# Ya está aquí, ya llegó,

# la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# lo va a solucionar,

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó,

# la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó,

# vamos todos a una.

# No hay nada que no puede hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control. ¡Oh, oh, oh!

# Ya está aquí. ¡Oh, oh, oh, oh!

# Ya llegó. # "LA PATRULLA CANINA"

"El RESCATE DEFINITIVO, LA PATRULLA SALVA A LOS TIGRES"

Vamos caminando por la Isla Pico Tembloroso,

hogar de los legendarios tigres blancos de pico tembloroso.

-Que nadie ha conseguido ver durante años y años hasta hoy.

Yo encontraré al tigre blanco.

-Siento contradecirte, primo, pero los tigres son criaturas astutas

y silenciosas, y estoy seguro de que...

-No, no, no, seré "moi" el primero que encuentre a los felinos.

-Mi resuelto ayudante está ansioso por asistirme para localizarlos.

-Pero yo no soy el ayudante, tú eres el ayudante,

yo soy el intrépido rastreador de tigres.

-¡Oh, no, no, no! Yo soy el rastreador de tigres.

¡Ja! No me hagas reír. -¡Ja! Tú me haces reír a mí.

Voy detrás de ti, mariposita bonita.

¿Eh? -¿Eh?

Gracias, Rocky.

Y ahora échala a volar, Julia. ¡Ah! ¡Bien!

Es muy divertido quedar para jugar.

¡Ah, ay, ay! Ay...

Lo conseguí. Jugar es cansado, pero muy divertido.

Se está levantando viento,

será mejor que sujetes bien la cometa o...

¡Oh, no!

No te preocupes, Julia, te la bajaremos.

¡Torre de cachorros!

Venga, Marshall, nos falta uno más para llegar a la cola.

¡Ay, ay, ah, estoy atrapado!

¡Oh, no, Marshall, ten cuidado! ¡Ay, huy, lo siento!

¡Eh, creo que llego! ¡Ah, ah!

¡Ay! Estoy bien.

Gracias, Marshall. Gracias, cachorros.

¡Ah! Aquí, lejos del follaje, nos centraremos en encontrar los tigres.

-¡Ay! No veo ninguno

y de tanto buscar tigres me está entrando mucha hambre.

-Pues picaremos cecina de calamar y exploraremos los alrededores.

¡Oh! -¡Ah! ¿Qué está pasando?

-Será una estampida de tigres que huyen de nosotros.

-Horacio, hemos perdido el tiempo, ¿podría irnos peor?

Nunca encontraremos los tigres, no me puedo creer

que dejara que me engañaras para venir a este estúpido viaje.

-¿Que yo te engañé? Discrepo con esa conclusión,

este viaje para buscar tigres solo fue idea tuya.

-Tu barco, tu viaje.

-¡Pero fue idea tuya!

(Rugido)

Shhh, creo que oigo un rugido.

Sígueme, ayudante, yo encontraré un tigre.

-Para nada, no soy tu ayudante.

Un momento, a lo mejor el tigre está ahí dentro,

deberías entrar tú con la cámara.

-Oh, pero tú eres el fantástico rastreador de tigres,

yo solo soy el ayudante. ¡Oh, oh! -¡Uh!

Magnífico, majestuoso. -¿Es el tigre blanco?

Maravi... ¡Eh! -¡Eh!

¡Oh! -"Bonjour!"

¡Hola! (AMBOS) ¡Ah!

(HORACIO-H) ¡Ese tigre es tremendo! -Oh, "oiu",

y nosotros tenemos un problema tremendo, ¡estamos atrapados!

-Hora de llamar a la Patrulla Canina.

¡Guau, guau, guau, guau!

(Teléfono)

Hola, capitán Turbot, ¿cómo está? No muy bien, Ryder,

estamos atrapados en una cueva, en la montaña

de la Isla Pico Tembloroso, con una complicación desconcertante.

¿Qué complicación? ¡Eh, un tigre!

(RUGE)

¡Vaya, sí que es una complicación!

(H) ¡Socorro! -¡El teléfono!

-¿Ha caído demasiado lejos?

-Ahora tenemos problemas más serios que recuperar ese móvil.

(RUGE)

(AMBOS) ¡No, ah, ah!

¡Ay, ay, ay! -¡Ah!

(AMBOS) ¡Ah, ay!

¡Oh!

(Música de misterio)

¿Capitán Turbot, Francois? ¿Hola?

¡Oh, oh, démonos prisa!

No hay nada imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, es hora de un rescate definitivo.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Oh, oh... ¡Oh! (TODOS) ¡Guau, guau, guau!

¡Oh, oh, Ah! (TODOS) ¡Cuidado!

¡Ay!

Lo siento, chicos, ya sé que estáis hartos de que haga esto.

(Música rock)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Con equipo de paracaidismo. ¡Guay!

¡Qué pasada! Son trajes de aviador,

hechos especialmente para un rescate aéreo definitivo.

El capitán Turbot y Francois están atrapados en una cueva

en la zona de la Isla Pico Tembloroso, atrapados con un tigre.

¿Un tigre?

Lo más rápido para encontrar la cueva es escanear la montaña

desde el aire y luego lanzarnos en paracaídas.

Para esta misión voy a necesitar a Skye

para que pilotes el helicóptero definitivo.

Y, como eres la experta, dirigirás al equipo.

¡Sí! Ya habéis oído, chicos, ¡me encanta volar!

Chase, Marshall, Rocky, Rubble,

necesito que os lancéis en paracaídas y busquéis esa cueva.

(TODOS) ¡A volar se ha dicho!

Y Zuma, usa tus minipropulsores para volar por fuera,

por si acaso los Turbot salen por otro lado.

¡Al agua patos!

¡Muy bien, Patrulla Canina todos a una!

(TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau!

-# Patrulla Canina. ¡Guau, guau, guau, guau! #

¡Uh! -# Patrulla Canina.

# ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Skye!

# ¡Guau, guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau! #

¡Guau!

(Música rock)

(TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau! -# Patrulla Canina.

# ¡Guau, guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau! #

¡Francois! ¡Francois!

(FRANCOIS) ¡Horacio!

-No temas, Francois, no tengas miedo.

-Yo no tengo miedo, no tengas miedo tú.

Por estar aquí atrapados con un tigre

no es motivo para estar aterrorizados.

-¡Yo no estoy aterrorizado! (AMBOS) ¡Ah!

Francois, ¿por qué no usas la linterna que metí en tu mochila?

-"Voilá". (AMBOS) ¡Ay, un tigre!

Ah, espera, es solo un cachorro y qué bonito.

-Oh, lo sabía,

y ahora ya entiendo por qué el grande nos seguía,

seguro que es su madre.

-Entonces debemos encontrar a ese felino y devolverle a su cachorro.

-¿Y cómo propones que hagamos eso?

-Esos temblores recurrentes son muy extraños en una montaña.

¿Podría ir esto a peor?

(TODOS) ¡Guau, guau, guau!

(SKYE-S) Tenemos la isla justo delante, Ryder,

y ahí está el Flounder. ¡Eh, Wally, hola!

Nos has guiado muy bien, Skye. Ahora busquemos a los Turbot.

Aún no veo la cueva. ¿Tú ves algo, Rubble?

Nada por aquí. A lo mejor vemos un tigre blanco de Pico Tembloroso.

¿Habéis visto algo? Espero que no,

a mí los gatos me gustan pequeños, de tamaño gatito,

de tamaño gatito muy chiquitito.

¡Hala, esta montaña es enorme!

Podrían estar en cualquier parte.

Mirad allí, el sol se está reflejando en algo brillante.

Es una cámara de video. Y justo a la entrada de una cueva.

Buen ojo, Skye. Acerquémonos a ver,

no hay bastante espacio para aterrizar,

así que es hora de saltar, cachorros.

¡Vamos, vamos, vamos! (TODOS) ¡"Yuju", sí!

¡Guau, guau, guau, guau, guau!

¡Ay!

Huele a cecina de calamar, tiene que ser la cámara del capitán Turbot.

¡Achús!

Y tengo alergia a los gatos. También habrá un tigre por aquí.

¿Tigre?

¡Vamos, chicos, a por nuestros amigos!

Skye, estamos entrando. (S) Recibido, Ryder.

(H) ¡Mmmm!

No, por aquí no se sube.

Ni por aquí.

Vamos mal. -¿Quién es el tigrecito bonito, eh?

Oh, sí, claro, eres tú. -Francois, ¿qué tal si me ayudas?

Estoy ayudando, tengo contento al cachorro

hasta que encontremos a su mamá.

Oh, por aquí no es. -No vayas por ahí, cosa bonita.

¡Oh! Ya no soy el rastreador de tigres,

ahora soy el observador de tigres.

¡Oh!

Pues sí que es un gatito adorable. -(CARRASPEA) Se acabaron los juegos,

¿vamos a buscar la salida o no?

-Vale, vale, miremos en este túnel.

¡Ajá! Parece que sube hasta...

(AMBOS) ¡Ay, ah, ah, ay!

(AMBOS) ¡Ah, ay! ¡Ay, uh!

¿Lava? De ahí los misteriosos temblores de la montaña,

es un... -¡Ah, es un volcán!

¿Todo el Pico Tembloroso es un volcán?

-Sí, esto es malo.

¡Oh, no, este volcán está en plena actividad,

creo que va a entrar en erupción!

-¡Ay! ¡Ay, tenemos que escalar!

¡Ay! -¡Ah!

(AMBOS) ¡Ay, ah! -Gatito bueno, bonito,

grande y rugiente.

(Explosión)

(AMBOS) ¡Ay! -¡Tenemos que salir rápido de aquí!

-¡Ah, ay!

Demasiado tarde. -Volveré a preguntar,

¿podría ir esto a peor?

Skye, ¿ves lo mismo que nosotros? Activando cámaras de los cascos.

¡Mmm! No hay ni rastro de los Turbot, los llamaré.

(Teléfono)

Suena en ese agujero, a lo mejor están ahí.

¿Capitán Turbot? ¡Francois!

Parece muy profundo, ¿crees que podrías investigarlo?

Claro que sí. ¡Guau, equipo de rapel!

(Música de misterio)

No puedo verlos. Yo tampoco.

Solo está el móvil.

Gracias por comprobarlo, pero siento que no estuvieran.

Ryder, aquí hay cecina de calamar, la favorita del capitán Turbot.

¿Crees que se habrán caído por ahí? ¿Y crees que el tigre también?

¡Achús!

No, el tigre se fue por ese lado.

Supongo que por eso lo llaman Pico Tembloroso.

(S) ¡Ryder! Veo algo al pie de la montaña,

está saliendo una nube de vapor. ¿Vapor?

Zuma, baja y echa un vistazo. Recibido, Ryder.

¡Vamos a volar! ¡Guau, guau, propulsor!

(Música de acción)

Esta montaña tiembla un montón.

¿Una montaña que tiembla y echa vapor?

¡Ah, puede que estemos dentro de un volcán

a punto de entrar en erupción! ¿Un volcán con tigres?

¡Jolín!

¡Hay que encontrar a los Turbot, deprisa!

Pero Ryder, eso podría llevarnos mucho tiempo.

Sí, se adentran mucho en la montaña. Si el Pico Temblor es un volcán,

podrían haber ido por uno de estos túneles hacia donde está la lava.

¿Y cómo llegamos allí? -Tengo una idea.

Chicos, Ryder, nos vemos en el helicóptero.

Ahí está el cráter, el Pico Temblor, sin duda, es un viejo volcán.

Puede que no tan viejo. ¿Cuál es el plan, Skye?

Esta chimenea lleva justo hasta la base del volcán.

¿Y quieres que nos lancemos en paracaídas

a un volcán que está activo? ¡Genial!

Yo acompañaré a Zuma. Os vigilaré a todos desde aquí.

¿Preparados, listos? ¡A volar se ha dicho!

(TODOS) ¡Guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau, guau, guau!

¡Oh, hala, oh!

¡Esto es increíble!

¡Cuidado con esa estalactita, Marshall!

¡Ay, oh, oh, oh, oh, ah, ah, ay!

Hola, Zuma, ¿qué has descubierto? En realidad esto es una cueva.

Que puede llevarnos hasta los Turbot y a una salida.

¿Listo para ver dónde acaba? Claro que sí, colega.

¡A las profundidades!

¡No sé cómo vamos a salir de esta, Francois!

(RUBBLE) ¡"Yija"!

(AMBOS) ¡Bien, es la Patrulla Canina!

¡Ay, todo me da vueltas!

¿Sigo mareado o ahí hay dos tigres?

Son la madre y su cachorro. -Es que, veréis,

el cachorro se metió en la mochila, su mamá le siguió y entonces...

-Y basta de explicaciones, centrémonos un poco...

¡Socorro! -Chicos, lo de la lava es muy serio,

sacad a todos de esas rocas y llevadlos a tierra firme.

Hecho. ¡Guau, equipo de rapel!

(Música de acción)

¡Guau, cama elástica!

¡Guau, pala!

(Música de acción)

Están alineadas, pero estarán demasiado calientes.

Yo me encargo. ¡Guau, guau, globos de agua!

(Música de acción)

Así se enfriarán.

(TODOS) ¡Guau, guau, guau, guau!

Creo que están detrás de esa pared. ¡Aparta, la atravesaré!

(TODOS) ¡Ryder, Zuma!

Buen trabajo con los puentes de piedra, chicos.

¡Capitán Turbot, Francois, dad un salto hasta aquí!

¡Ah, ah, ah, ah, ah!

Tenemos que colocar algunas piedras más. ¡Rápido, más rocas!

Ya no quedan más. Nosotros nos encargamos.

Zuma, tú ayuda a Francois, yo iré a por la tigresa.

¿Y qué pasa con el gatito chiquitito? Se está alejando.

Yo me encargo. ¡Piloto automático!

(Música de acción)

¡Guau, guau, salvavidas!

(Música de acción)

Aguanta, mamá tigresa, tu hijo estará bien, ¿verdad, Skye?

Afirmativo Ryder, allá voy.

Hola, pequeñín, ¿listo para despegar?

¡Oh, el copiloto más mono del mundo! Pasajero asegurado, Ryder.

Gracias, Skye, tú ve saliendo ya, te seguimos.

Agárrate, ¡allá vamos!

¡Hola, mamá tigre!

¡Oh, por poco! Espero no tener que volver a hacerlo.

Ryder, me da la sensación de que el volcán está a punto de estallar.

Colegas, no querremos estar aquí cuando pase eso.

Ni hablar, vámonos. Subid todos por la rampa hacia el túnel.

¡Seguidme, en fila, atentos!

(Explosión)

¡Cuidado!

¡Oh, oh, el túnel es demasiado alto!

Y mi vehículo es muy pequeño para subir a todos de una vez.

¿Cómo vamos a salir? ¿Podría ir esto a peor?

-Por favor, ¡deja de decir eso!

Ya está, monada, sana y salva, tu mamá saldrá enseguida.

Dijeron que nos seguían, pero no les veo.

¡Skye a Ryder! Skye, tenemos un problema.

¡Ah! ¿Qué le ha pasado a la rampa? ¿Cómo vais a salir?

Quédate ahí, trabajamos en ello.

Vamos, cachorros, amontonemos las rocas,

tenemos que reconstruir la rampa. ¡Recibido y a la orden, señor!

No hay bastantes rocas para llegar al túnel.

¡Oh, no, no van a llegar a tiempo!

No hay nada imposible para la Patrulla Canina.

Ryder, prepara a todo el mundo, vamos a por vosotros.

Agárrate, chiquitín.

¿Qué quiere decir con que viene a por nosotros?

Skye, no cabremos en el minihelicóptero.

¿Quién dijo nada de minihelicóptero?

¡Ay, huy, ay!

¡Ah! (RÍE)

Me temo que el volcán va a estallar.

¡"Olalá", creo que lo voy a decir! -¡No, no lo digas!

¡No puedo evitarlo! -¡Sí que puedes!

(Explosión)

¿Podría ir esto a...

mejor? ¡Es Skye! (H) ¡Ah!

¡Oh, Skye, bien! (H) ¡Ah!

¿Alguien necesita que le lleve? ¡Subid!

¡Ha sido increíble! Un vuelo empicado de nada.

¡Muy bien, amigos, agarraos!

(Música de acción)

¡Oh, oh, allá va!

(Música de acción)

(TODOS) ¡Oh, hala!

¡Ha sido un rescate increíble, Skye!

Solamente hice lo que tenía que hacer.

Parece que ha pasado el peligro.

Supongo que al viejo Pico Tembloroso solo le quedaba un temblor.

Ya no hay por qué tener miedo, Francois.

-¡Ay! Yo no tenía miedo, lo tenías tú.

(AMBOS) ¡Ay!

Creo que eso significa gracias.

Y por fin os traigo pruebas de la existencia de tigres blancos

en la isla Pico Tembloroso. Guay. Y, recordad,

si tenéis algún problema, rugid y vendremos.

(AMBOS) ¡Ay, ah!

¿Podría ir esto a peor?