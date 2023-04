Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Si hay algún problema en Bahía Aventura,

la Patrulla Canina lo va a solucionar.

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una.

No hay nada que no pueda hacer.

Juntos lo conseguirán.

Todo bajo control.

Ya está aquí.

Ya llegó.

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA UNA PLANTA GIGANTE"

¡Qué ganas tengo de ver a Carlos y a Tracker!

Este sitio seguro que está bien, ¿verdad, Chickaleta?

(CACAREA) -¡Ah, Chickaleta!

¿Puedes cloquear eso otra vez?

Nuestra primera incursión en la selva y estoy tan nerviosa como tú.

-Hasta su planta parece entusiasmada, alcaldesa Goodway.

-Esta es Buddy, es solo un pequeño detalle

para nuestros amigos de la selva. (CACAREA)

-Sí, Chickaleta, también es de tu parte.

La hemos cultivado desde que era una semilla.

(Pitido)

(LADRA)

Perrobot dice que ya hemos llegado, amiguitos.

(TODOS LADRAN)

-Es la hora del swing de la selva. ¡el boogie, el baile boogie!

(RÍE)

(LADRAN)

Good morning, Tracker. ¡Me alegro mucho de verte!

¡Hola, Carlos!

¡Hola, chicos! ¡Hola, Ryder! ¡Bienvenidos!

-¡Saludos, habitantes de la selva!

Ya seáis niños o perros, pájaros o monos,

en nombre de Bahía Aventura, me gustaría obsequiarles con Buddy.

-Gracias, alcaldesa Goodway. ¡Qué regalo más bonito!

-Chickaleta y yo pensamos que podría venirte bien

en el jardín de tu... Eh... Casa.

Aunque me parece a mí que ya tienes bastantes plantas.

-Sí, las plantas crecen muy bien por aquí.

Seguramente porque el suelo de la selva es superrico.

Y aquí hay mucho sol y lluvia.

-¡Oh! Pues seguro que Buddy va a ser muy feliz aquí.

O aquí.

Chickaleta y yo creemos que este precioso lugar soleado

es el mejor sitio para plantar a Buddy.

Rubble, ¿cavas un agujero para Buddy?

¡Rubble a toda máquina! ¡Guau! ¡Pala!

-Disfruta de tu nuevo hogar.

Yo declaro a esta planta, símbolo de nuestra floreciente amistad.

(CACAREA)

(TODOS) -¡Sí, bien!

-¡Oh, cielos! Parece más grande.

-Bueno, todo crece mucho por aquí. -¡Chist! Silence, please.

(Ruido)

Oigo animales moviéndose en la selva.

-¡Oh! Pequeñas y exóticas criaturas, ¡qué divertido!

-¡Yes! Suenan a... ¡Crías de serpiente!

-¡Ah! Un poco reptante la diversión, ¿no?

-Bueno, ¿quién quiere ver jugar a las serpientes?

(TODOS) -¡Yo quiero, yo quiero! -¡Guau, guau!

-Creo que Chickaleta y yo deberíamos quedarnos aquí y...

Ayudar a Buddy a conocer a flores amigas.

-¿Estáis seguras?

Porque a veces también nos topamos con cocodrilos.

(CACAREA)

Yo me quedaré haciendo compañía a la alcaldesa.

Ya sabéis, para vigilar que no vengan serpientes

ni cocodrilos...

Está bien, Marshall, no tardaremos mucho.

¡Vamos, observadores de serpientes! ¡Por aquí!

(LADRAN) (TODOS) -¡Sí, yuju!

No se preocupe, alcaldesa. Yo los mantendré alejados.

¡No os acerquéis, reptiles malos!

Por favor...

No tienes absolutamente nada de qué preocuparte, Chickaleta.

Estaremos a salvo siempre y cuando... ¡Ah!

¡Oh, vaya! ¡Buddy, bájanos de aquí! Por favor...

(LADRA) ¡Ya voy, alcaldesa!

¡Ay!

Ay... Puede que no... ¡Oh, vaya!

Nunca creí que diría que una serpiente es mona,

pero... ¡Oh! Son tan monas...

(Teléfono)

¿Qué pasa, alcaldesa? Yo y Chickaleta.

Buddy está creciendo tan rápido que nos ha elevado del suelo.

(CON ESFUERZO) Ay... Solo un poco más arriba...

¡Ya casi estoy! ¡Ayuda!

¡Tranquila, alcaldesa!

¡No hay planta imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al Patrullabús! (TODOS) -¡Ryder nos necesita!

(Música)

¡Ay, ay! (TODOS) -¡Cuidado!

¡Impacto! ¡Ay!

Perdonad, esa planta me ha hecho estar sembrado.

(RÍEN)

(LADRAN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

¡Muy bien, chicos, porque tenemos un problema que no para de crecer!

Buddy, la planta, está creciendo demasiado

en el suelo de la selva. ¡Ayuda!

Para esta misión, Marshall, necesito que uses tu escalera

para que la alcaldesa pueda bajar.

¡Listo para el guau guau rescate!

Chase, necesitaremos tu red

para coger a la alcaldesa y a Chickaleta, por si acaso.

¡Chase siempre alerta!

¡Patrulla Canina, todos a una! (LADRA)

(LADRAN)

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Marshall!

(LADRA)

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

(LADRA)

¡Chase!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(Sirenas)

¡Rápido, Patrulla Canina! ¡Chickaleta teme las alturas!

(RONCA)

¡Tranquila, alcaldesa! ¡Les bajaremos!

Chase, lanza la red. (LADRA) ¡Red!

¡Buen trabajo, Chase! Ahora, Marshall, sube tu escalera.

(LADRA) ¡Escalera!

Estamos muy alto, a Chickaleta le da miedo bajar.

No se preocupe, alcaldesa, mi red está bien colocada,

les cogeremos. Bueno, vale...

No tenga miedo, alcaldesa Goodway. Hay algo que no me deja moverme.

¡Se me ha enredado una liana en los pies!

Tracker, necesito que uses tus cables

para subir por la planta hasta la alcaldesa.

Cuando llegues, usa los alicates de tu multiherramienta

para quitar la liana de sus pies. ¡Soy todo oídos!

(LADRA) ¡Cables!

(Música)

¡Malo Buddy!

-¡Lo he conseguido!

Ahora les liberaré a usted y a su chicken, madame.

(LADRA) ¡Tijera!

(RÍE) ¡Qué cosquillas!

¡Chickaleta, vámonos! (CACAREA)

¡Chickaleta, no!

Buddy, ¿cómo has podido?

¡Con todo el agua y el sol que te he dado!

¡Que alguien me ayude!

¡Ah, ah! -¡Oh!

¡Ah!

¡Ay! Esa planta malcriada se ha comido a mi gallinita.

(CACAREA)

-No te preocupes, Chickaleta, estoy aquí.

Creo que ya sé qué tipo de planta es Buddy.

Es una zampun bichus. ¿Una zampun qué?

Zampun bichus, a estas plantas les encanta comerse los insectos

que hay al otro lado del pantano.

¡Oh, ahí es donde las plantas como Buddy suelen crecer!

Eso, Buddy no debería haberse plantado en este lado.

Este suelo es demasiado fértil, pero si no come unos insectos pronto,

se pondrá enferma.

A lo mejor, si le traemos a Buddy algunos de sus insectos

abrirá la boca para comérselos y soltará a Chickaleta.

Zuma, necesito que vengas con tu aerodeslizador

para cruzar el pantano y traigas algunos bichitos para Buddy.

¡Al agua patos!

(Música)

(LADRA)

¡Zuma!

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

Parece un buen plan, Ryder,

pero ¿cómo atraerá Zuma a los bichos hasta aquí?

Seguro que una de estas deliciosas galletitas ayuda.

(TODOS) -¡Galletas!

-¡Es la hora de cazar bichos!

-¡Qué suerte, bichos!

No te preocupes, mi dulce y preciosísima gallinita.

¡Ya vienen a ayudarte!

En cuanto Zuma vuelva con esos bichos.

Cuando rescatemos a Chickaleta,

llevaremos a Buddy a donde debe estar.

Rubble, ven con tu grúa para desenraizar a Buddy.

¡Rubble a toda máquina!

-¡Eso es, bichos! ¡Seguid la galletita!

¡Vaya! Parece que has conseguido un montón de bichos, Zuma.

Muy bien, Chase, usa tu cañón para lanzar los bichos hasta Buddy.

(LADRA) ¡Cañón!

Me estoy llenando de bichos, Ryder, ¿podemos acabar pronto?

(RÍE) ¡Claro que sí! ¡Lánzalo ya!

(LADRA) ¡Cañón!

(Música)

¡Ay, ay, ay! ¡Ya te cojo, Chickaleta!

¡Oh! ¡Qué gallinita tan valiente! (CACAREA)

Muy bien, Buddy, ¿listo para darte un paseo?

(LADRAN)

¡Buen trabajo, Rubble!

Y ahora, todos juntos llevaremos a Buddy a su nuevo hogar

al otro lado del pantano. (LADRAN)

Gracias por salvarme, Patrulla Canina.

Y por traer a Buddy a donde debe estar.

Pero sobre todo, por rescatar a mi pequeña y querida Chickaleta.

(CACAREA)

¡Si alguna vez nos necesita, solo tiene que avisarnos!

Creo que estos perretes se merecen una ronda de galletitas.

¡Eh! Te entiendo muy bien, Buddy.

¡Estas galletitas son las más riquísimas...

...del mundo!

(RÍEN Y LADRAN)

¿Eh?

¡Pa-Pa-Pa-Patrulla Canina!

"LA PATRULLA SE ATASCA"

(Música)

¡Guau! La tormenta de anoche ha dejado la playa

hecha un auténtico desastre. ¡No hay problema!

Tengo este electroimán para recoger la basura metálica.

¡Mola mogollón cómo se pega todo al imán!

¿Pero cómo lo despegas? ¡Fácil! Le das al botón.

Mira esto.

¡Vaya! ¿Cómo lo has hecho?

¡Fácil! Lo enciendes, la basura sube...

Y lo apagas y la basura cae.

Basura arriba, basura abajo. Arriba, abajo.

Arriba, ¡guay!

(RÍE) Vale, vale, vale.

¿Y qué tal si echamos toda esta basura en mi camión?

¡Marchando basura abajo!

¡Ey! ¡Una gallina de metal enorme! No es una gallina.

Es el gallo de la veleta de la granjera Yumi.

¡Oh!

¡Ey, Rubble! ¡Tenemos que devolvérselo!

¡Ah, ah, ay!

¡Ay!

¡Ah!

¡Basura abajo! (LOS TRES RÍEN)

(Teléfono)

(LADRA)

Rubble a Ryder. Hemos encontrado la veleta de Yumi.

La tormenta la trajo volando hasta la playa.

Gracias por encontrarla.

Rocky la colocará en el tejado con la escalera de Marshall.

Quedaré con ellos allí.

¡Y buen trabajo limpiando la playa, Rubble!

¡Sin problema!

¡Vale! ¡En marcha, Marshall!

(Música)

(Sirenas)

Esa basura hace mucho ruido, Rocky.

Lo sé, deberíais empezar a llamarme Maracas.

(RÍEN)

¡Yuju! ¡Vías de tren a la vista!

(Tren)

¿Eh?

(CON ESFUERZO) ¡Ah!

(Chirrido)

¡Oh, no!

¡La puerta está atascada!

Necesito ayuda y necesito mi teléfono.

(CACAREA)

A Chickaleta parece que le gusta mucho este nuevo maíz, granjera Yumi.

(SUSURRA) Y es una gallinita muy tiquismiquis.

(RÍE) Iré a traerle más. (CACAREA)

(Sirenas)

Hola, alcaldesa, hola, granjera Yumi.

¡Ryder, chicos! ¡Esa es mi veleta! ¡La habéis encontrado!

¡Sí! Y vamos a colocársela de nuevo.

¡Oh, eso sería genial! ¡Gracias!

¡No hay problema!

(LADRA) ¡Escalera!

¡Va bien! ¡Ey!

Qué raro. La veleta se ha quedado pegada a tu camión.

Además de tapacubos y latas y todo tipo de cosas.

Eh... Déjame que intente una cosa.

¡Oh!

Me parece que tu camión está imantado, Marshall.

¿En serio? ¿Y cómo habrá pasado?

No estoy seguro, aunque lo averiguaré,

pero primero, coloquemos la veleta. (CON ESFUERZO) ¡Ay!

Creo que necesito un poco de ayuda.

Una, dos, tres, ¡tirad!

¡Vaya! Para no ser un gallo de verdad,

¡no veas como vuela! (RÍEN)

(CACAREA)

Parece que Chickaleta también se ha imantado.

Se ve que no puede separarse del gallo de metal.

A lo mejor Chickaleta quiere pasar más tiempo con otras gallinas.

¡Amigos plumíferos! (RÍEN)

Siento tenerme que llevar a tu amigo, Chickaleta,

pero necesitamos poner esta veleta en su sitio.

(CACAREA) Aquí tienes, Rocky.

(Música)

(LADRA) ¡Llave de tubo!

(CACAREA)

Definitivamente, hoy no es mi día.

¿Hola? ¿Ryder?

¿Ha descarrilado el tren? ¡Podemos solucionarlo!

¡No hay tren imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) -¡Ryder nos necesita!

(Música)

(MUGE)

(LADRAN)

¡Ah, ay!

(GRITA)

(TODOS) -¡Marshall, cuidado! ¡Ah!

(Golpe)

¡Esta vez ha ido sobre ruedas! (RÍEN)

(Música)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Hay problemas en las vías, chicos.

El tren ha descarrilado y voy a necesitar a...

Rubble, necesito tu grúa para levantar la máquina

y reparar las vías.

¡Rubble a toda máquina!

Rocky, usa tu martillo para asegurar los raíles.

¡Luz verde y adelante! Y Marshall, hará falta tu escalera

para sacar al maquinista por la ventana.

¡Listo para el guau guau rescate!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

(LADRA)

¡Rubble! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Rocky!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

¡Guau, guau, guau, guau!

(Sirenas)

(Sigue la música)

Ryder, me alegro mucho de verte. No se preocupe, señor maquinista,

le pondremos sobre los raíles enseguida.

Marshall, ayuda a nuestro amigo con tu escalera.

¡Subiendo! (LADRA) ¡Escalera!

(LADRA) Escalera abajo.

Gracias, chicos.

Vale, Rubble, levanta la locomotora con la grúa.

¡Máquina arriba! ¡Muy bien hecho!

Ahora, Rocky, ve y dale unos buenos martillazos.

Por supuesto. (LADRA) ¡Martillo!

Y esta es la última fijación. Y eso significa...

¡Máquina abajo!

¡Gracias, Patrulla Canina, sois los mejores!

Encantados de echar una pata.

Vale, chicos, volvamos al centro de mando.

¿Eh? ¡Ay!

¡Estoy atrapado! Puedo tirar de ti con mi grúa.

¡Ay, ay! ¡Yo también estoy atrapado!

Esperad, os sacaré con mi elevador.

¡No, Rocky, espera! ¡Ay! ¡Ah!

¡Oh, no! Mi camión también.

Siempre he creído que deberíamos estar unidos,

pero esto es ridículo. (RÍEN)

¡Ey, Rubble!

¿Dónde está el electroimán que tenías en la playa?

No lo sé.

Rocky, ¿nos os encargasteis de recogerlo?

No, yo no lo tengo. ¿Marshall?

Oh... Pues no lo creo. ¡Oh, espera!

¿Es esto? ¡Claro que sí!

El electroimán ha estado dentro de tu camión todo este tiempo.

Por eso se le quedaba todo pegado.

Y además es que son del mismo color, no me extraña que no lo viésemos.

(Teléfono)

¡Emergencia!

Ryder, Chickaleta no quiere bajar del tejado del granero

de la granjera Yumi. (CACAREA)

Estamos en camino.

¡Vamos, chicos! Al granero de la granjera Yumi.

¡Ten cuidado, por favor, Chickaleta! Ryder, por favor, haz que baje.

¡Oh, vaya! Debería haberla dejado jugar con más gallinitas...

No se preocupe, la bajaremos en un segundo.

¡Ah!

¡Chickaleta! (CACAREA)

Estará bien, alcaldesa, se me ocurre una cosa.

Marshall, vamos a coger ese imán de tu camión.

¿En serio?¿No crees que ya ha causado bastantes problemas hoy?

Esta vez el imán será la solución al problema.

Vale, Rubble, conéctalo. Ahora mismo. ¡Gallinas arriba!

(RÍE) ¡Bien, sí!

(LADRAN)

¡Oh! Gracias, Ryder, por devolverme sana y salva

a mi preciada Chickaleta.

Cuando tenga algún problema, solo tiene que avisarnos.

Y, Chickaleta, te prometo que no volverás a estar sola nunca más.

Creo que puedo ayudarle con eso, alcaldesa.

(RÍE) ¡Que amable! (CACAREA)

¡Perfecto! Gracias.