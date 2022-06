Peppa Pig en inglés Doctor Hamster's big present + más info

Doctor Hamster's big present

La doctora Hámster tiene tanto trabajo que no le queda tiempo para ponerse en forma, y no puede correr en la consulta porque no tiene espacio. El abuelo Rabbit le construye una rueda gigante para que pueda entrenarse y estar en forma sin tener que salir de la consulta.