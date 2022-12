Peppa Pig en inglés - Ice cream

Please and thank you

49851

Peppa Pig en inglés

5746746

Please and thank you

Hay dos palabras muy importantes que el abuelo Pig dice que son mágicas porque, cuando las pronuncias, solo pasan cosas buenas. En la escuela, madame Gazelle también conoce esas palabras y los niños aprenden a usarlas para ser amables y educados.

4 min, 44 sec

16-01-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5746746/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/peppa-pig-ingles/video/please-and-thank-you/5746746/

https://www.rtve.es/v/5746746/

Peppa Pig en inglés - Please and thank you