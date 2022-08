(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

"EL DORMITORIO PIRATA DE DANNY"

(NARRADOR) "Peppa viene a casa de Danny Dog a pasar el día".

Hola. Hola, ¿qué tal, Danny?

Peppa, llegas justo a tiempo para ayudar.

-Vamos a redecorar el dormitorio de Danny.

Ese parece un buen plan, que os divirtáis. Adiós, Peppa.

Adiós, papi.

Oye, Danny, ¿qué es eso de redecorar?

Lo que hacen en esos programas de la tele,

que cambian por completo una habitación.

(ADMIRADA) ¡Oh!

Mi cuarto va a ser una habitación pirata. ¡Ajá!

Mira, ya tengo una cama pirata.

Hala, qué chula.

Nuestra tarea hoy será decorar todo el dormitorio.

-Se nos ha ocurrido pintar el mar en las paredes.

-Y arriba, en el techo, habrá estrellas.

-Así, cuando duerma, será como si estuviera navegando por el mar.

(RÍE)

-Ay, sí, el mar.

Recuerdo aquellos viejos tiempos,

cuando era libre para navegar por donde quisiera,

bajo el cielo estrellado, en busca de monstruos marinos.

(RUGE)

(TRISTE) Pero aquella época pasó, ahora estoy de vuelta, en casa,

y ya nunca más volveré a hacerme a la mar.

-"El capitán Dog echa de menos el mar".

-Bueno, que empiece la transformación del dormitorio.

-Tapamos todo con sábanas, así la pintura que caiga no manchará nada.

-Y para que no se nos manche la ropa, nos pondremos delantales.

(RÍEN)

-Esta pintura azul oscuro es para el cielo.

-Oscuro porque será cielo nocturno. ¡Oh!

-"Mamá Dog pinta el techo con un rodillo con el mango muy largo".

¿Podemos ayudar?

Pues claro, tomad unas brochas, pintad las paredes.

(RÍEN)

-Eso es, ahora unas olas grandes, como las que hay en el mar.

-Y también unas nubes de tormenta.

-¿Podemos poner estrellas en el techo?

-Claro que sí, Danny.

(RÍEN)

¡Eh! ¡Uy!

El techo está muy alto.

Sí, no llego.

-Vamos a echaros una mano.

(RÍEN)

# Estrellita...

# ¿dónde estás?

# Me pregunto...

# quién serás. #

(RÍEN)

-"El cielo está lleno de estrellas".

-Y quedan mejor todavía cuando apagas la luz.

(ADMIRADOS) ¡Oh!

Qué bonito, cómo brillan las estrellas.

"El dormitorio pirata de Danny está terminado".

-La decoración ha quedado tan bien como en los programas de la tele.

(DUDA)

-En la tele siempre el dueño de la casa va con los ojos cerrados

y al abrirlos dice: "¡Madre mía, qué sorpresa!".

Ya, pero tú ya lo has visto todo.

(RÍE) Puedo hacer como que no lo he visto.

-Sí, buena idea, Danny.

-Ya lo creo, y vamos a mejorarla haciéndote salir de la habitación.

Vamos, cierra los ojos.

Y ahora cerramos la puerta.

-Allá vamos. ¿Preparado, Danny? -Sí, estoy preparado.

¡Pero no abras los ojos! No, no.

(RÍE)

-Muy bien, vale, puedes entrar.

(SUSURRA) No mires todavía.

(RÍE)

Ahora ya puedes abrirlos.

¡Madre mía, qué sorpresa!

(RÍEN)

-Bueno, pequeños marineros, ¿quién está listo para zarpar?

(A LA VEZ) ¡Yo, yo!

-Pues adelante, todos a bordo.

¿Hacia dónde ponemos rumbo, capitán Danny?

-¡Ajá, vamos en busca de monstruos marinos!

-¿Monstruos marinos dices?

Eso me suena a correr una gran aventura.

# Jo, jo, jo, jo, jo, jo,

# un barco pirata en un bravío mar

# es donde más me gusta estar.

# Jo, jo, jo, jo, jo, jo,

# un barco pirata en un bravío mar

# es donde más me gusta estar. #

(RUGE)

(RÍEN)

¡Estamos navegando por el mar! ¡Sí!

¿Y qué puede haber mejor que navegar por el mar

y quedarse en casa al mismo tiempo?

-Mi cuarto es el mejor dormitorio pirata del mundo. ¡Ajá!

-"A Danny le encantan los dormitorios piratas,

a todos les gustan los dormitorios piratas".