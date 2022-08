(Música créditos)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

"LA CASITA"

(NARRADOR) "Peppa y sus amigos están jugando en el parque".

Soy un monito caradura. (GRUÑE)

Anda, y yo. (RÍE)

Cómo me gusta venir a este parque. Es estupendo.

Sí, a los niños les encanta.

Cuando empiezan a jugar ya no hay quien los pare.

¡Alto!

"Aquí está el señor Bull". -¡Atrás, atrás todo el mundo!

¡Señor Bull, pare, por favor! ¿Qué está haciendo?

¿No lo ves?

Hoy tengo que escavar justo aquí.

¿Y por qué tiene que escavar justo aquí?

Porque hay que hacer un agujero para echar el hormigón.

-¿Dónde quiere el hormigón, jefe? -En este hoyo.

Un momento, señor Bull.

Seguramente esto se trata de un simple error.

No queremos que escaven en esta zona.

Es perfecta para jugar tal y como está.

-Ahora mismo les atiendo.

Tengo que terminar de remover el hormigón.

"El hormigón es blando al principio". -Blando, blando...

Duro...

-"Y después de un rato se pone duro como una roca".

-Bueno, perdón por la espera.

¿Qué me estaban preguntando exactamente?

¿Que qué está haciendo? Acabo de hacer una base de hormigón.

¿Para qué?

Pues para poner esta casita encima.

Si no la queréis y no os gusta, me la llevo ahora mismo.

(TODOS) ¡No, sí que la queremos!

Hay que reconocer que tiene buena pinta.

Mirad, tiene un tobogán y un columpio,

además de un montón de cosas que son muy chulas.

(TODOS) ¡Bien!

-Venid conmigo, os la voy a enseñar.

Fijaos, esta es la puerta principal.

Parece un poco pequeña, ¿no, señor Bull?

Es porque no está pensada para que pasen los adultos, Papá Pig.

Es solo para niños.

¡Hala, qué chulada! Todo está hecho de tamaño para niños.

Así es.

Como veis, la casita no es muy grande, pero tampoco muy pequeña.

Es perfecta para vosotros.

-¡Hay una cocina de juguete!

-"La cocina de juguete es de madera

y tiene dentro una luz que se enciende".

-Y también hay una nevera.

-Dentro hay un trozo de queso, pero es de plástico.

Mirad, hay un teléfono. ¿Y funciona?

-A ver, es un teléfono de juguete. Es de madera.

Pero podéis hacer como si funcionara.

Rin rin, rin rin. ¿Qué pasa, no vas a contestar?

¿Dígame? Está hablando con Peppa Pig.

(GRUÑE) ¿Quién llama?

¿Quién es?

Dice que es el rey del mundo. Gracias.

¿Qué? Es que ahora mismo estoy ocupada.

Adiós. (RÍEN)

-"A Peppa le encanta el teléfono de madera".

-Esta es la ventana y tiene un mostrador.

(SORPRENDIDOS)

-Es como una tiendecita. -O puede ser un café.

-Buenos días, ¿qué le apetece tomar hoy, señor Bull?

-No sé, ¿qué tenéis?

-Tenemos café de mentira o té de mentira.

-Vale, un té de mentira, por favor. -Aquí lo tiene.

-Que pase un buen día.

(SABOREA) -Está riquísimo.

-"Al señor Bull le gusta el té de mentira".

-¿Podemos ver el resto de la casita? -Faltaría más.

Subid por la rampa al siguiente piso. (RÍEN)

-Estáis en el balcón de la casa.

-Ahora somos tan altos como los mayores.

-Sí.

Y si queréis, podéis bajar del balcón por este tobogán.

-¡Yupi! -¡Yupi!

-¡Yuju! (RÍEN)

Muchas gracias, señor Bull.

La verdad es que ha hecho un buen trabajo.

-Tengo que reconocer que me ha quedado muy bien.

Tres hurras por el señor Bull.

¡Hip hip! (TODOS) -¡Hurra!

-¡Hip hip! (TODOS) -¡Hurra!

-¡Hip hip! (TODOS) -¡Hurra!

-¡Muuuu! Estoy emocionado. Gracias.

-Qué bonita y qué acogedora.

Oye, ¿me dejas entrar.

-No, mami, los mayores no podéis entrar.

Por lo menos, aunque solo sea para echar una miradita.

Que no, papi. ¿Por qué no?

Porque esta casita es solo para los niños.

(GRUÑE) (RÍEN)

"A Peppa le encanta la casita. ¡A todos les encanta la casita!".