LA PATRULLA CANINA

"RESCATE DEFINITIVO"

"LA PATRULLA SALVA A UN MONSTRUO DE BASURA"

Estoy seguro de que ese tapacubos tiene que estar por aquí.

¡Au! -¿Te has hecho daño?

-Estoy bien, pero ¿has visto qué desorden?

Creo que ha llegado el momento de limpiar todo esto.

-¡Ya era hora! Quiero decir... Me parece buena idea, cariño.

-¡Ese destartalado coche es perfecto!

Lo usaré para llevar las cosas hasta el vertedero

rápida y cómodamente.

¿Comida basura? Pues a la basura que va.

¡Uf! Ordenar y limpiar cansa mucho. Me tomaré un descansito.

Ni se te ocurra moverte.

¿Os apetece jugar al "Quien soy"? (TODOS) ¡Sí!

Vale, escuchad las reglas.

Uno se meterá en el baúl y elegirá un disfraz.

Y los demás tienen que adivinar de quién va disfrazado.

¿Quién quiere empezar? (TODOS) ¡Yo quiero!

Vale, Rubble, empiezas tú. ¡Rubble a toda máquina de disfraces!

¿Alguno de vosotros intuye a quién es el individuo al que interpreto?

(Risas)

¡Capitán Turbot!

-¡Lo has adivinado! Venga, ahora te toca a ti, Skye.

-¡La alcaldesa Goodway!

(LA IMITA) -Jo, ahora sé que no es nada fácil ser alcaldesa.

(Risas)

Lo has dejado todo superlimpito, cariño.

¡Y en un pispás!

-No ha sido nada, ya me conoces. Cuando me propongo algo, yo...

¡Caray! Los ponis... creo que tienen hambre.

Vamos a dar de comer a todos nuestros animalitos.

-¿Tenéis hambre, mis preciosidades? Seguro que sí. ¡Buen provecho!

Tranquilas, calma, estáis a salvo... Espero.

¡Los fardos de heno, no!

Por poco nos pilla. Qué cosa tan rara.

Ah, pues claro. Tienes razón, Bettina.

Sea lo que sea, eso está fuera de control

y podría provocar un accidente. Voy a llamar a la patrulla.

-Traigo una carta urgente y certificada.

-¡El señor cartero!

(Risas)

¡Hola, granjera Yumi! ¿Va todo bien en la granja?

Hola, Ryder.

La granja va bien, pero acabo de ver un extraño coche cubierto de basura

dando vueltas, que ha asustado a mis animales.

Ha tirado los fardos de heno y luego ha seguido su camino.

Qué raro.

Y me temo que pueda causar un accidente importante.

Gracias por avisarnos. ¡No hay nada que...!

Disculpe, granjera Yumi, tengo otra llamada.

¡Hola, señor Willnat! ¿Necesita algo?

Ya lo creo que sí, Ryder.

Cuando fuimos a dar de comer a los animales,

mi mujer y yo notamos que Óscar no estaba.

Lo hemos buscado por todas partes, pero no hay ni rastro de él.

¡Lo encontraremos!

¡No hay Óscar imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, ¡es hora de un rescate definitivo!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, cuidado!

Podéis llamarme "Marshaletta". (CLOQUEA)

(Risas)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Al estilo Chase.

Gracias por venir, porque hay dos grandes misterios por resolver.

El primero, es que Óscar ha desaparecido

del rancho de los Willnat.

¡Oh, no, pobre Óscar!

Además, tenemos que encontrar un coche lleno de basura

que pasó por la granja de la granjera Yumi.

Por eso, ¡esta misión es un rescate definitivo!

Chase, tú serás el líder de la misión.

Encontraremos a ese coche y también a Óscar.

¡Chase siempre alerta para un rescate definitivo!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

¡Chase!

(Continúa la música)

¡Mola!

(Continúa la música)

(LADRAN)

(Continúa la música)

Chicos, nos separaremos para buscar pistas.

Rocky, rastrea el suelo con tu escáner

y averigua por dónde ha podido ir Óscar.

(LADRA) ¡Radar escáner!

Mm... Óscar ha pasado por aquí. Creo que esta pluma es suya.

¡He encontrado huellas! ¿Huellas de Óscar?

No, son huellas de neumáticos.

Mm... Neumáticos y una pluma de avestruz.

Interesante, pero no sé lo que significa.

Puedes ir a preguntarle al señor Willnat

si notó algo inusual.

¿Preguntar a los testigos? ¡Buena idea!

Señor Willnat, ¿cuándo fue la última vez que vio a Óscar?

A ver, déjame pensar...

La última vez que vi a Óscar, yo estaba recogiendo la basura.

Vale, ¿recuerda qué aspecto tiene esa basura?

Claro, la basura era... basura. Había mucha, pero yo diría...

Que era igualita a esa. ¡Eh, esa es mi basura!

¿Qué hace su basura en ese coche?

Eh... Probablemente, esté ahí porque yo la puse ahí.

Lo siento.

Ese es el coche misterioso que vio la granjera Yumi.

Claro, ¡hay que detenerlo! ¡Vale!

Rocky, sigue buscando a Óscar por aquí. Los demás, seguidme.

Skye, busca el basuramóvil desde el aire.

¡Recibido, Chase!

Tranquilos, encontraremos a Óscar y lo traeremos.

Chase, ¿ese es el basuramóvil?

Elevaré la cabina para verlo. (LADRA) ¡Elevar cabina!

¡Sí que lo es! (LADRA) ¡Megáfono!

¡Atención, basuramóvil! ¡Debes detenerte, por favor!

¡Vas demasiado deprisa!

Parece que el conductor no me ha oído,

si es que hay alguien conduciendo.

Skye, intenta averiguar quién conduce el basuramóvil.

Recibido. Voy a acercarme.

(LADRA) ¡Gafas!

Veo algo moverse. Tiene ojos... ¡Y un pico!

¡Un avestruz va conduciendo el basuramóvil!

¡Seguro que es Óscar!

Por eso no me ha hecho caso.

Los Willnat se pondrán muy contentos de ver a Óscar.

Seguro que sí, pero todavía tenemos que detener el coche

y ponerlo a salvo antes de que se choque contra algo.

Bien dicho, Ryder. Skye, ¿hacia dónde se dirige?

Va directo a la ciudad.

Bloquearé la carretera para impedir que provoque un accidente.

¡Gracias! (LADRA) ¡Conos!

Así evitaremos los accidentes.

Ay, ¿cómo vamos a alcanzar el coche?

¡Oh, no! ¡Va a atropellar a los patitos!

Chase, hay unos patitos cruzando la carretera,

¡Y el coche va hacia ellos!

¡Gracias por avisarme, Skye! Te mandaré refuerzos.

¡Marshall, Rubble,

debéis sacar a esos patos de la carretera!

¡Vamos, vamos, vamos!

¡Marshall, los patitos!

Salid del camino, amiguitos. (LADRA) ¡Cañón de agua!

¡Funciona!

Chicos, si no detenemos rápido ese coche,

pronto llegará a Bahía Aventura con Óscar dentro.

Zuma, usa el patrullaskate para impedirlo.

¡Vale! (LADRA) ¡Patrullaskate!

¡Yo te salvaré, colega!

(LADRA) ¡Banda de clavos!

¡Guay! ¡Bien hecho, Zuma!

¿Estás bien, Óscar?

Yo diría que sí.

¡Qué alegría!

-Gracias por rescatar a nuestro grandullón.

No hay de qué. Si su avestruz vuelve a escaparse,

¡solo tienen que avisarnos!

(Risas)

"LA PATRULLA SALVA A LA MANADA DE BALLENAS"

Qué espécimen tan especial.

Su nombre científico es "Pezcachorris Bahíaventuris".

(ACENTO FRANCÉS) -Pues yo ahí solo veo un pez.

-Es una criatura extraordinaria, y voy a ir a buscarla

para hacerle una fotografía con mi cámara acuática.

-Pero yo hago unas fotografías mucho mejores que las tuyas.

-¿Ah, sí? Y, entonces, ¿para qué necesitas mi cámara?

-Pues tienes razón. Lo haré con mi cámara.

-Tranquilo, nadar se me da de maravilla.

-Pero no tan de maravilla como "moi".

Me encanta avistar ballenas. Parece que están bailando.

Chase, ¿qué tal si pones música marchosa?

¡Para que muevan las aletas! -¡Eso, tío!

Tu megáfono tiene un altavoz para reproducir música.

Es verdad. (LADRA) ¡Megáfono!

(Música)

¡Puaj, agua!

Sabemos que no te gusta mojarte.

Te sentirás mejor si respiras hondo y cuentas hasta cuatro.

(COGE AIRE) Uno, dos, tres, cuatro...

¡Qué ballena tan traviesa!

Y hablando de travesuras, mirad.

Y eso que limpiamos la playa hace solo un rato.

La limpiaremos otra vez.

No queremos que la basura acabe en el océano.

La playa estaría más limpia si todos usáramos envases reutilizables.

Y los contenedores. Claro. ¿Sabéis lo que podemos hacer?

¡Jugar a encestar la basura!

(Risas)

Pececito, ¿dónde estás?

-Venga, amiguito, sal de tu escondite. ¡Oh, ahí esta!

Di: "¡Patata!".

Oh, esa medusa me ha fastidiado la foto.

¿De dónde ha salido?

¡Bien! El pez ha vuelto. ¡Sonríe!

-Yo conseguiré la foto perfecta. ¡Mira aquí, pececito!

-No, no. ¡Tienes que mirar aquí!

-¡Ay, no veo nada! -Yo sí que no veo nada.

-¡Rayos! Me parece que hemos chocado con esa campana submarina.

-Llamaré a la Patrulla Canina.

¡Ya está! La playa está limpita.

Bien. Lo último que necesitan las ballenas es basura en el mar.

¡Capitán Turbot! ¿Va todo bien? La verdad es que no, Ryder.

Mi primo y yo estábamos buscando un pez,

pero François se ha quedado atrapado dentro de su campana de buceo.

¡Oh, no! Vamos para allá.

¡No hay buceo imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, cuidado!

Las algas son algo resbaladizas.

(Risas)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

La campana de buceo de François chocó con un barco

y está atrapada.

Un barco de ese tamaño podría romperla.

¡Oh, pobre François!

Le salvaremos. Para esta misión, necesito a Skye.

Utiliza tu gancho para sacar la campana de buceo de esas rocas.

¡A volar se ha dicho!

Y a Zuma. Dale un empujoncito a la campana con tu submarino.

¡Al agua patos!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(Ladran)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Skye!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Zuma!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

¡Inflando chaleco salvavidas!

¡Estoy atrapado, ayudadme!

-Que no cunda el pánico, ya llega la Patrulla Canina.

Hola, Capitán Turbot. ¿Cómo está François?

Intentando que no cunda el pánico. Bien. Zuma, usa el submarino.

Vale, Ryder. (LADRA) ¡Submarino!

Tú tranquilo, colega, venimos a ayudarte.

Skye, lanza el gancho.

(LADRA) ¡Gancho! Me encanta pescar desde el cielo.

(LADRA) -¡Garras!

Ya está enganchado.

Bien, a la de tres. Tú empujas, y Skye, tú tira.

¡Una, dos y tres!

¡Genial! Venga, Zuma, suéltalo.

Ryder, la campana de buceo ha hecho un agujero en el barco

y se ha escapado un montón de basura.

-Ah, llevábamos la basura a una planta de reciclaje.

¿Qué voy a hacer ahora?

¡Oh, no! ¡Hay que limpiar esa basura

antes de que se la coman las ballenas!

Chase, trae el lanzador. A la orden, Ryder.

Rocky, trae tu camión de reciclaje. Vale, aunque, la verdad,

no lo entiendo. Mi camión no es un submarino.

No, pero tengo una idea. Nos vemos en la playa.

¡Adelante, Zuma!

Zuma, evita que las ballenas se coman la basura

hasta que volvamos. ¡Controlado, tío!

Hola, Ryder. ¿Qué podemos hacer?

Primero, vaciaremos estos cubos en el camión de reciclaje.

Rocky, ahora tienes que convertir

estos residuos en una balsa con una aspiradora extragrande.

¡Qué guay! ¡Le has puesto flotadores gigantes!

Para limpiar los desperdicios. ¡No desperdiciemos mas tiempo!

(Risas)

¡Oh, no! ¡No te comas eso, ballenita!

¡Uf! Ha faltado muy poquito.

¡No! ¡No me da tiempo a llegar!

¡Bien hecho! Gracias, François.

-No hay de qué. Me siento mal porque ha sido por mi culpa.

-Yo también. Hasta tengo el estómago revuelto.

-Yo tengo el estómago más revuelto que tú.

Vale, Chase. He llenado tu lanzador con bolas de espuma aislante

para reparar el barco.

La basura sale por allí.

Ya la veo, Ryder. (LADRA) ¡Lanzador!

¡Buena puntería!

El aislante ha hecho su efecto y ha taponado el agujero.

Ahora, Rocky, recoge toda esta basura con el aspirador.

Vale, puedes contar conmigo.

¡No, no! ¡El plástico no se come!

Ryder, creo que estas ballenas tienen mucha hambre.

¿Mucha hambre? ¡Eso es!

Capitán Turbot, ¿le queda carne de calamar?

¡Nunca salgo de casa sin ella! ¡Gracias, Capitán!

Chase, lanza la carne muy lejos para alejar a las ballenas de aquí.

¡Muy bien! Ballenas, si queréis comida, aquí la tenéis.

¡Las ballenas se han ido! Bien, yo seguiré limpiando.

¡"Incroyable"! ¡El pez cachorro! Zuma, ¡recoge esa botella!

El pobrecito está atrapado. ¿Y si rompemos la botella?

Le haríamos daño al pez, pero podríamos cortar el cristal.

¿Y cómo se corta? Pues... ¡Con un diamante!

Yo puedo fabricar uno en mi camión con algo de aceite.

Yo tengo aceite para engrasar el motor del Flounder.

Perfecto.

Zuma, sujeta la botella para que la corte.

¡Pero esta balsa se mueve mucho! Y si me caigo, me mojaré.

Recuerda lo que dijo Rubble, respira hondo y cuenta hasta cuatro.

Vale. Uno, dos, tres... ¡y cuatro!

Eh, ya estoy mejor. Y tú también lo estarás, pequeñín.

(AMBOS) Di: "¡Patata!".

¡"Merci" por el rescate! -Y gracias por ayudarnos

a fotografiar a este pescadito tan feliz.

¡De nada! Si vuelven a tener problemas en alta mar,

solo tienen que avisarnos.

Sí, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta basura?

Fácil. Fabricaremos botellas de agua reutilizables.

¡Eh, gracias! ¡De nada!

¡El pez cachorro! -¡El pececito!