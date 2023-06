A day with doctor hamster

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

Peppa Pig. (GRUÑE)

UN DÍA CON LA DOCTORA HÁMSTER

"Peppa y Susy van a pasar el día con la doctora Hámster

para aprender todo lo que hacen los veterinarios."

Estoy encantada de tener dos ayudantes hoy en mi consulta.

Y veo que una ha venido vestida de enfermera.

-¡Sí! Soy la enfermera Susy. (BALA)

Y yo soy la doctora Piggy. (GRUÑE)

¡Muy bien!

Voy a llamar a nuestro primer paciente.

(Timbre)

"Han traído a muchas mascotas a ver a la doctora Hámster."

Buenos días, gracias por esperar.

Puede pasar el primero, por favor.

-Vamos, te toca, Nigel. (CHILLA)

"Abu Rabbit ha traído a su tritón Nigel para una revisión".

Hoy estaré acompañada de la enfermera Susy

y la doctora Piggy.

Vamos a aprender a ser veterinarias.

Muy bien, estupendo.

-Empecemos.

A ver, Nigel, ¿cómo estamos hoy?

(CHILLA) Perfecto. Estás bien.

-¡Fenomenal!

-No lo olvide, procure que Nigel beba mucha agua.

-Gracias, doctora, ¡adiós!

-Que pase un buen día.

Por favor, ¿pueden la enfermera Susy y la doctora Piggy

decirle al siguiente paciente que entre?

(Timbre)

Gracias a todos por esperar. Siguiente paciente, por favor.

"Pedro ha traído a Steven, el bicho palo".

¡Hola, Peppa!

Oye, solo por hoy, ¿puedes llamarme doctora Piggy?

Vale, Peppa.

-Hola, vamos a echarte un vistazo, Steven.

Ay, le pasa algo, no se mueve.

Eso es lo que hacen los bichos palo, ¿no?

Claro, se quedan quietos y parecen palos.

-Oh, es verdad, ¡qué susto me he dado!

-¿Entonces Steven está bien?

-Sí, al parecer sí.

Solo procura que Steven beba mucha agua.

¡Adiós! -¡Adiós!

-¿Puedo llamar al siguiente paciente?

-Sí, por favor.

-¡Siguiente!

-Ah, me toca.

He venido con mis dos cobayas para que las vea.

¡Qué ricas! ¡Son monísimas!

(PÍA) Ginger es muy lista.

(PÍA) Y Brian es muy sensible.

-¿Sí?

-Pero de repente han cambiado.

Ahora Brian es listo... (PÍA)

Y Ginger se ha vuelto sensible. (PÍA)

-Yo veo que las dos están contentas.

-Ah, me deja más tranquila.

He hecho bien en venir.

-Tienen que procurar que las dos beban mucha agua.

-¡Siguiente!

-Somos yo y mi loro Polly.

-Yo y mi loro Polly.

"El loro Polly imita todo lo que oye".

Imita todo lo que oye.

-¡Pero bueno! ¿Qué le pasa a Polly?

-Que Polly tiene tos.

(TOSE)

-Parece una tos muy poco habitual.

Nunca había oído toser de esa manera.

(TOSEN)

-Creo que Polly no tiene tos,

solo está imitando al Abuelo Pig.

-Imitando al Abuelo Pig.

(RÍEN)

-Entonces está perfectamente.

A Polly no le pasa nada.

-Me alegro, ¿pero y yo qué? Porque tengo una tos que...

(TOSE)

-Lo siento, Abuelo Pig, yo no puedo curarlo.

Soy veterinaria.

Únicamente puedo tratar a animales.

-Sí, claro. (GRUÑE)

-Para que Polly siga así de bien procure que beba mucha agua.

-Gracias, doctora. Adiós.

-Estoy un poco cansada.

Espero que no nos queden muchas más mascotas que ver.

"La sala de espera sigue llena".

Oh...

A ver, escuchad, tenéis que procurar

que vuestras mascotas beban agua, adiós.

Bueno, ya está, no quedan más pacientes.

Podemos dar el día por terminado.

(Ruido)

¿Qué es ese ruido?

¡Mirad! Hay una caja en ese rincón que se mueve.

Oh, es la tortuga Peebles, se está despertando.

-¿Qué hace metida en una caja?

-Dormir, ha estado durmiendo todo el invierno.

Es lo que suelen hacer las tortugas.

(BOSTEZA)

Mi pequeña, tendrás hambre después de tanto dormir.

Y también tendrá sed. (GRUÑE)

Seguro que sí, doctora Piggy.

Creo que tenemos que darle agua.

-Así es, enfermera Susy.

¿Lo habéis pasado bien aprendiendo a ser veterinarias?

Sí, ha sido una chulada.

El mejor día del mundo.

(RÍEN)

"A Peppa y a Susy les encanta ser veterinarias.

¡A todos les gusta ser veterinarios!".