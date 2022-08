Canyon Country

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

(NARRADOR) "Peppa y George están en Estados Unidos

de camino a Hollywood".

¿Os habéis fijado en el paisaje?

Parece la luna.

Entonces, ¿estamos en la luna?

No, Peppa, puede que estemos perdidos,

pero no creo que tanto.

¿Verdad, Papá Pig?

Pues...

¡Alto!

"Aquí está el señor Búfalo

cavando un agujero en la calzada".

Hola, perdone, pero ¿esto es Hollywood?

No, no, esto es el desierto.

¿Siempre ha sido el desierto?

Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo

estaba cubierto por el mar.

¿Por el mar?

Sí. Si os fijáis en la arena, veréis que hay conchas.

(GRUÑE) ¿Te das cuenta, George?

Esto antes era una playa.

(RÍE)

Pero ahora es desierto durante kilómetros

y kilómetros y kilómetros y...

¿Y por dónde se va a Hollywood, por favor?

Se va por ahí.

(TODOS) Gracias.

"El desierto dura kilómetros y kilómetros y kilómetros...".

¿Ya hemos llegado, mami?

No, todavía no, Peppa.

Estados Unidos es un país muy grande

y da la sensación de que no se acaba nunca.

¡Alto!

Es otra vez el señor Búfalo.

No soy el señor Búfalo, soy el señor Bisonte.

(TODOS) Ah...

¿Está usted cavando un agujero?

No, señorita, esto que hay aquí es un cañón.

Oh, qué agujero más grande.

Ya lo creo, 445 kilómetros de largo,

28 de ancho y 1,6 de profundidad.

Toma ya, sí que es grande.

¿Y lo ha cavado usted solito?

No, no lo he cavado yo.

Este cañón lo fue abriendo un río

hace mucho, muchísimo tiempo.

(TODOS) Oh...

Si quieren saber más, allí hay un mostrador de información.

-Hola, ¿qué tal? Soy la señorita Rabbit.

Anda, pero si aquí hay otra señorita Rabbit.

Sí, es que somos muchas.

¿Queréis visitar el cañón?

(TODOS) Sí, por favor.

Pues venga, montad.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hala!

¿Qué os parece? Impresionante, ¿no?

Desde luego, ya lo creo.

Estas rocas llevan aquí desde la época de los dinosaurios.

Dinosaurio.

(RUGE)

(RÍEN)

Aunque ahora ya no haya dinosaurios,

en el cañón viven muchos animales maravillosos.

(Chillido)

Ahí hay un águila.

(TODOS) ¡Hala!

La continuación de la visita la haréis en barca.

¿En barca?

Esta escala de cuerda está a vuestra disposición.

¿Qué? ¿Tenemos que bajar por ahí?

Claro, todos abajo.

Ya. ¿Y ahora qué hacemos?

Vosotros relajaos y dejaos llevar.

Bueno, vale.

Y cuidado con los rápidos.

(GRITAN)

Es como una atracción de feria.

(RÍEN)

Me lo he pasado superfenomenal.

Eh... Sí, muy divertido...

Mirad, una cueva.

¡Ahí va! ¿Os dais cuenta?

Podríamos ser los primeros que entran

en esta remota cueva.

¡Postales, bebidas, aperitivos!

¿Eh?

Bienvenidos a las cuevas del cañón.

Venid a echar un vistazo.

Aquí vivían los que habitaban esta zona hace mucho tiempo.

Dibujaban a todos los animales que observaban.

Mirad, ahí está el águila. Oh...

Y aquí termina la visita.

(TODOS) Gracias, señorita Rabbit.

De nada, no hay de qué.

¿Adónde vais ahora?

Nos vamos a Hollywood.

Vamos a salir en una película

con Superpotato y Papacuadrada.

Vaya, cómo me gustaría conocer a Papacuadrada.

Puedes venir con nosotros si quieres.

Eres muy amable, pero aquí tengo mucho trabajo.

Pasadlo bien en Hollywood.

(GRUÑE) Claro que sí.

(TODOS) Adiós.

Adiós, y disfrutad de Hollywood.

"Peppa y su familia siguen de camino hacia Hollywood".