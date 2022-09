(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

PEPPA PIG

"COCHES DE PEDALES"

(NARRADOR) "Hoy Peppa y sus amigos

han venido al circuito de coches de pedales.

La señorita Rabbit es la encargada".

-Bienvenidos al circuito de coches de pedales.

Tenemos carreteritas, mini semáforos,

incluso tenemos una pequeña rotonda. (TODOS) ¡Oh!

-Pero lo mejor de todo es que podéis conducir estos cochecitos de pedales.

¿Puedo conducir el azul, por favor? Claro que sí, Peppa.

¡Uh!

Solo tienes que pedalear para que el coche avance.

Ah, vale.

Mueve el volante si quieres girar. (RÍE)

Y puedes tocar la bocina. (TOCA LA BOCINA)

(RÍE) ¡Vas muy bien!

¡Recuerda, se trata sobre todo de pasárselo bien!

(TOCA LA BOCINA Y RÍE)

¡Yo me pido conducir el coche de carreras!

(TOCA LA BOCINA Y BALA)

-¡Yo quiero el coche cohete! (TOCA LA BOCINA Y LADRA)

"El coche que lleva Mandy Mouse es eléctrico".

-¡Me encanta este coche! (TOCA LA BOCINA)

-Yo conduzco con el coche zanahoria. (TOCA LA BOCINA Y RÍE)

(RÍE) -Esto es lo que me gusta oír. Niños contentos pasándoselo bien.

(Bocinas, risas)

-¿Por dónde tenemos que ir? -Por donde queráis.

(Sirena)

"Aquí llegan los agentes de policía Panda y Squirrel".

-Hola, hola, muy buenas. -Hola, buenas.

-¿Puede decirme qué pasa aquí? -Hemos oído un montón de bocinas.

¿Es que hay algún problema de tráfico?

(RÍE) -No, solo son niños divirtiéndose.

-¿Cómo ha dicho? ¿Niños divirtiéndose?

-Sí. Este es el circuito de coches de juguete.

-Nos gusta pitar. (TOCA LA BOCINA)

(GRITA) -¡Alto!

No podéis ir de cualquier manera.

No conducís como adultos responsables.

Ya, es que somos niños pequeños. Aún así, vais conduciendo vehículos.

-Aquí, lo que hace falta, son unas normas de circulación.

-Seguidnos, por favor.

(RÍEN)

-Ahora vamos conduciendo alegremente.

-¿Qué? ¿Lo veis? ¿Veis que no hace falta pitar?

(RÍEN)

-A ver, hemos llegado a un paso de peatones

y hay una anciana esperando para cruzar.

-¿Dónde hay una anciana?

-Señorita Rabbit, ¿le importaría hacerse pasar por una anciana?

-Oh, ya entiendo. No hay problema. Pero qué ancianita soy...

-¿Lo estáis viendo, niños? Las ancianas caminan muy despacio.

-¿Qué deberíamos hacer?

-Pues pitar para que vaya más deprisa.

(TOCAN LA BOCINA)

-No, no, no, no, no.

Debemos tener paciencia y dejarle que se tome su tiempo para cruzar.

-Sí, por favor. Soy una anciana. Me es imposible ir más rápido.

-Ay, madre, está tardando una eternidad.

Habrá que avisarla de qué estamos esperando.

¡Policía! ¡Salga de la calzada! -¡Ay!

Bien, la calzada está despejada. Podemos continuar.

(RÍEN)

-¡Anda! Aquí hay un semáforo y está en rojo.

¿Eso qué quiere decir? -¡Alto!

-Correcto. ¿Y cuándo podemos seguir?

-Cuando la luz se ponga verde. -Muy bien.

Cuando el semáforo esté en verde podemos...

(TODOS) ¡Seguir! ¡Vamos!

-¡Pero esperadnos!

(RÍEN Y TOCAN LA BOCINA)

Atención, pequeños. Esto que veis aquí es una rotonda.

-¿Quién sabe cómo se circula aquí? -¿Hay que dar vueltas?

-Eso es. Ahora quiero que vayáis todos en el mismo sentido.

-¡Alto! Bueno, creo que... ha sido interesante.

-Sí. Suficiente por hoy. Creo que es un buen momento para parar.

-¿Verdad que los niños lo han hecho de maravilla?

Decid gracias a la policía por la clase de hoy.

(TODOS) -Gracias, policía. -De nada. No hay de qué.

-Espero que hayáis aprendido algo sobre lo de tocar la bocina.

Ah... ¿Qué no hay que tocar la bocina todo el rato?

Sí. Exacto. No se puede estar tocando la bocina todo el rato.

(TOCA LA BOCINA) ¡Hola! (TOCA LA BOCINA) ¡Ya estamos aquí!

"Han llegado los padres a recoger a sus hijos".

Peppa, ¿qué tal? ¿Lo has pasado bien?

Sí, papi. Muy bien. Ha sido genial. (TOCA LA BOCINA Y RÍE)

"A Peppa le encantan los coches de pedales.

A todos les gustan los coches de pedales".