# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA EL MURAL DE TIZA"

(Música suave)

Gracias por posar, Rubble.

-No tiene importancia.

En la Patrulla intentamos ser ciudadanos modelo.

(RÍE)

(ACENTO FRANCÉS) Muy bonito.

Ya lo creo.

Julius, Chase parece muy valiente en tu dibujo.

Alex, Julia, vuestros dibujos son geniales.

Este mural hecho con tiza es realmente "magnifique".

-¡Guao!

-Desde luego.

Por aquí llegan los siguientes modelos.

-Espatacular.

¿Cómo nos ponemos?

-Solo sed vosotros mismos.

¿Marshall?

Estoy siendo yo mismo. ¡Ay!

Y por eso me he pegado un coscorrón.

(RÍEN)

¡Terminé!

¡Ala, es superbonito!

Oui! Estos niños tienen mucho talento.

-Me gustaría aprender a dibujar así.

Vayamos al centro de mando y lo intentaremos.

¡Vale! -¡Eso!

-Una gran idea. Vamos.

¡Caray!

Este mural es maravilloso.

Debería estar en un museo.

-Merci.

Estos jóvenes artistas le han puesto muchísimo empeño.

-Es una pena que se acerque una tormentosa tormenta de truenos.

-¡Oh!

Tienes toda la razón, primo.

Va a caer un chaparrón.

Venga, niños. Vamos a cobijarnos.

-¡Oh, no!

La lluvia borrará nuestro mural de tiza

antes de que nadie lo vea.

-Yo sé lo que podemos hacer.

¡Minipatrulla, a la casita del árbol!

Minipatrulla, una tormenta viene hacia aquí

y va a borrar nuestro mural.

Nuestra misión es impedir que se moje.

(CACAREA)

-Eso es, Chickaletta.

Minipatrulla, todos a una.

# ¡Minipatrulla! #

(Música)

Ahora tú.

Y por último...

(Continúa la música)

¡Allá vamos!

(Música suave)

Vale, tú quédate aquí y protege el mural.

(RÍE) Protégelo, no te lo comas.

(Viento)

Lo cubriré con mi...

-¡Oh!

¡El viento se lleva volando a la minipatrulla!

-¡Volved, por favor!

(MAÚLLA ASUSTADO)

-¡Basta!

-Oh, la la. Hay que avisar a la Patrulla Canina.

Bonitos dibujos, chicos. Gracias, Ryder.

Hemos dibujado cosas muy bonitas.

Yo he hecho un sol brillante. -Y yo he hecho una flor.

-Yo he dibujado lo más bonito que existe en el mundo,

una chuche canina. (RÍE)

(AMBOS) ¡Ñam!

-¡Los dibus! -¡Cogedlos!

Hola, François. ¿Cómo ha quedado el mural?

El mural, fantástico,

pero la minipatrulla ha salido volando.

¡Oh, no!

Tranquilos, no hay minipatrulla imposible

para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando. (TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Ay...

(LADRAN)

-Cuidado, Marshall.

Oh... (TODOS) ¡Ay!

Parece como si estuviera de viaje en Hawai.

(RÍEN)

(Música suave)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

Alex y la minipatrulla querían proteger el mural

que dibujaron con Julia y Julius,

pero un fuerte viento se los ha llevado por los aires.

Para esta misión necesito a Marshall.

Usa la escalera para rescatar a la minipatrulla.

¡A toda mecha!

Y a Chase.

Ten preparada la red por si fuera necesario utilizarla.

Chase, siempre alerta.

Muy bien. Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

# Patrulla Canina. #

¡Ay!

(Música)

# Patrulla Canina. #

(LADRA)

(Continúa la música)

¡Marshall!

(LADRA)

(Continúa la música)

# Patrulla Canina. #

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina. # Patrulla Canina. #

(Sirenas)

¡Vuelve!

¡Todo artista necesita una boina!

(Sirenas)

Menos mal que habéis venido.

Mira dónde están Tortuga, Conejo Cantarín y Cali.

Allí, allí y allí.

-¿Dónde está Ratoncín?

Va a empezar a llover muy pronto.

Tenemos que darnos prisa.

Marshall.

Escalera.

Es la hora del... (LADRA) Rescate.

(Música suave)

Estoy bien.

Ryder, me parece que Cali no aguantará mucho más.

Marshall, ayúdala. Como un rayo.

¡Cali!

Chase, lanza la red. ¡Red!

¡Ah!

Bien hecho.

Julia, Julius,

quitadles los paraguas para que no vuelvan a salir volando.

(Música suave)

Lo siento, Cali.

Sé que no te gusta eso de salir "gatapultada".

(MAÚLLA)

(Cacareos)

¿Eh? ¿Ese arbusto ha cacareado?

No es el arbusto. ¡Es Chickaletta!

Guay.

Bien, ya los hemos rescatado a todos.

¡Oh, no! Falta Ratoncín.

(Viento)

¡Ratoncín, ¿dónde estás?

¿Dónde se habrá metido?

(RATONCÍN CHILLA)

-¡Ratoncín, no te muevas de ahí!

Traeré a Ryder y a la Patrulla Canina.

Jo, no puedo dejarte aquí.

Te rescataré con mucho cuidado.

Buen trabajo, chicos.

Alex, vamos a resguardarnos.

¿Alex?

Oh, oh. A lo mejor ha salido volando.

¡Mirad, está en el cartel!

Es peligroso. Vamos.

Alex, ¿qué haces ahí arriba?

He encontrado a Ratoncín.

De acuerdo, pero podríais haceros daño.

Agarraos fuerte y os bajaremos enseguida.

(LADRA) ¡Escalera!

¡Hay mucho viento!

Ratoncín, agárrate muy fuerte.

Venga, Alex. Bajad por... ¡Oh!

¡Oh, no!

Aguanta, Ratoncín.

Eh, fíjate, Ratoncín.

Desde aquí arriba se ve nuestro mural.

(RATONCÍN ASIENTE)

Deprisa, chicos. Se dirigen hacia allí.

(Viento)

Alex, suelta el cartel o volveréis a salir por los aires.

Marshall, tu escalera no es lo bastante larga

como para llegar hasta allí.

Pediremos refuerzos.

Skye, ven rápido al depósito de agua.

¡Me encanta volar!

-Calma, Ratoncín.

Ya están en camino.

Skye, hace demasiado viento.

Sobrevuela el depósito hasta que el arnés

quede justo a la altura de Alex. Buena idea, Ryder.

-¡Yuju! ¡Lo ha conseguido!

¡Bien!

Espera, Alex. ¿Qué estás haciendo?

Tengo una idea.

Skye, porfa, ¿me acercas hasta el mural?

Un poco más.

Un poco más.

Ya está.

Oh. Siento haber cogido el cartel.

Solo quería salvar a Ratoncín. (RATONCÍN CHILLA)

No pasa nada, Alex.

Se va a poner a llover.

Vayamos dentro.

¡Oh, me alegro tanto de que estéis todos bien!

-Pero la lluvia va a borrar nuestro mural.

-La idea de cubrir el mural para protegerlo es estupenda, Alex.

Y aún puede funcionar.

(Helicóptero)

(CHILLA)

-Ha salido el sol, por fin.

-¿Se habrá borrado el mural?

(TODOS) ¡Bien! -Menos mal.

-Y aquí están nuestros dibujos.

Mirad, están perfectos.

Casi. (RÍE)

Y, ahora que lo dices,

me parece que al mural todavía le falta algo.

Gracias a la Patrulla y a la minipatrulla,

el mural está a salvo.

La próxima vez que la lluvia vaya a borrar

uno de vuestros bonitos dibujos,

solo tenéis que avisarnos. (CHILLA)

(RÍEN)

"LA PATRULLA SALVA LA PATATA CALIENTE"

(Música animada)

(RÍE) Me encanta jugar a la patata caliente.

-No olvidéis las reglas.

-El que tenga la pelota cuando se detenga la música, pierde.

(RÍEN)

No, pierdo yo. Mala suerte, Zuma.

(Música animada)

Carby, ha llegado el momento que he estado esperando.

Por fin voy a recoger mi fantástica patata arcoíris.

Es una patata que parece un arcoíris.

(RÍE) Lo siento.

Ya sé que tiene muy buena pinta, pero no nos la comeremos.

(BALA)

-La mostraremos al mundo.

Ahora mismo hay una persona viniendo

para hacerle una foto a mi patata

y ponerla en un libro como este.

Seré uno de los mejores granjeros,

como aquel que una vez cultivó un tomate tan grande

como una bola de jugar a los bolos.

Ah... (BALA)

-Bien, cuando llegue ese fotógrafo, todo tiene que estar perfecto.

¡Oh!

¿Qué ha sido eso?

¡Oh, no!

Los adornos se han ido al traste.

¡Ah! Y hay un agujero en el suelo y mi preciosa patata no está.

Tengo que llamar a Ryder.

-Chicos, ya solo quedan tres jugadores.

Preparados, listos...

Lo siento, colegas. Un momento.

Casi gano.

Hola,en Al.

¿Está listo para su día superespecial?

Lo estaba hasta que alguien o algo

se llevó mi patata superalucinante

y destrozó la decoración del huerto.

¡Oh, no! ¡Es terrible!

Dímelo a mí.

¿Me ayudas a buscarla?

El hombre del libro tiene que estar a puntito de llegar.

¡Qué catástrofe, por los campos de centeno!

¿Qué pasa?

Creo que es ese que está llegando a la granja.

¡Ya está aquí!

-Mi sentido patatero me dice

que hoy será un día estupendo para el mundo de las patatas.

-Confirmado. Es él.

Tranquilo, nos encargaremos de todo.

De momento, no se acerque a su huerto.

No hay patata imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla canina, al centro de mando. (TODOS) Ryder nos necesita.

¡Ay!

¡Cuidado!

¡Oh! (TODOS) ¡Ay!

Uy, parecemos puré de patitas. (RÍEN)

(Música suave)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

La patata arcoíris del granjero Al no está.

Eso es terrible. -Ya te digo.

Nosotros arreglaremos su huerto y encontraremos la patata.

Para esta misión necesito a Chase Espía.

Usarás tu dron para buscar la patata perdida.

Chase Espía, siempre alerta.

Y a Rubble.

Usarás tu camión para arreglar el huerto

y para volver a colocar los adornos de la granja.

Rubble, a toda máquina.

¡Muy bien! Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

-Vamos ya.

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

-Rubble. -¡Sí!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Música acción)

Hola, soy el granjero Al y supongo que esta aquí

por lo del libro de las verduras.

-Supone bien, soy el representante oficial

del catálogo de verduras únicas y extraordinarias,

pero puede llamarme Spad.

-Ja, eso es más fácil de recordar.

Es todo un placer, Spad.

-Siento llegar tan pronto, pero estoy realmente ansioso

por ver su magnífica patata arcoíris.

-Ah, sí, es preciosa, pero antes me gustaría enseñarle

nuestra preciosa ciudad.

-No sé si me dará tiempo.

-Pero no tardaremos mucho, espero.

Le prometo que no lo lamentará.

-Es que me apetece ver la patata.

-¿Es que acaso ha visto alguna vez un camino de tierra

tan hermoso como este?

Hecho de tierra auténtica, y de la mejor calidad.

-Fascinante.

Hola, granjero Al.

Vaya, qué alegría verte por aquí,

os presento a mi amigo Spad. Hola.

Hola, Spad. Hola.

-Hola.

-Vamos a hacer una visita por todo Bahía Aventura

antes de enseñarle a Spad la decoración de la granja

y la patata arcoíris, pero no tardaremos mucho.

Me parece una gran idea.

Disfrute de la visita, señor Spad. Deprisa.

Vaya, alguien deseaba llevarse esa patata.

Qué desastre, pero lo arreglaremos.

Voy a buscar alguna pista.

El mástil está en posición, Rubble, ahora rellena el agujero.

Chase, ¿has visto algo?

Mira, Ryder, fíjate.

Son huellas de animales.

Mm... Estamos en una granja.

Sí, pero no parecen huellas de gallina ni de vaca.

(BERREA)

Y tampoco son huellas de cabra.

Tranquila, Garbi. (BERRERA)

Lanza el dron para averiguar de quién pueden ser estas huellas

y quién de se ha llevado la patata. Vale, Ryder.

Dron.

(Música)

Sigamos al dron.

Y esta que ve es la soleada playa de Bahía Aventura.

¿Alguna vez ha visto un agua tan acuática?

-Ay, lo que quiero ver es una patata muy patatera.

(RÍE NERVIOSO) -Y por allí puede ver que la arena es muy arenosa.

(Sirenas)

Hagamos un castillo.

-Sí, voy a por arena mojada.

¿Dónde está el cubo?

-Ah, Caray. -¿Qué está pasando?

-Eh, ¿a dónde vas?

-Vuelve, cubo.

Patrulla Canina, ¿podéis encontrar nuestro cubo?

Se ha escapado. ¿Un cubo a la fuga?

Interesante.

¿Habéis visto una patata de colores por aquí?

No, no he visto ninguna patata, pero el cubo se fue por allí,

tenía una cola y unas patitas. ¿Patitas?

¡Oh! A lo mejor es el ladrón de patatas.

Gracias, lo encontraremos.

¡Ah! Dentro del cubo hay un castor.

¡Y ahí está la patata!

¡Sigámoslo!

(Música acción)

¿A dónde ha ido?

(A LA VEZ) ¡Ah!

Alto, ¿tú has visto lo mismo que yo?

(CHILLA)

¡Vamos!

Sí, se trata de una ciudad muy bonita,

¿pero podemos volver ya a su granja?

-Un momento, no querría que usted, un gran admirador de las plantas,

se fuera sin ver los increíbles tulipanes

del alcaldesa Goodway.

-Oh, he visto muchos tulipanes.

¡Ah!

¡Pero nunca unos como estos! Son fabulosos.

-Saque todas las fotos que quiera, no hay ninguna prisa.

(CHILLA)

-¿Eh?

Mi patata, devuélvemela.

Ah, siga, siga.

Cuantas más fotos saque, mucho mejor.

Eh, tú, ven aquí.

(Música acción)

¡Oh, oh, el scooter!

(Sirenas)

Esos castores se han llevado mi patata.

Tranquilo, la recuperaremos.

(Chillidos de castor)

Espera, Chase, esa cría de castor necesita ayuda.

¿Cómo ha llegado hasta allí?

No lo sé, pero hay que rescatarla.

Sigue a los castores y yo iré a por refuerzos.

Skye, hora de un rescate aéreo.

¡Me encanta volar!

-Vayamos a ver esa patata.

-Sí, en cuanto haya probado los ricos pasteles del señor Porter.

-No quiero. Basta de visitas.

Yo me voy a la granja ahora mismo.

-No tengas miedo, pequeñín, yo te salvaré.

(Música acción)

Oh, qué castorcillo tan obediente.

Ryder, he encontrado la madriguera de los castores

y a la patata, está en el estanque.

Estupendo, nos vemos allí.

(Música)

Están jugando con ella, ¿cómo recuperaremos la patata?

Los distraeremos.

Usa el lanzador para lanzarles pelotas de verdad.

Vale.

Lanzador.

(CHILLAN)

¡Funciona!

Bien, hasta luego, castorcillos.

Ahora, rumbo a la granja.

(Sirenas)

(Música)

¿También eres fan de la patata arcoíris?

-Eh... Sí.

Sí, vivan las patatas arcoíris.

-También se ha acercado hasta aquí este perrito

para ver su patata especial.

Dígame, ¿dónde la tiene escondida?

-Pues, para serle sincero, la patata está...

¡Aquí!

(Música)

Oh, oh.

-Vaya, vaya, vaya.

Amigos, deben saber que la patata arcoíris

del granjero Al es uno de los vegetales

más increíbles del mundo.

-¡Bien! -Bravo.

¡Es genial!

¡Hala!

Gracias, pero esto no habría sido posible

sin la Patrulla Canina.

No hay problema.