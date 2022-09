Digger world

¡Bienvenidos a "The challengers",

un programa muy especial en el que pondremos a prueba

a una serie de "youtubers" que no han dado un palo al agua

desde que se abrieron su canal de Youtube.

Pero, a partir de hoy, eso va a cambiar.

¿Por qué? Porque les vamos a poner aprueba

con una serie de retos

a lo largo de cuatro episodios.

Simplemente decir que en cada uno de esos episodios

uno de ellos será eliminado

según la puntuación que consiga en esos retos.

Así que, sin más dilación,

vamos a presentarles.

(TODOS) ¡Uh!

Bueno, pues aquí tenemos

a Zeuz Santorini. ¡Uh, uh!

Pues yo soy Zeus Santorini.

Llevo seis años en Youtube.

Empecé porque me gustaba ver a gente

y, al final, he acabado yo haciendo estas cosas, y aquí estoy.

Sobre todo me dedico a grabar mi día a día en forma de diario,

lo subo semanalmente y la gente está...

mi vida ahora mismo es pública.

Perfecto.

A Sara Pecas. ¡Uh!

Hola, yo soy Sara Pecas.

Llevo como dos años y medio en Youtube.

Hago entretenimiento en mi canal,

hago blogs, hago viajes...

¡María Herrejón! Hola.

Me llamo Herrejón de verdad, porque es mi apellido,

pero mi nombre es María. Tengo un canal

en el que me gusta quejarme de cosas,

creo que ha quedado evidente

a lo largo de mi vida.

¡Luna Dangelis!

Buenas, ¿qué tal? Soy Cristina,

aunque todo el mundo me conoce como Luna Dangelis,

que es como se llama mi canal de Youtube,

donde subo principalmente videojuegos superchachis,

pero también me gusta subir tonterías varias,

como... yo qué sé,

hacer mi postre favorito.

Spursito. Hola.

Soy Marti Mirás, más conocido en las redes

y en Youtube como Spursito.

Y subo fútbol

mezclado con juegos de fútbol,

siempre con un humor un poco ácido,

el que gusta.

Y eso es lo que hago.

Y hasta aquí, todo esto

y mucho más...

¡No, también tenemos a Radikal Sive!

Mi nombre real es David Merino,

aunque en Youtube me conocen como Radikal,

o Sive, o Radikal Sive.

¡Sí!

Ante todo familiaridad, ¿no?

Sí. -No, no.

No, no, no.

Aquí no somos amigos.

¡Oh, oh!

No, la sensación ha estado bien.

O sea, el plató está guapo, no sé,

está bien ambientado.

Me han gustado los cuadros.

El del gato triste está chulo.

Cuando he llegado aquí

y he visto todos esos cuadros de memes y todo,

he tenido muchas ganas

de coger un cuadro y salir por patas.

¿Cómo que Luna se lo ha pedido?

No, no, no.

El del gato me lo llevo yo,

que soy más guapo.

¡Vamos, vamos con el primer reto!

Bueno, pues vamos a empezar ya el primer reto,

que se llama "Lo que diga el emoji".

Eh, básicamente,

nuestros concursantes van a tener que venir aquí de uno en uno

y yo les voy a poner unos carteles

y esos carteles van a tener unos emojis.

¿Sabéis lo que son los emojis?

Es una letra

en mayúscula.

Representarán una serie

o una película.

¿Quién mejor que yo

para series y películas?

Si todavía recuerdo cuando vi "Los Goonies".

Lo tengo ganado.

¿Alguien lo dudaba, por favor?

O aquella película que se llamaba "Moby Dick",

que trataba de un elefante cojo y tuerto.

Ellos van a tener que adivinar

qué película o serie representan

esos emojis. Va a haber un...

(SPURSITO) Espero tener suerte en esta prueba,

porque como vaya de cine

y de... yo qué sé, series

o cosas así, no tengo ni...

ni idea.

Soy muy cinéfila, muy "seriéfila",

o como se pronuncie.

Me encantan los musicales.

Y yo me aprendo las canciones muy fácilmente

y me pongo a cantarlas.

(Canción en inglés)

Un total de tres cartelitos para cada uno de ellos.

Por lo tanto, podrán conseguir

tres puntos en total. O no, no lo sé.

Bueno, ¿algún voluntario para empezar?

¡Vamos, vamos! ¡La primera voluntaria!

Venga, Sara.

Tres, dos, uno.

Eh...

¡Ay!

La de... la de Brad Pitt.

¿Cómo se llama esta película?

Sé que trata de una jirafa que es tuerta

y le falta el cuello.

Eh... no me acuerdo.

Eh...

La... ¡Joder!

Acaba en tres... Míster...

(BALBUCEA)

...dos... Benjamin Button.

Vale, tiempo.

Vale, sí que ha entrado...

¡Bien! ...lo que has dicho.

Pero me comunican desde dirección

que hay que decir el título completo.

¡No! (MUCHOS) ¡Oh!

El título es:

"El curioso caso de Benjamin Button".

Me voy.

Si lo he dicho. Si es que lo he adivinado.

Tres, dos, uno...

¿Qué es eso?

¿Qué es eso?

Es una serie.

"Oh, my God".

A ver, tres, dos... No.

...uno, tiempo.

¿La sabéis vosotros? Sí.

A ver. América.

América. Express.

(LUNA) "Horror Story".

¡Venga, tío! ¿En serio?

La de "American Horror Story",

por favor, esos emojis no.

Todas eran fáciles, menos las mías.

Venga, tres,

dos, uno...

¡No!

Es una película. Es una película. Eh...

Ma...

Un trabajo

y una familia. Tres, dos...

El diario... ...uno...

"El diario de Noa".

Tiempo.

Era ese.

Era "La lista de Schindler".

(SARA) ¡Venga! (HERREJÓN) Ostras, Pedrín.

Cero puntos, ¿no? Te vas con cero puntos.

(ZEUS) ¡Vamos! Un aplauso, un aplauso.

¿Quién quiere salir ahora? Va, salgo yo.

Uy, mira. Venga, Sive, Sive.

Venga, tú con nosotros, va.

¡Maldito seas! Venga, va.

¡Siguiente concursante! ¡Serás mamarracho!

Pero bueno...

si ha elegido el presentador, pues es lo que hay, chica.

¡Va a ser Sive!

"Sivemol".

(Risas)

La cosa empieza en tres,

dos, uno...

Eh... -¡Ay!

¡Vivaldi, Bethoveen!

¿Cómo Vivaldi?

Eh... (BALBUCEA)

Trata de un padre con un hijo, que va al parque

y luego compran chucherías.

"Vivaldi", una gran película.

¡Sive!

La música... Son niños.

"Los niños del coro".

Pero tienes que decirlo bien.

Los primos del coro, los tíos del coro.

Los niños.... Tres...

...del... ...dos...

...coro. ...uno.

"La familia del coro".

Y van toda la familia al parque con un niño.

Y, al final, el niño

pues la palma de sobredosis.

"¡Los chicos del coro!" Los chicos.

¿Eso es una pista?

Eso es resolverlo, Antonio.

Vamos con la siguiente.

(SIVE) Qué pinta. ¿Pero qué dices?

Por favor.

"Resacón en Las Vegas". No.

¡Por el amor de Dios!

Mira, Antón, te estoy odiando con cada poro de mi cuerpo.

¿Pero a mí por qué?

Porque me las sé todas. Fatal.

Antón es una persona a la que conozco desde hace mucho tiempo.

Y grita mucho.

Que ya está bien de gritar siempre.

Así que, yo vengo, le grito un rato y luego me voy a casa como bien,

como tranquila.

Y no me has dejado salir.

Cinco personas. Tres,

dos, uno...

¡Pam! "Inside out".

"Inside out".

Es que yo soy muy temperamental.

Tres, dos, uno...

Por favor, eh.

Por favor.

Yo me la sé. -Pues yo no lo sé.

Es una película.

Pipas en el oeste.

Mi... bueno, bueno...

lo de Sive es que, o sea,

¿cuántas ha acertado? ¿Menos tres?

¿Pero qué dices? ¡Por el amor de Dios!

Tres, dos, uno.

Se acabó. La película del oeste.

Es "El padrino".

Una gran película.

La dirigió el niño del parque.

Quiero decirte algo.

Dime, dime. No he visto "El padrino".

¿Qué?

Vamos a ver, señorito Sive,

"El padrino", la cabeza de caballo.

Sive debería haber sido expulsado de este lugar.

Eliminado.

Tenemos el primer eliminado

del primer programa.

Radikal Sive, muchas gracias. Venga, hasta luego.

Gracias por venir.

Sí.

Una vez vi una película.

Si gana, que se pague un curso de cine.

(SARA) Venga, María.

Antonio, no me voy a saber ninguna ahora y estoy muy enfadada.

Tres, dos, uno.

¿Pero es serie o película? Película.

Película. Vale, ¿ves? Esta no me la sé.

Parece que a quien le toca adivinar

una serie no se la sabe,

se la sabe el otro.

Y el otro, cuando sale,

no se sabe la serie que le ha tocado a él.

Paz, amor... no, ¿cómo es?

Paz, comer... Tres...

...amar y rezar. ...dos...

Amar, rezar y comer. ...uno...

Comer, amar y rezar.

Lo tenías, pero el orden...

Comer, rezar y amar. "Come, reza, ama".

Pero sé cuál es, tío.

Que la he dicho en el orden incorrecto,

porque estaba muy nerviosa,

a pesar de que estaba en el puñetero papel.

Pero Antón es idiota

y viene y me cambia a mí justo.

Dice: "No, tú ahora no".

Y aquí estamos.

Es que estaba... Y le toca a él "El padrino".

Es una película que me gusta a mí mucho, ¿vale?

Es una peli. ¿Y a quién le importa que te guste?

No sé.

¡Hala, hala! (HERREJÓN) Venga.

(ZEUS) Esta tía...

Tres, dos, uno...

(SIVA) Buah.

¿No?

Televisión. La cámara, una televisión por ahí.

Solo me sé "Tesis".

No. Tres, dos... No me la sé.

(SIVA) Es superfácil. ...uno...

"El show de Truman".

"El tío de la cámara". "El show de Truman", qué bueno.

Vale.

Tres, dos, uno.

(ZEUS) "The world".

No sé, la verdad, no veo series.

La serie, la flechita... (ZEUS) "The world".

Que no tengo ni puñetera idea.

Piensa en la flecha. "The world behind the moon".

(HERREJÓN) ¿Qué mundo?

No veo series. "Stranger Thing", "Juego de tronos",

son las que veo.

Bueno, pues ya está. Era "West world".

Por favor.

A ver, ¿quién, quién?

(HERREJÓN) Esta prueba, claramente, creo que es evidente que era mía,

porque me sabía todas,

todas las películas y la series

que no fueran las mías, por supuestísimo que sí.

Me tiemblan las piernas, me tiembla todo.

Es una película, ¿vale?

El tiempo empieza en tres,

dos, uno...

(SIVE) La tiene, la tiene.

"La guerra de los mundos".

Tres, dos... "La guerra de Japón".

Si eso ni lo he visto.

"Pearl Harbor" creo que yo lo he estudiado

en historia o alguna cosa.

Me suena que es de la guerra civil.

Es una peli, ¿vale?

Una peli... guay.

Venga.

Tus 20 segundos empiezan en tres,

dos, uno...

¿Esto es una película? Sí.

Y fíjate

en el muslito de pollo del centro,

te lo está diciendo.

"Game of Thrones".

¡No! Perfecto.

Lo ha adivinado. Tres, dos, uno...

"Los juegos del hambre".

(ZEUS) Pues no.

O sea, es que en el momento que estás con mucha tensión,

no sabes lo que es.

A mí me pones un mando de la Play

y dos muslos de pollo,

¿qué voy a saber que son "Los juegos del hambre"?

Pues juegos de pollo, yo qué sé.

En fin, tus 20 segundos empiezan

en tres, dos, uno...

¿Qué es esto?

Tienes que fijarte. Mira, yo te digo cuál es.

No pareja.

Tienes que fijarte.

Cancelar.

(SIVE) Fíjate en la pareja de veces.

Me estás rallando.

Tres, dos, uno...

"X-Men". Claro.

¿Qué dices, tío?

(SIVE) La pareja del centro, mira.

Esto no puede ser, de verdad. "X-Men".

"X-Men".

Somos unos completos éxitos, tío.

Se ha acabado la broma.

(Conversaciones entrecruzadas)

¡Ojo, ojo!

Claro, claro que hay favoritismo,

y espero que por mí, obviamente.

Pero, de momento, no...

de momento, a Sive le veo muy mimado.

Yo aviso.

Yo aviso.

Este es un programa...

¿cómo lo dijo Simeone?

Liga...

peligrosamente preparada.

Tus 20 segundos empiezan

en tres, dos, uno....

"Juego de tronos". Exacto, sí.

(HERREJÓN) ¿Me estás vacilando? -No la he visto.

He tenido...

he tenido suerte.

Yo, cuando me ha salido "Juego de tronos", digo: "Ya está".

El regalo. Ahí está el favoritismo.

Lo dije, eh. Peligrosamente preparado.

Tres, dos, uno...

"El libro de Sakura".

Casi, casi.

Lo tienes cerca, eh. Estaba por ahí. Una historia...

Por Sakura, por Sakura. -Ya, sí.

Naruto, tal.

"La historia de Sakura".

Naurto con Sakura.

Tres, dos, uno...

"Memorias de una geisha".

"Memorias de una geisha".

Tres, dos, uno...

(SIVE) Buah, qué fácil. (SPURSITO) "Money maker".

"Money destroyer".

(SIVE) No, pero fíjate en la bolsa.

Uno... Es "Million dollar baby".

¡Ay!

No pasa nada.

Pero a mí me toca un planeta con una flecha de mierda.

Oye, vas ganando.

Estoy contento, estoy contento.

Chocadme la mano, que yo la he acertado.

Sí, choca.

No ves series. No veo series.

¿Pero sabes de series? No sé nada de series.

Me cago en la mar. Si no son japonesas, no sé nada.

Esta a lo mejor te la sabes.

Tres, dos, uno...

(Gritos)

(SARA) ¡Hala! (HERREJÓN) Me cago en la leche.

"Perdidos".

Sí.

Y no ve series.

(LUNA) Y no la he visto.

¡Toma! Es que no he visto "Perdidos",

pero vamos, es tan famosa

y lo del avión y la isla,

pues que ha sido como un flash y he dicho:

"Perdidos".

El tiempo empieza

en tres, dos, uno...

(SIVE) Fíjate, fíjate en el paraguas.

"El pianista". No.

¿Qué pianista? No hay ningún piano.

Yo qué sé.

Tres, dos... Una mujer bajo el paraguas...

...uno... ...cantando. Yo qué sé.

"Mary Poppins". "Mary Poppins".

(LUNA) Ah, ¿qué dices?

Esto no ha pasado nunca, ¿vale?

Tus últimos 20 segundos

empiezan en tres, dos, uno...

A mí no me ha dado pistas. -A mí tampoco me ha dado pistas.

¿Cómo que no os he dado pistas? (LUNA) "10 minutos para morir".

Tres, dos, uno...

"Prime time".

¡Lo sabía! -¡Lo sabía!

Te juro que esta la sabía.

Te juro que esta... Por fin.

Te juro que esta... Por fin.

Dame un puntillo por ahí.

Hasta aquí la primera prueba: "Lo que diga el Emoji".

El emoji ya ha hablado

y ha dicho que todos son unos fracasados.

¡Bien!

(HERREJÓN) Por eso presentas tú el programa.