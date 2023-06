Swimming lesson

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

Peppa Pig. (GRUÑE)

"Clase de natación."

"Hoy, Peppa y sus amigos tienen clase de natación.

Están en la piscina pequeña.

Los niños tocan el fondo de la piscina con los pies."

(GRUÑE)

Atención, vamos a empezar.

-"La señorita Rabbit es la monitora."

-¿Tenéis todos vuestro flotador?

(TODOS) Sí, señorita Rabbit.

Estos flotadores son como espaguetis.

Tenéis que poneros el flotador debajo de los brazos y nadar.

-"Con los flotadores, nadar es fácil."

-Me encanta nadar.

-(BALA) -A mí también me gusta mucho.

(RÍE)

-Hola.

-"Llega Rebeca Rabbit con Mamá Rabbit."

-Hola, hermana. -Anda. ¿Qué tal, hermana?

-Perdón por llegar tarde. -No pasa nada.

Tranquila, acabamos de empezar.

-(RÍE) Mira cómo nado, mami.

-La verdad, parece muy divertido.

Ojalá supiera nadar. ¿Tú no sabes nadar?

No, nunca aprendí.

El agua me da un poco de respeto.

-Pues creo, hermana, que va siendo hora de dar una clase de natación.

-Sí, si quieres, puedes apuntarte a la nuestra.

-Uy, no sé yo.

Es una clase infantil y yo soy un poco mayor

-para estas cosas. -Nunca se es mayor

para aprender algo nuevo.

-Métete en el agua, mami. -Bueno, vale.

Voy a ponerme el traje de baño.

Ya está, preparada.

-"Mamá Rabbit va a dar la clase de natación con los niños."

-Estupendo. Hago pie.

Sí. Esta es la piscina pequeña.

Ánimo, hermana. Coge un flotador.

-Póntelo debajo de los brazos.

Ahora, tienes que levantar los pies.

De acuerdo. Uy.

(RÍE) Miradme. Estoy nadando.

-Bien, muy bien, mami.

-Ya lo creo, hermana. Lo haces fenomenal.

-Es muy divertido.

(GRITA) Me he mojado la cara.

-No pasa nada porque te salpique un poco.

-Pero no me gusta. -A mí antes no me gustaba.

-Sí, es verdad.

Gerald siempre mantenía la cabeza fuera del agua.

-Pero ahora ya he aprendido a nadar metiendo la cabeza.

-Asombroso.

Aunque yo nunca podría hacer eso.

-No pasa nada por mojarse la cara. -Que no.

No puedo meter la cabeza en el agua.

-Gerald, ¿quieres enseñarle a mi hermana lo que te enseñé?

-Claro. Mira, mete la barbilla un poquitín en el agua.

Así.

-Venga, vamos a hacerlo todos.

-Vale.

Es agradable.

-¿Y ahora qué hacemos?

-Hacemos brujas.

(TODOS HACEN BURBUJAS)

-Ah, vale. Pues allá voy.

(RÍE) Oye, qué fácil.

-¿A que sí? Muy bien, hermana.

Y ahora ¿qué toca? Hacer burbujas

y nadar al mismo tiempo. Mira, así.

(RÍEN)

-Lo estoy haciendo.

-Te sale casi tan bien como a mí, mami.

(TODOS HACEN BURBUJAS)

-Vamos a hacer la estrella de mar.

(TODOS) ¡Yupi! La estrella de mar.

-"Los niños se tumban de espaldas como estrellas de mar y flotan."

-Estupendo, estrellitas. -¿Crees que podría probar yo?

-Claro que sí. -Túmbate de espaldas, así.

-De acuerdo.

Increíble. Funciona.

Soy una estrella de mar.

(RÍEN)

-Prueba superada, hermana.

Y, como hoy lo habéis hecho todos tan bien,

os habéis penado que saque los hinchables.

(TODOS) ¡Viva!

-Los hinchables son lo mejor.

-"Hay un montón de hinchables.

Frutas, un tobogán y hasta un trozo de queso hinchable."

-Es el queso más grande del mundo.

-(RÍE) -Miradme en el tobogán.

-Eso tiene que ser divertido.

-Mami, ven, apúntate.

-Hermana, ¿puedo? ¿Puedo apuntarme? -Anda, pues claro.

No solo van a poder divertirse los niños.

(RÍEN)

-Baja por el tobogán, mami. -Vale.

Cuidado que voy.

(GRITA)

(RÍE) Ha salpicado mucho, un montón.

Lo has hecho de maravilla, hermana.

-Eres la mejor, mami.

-Esto es divertidísimo.

-"A Mamá Rabbit le encantan las clases de natación.

A todos les gustan las clases de natación."