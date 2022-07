Peppa Pig - Aviones de papel

AVIONES DE PAPEL.

Papá Pig se está preparando para ir a trabajar.

Bueno, estos son los papeles que necesito.

¡Adiós!

Adiós, Papi. Adiós, Papi.

Mami, ¿Podemos jugar a construir algo?

Claro, ¿qué queréis construir? Dinosaurio.

Oh, George, siempre contestas: "dinosaurio",

¿es que no sabes decir otra cosa?

Si queréis, podemos hacer un avión.

A George le gustan los aviones.

¿Podemos hacer un avión que vuele de verdad?

Sí, nos hace falta papel.

Nosotros sabemos dónde hay papel.

En el estudio hay montones de papeles usados.

Aquí está el papel. Perfecto.

Mamá Pig va a hacer un avión de papel.

Doblamos el papel por la mitad.

Abrimos y doblamos las esquinas de un extremo,

y las volvemos a doblar para hacer una punta.

Después, doblamos los lados así.

Tres aviones de papel.

Vamos a ver qué tal vuelan.

Preparados, listos, ¡ya!

¡Oooh! ¡Oooh!

El avión de Mamá Pig ha volado hasta un árbol

y se ha quedado en una rama.

Me toca a mí.

¡Ahí va!

El avión de Peppa ha aterrizado en una maceta.

Ahora te toca a ti, George. ¡Ahí va!

El avión de George está haciendo un tirabuzón,

y al final ha caído en el estanque de los patos.

Vamos a hacer un avión muy, muy grande.

Para eso necesitamos un gran trozo de papel.

Este papel azul gigante nos servirá.

Peppa y George han hecho un enorme avión azul.

Claxon

(Todos): ¡Papá Pig!

¡Hola a todos! ¿Por qué no estás en el trabajo?

He vuelto porque me he dejado unos papeles importantes en casa.

Papi, hemos estado haciendo aviones de papel.

Mira, hemos hecho uno muy grande. ¡Hala, es fantástico!

Necesitáis a alguien como yo para el lanzamiento.

Preparados, listos, ¡ya!

El gran avión azul vuela muy bien,

vuela tan alto que no se cae.

Ese avión va a llegar muy lejos.

Adiós, avión, adiós.

Adiós, buen viaje.

Bueno, voy a ver si encuentro esos papeles tan importantes.

¿Habéis visto unos papeles sueltos por ahí?

Hum... Será mejor que vengas conmigo.

¿No será este uno de tus papeles?

Pues sí, es uno de ellos.

¿Este es otro de los papeles importantes, Papá?

Sí, gracias Peppa.

¿Por qué me traes al estanque, George?

Ah, ya lo entiendo. Gracias, señora Pata.

El único papel que me falta es un plano azul muy grande.

Ya, un papel muy grande y azul.

¿Te acuerdas del avión azul que lanzaste con tanta fuerza, Papi?

Oooh.

Que no se caía y le hemos dicho: "Adiós".

Sí, ya. Voy a llamar a la oficina.

Teléfono En este edificio está la oficinade Papá Pig.

¿Qué tal, Papá Pig, has encontrado ya los papeles?

Sí, he encontrado algunos.

En realidad, el único necesario es el plano azul.

Vamos a tener un problema. ¡Lo ha tirado y se ha ido volando!

¿Que se ha ido volando?

No paraba de volar, estará muy lejos.

¡Ha aparecido! Acaba de aterrizar en mi mesa.

¿Qué?

Qué gran idea has tenido;

hacer un avión de papel con el plano para enviárnoslo así.

¡Ah, sí!

Bueno, es que soy un experto en hacer envíos especiales.

Muchas gracias, Papá Pig.

Como el plano ya está entregado,

Papá Pig puede tomarse el resto del día libre.

¡Ay!, qué bien se está aquí.

Papi, necesitamos que nos des tu periódico.

¿Para qué lo queréis?

Pues para hacer aviones de papel.

EL CUMPLEAÑOS DE EDMOND ELEPHANT.

Bocina

El señor Cebra, el cartero, trae una carta a casa de Peppa.

Mirad, ha llegado una invitación, ¿para quién será?

Seguramente será para mí.

Pone: "Para George Pig", es de Edmon Elephant.

"Por favor, ven a mi fiesta".

Mira bien, ¿no pone George y Peppa?

No, solo George.

Aunque me hubiera invitado,

no habría ido a una fiesta de pequeñajos.

Teléfono

Dígame. Sí, un momento.

Es para ti, Peppa, es Emily.

¿Sí, Hola? Hola, Peppa.

¿Quieres venir a la fiesta de mi hermano

como amiga mía? Sí, claro.

Mi mamá quiere

que le ayudemos un poco con los pequeños.

¿Ayudar? Sí, yo puedo ayudar.

A Danny y a Suzy también les he invitado.

¡Qué bien!

Todos han venido a la fiesta de Edmon Elephant.

Oh, aquí están los ayudantes.

(Todos): Hola Mamá Elephant.

Ya podemos empezar la fiesta.

¿Quién quiere jugar a las estatuas musicales?

(Pequeños): ¡Yo! Yo os explico lo que hay que hacer.

Cuando suene la música tenéis que bailar,

y cuando se pare, os quedáis quietos como estatuas.

Preparados, listos, ¡música!

Música

¡Pero bailad, que suena la música!

No vale, tú has pestañeado.

Fuera, eliminada.

Música

Tú te has movido, George, estás eliminado.

Richard y Edmon, los dos eliminados.

Solo quedas tú, Zazá, has ganado.

¡Viva! -Tienes una medalla.

Está hecha de oro de plástico auténtico.

Ya se ha acabado el juego de las estatuas musicales.

Perfecto.

Ahora toca jugar a pasarse el paquete.

(Pequeños): ¡Bieeen!

Cuando esté sonando la música,

tenéis que pasar el paquete a otro.

Y cuando pare,

el que lo tenga tiene que quitarle un poco de papel.

Preparados, listos, ¡música!

Música

George, pasa de una vez el paquete.

Edmon ha ganado una medalla.

Venga, date prisa Richard.

Quita el papel, desenvuélvelo un poco.

Richard ha ganado una medalla.

¡George ha ganado una medalla!

Venga, pasa el paquete.

Vaya, George quiere quedarse con el paquete.

No puede ser, George, esta medalla era para Zazá.

¡Qué suerte, un oso gigante!

Edmon ha ganado.

Mami, el juego del paquete se ha acabado.

Estupendo, porque es la hora de merendar.

(Todos): ¡Bieeen!

Oh, los ayudantes han ocupado todas las sillas.

¿Os acordáis de que es la fiesta de Edmon?

Los ayudantes merendaréis cuando acaben los pequeños.

(Todos): Ah, es verdad. Nosotros tenemos que ayudar.

Zumo, por favor. Zumo, por favor.

Zumo, por favor.

Gelatina, por favor. -Gelatina, por favor.

Gelatina, gelatina. -Más, por favor.

Feliz cumpleaños, Edmon. (Todos): Feliz cumpleaños, Edmon.

La fiesta ha terminado.

Gracias por venir ayudantes.

La verdad es que habéis trabajado mucho.

Sí, no es nada fácil cuidar a unos niños tan pequeños.

Ay, creo que necesito tumbarme.

Y yo unas vacaciones.

EL CHARCO DE BARRO MÁS GRANDE DEL MUNDO.

Es la hora de que Peppa y George se vayan a dormir.

Mamá, no para de llover.

Bueno, así mañana habrá un montón de charcos.

¡Ah, yupi!

Yo creo que nunca viene mal que llueva un poco.

Gallo

Ya es de día.

¡Bieeen!

¡A los charcos!

Buenos días, señora Pata, ¿cómo es que has venido hasta aquí?

¡Hala! ¡Hala!

Ha llovido tanto que está todo inundado.

Ahora vivimos en una isla desierta.

¡Preparaos charcos, que allá voy!

¡Yupiii!

¡Oh!

¿Quién ha llenado todo esto de agua?

¿Cómo vamos a ir a por comida?

Papi, tendrás que ir nadando al supermercado.

Eeeh...

Campanilla

Los abuelos llegan navegando en su barco.

¡A de la casa!

Hace un tiempo espléndido para navegar.

Sí.

Vamos a ir a la compra, ¿queréis que os traigamos algo?

Sí, por favor.

Necesitamos unos tomates y espaguetis.

¡Unos tomates y espaguetis!

El loro Polly repite todo lo que oye.

Polly nos dirá lo que hay que comprar.

¿Quién es el loro más listo? -¿Quién es el loro más listo?

¿Podemos ir con vosotros, por favor?

Subid a bordo.

Mirad, esa es la casa de Suzy Sheep.

Vamos al supermercado. Suzy, ¿necesitáis algo?

Mami, ¿quieres que nos traigan algo del supermercado?

Sí, algo de comida para la cena. -Chocolate, por favor.

Chocolate, por favor.

¡Hola, Danny!

¡Hola, Peppa! Mira, estoy ayudando a mi abuelo.

Ya hemos rescatado a unos cuantos.

Hoy tendréis mucho trabajo.

Vamos al supermercado, ¿necesitáis algo?

Sí, por favor, ¿me traéis el periódico?

Y a mí un tebeo.

Periódico, tebeo.

Abuelo, qué raro, hay un tubo que sale del agua.

¡Es un submarino, todos a sus puestos!

Campana

¡A del barco, marineros!

Es el Abuelo Rabbit en su submarino.

Precioso día para navegar, a solas con el cielo y el mar;

la de historias que os podría contar.

¿Quieres algo? Vamos a la compra.

Sí, queso, por favor.

¡Queso!

El barco del Abuelo Pig ha llegado al supermercado.

Hola, hoy está todo muy tranquilo.

Sois mis primeros clientes.

¿Será por la inundación?

Qué tontería, ¿verdad?

Caen cuatro gotas y nadie se atreve a salir de casa.

¿Qué necesitáis, qué os pongo?

Polly se lo va a decir.

¿Quién es el loro más listo?

¿Quién es el loro más listo?

Vaya, a Polly se le ha olvidado lo que hay que comprar.

Menos mal que yo me acuerdo de todo lo que nos han encargado.

¡Tu queso!

Muchas gracias, Peppa, eres un sol.

El periódico y un tebeo. (Los dos): Gracias, Peppa.

Menos mal que tu amiga Peppa ha ido a la compra,

si no, no tendríamos nada para cenar.

Suzy, tu chocolate.

¡Qué bien! Ya tenemos cena, mami.

Peppa y George han vuelto a casa; ya es la hora de acostarse.

Es de día.

¡Oh!

El agua ha desaparecido,

pero ha dejado un enorme charco de barro.

¡Al charco de barro!