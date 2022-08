(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño, George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

(GRUÑE)

"AMÉRICA"

(NARRADOR) "Pepa y George están viendo 'Superpotato'".

(TV) "¡Yuju!

¡Gana un viaje a Hollywood para salir en mi nueva película,

'Verduras en el espacio'!".

(AMBOS) ¡Oh!

(TV) "Si encuentras un billete dorado como este,

podrás ganar el viaje de tu vida a los Estados Unidos de América".

Mami, ¿podemos buscar el billete dorado de Superpotato?

¡Porfi!

Es que creo que solo hay un billete en todo el mundo.

(GRUÑE) Tendríamos que tener muchísima suerte para encontrarlo.

¡Uy! ¿Qué hay en esta patata?

¡Es el billete dorado!

(TODOS) ¡Ah!

¡Eso quiere decir...!

¡Sí! Quiere decir que nos vamos a...

(TODOS) ¡América!

-"Peppa y su familia están yendo en avión a Estados Unidos.

Pilota la señorita Rabbit".

-Hola, les habla la comandante.

En breve llegaremos a Estados Unidos.

Creo.

¿Sabe alguien por dónde queda? Es la primera vez que voy.

No tiene pérdida. Es un país grandísimo.

¿Es eso de ahí?

Vamos a preguntar.

¡Eh! ¡Los de ahí abajo! ¿Eso es Estados Unidos?

(RADIO) "Sí, señora, así es".

-¡Estupendo!

Vamos a aterrizar.

(Música)

¡Bienvenidos a Estados Unidos!

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Frenazo)

-La señorita Rabbit a su servicio. ¿Adónde quieren ir?

¿Tú eres la señorita Rabbit? Claro.

Pero si es esa. No lo entiendo.

Cada ciudad necesita a su señorita Rabbit.

-Claro, es verdad.

¡Adiós! ¡Disfrutad del viaje!

Así que esto es Hollywood.

¿Qué? ¿Hollywood?

¡No! ¡Esto es Nueva York!

Subid, os lo enseñaré.

(RÍEN)

(Música animada)

(Cláxones)

Nueva York, la ciudad que nunca duerme.

Entonces, ¿tú nunca duermes?

Bueno, sí, pero solo por la noche.

(TOCA EL CLAXON)

¡Hala! ¡Los edificios son altísimos!

Primera parada de la visita.

¡El Empire State Building!

(TODOS) ¡Oh!

¿Podemos subir arriba del todo?

¡Faltaría más!

(Ascensor)

¡Subiendo!

¿Haces tú todos los trabajos, señorita Rabbit?

No, solo los importantes.

¿Un heladito?

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

¡Estamos en lo más alto!

¡Oh! ¡No puedo mirar!

"A Papá Pig no le gustan las alturas".

¡Pero hay mucho que ver! ¡No te lo pierdas, papi!

¡Desde luego!

Y con ese telescopio se ve todavía más.

Veo a una señora muy grande con un helado en la mano.

Esa es la estatua de la Libertad.

¡Fijaos en mí!

¡Soy doña estatua de la Libertad!

(RÍEN)

-¡Venga, chicos, que nos vamos!

¡Anda! ¿Nos vamos ya?

Sí. Como decimos en Nueva York:

"Si no te mueves, no vas a ninguna parte".

(Claxon)

(GRITA) ¡Que sí, que sí, que ya me voy!

¿Adónde vamos ahora, señorita Rabbit?

¡Vamos a Times Square!

¡Mira cuántas luces, mami!

Aquí tiene que haber un millón de bombillas.

¡Por lo menos!

Es la plaza con más bombillas de todo el mundo.

¡Ahí va! Mirad, ahí está Superpotato!

(TV) "¡Próximamente,

la nueva película de Superpotato y Papacuadrada!".

-"¡'Verduras en el espacio'!".

¡Esa es la película en la que vamos a salir!

¿De verdad?

Entonces, tenéis que ir directos a Hollywood.

¡Sí! ¿Nos puedes llevar?

No, me temo que no.

Pero sé cómo podéis llegar hasta allí.

¡En un "motorhome"!

¿Qué es un "motorhome"?

Es como una casa grande, pero sobre ruedas.

(A LA VEZ) ¡Oh!

-Aquí están las llaves.

¿Por qué no te vienes con nosotros?

¡Me encantaría conocer a Papacuadrada!

Pero no puedo, estoy muy ocupada.

¡Que lo paséis muy bien!

(A LA VEZ) ¡Gracias, señorita Rabbit!

(BOSTEZA) ¡Qué cansada estoy!

¡Y yo!

La verdad, para ser una ciudad que nunca duerme,

me ha dado mucho sueño.

"Ha sido un día muy ajetreado en Nueva York".

Hasta mañana. Buenas noches.

Buenas noches. Hasta mañana.

"Peppa y su familia necesitan dormir bien para el viaje que les espera".