo lo parará...

¡Andá! Ha salido por la puerta. ¡Y va escaleras arriba!

¡Se está metiendo en el desván! No pasa nada.

Solo hay una forma de salir del desván y es hacerlo

por la ventana del tejado, pero siempre, siempre, está cerrada.

¡Ahí va...!

La ventana del tejado no está cerrada.

¡Cógelo, cógelo, abuelo!

No alcanzo, Peppa. Se va volando por el cielo.

George, me parece que tu globo se va volando a la luna.

Así que no creo que vuelvas a verlo.

Papá Pig ha venido a recoger a Peppa y a George.

Hola. ¿Qué tal, os lo habéis pasado bien?

Eh... le hemos comprado a George un globo de dinosaurio

que le gustaba....

Pero se le ha escapado y ahora está en el cielo, volando hasta la luna.

Tiene que haber alguna manera de recuperarlo.

¡Globo!

¡Mirad! El loro Poly se va volando a perseguir el globo.

¡El loro Polly al rescate, vamos!

¡Venga, Polly! ¡Muy bien!

El loro Polly ha rescatado el globo de George. ¡Hurra!

¡El lorito más listo es Polly!

¡George! Que no se te escape el globo... otra vez.

Un momento... Te podemos atar el cordel a la muñeca.

¡Estupendo! Qué buena idea...

A George le encanta su globo de dinosaurio.

¡A todos les gusta su globo de dinosaurio!

EL TESORO PIRATA

Danny Dog está jugando en su refugio pirata.

Aquí llegan Peppa y sus amigos.

¡Hola, Danny! -Hola, a todos. ¿Queréis que juguemos a los piratas?

¡Sí!

¡Pues a disfrazarse!

Danny Dog tiene una caja llena de disfraces de pirata.

¡Arrrh, marineros!

¡Arrr! Mirad, traigo el cofre del tesoro.

¡Ohhh! Danny, eso es una lata de galletas.

¡No, es el cofre del tesoro!

¡Pero si hasta tiene un montón de galletas todavía!

Eh... ¿alguien quiere comer una galleta? -¡Yo, yo!

¡Hala! Ahora ya es el cofre del tesoro.

Sólo falta buscar un tesoro para meterlo dentro. ¡Bieeeen!

Pero alguien tiene que quedarse aquí a vigilar nuestro barco pirata.

¡Yo! ¡Yo me quedaré vigilando!

Si ves venir a alguien, tienes que gritar. Así: ¡Alto!

¿Quién anda ahí? -¡Alto! Eh... ¿Quién anda ahí?

Puede valer... Vámonos, ¡hay que buscar un tesoro! ¡Arrrrr!

A Danny Dog le gusta ser un pirata. ¡A todos les gusta ser piratas!

Danny ha encontrado una piña. -¡Un tesoro!

Peppa ha encontrado una concha. -¡Un tesoro!

Suzy ha encontrado un trozo viejo de cuerda. -¡Un tesoro!

Freddy ha encontrado una piedra. -¡Un tesoro!

Creo que me voy a echar una siestecita

Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir.

Vamos a darle un susto a Pedro. -¡Sí!

Danny, Peppa, Suzy y Freddy, van a darle un susto a Pedro.

Uh ¡Arrrr!

¡Estabas durmiendo! -Sí... Un poco. Lo siento.

Menos mal que éramos nosotros, piratas amigos...

Mira, traemos muchos tesoros. Qué chulos.

Vamos a meterlo todo en el cofre del tesoro.

Hay que buscar un sitio para enterrarlo.

¡Sí! -Yo me voy a quedar aquí a defender nuestro barco pirata.

Muy bien. Vale, pirata. Pero cuidado, no te quedes dormido otra vez.

Sí, mi capitán. -¡Aaaaar!

Los piratas buscan donde enterrar el cofre del tesoro.

Suben un montículo, rodean un matorral...

Lo podemos enterrar aquí.

¿Y cómo sabremos dónde lo hemos enterrado?

Tenemos que hacer un mapa del tesoro.

Así. Se sube el montículo..., se rodea el arbusto...

¡y con una X se señala el lugar!

¡Voy a señalar el lugar con esta equis!

Mientras, Pedro se ha vuelto a quedar dormido.

¡Aaaaar! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto!

Oye, Pedro, no llevas puestas las gafas.

Es que... Hola.

Mamá Pony ha venido a recoger a Pedro.

¡Alto! ¿Quién anda ahí? Soy yo, soy tu mamá, Pedro.

Pedro no ve muy bien si no lleva las gafas.

Pero, ¿dónde están tus gafas? -Em... no tengo ni idea, mamá.

¿Cuándo las viste por última vez?

Cuando metimos todas las cosas en nuestro cofre del tesoro.

¿Qué... cofre del tesoro?

Pues el que hemos enterrado en el jardín.

¡Las gafas de Pedro están enterradas en el jardín!

¡El jardín es muy grande! ¿cómo vamos a encontrarlas?

¡Siguiendo el mapa del tesoro!

Mamá Pony usa el mapa que ha hecho Peppa, para encontrar el tesoro.

Hay que subir el montículo, rodear el arbusto...

y donde haya una X, ahí está enterrado.

Han encontrado el tesoro.

¡Sí, son mis gafas! -¡Viva!

¡Gracias, amigos!

Los mapas del tesoro son muy útiles, sobre todo para encontrar tus gafas

si las entierras sin querer.

EL ABUELO RABIT EN EL ESPACIO

Peppa y sus amigos están en la guardería.

Niños, hoy ha venido a la escuela alguien muy especial.

El abuelo Rabbit es muy amable y va a hablarnos de cohetes espaciales.

¡Cotete! ¡Brrrm! A George le encantan los cohetes.

¡Hola a todos, pequeños!

El abuelo Rabbit tiene una voz muy potente.

¿Alguien sabe qué es esto? -¡Eso es una roca!

¡Muy bien!

Pero no es una roca cualquiera, porque yo la he traído de la luna.

¡Ohhh!

Mi padre vende rocas en la tienda. En paquetes de cinco.

¿Ah, sí? Gracias, Freddy.

No hace falta irse tan lejos para tener una.

Pero sí quieres una roca lunar, sí.

Oye, Abuelo Rabbit, ¿y tú cómo llegaste hasta la luna?

Fui volando en un cohete. -Ese es un poco pequeño.

En éste no, sólo es una maqueta.

El cohete en el que yo fui a la luna, ¡era enoooorme!

Una pregunta: ¿sabéis contar todos hasta cinco?

¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro y cinco!

¡Magnífico! Pero cuando se viaja al espacio, no se cuenta así,

sino hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.

Y después hay que gritar: “¡Despegamos!”

lo más alto y más fuerte que podáis.

¡Despegamos!

No he oído nada. ¿Habéis dicho algo? -¡Despegamos!

¡Brrruuummm! Allí estaba yo, volando a través del espacio.

¡Ohhhh! Después el cohete se posó...

¡sobre la luna! Aquello era precioso.

Me quedé boquiabierto, sin palabras.

Qué emocionante.

¿Sabíais que en la luna se puede saltar, alto no, altísimo?

¡Ohhh! ¿Cómo cuánto?

¡Tan alto como un rascacielos!

¿Por qué puedes saltar tan alto si estás en la luna? Pues...

Porque la fuerza de la gravedad, es menor que en la Tierra.

Por eso, sí, eso... Tú eres un sabihondillo, ¿a que sí?

Edmond Elephant es un sabihondo.

Me sentía un poco solo, con la única compañía de la luna

y las estrellas. ¿Y sabéis qué fue lo más emocionante de todo...

Sigue, por favor. ¿Qué fue lo más emocionante, abuelo Rabbit?

No te oigo, habla más alto. -¿Por qué no sigue contándonoslo?

Me parece...que el abuelo Rabbit se ha quedado afónico.

Será mejor que llame ahora mismo al doctor.

Consulta del Dr. Brown Bear.

Hola, Dr. Brown Bear. Verá, el abuelo Rabbit se ha quedado sin voz.

¿Y usted cree que eso es malo?

¡Pues sí...!

porque les estaba dando una charla a los niños sobre cohetes espaciales.

¡Ah! En ese caso, voy para allá enseguida.

Hola, ¿qué tal, abuelo Rabbit?

Me han dicho que te has quedado afónico.

Di “ahhh”, por favor.

Ahhh. Sí, efectivamente, este es un caso gravísimo de pérdida de voz.

Por gritar demasiado, me imagino...

Una cucharada de este jarabe te vendrá bien.

Ahora abre la boca..., e intenta decir “ahhhh” sin forzar.

Ahh.-Más alto. ¡Ahhhh! -¡Mucho mejor!

No tengo la voz a tope, pero todo llegará.

¡Bieeen! A ver, ¿dónde me había quedado?

En la luna, a punto de contarnos qué fue lo más emocionante.

¡Claro, sí! Lo más emocionante de todo...

fue que escribí una canción. ¿Si queréis, os la canto?

¡No te molestes, gracias! -¡Sí, por favor!