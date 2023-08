El pingüino Francois

# Ya está aquí, ya llegó,

"LA PATRULLA CANINA"

"LA PATRULLA SALVA AL PINGÜINO FRANCOIS"

(GRITA CONTENTO)

¡Toma ya!

¿A que no me pilláis?

Te pillé.

A ver si sabes hacer esto.

¡Yuju!

¡Qué guay!

Ahora mira lo que hago yo.

Lo llamo, el doble Rubble.

(GRITA)

Estoy bien.

No está mal para un perro de ciudad. (FRANCOIS CANTURREA)

Hola, Francois.

¿Viene a hacer "snowboard" con nosotros?

¡Oh, no! He "venigo" a "fotogafiar"

a los tímidos pingüinos "macagones". -¡Qué guay!

Podemos ayudarle a encontrarlos.

No, no, no, eso es muy complicado.

"Primego" tengo que "gastrearlos" con este GPS,

Luego, hay que subir los datos al "ogdenador",

y luego lo paso todo a este mapa.

O...

podría darse la vuelta.

Ya lo sabía.

¡Shhh...! Silencio, "s'il vous plait."

(TODOS LADRAN)

Ryder dice...,

que saltéis con dos patas.

Ryder dice, que deis una vuelta.

Moved la cola.

Lo siento, Marshall, pero no he dicho: Ryder dice.

Ya lo sé,

pero es que no puedo dejar de mover la cola cuando estoy contento.

¡Oh, oh, oh! "Espegad, espegad".

¿Cómo pueden "coguer" sin resbalarse?

¡Ualá!

¡Yuju!

¡Uh...! ¡Una pasada!

Fijaos en esto.

¡Yuju! ¡Toma ya!

Perfecto.

Rubble, mira detrás de ti.

(GRITA)

Lo siento mucho,

no estaba mirando por donde iba. ¿Está bien, señor, pin...?

¿Francois?

Sí, ese es mi nombre, pero no se lo digas a los pingüinos.

Hazme caso, si "quiegues" acercarte a los pingüinos

tienes que "paguecer" ellos, moverte como un pingüino.

Y lo más importante, tienes que oler como un pingüino.

Lo llamo, ¡O de pingüino!

Qué ascazo.

Oh, muy bien, pingüinos,

moved las alas, ¿vale? "Oui, oui".

Vamos, mostradme una "songuisita". Uy, qué bonito.

¡Eh, cuidado, pingüino!

(RÍE) Eso hace cosquillas.

¡Oh, mi "cámaga"!

(GRITA)

¿Esos gritos que se oyen son de Francois?

Vamos a ver si está bien.

(GRITA) "Socogo".

¿Te encuentras bien, pequeñín?

Uh, estás un poco "negvioso".

Pues yo tengo justo lo que necesitas,

la famosa carne de calamar de mi primo.

Nunca salgo de casa sin ella.

Oh..., "trés bien", creo que te "llamagué"...,

Benoit.

Sí, eso, ¡Benoit!

Venga, Benoit, quédate aquí y "traegué" a mis amigos

para que nos ayuden a encontrar a tu familia, ¿"Oui"?

"Macagué" el camino con estos palos.

(CANTURREA)

(GRITA) ¡Uh, la, la! ¡Estamos atrapados!

No te preocupes, Benoit, voy a llamar a la Patrulla Canina.

Ryder dice, moved las orejas.

Ry...

(RÍE)

Marshall, ¿otra vez?

No he dicho Ryder.

No tengo la culpa de pasármelo tan bien.

¡Oh, vaya! Mirad mi cola, otra vez.

(TODOS RÍEN)

(Teléfono)

Hola, Francois, ¿qué tal? Hola, Ryder.

Benoit y yo estamos atrapados en una grieta enorme

y el pequeñín de mi pingüino tiene que volver con sus papás.

Muy bien, Francois, te tengo localizado.

¡Vamos para allá!

No hay grieta imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al "patrullavión".

¡Ryder nos necesita!

(LADRAN) No, no, no, Ryder no lo ha dicho.

De hecho, sí que lo he hecho.

Cola, deja de moverte.

Es en serio.

¡Cuidado!

(TODOS GRITAN)

Eh... ¿Ryder ha dicho que tropiece?

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Francois y su amigo pingüino

están atrapados en una grieta enorme.

Tenemos que rescatarlos y llevar al pingüino con su familia.

Para esta misión necesito a...

Skye, utiliza tu helicóptero con una cesta

para encontrar al pingüino

y llevarlo con cuidado hasta su familia.

Deben de estar muy preocupados.

¡A volar se ha dicho!

Y también necesito a Everest.

Usarás tus cables para ayudar a Francois a cruzar la grieta.

¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen!

¡Genial! Nos vemos allí.

Os mandaré las coordenadas de Francois.

Muy bien "perrobot",

recoge el helicóptero de Skye y vámonos.

¡Patrulla Canina, todos a una!

¡Eh! Ahí está Francois.

Y también Everest, Rubble y Jake.

"Perrobot", aterriza cerca de la grieta.

Skye, a tu helicóptero.

¡A la orden!

(LADRA)

¡Vamos, "perrobot"!

¡Bien!

¡Eh, Francois! ¿Cómo está?

Eh... Pues muy, muy contento de "vegos".

Skye, baja la cesta hasta el pingüino

y llévalo con su familia. Bajando ascensor de pingüinos.

Así, Benoit.

Me lo he pasado muy bien contigo.

Creo que "quiegue" quedarse conmigo.

Everest, lanza tus cables a través de la grieta.

Francois,

¿cree que puede andar por la cuerda llevando el pingüino encima?

Nunca "abandonaguía" a Benoit.

(LADRA) ¡Adelante, gancho!

Ven conmigo, Benoit.

Lo está haciendo bien, Francois.

Pues "clago" que...

(GRITA) ¡Quieto!

¡Benoit!

¡Oh, no, no, no! ¿Qué es lo que he hecho?

Francois, no se preocupe.

Primero cruce hasta aquí y luego iremos a por Benoit.

Le tengo. Pero ¿qué pasa con el pequeñín?

Rubble, coge el aerodeslizador

y saca a Benoit con la ayuda de la pala.

¡Rubble a toda máquina!

(LADRA)

(LADRA) ¡Pala!

¡Espera, Rubble!

La nieve puede caer en cualquier momento,

así que Benoit debería alejarse. ¿Cómo le avisamos?

Déjame a mí.

(HACE RUIDOS)

"Paguece" que hablo un poquito de pingüinés.

Ya podéis escapar.

¡Eh, Benoit! Ya puedes salir.

Ya estás a salvo.

Buen trabajo, Rubble.

Venga, bonito, ¿ya estás preparado?

Tú tranquilo, Skye vuela mejor que nadie.

Muy bien, pequeño Benoit.

"Gasias" por "venig" a rescatarnos, Ryder.

De nada.

Cuando tenga algún problema haga...

y vendremos. Se dice así.

Parece que Francois sabe hablar pingüinés.

Mirad allí.

Benoit, "voila", tu familia.

Tengo que "hacegos" una foto.

Que todo el mundo diga, ¡grr...!

"Espegad, espegad", he dicho... Oh, pero basta.

¿Qué estáis haciendo?

(GRITA)

Puede que no estén entendiendo lo que dice Francois.

O puede que realmente, sea un "snowboard" desde primera.

"LA PATRULLA SALVA AL HIPOPÓTAMO DE DANI EL CAÑERO"

Señoras y señores, la pirámide del circo de la Patrulla.

¡Eh! Puede que Raimundo

nos deje hacer el truco de la pirámide en el "show".

(TODOS GRITAN)

O puede que Raimundo necesite otro payaso.

Yo. (TODOS RÍEN)

Estoy deseando que lleguen Raimundo y sus hipopótamos.

Yo también.

Es que son todos tan monos.

Miradme, soy un hipopótamo.

En realidad, Rubble, los hipopótamos hacen algo más como...

¡Oh, sí, es verdad!

Gracias, Chase.

Y también saben hacer trucos chulos.

Como este.

(GRITAN) (RÍEN)

¡Yuju!

Hola, Ryder,

veo que os estáis divirtiendo un montón.

Sí, ellos saben cómo hacerme reír.

¡Qué guay! Quizá algún día tenga un amigo con patas.

Es una buena idea.

Pero ahora, tengo que probar unos "skates"

para mi mejor truco de todos. Sueña cañero, Dani.

¿Qué truco vas a hacer?

Todavía no lo sé, será muy de Dani X.

Pero necesito más "skates",

¿me dejáis los vuestros, Ryder? Claro, lo que necesites, Dani X.

Adiós, buena suerte.

¡Adiós! (TODOS) ¡Adiós!

Espero que estéis contentos,

ya casi hemos llegado a Bahía Aventura.

¡Oh! Sujetaos, chicos.

Se me ha pinchado la rueda.

Voy a tener que cambiarla.

Así que tendréis que bajar de un salto.

Por favor.

Hola, Raimundo.

Hola, ¿qué haces por aquí?

Venía de camino del centro de reciclaje

y he visto que ha pinchado, y he parado para ayudarle.

Muchas gracias.

Eh... ¿No tendrás un gato

que puedas dejarle a tu amigo Raimundo, verdad?

No...,

pero...

puedo ayudarle con mi montacargas.

¡Bravísimo!

Y también puedo ayudarle con la rueda.

(LADRA) Llave de tubo.

Mientras tanto, practicaremos el truco

que os ha enseñado Raimundo. "Hipovoleibol".

Muy bien, deja que te eche una mano.

Buen trabajo, Rocky.

Todos al camión, chicos, el espectáculo va a comenzar.

Yo también me daré prisa,

quiero ver el espectáculo con los demás.

Adiós.

Daos prisa, chicos.

Sí, ya lo sé, mamá Daisy, Raimundo os va a preparar

para el espectáculo lo antes posible.

Bueno...

¿Qué tipo de pirueta podría hacer?

Tiene que ser algo original.

¿Con una pelota? Podría ser.

¿Y un hipopótamo? Eso sí que es diferente.

Toda tuya, amigo.

¡Vaya!

Eres buenísimo.

Qué pasada.

¡Toma! Tú eres un hipopótamo bastante cañero.

¡Eh! ¿Quieres ser mi colega de truco?

¡La caña!

Por fin tengo un amigo con patas.

Y te voy a llamar...

Héroe.

A ver qué más sabes hacer.

Interesante.

Muy bien.

¡Yuju!

¡"Hiposurf"!

Digo, "hipobici".

No, ya lo tengo.

"Hiposkate".

Esto sí que no lo ha hecho nadie nunca.

Tranquila, Daisy, ya casi hemos llegado.

Daisy, un bebé hipo.

(GRITA)

Falta un bebé hipo.

¡Oh, no! Se me ha perdido un hipopótamo.

Llamaré a la Patrulla.

(Teléfono)

Hola, Raimundo,

estamos preparándonos para ir a su circo.

Me temo que no va a ver circo,

a no ser que encuentre a mi hipopótamo. ¡Lo hemos perdido!

Oh, lo siento, mamá. La he perdido.

Se ha debido de escapar mientras cambiaba la rueda.

No se preocupe, Raimundo, la encontraremos.

No hay hipopótamo imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

¡Ryder nos necesita!

(GRITA) ¡Mola!

¡Cuidado! -¡Cuidado!

(GRITA) (TODOS GRITAN)

Espero que no penséis que estaba haciendo el payaso.

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias, porque tenemos un circo al que salvar.

Cuando Raimundo estaba cambiando la rueda,

un bebé hipopótamo escapó.

¡Oh, no! Y lo vamos a encontrar.

Para esta misión necesito

a Skye.

Usarás el helicóptero para localizar al bebé perdido.

¡A volar se ha dicho!

Chase,

utiliza tu megáfono para llamar la atención del hipopótamo con...

lenguaje hipo.

Se te da muy bien eso.

¡Chase siempre alerta!

Y Rocky,

necesito que nos lleves a donde le ayudaste a cambiar la rueda.

Puede que el bebé ande cerca.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS LADRAN)

(LADRA)

(LADRA)

# ¡Skye!

# ¡Patrulla Canina!

# ¡Chase!

¡Yuju!

Qué ganas tengo de que todos vean

los trucos impresionantes que soy capaz de hacer.

(GRITA)

(GRITA)

Despacio, Héroe.

El camión de Raimundo estaba justo aquí.

Pues entonces tiene que andar cerca.

Chase, saca tu megáfono y llama al hipopótamo.

(LADRA) ¡Megáfono!

(IMITA A UN HIPOPÓTAMO)

Mirad, puede que sea eso de ahí.

Ryder, ¿me recibes?

Ya los veo, pero no te lo vas a creer.

¿Los?

Sí, al bebé y a Dani X el cañero.

¡Yuju!

Van patinando por la acequia y se dirigen al salón de Katie.

Gracias, vamos a por ellos.

¡Venga!

Rubble, debes construir una barrera en la acequia

por la tienda de Katie.

Usa fardos de heno para hacerla.

¡Rubble a toda máquina!

Esto sí que es extremo.

Pero sería mejor si tuviera una forma de...

¡parar!

(GRITA)

Eso frenará al hipopótamo a la fuga.

No, Héroe, por favor, deja la pelota.

(GRITA)

Aunque este "fly" se sale, Héroe.

(GRITA)

Creo que el circo ha llegado a la ciudad.

¡Eh! Necesito mis "skates".

Un aterrizaje épico.

Y por los pelos.

Todo irá bien, Héroe,

siempre que nos bajemos antes de que el tejado se caiga.

¡Socorro!

Hemos oído un ruido muy raro.

Puede que por que hay un hipopótamo en el tejado.

(GRITA) -¿Qué?

¡Socorro!

Tranquilo, vamos a bajarte.

Puedo ayudarles con el helicóptero.

Gracias, pero el hipopótamo pesa demasiado.

Rocky, ¿podrías construir una especie de rampa?

Pues claro que sí.

Tengo un montón de cosas de reciclaje.

Ya está.

Vale, Dani,

intenta que el hipopótamo baje patinando por esa rampa.

Héroe, ¿crees que podemos bajar por ahí?

Venga, puedes hacerlo, tú eres la caña.

(Claxon)

Ahí tienes a tu bebé, mamá Daisy.

¡Yupi!

¡Vaya! Esto ha sido espectacular.

Gracias por tu ayuda, Ryder.

Bueno, hemos sido un dúo supercañero durante un rato.

Pues me parece que vuestro superdúo se merece tener un vis.

(Vítores)

Buen trabajo, tío.

Gracias por salvar el circo, Patrulla Canina.

Ha sido un placer.

Cuando necesite un número de circo haga...

y vendremos. (TODOS RÍEN)

