Peppa Pig - Detective Potato

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig (GRUÑE)

(RÍEN)

"DETECTIVE POTATO"

(NARRADOR) "Peppa y George están viendo

'Detective Potato' en la tele".

"Ayúdeme, detective Potato, no encuentro mi bicicleta.

-Ajá, sí, esta es su bicicleta. -Ah, no, no es esa.

Pues entonces, esta es su bicicleta.

-Sí, esa es. Gracias, detective Potato.

Oh, este detective Potato, resuelve los misterios de maravilla.

Es el mejor detective del mundo.

Se acabó, ya basta de Potato por hoy.

Hala, nos vamos al centro comercial.

Sí, qué chupi, me encanta ir al centro comercial.

¿Tenemos qué comprar algo Papaíto?

Necesito un saco grande de grava

me gustaría probar una nueva mezcla de hormigón.

Oh.

"Este es el centro comercial.

Primero, Papa Pig tiene que buscar donde aparcar"

Esta planta está llena. Entonces, ¿dónde aparcamos el coche?

Tú tranquila, hay muchas plantas más.

¡Ahí va! Pues esta también está llena. A seguir subiendo.

Todas las plantas parecen iguales.

Sí, es verdad.

Por eso siempre hay que recordar en que planta has aparcado el coche.

Pero bueno, no me lo puedo creer. No hay ni un solo hueco libre.

Mira, ahí hay uno. Perfecto, muy bien. Gracias, Peppa.

"El coche está aparcado".

Ahora al ascensor, para ir a las tiendas.

¿Qué botón tenemos que apretar? Vamos a ver.

Las tiendas están en la sexta planta ¿o estaban en la tercera?

¡Ah, no! Pone que las tiendas están en la quinta.

"Aquí está la tienda de materiales de la señorita Rabbit".

¿Qué tal, Papá Pig? Hola, señorita Rabbit.

Por favor, un saco grande de grava.

Sírvete tú mismo, pesan mucho. Espero que no tengas que llevarlo muy lejos.

No, solo tengo que llevarlo hasta el coche.

(QUEJIDO)

Madre mía, sí que pesa, sí.

Espero que encuentres tu coche,

yo siempre pierdo el mío en este aparcamiento tan grande.

Oye, ¿a qué botón le doy papi?

Dale al número de la planta, en la que hemos aparcado.

¿Pero... a cuál? ¿En qué planta hemos aparcado?

Eh, buena pregunta, no sé. Vamos a probar en la sexta.

¿Dónde está nuestro coche, papi?

Eh, pues por lo que parece, no es aquí.

"Vaya, por lo visto Papá Pig ha perdido el coche"

Vamos a mirar en otra planta.

¡Qué divertido!

"A Peppa le gusta subir y bajar en el ascensor".

(RÍE)

(LOS DOS) Buenos días tengan ustedes.

"Aquí están los agentes de policía Panda y Squirrel".

¿Podemos ayudaros en algo, familia?

Es que papá ha perdido nuestro coche.

En realidad no lo he perdido,

es que no sé dónde lo he aparcado exactamente.

O sea, un coche perdido, en un lugar donde hay cientos de coches

y en el que todo parece igual.

Deduzco que será un misterio muy difícil de resolver.

Nombre, por favor.

Papá Pig. Pa-pá Pig.

¿Dirección? Pero ¿no podemos buscar el coche?

Me temo que no, vamos a tardar en resolver esto.

Perdone, esto no es como en la tele

donde resuelven misterios en un periquete.

Es el detective Potato.

A vuestro servicio. Vera, detective Potato.

Papá ha perdido nuestro coche. Ajá.

He de decir que solo yo puedo resolver ese misterio.

Gracias, pero no necesitamos ayuda.

Eso, tenemos la situación controlada.

A callar, por favor, necesito silencio para trabajar.

A ver, ¿este es su coche? Eh, no.

Entonces este es su coche. No.

Sigamos, este es su coche. Sí, sí, este es nuestro coche.

"El detective Potato ha resuelto el misterio".

(TODOS) ¡Bien, viva!

Ah, pues muy bien. Ha sido increíble.

Oh, así es el día a día del detective Potato.