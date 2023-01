Once upon a time

49851

Peppa Pig en inglés

Mummy Pig's book

Mamá Pig escribe un libro de cuentos en su ordenador. Pero después de que Peppa y George lleven un rato jugando en él, Mamá Pig se dará cuenta de que no guardó el trabajo. Después de recoger los libros en la imprenta, se darán cuenta de que no se puede leer, pero ¡parece no importarle a nadie!