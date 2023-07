Holiday on the sea

(Música)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esa es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y esté es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

Peppa Pig. (GRUÑE)

"Vacaciones en el mar."

"Peppa y George están de vacaciones en un crucero

con los abuelitos Pig."

¡Oh! Mira, estamos en un barco muy grande en el mar.

(GRUÑE) (RÍEN)

-En este barco hay muchísimas cosas que hacer.

¿Qué vamos a hacer primero, abuelita?

Yo propongo ir a desayunar.

-Ajá. Pero ¿preferís un desayuno de sirenas

o mejor uno de dinosaurios?

Dinosaurio.

(GRUÑE)

(RÍEN)

"Este es el 'dinocafé'."

-Buenos días. ¿Quieren huevos de dinosaurio para desayunar?

"Los huevos de dinosaurio tienen lunares."

Oh... (RÍEN)

-¡Ah del barco, marineros!

Me llamo Kitt, el pirata, y esta es doña Sirena.

-Venid a nuestro espectáculo de disfraces esta noche.

-Seguro que nos lo pasaremos fenomenal.

-Ay, sí. Esta noche vamos al espectáculo.

-Muy bien, pero antes ¿qué os apetece hacer?

¿Vamos a las camas elásticas, a la piscina, al minigolf?

No, no, no.

¿Por qué no lo prueban todo?

En nuestro crucero todo es gratis.

-¿No me diga? ¿De verdad? -Sí, todo menos montar en la patata.

¡Oh!

"Es justo lo que quiere George, montar en la patata."

(RÍE) Patata.

Bueno, tú quédate aquí con George.

Peppa y yo buscaremos otra cosa que hacer.

(RÍE)

¡Oh! Camas elásticas.

¡Yupi!

"Aquí esta Rohan Rhino."

Hola, Peppa. Hola, Rohan.

¿Quieres que vayamos a jugar a la piscina de la sirena?

¡Sí! Sí, vamos.

(RÍE) Abuelita. ¡Oh!

¿Ya has terminado de saltar?

(Música)

Oh... Creo que ya has tenido

suficiente patata por un día, George.

Patata, patata.

Bueno...

(RÍE)

(RÍEN) "Esta es la piscina de la sirena."

(GRUÑE) Es muy divertido.

(Música)

Ya vale, George.

Se acabó, no me quedan más monedas.

Oh...

Chicos, hay que prepararse para el espectáculo.

"Va a empezar el espectáculo del crucero.

Todos se han disfrazado para verlo."

-(PÚBLICO) Oh... -Buenas noches, niños y niñas.

Soy Kitt, el pirata.

# En busca de tesoros, # los mares yo surqué,

# pero nada encontré # más que este enorme pez. #

-Oye, que soy una sirena, no un pez.

(RÍEN) -¿Quieres venir conmigo

-a buscar tesoros? -No, no me hace falta.

Porque tengo un cofre mágico.

(PÚBLICO) Oh...

-Te concederá cualquier cosa que le pidas.

Solo tienes que decir la palabra mágica.

-¿Y cuál es? -Ay, se me ha olvidado.

-Lo siento, tengo memoria de pez. -(RÍEN)

-¿Quién se sabe la palabra mágica?

(PÚBLICO) Abracadabra.

-¿Qué? ¿Qué habéis dicho? ¿Que hay una cabra?

-No, me parece que eso no sirve. -¡Abracadabra!

Doña Sirena, ¿puede comprobar que el cofre no esté estropeado?

(PÚBLICO) ¡Abracadabra!

-Abracadabra.

(PÚBLICO) Oh...

-Mirad qué tesoro. Hay monedas de chocolate para todos.

(PÚBLICO) ¡Viva!

-Pero esperad, creo que mi nueva amiga,

-doña Sirena, ha desaparecido. -(PÚBLICO) ¡Oh!

-¿Quién quiere ayudarme a traerla con magia?

¡Yo! Yo quiero, yo te ayudo.

(GRUÑE)

Pues sube al escenario. (RÍE)

Dime, ¿cómo te llamas?

Me llamo Peppa Pig.

(GRUÑE) Bueno, a ver, Peppa Pig,

¿qué podemos hacer para que vuelva doña Sirena?

Decir la palabra mágica, que es: "Abracadabra".

-¡Tachán! -(PÚBLICO) ¡Bien!

-Y aquí termina el espectáculo, buenas noches a todos.

(APLAUDEN)

-Oh... Ha sido un día estupendo.

-No se me ocurre nada que pudiera hacerlo

aún más especial.

(GRITA)

¿Qué ha sido eso?

¡Oh! Mirad, una ballena.

(TODOS) Hala...

Nos está diciendo: "Hasta mañana".

"Ha llegado la hora de acostarse en el crucero.

Mañana será otro día."