# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh,

# ya está aquí,

# oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"La patrulla salva a la zarandeadora."

(Música)

Yumi, mira cuántas almendras.

-Es fantástico.

Haremos un montón de leche de almendras.

Mmmm... Deliciosamente almendrada.

Irá genial para los batidos con calabazas de Porter.

-Bueno, este árbol está más limpio

que un cerdito después de un baño de burbujas.

Y ahora, al siguiente.

Oh... Va a ser un día muy largo.

Por cierto, me gusta tu bigote, Yumi.

-(RÍEN)

-¿Eh?

-Saludos, granjeros.

Tengo una sorpresita para vosotros.

-Hola, señor Wingnut. ¿En qué va montado?

-Yo la llamo la zarandeadora.

Me encanta vuestra leche de almendras.

Así que he construido este trasto

para que recojáis más almendras y más rápido.

-Eso es muy amable de su parte, pero a Yumi y a mí

nos gusta recogerlas a la antigua usanza.

-Lo entiendo muy bien, granjero Al.

Pero antes de decidir,

deja que te enseñe cómo es la nueva usanza.

-¡Que me lleven los demonios y me traigan de vuelta!

Sí que es rapidísima.

-Sí, podríais ser

los granjeros más rápidos y populares de toda la zona.

¡Oh! ¡Oh!

Todavía tengo que darle los últimos retoques.

-Ahí va otra manzana más, Chase.

Uy, cuántas manzanas.

Podemos hacer pastel de manzana, compota de manzana,

pizza de manzana...

(Rugido de estómago)

Y ahora me ha entrado un montón de "gusa".

Quiero comer.

Es como una piscina de bolas,

pero con manzanas.

(RÍEN)

Pruébala, Al.

Recogerás las almendras del huerto en un santiamén.

-Eso nos daría más tiempo para preparar la leche de almendras.

(GRITA)

-Oh, oh... ¿A dónde va?

-¡Zarandeadora, deja de zarandear!

(GRITA)

¡Eh! ¡No te vayas!

-¡Oh! ¡El silo está a punto de desplomarse!

Tengo que llamar a la Patrulla Canina.

Ay... (RÍEN)

(Teléfono)

-"Ryder, tenemos un gran problema.

Wingnut ha inventado un aparato para zarandear árboles

y está fuera de control."

¡Oh, no! ¡El silo está a punto de caerse!

"Sí y podría hacerlo en cualquier momento.

Y no sabemos hacia dónde va la zarandeadora."

Iremos a ayudarle, granjero Al.

No hay zarandeadora imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, ¡al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Ohhh... Ay...

¡Ten cuidado Marshall! -¡Cuidado!

Ohhh... (TODOS) ¡Ay!

Una manzana al día, le da a Marshall mucha energía.

(RÍEN)

(Música)

(Timbre)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

El señor Wingnut ha inventado una máquina

de recoger almendras de los árboles de Yumi y Al.

¡Oh! Su leche de almendras es la mejor.

Desde luego.

Pero la zarandeadora ha perdido el control

y por poco derrumba el silo.

(TODOS) "¡No! ¡Oh, no!"

Hay que impedirlo y encontrar la máquina.

Para esta misión necesito a Rubble.

Usarás la excavadora para evitar que el silo se caiga al suelo.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Chase.

Usa tu 4x4 y tu gancho para detenerla.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN) (AULLAN)

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau... # (LADRA) Vamos ya.

# Patrulla Canina. # Guau, guau, guau, guau... #

(LADRA)

"¡Rubble!"

# Guau, guau, guau... # ¡Guau!

# Guau, guau, guau... # Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, guau... #

"¡Chase!" (LADRA)

# Guau, guau, guau, guau...

# Patrulla canina. # Patrulla canina. #

(Sirenas)

-¡Ah! ¡La Patrulla Canina! ¡Menos mal!

Este... silo... pesa... mucho.

Venga, Rubble, ve a colocar el silo en su sitio.

Ya voy.

Uff... Gracias, Ryder, menudo alivio.

-Pero la máquina sigue descontrolada.

Se fue en esa dirección.

La encontraremos.

Vamos, chicos.

(RÍE) Uhhh...

(RÍE) Uhhh...

(TODOS) ¡No! ¡Oh, no!

¡Eh, cuidado!

-(RÍE) ¡Yuju! ¿Eh?

(GRITA)

¡Guay!

Cómo me voy a divertir.

¡Wiii!

Oh, oh... La zarandeadora ha pasado

por la casita del árbol.

Yo la arreglaré.

Ufff... Menos mal que Álex no estaba dentro.

¡No, porque Álex está allí!

Ryder, está dentro de ella.

¡Yupi!

-Álex, ¿qué haces en ese cacharro?

-Abuelo, esto es mejor que mi triciclo.

Estoy aprendiendo a manejarlo.

-Oh, cielos. Las peras vuelan por los aires.

Y también están lloviendo mangos.

Chase, usa tu gancho para alejar la zarandeadora

del puesto de fruta.

(LADRA) ¡Gancho!

Ahora voy a remolcarte, Álex.

(LADRA) ¡Recoger!

(GRITA)

¡No funciona! ¡Álex, tienes que apagarla!

¡Gira la llave!

¡No llego!

¡Lo siento!

Por poco.

Iré a apagarla yo.

(GRITA)

(Claxon)

¡Álex! ¡Vuelve!

(GRITA)

Tranquilo, señor Porter.

Nosotros rescataremos a Álex.

¡Deprisa, chicos!

(Sirenas)

(GRITA) ¿Es un terremoto?

(LOS ANIMALES HACEN RUIDOS)

Álex, ¿qué está pasando?

-Es mi nuevo cochecito.

¿A qué es genial?

Y grande y tiembla.

Katie, ¿estáis bien?

Estamos bien.

¡Oh, no! ¡El cartel de la tienda!

Lo arreglaremos.

Rocky, ven a colocar el cartel de la tienda

en el tejado.

¡Luz verde y adelante!

Venga, Chase, vamos tras la zarandeadora.

¡Yo también voy!

¡Yuju!

-(GRITA) -(MAULLAN)

-¿Dónde has aprendido a conducir?

-¡Bien! Es como una montaña rusa que tiembla.

Chase, bloquea el puente para evitar que pasen los coches.

Entendido. (LADRA) ¡Conos!

Bien, ahora vamos a por la... ¿Eh?

Se ha puesto en marcha.

¿A dónde irá ahora?

¡Ah! ¡Va hacia el centro de mando!

Sky, Marshall, la zarandeadora va hacia allí.

¡Recibido! ¡Vale!

¡De eso nada!

-Hola, Sky.

-¡Agárrate fuerte!

Te voy a subir.

¡Yupi!

También vuela.

Quiero que me regalen uno por mi cumpleaños.

Bien hecho, Sky.

Marshall, ve a sacar a Álex de allí.

(LADRA) Escalera.

Ya puedes bajar, Álex.

¡Sí! Uy. ¡Ay!

Estamos bien.

Marshall, ve y apágala.

¡Ohhh! ¡Ay!

(SUSPIRA ALIVIADO)

¡Ya puedes bajarme, Sky!

Me alegro de que estés sano y salvo, Álex.

Ha sido increíble. ¿Podemos ser repetirlo?

-Gracias por rescatar a Álex, Patrulla Canina.

-Y por salvar mi peluquería. No hay problema.

Si sentís todo temblar, solo tenéis que avisarnos.

(LADRA) -(RÍEN)

-(AULLA)

La leche de almendras con sabor a calabaza esta lista.

-Arreglada.

Dale caña, granjero Al.

-Ha llegado el momento de unos cuantos tembleques.

# Todo es genial,

# lo habéis hecho bien.

# En Bahía Aventura. # Todos a jugar.

# Pa, pa, pa, pa, # Patrulla Canina. #

Mmmm... Batido de leche de almendras

con toque de calabaza.

¡Eh, chicos, bonitos bigotes de calabaza!

Mmmm... # Pa, pa, pa, pa,

# Patrulla canina. # (RÍEN)

"La patrulla salva a una granja voladora."

Ay, jo.

Cómo pesa.

Os agradezco mucho que me estéis echando una mano,

chicos. -Ningún problema, granjero Al.

Cuando haya arreglado su veleta, podrá saber

hacia qué dirección sopla el viento.

¡Uh! ¡Ahora sopla en todas direcciones!

(GRITA)

Oh... Gracias.

¿Qué viene ahora?

-(RÍE) Ve a descansar un poco, Rocky.

¡Uhhh! Y aquí llega Yumi

con bollitos de pan recién hechos.

-Hola, chicos.

He preparado de sobra para que os llevéis

unos bollitos al centro de mando.

Gracias, granjera Yumi.

¡Eh! Creo que Garbit también quiere.

Es probable, Rubble.

Pero si le doy pan a Garbit,

también tendré que darles pan a los demás animales

y no habría bastante para todos.

Además, a Garbit siempre le ha encantado su pienso.

Ahí tienes, Garbit.

# Tu comidita # que está muy rica. #

-(BALA)

-Gracias de nuevo por el pan.

-(BOSTEZA) -Adiós.

-(RONCA)

(Cacareo)

¿Yumi?

¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?

-No estoy segura Al.

-¿Y qué diantres está pasando ahí fuera?

-(GRUÑEN)

-¡Ohhh!

(Balidos)

-Al, ¿qué pasa?

-No lo sé,

pero los animales están actuando de una forma muy rara.

(Piano)

-¡Mira! ¡Es Garbit!

-¡Recórcholis!

Una cabra tocando el piano.

(RÍE) Y no lo hace nada mal.

-¿Es que acaso te esperas que toque la tuba

con estas grandes mandíbulas que tengo?

-(GRITA) ¡Sabe hablar!

-Oh... Menuda memoria tengo.

¿Ya ha llegado la hora de comer?

# Tu comidita, # que está muy rica. #

¿No es esa la frasecita que tanto te gusta?

-No me lo puedo creer.

-¿Que Garbit hable y toque el piano?

-No, que el pienso está bastante rico.

¿Quieres probar? -No, gracias.

Lo que quiero es salir de aquí.

La compuerta está cerrada.

¡No hay forma de salir!

-Y esos ruiditos no son nada tranquilizadores.

Hay que llamar a la Patrulla Canina.

-Hola, chicos.

¿Qué tal en la granja?

Genial. La granjera Yumi nos ha dado pan.

Y yo acabé de arreglar la veleta.

Ay.

(RÍEN)

(Teléfono)

Hola, granjero Al.

¿Ha ido todo bien esta mañana?

Desde luego que sí, Ryder.

Pero ahora estamos en un aprieto.

Los animales han tomado la granja

y nos han encerrado en el granero a Yumi y a mí.

¡Oh, no!

Me llama la alcaldesa Goodway, espere.

Hola, alcaldesa. ¿Va todo bien?

Para nada, Ryder.

Acabo de ver a un cerdito conduciendo un tractor

lleno de heno y de gallinas.

Sí, es divertido, pero hay que respetar los límites.

No se preocupe,

no hay animales imposibles para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, ¡al centro de mando!

(TODOS) Ryder nos necesita.

(LADRA) Oh, ¡ay!

¡Cuidado! (TODOS) ¡Ay!

Miradme, soy un Marshall pan.

(RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Está ocurriendo algo muy extraño.

Han encerrado a los granjeros en el granero

y hay un cerdito conduciendo un tractor por la ciudad.

¿Un cerdito conductor?

Qué cosa más rara.

El caso es que para esta misión necesito a Rocky.

Usa tus herramientas para liberarlos.

¡Luz verde y adelante!

Y a Chase.

Usa tu megáfono para detener a los animales

antes de que alguien salga herido.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien!

¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN) (AULLAN)

# Patrulla canina.

# Guau, guau, guau, guau... # (LADRA)

# Patrulla Canina. # (LADRA)

# Guau, guau, guau, guau... # (LADRA)

"¡Rocky!" (LADRA)

# Guau, guau, guau, guau...

# Patrulla canina. # Guau, guau, guau, guau... #

"¡Chase!" (LADRA)

# Guau, guau, guau, guau...

# Patrulla Canina. # Patrulla Canina. #

(Sirenas)

(Sirenas)

(GRUÑE) -(CACAREA)

-¡Eh! ¡Que estoy repartiendo el correo!

¡Mire por dónde va, señor...!

-(GRUÑE) -¿Cerdo?

¿Están todos bien?

¿Dónde está?

¡Se ha ido por allí! ¡Gracias!

Estamos aquí.

Rocky, abre la compuerta.

Vale, Ryder, desmontaré las bisagras

en un periquete.

(LADRA) Destornillador.

-Gracias, Rocky.

-Ahora sé cómo se sienten las cabras. ¡Oh!

-Oh, caray.

-(BALAN)

(CERDOS) # Tu comidita # que está muy rica. #

Oink.

-¡Mirad, Garbit ha metido un gol!

-¡Oh, no!

¿Qué es lo que pretenden las ovejas?

Hay que reconocer que no está mal pensado,

sobre todo, siendo ovejas.

¡Pero destruirán el granero!

Rocky, ve a desmontar la catapulta.

Yo iré a por los cerditos.

(GALLINAS) # Tu comidita # que está muy rica. #

(CACAREAN)

(LADRA) Megáfono.

¡Para, por favor!

¡Vas demasiado rápido!

(GRUÑE)

(LADRA) Gancho.

(CACAREAN)

(BALAN)

-Si quito esa pieza,

la catapulta no podrá catapultar nada.

(LADRA) Pinzas.

-(BALA)

Bien hecho, Rocky. Gracias, Ryder.

¿Has conseguido proteger el granero de los cerdos?

-Sí, les he prometido un montón de bollitos de pan

de Yumi. -(RÍE) Les encanta mi pan.

-(OLFATEA) Mmm... Con tanto hablar de pan,

me parece estar oliendo uno bien grandote.

-(MUGE)

(MUGE)

-¡Bettina, le has echado demasiada levadura!

(RÍE) -Un consejo, amigos,

nunca le digan a una vaca

que prepare pan siguiendo una receta.

-¿Qué está pasando? ¡Cuidado!

¡Viene hacia aquí!

Sky, un rebaño de vacas ha salido volando en la granja.

Trae el helicóptero. ¡Deprisa!

"Me encanta volar."

Ryder, ya estoy viendo la granja voladora.

Sky, diles a las vacas que dejen la granja en el suelo.

Parece que no me hacen mucho caso, Ryder.

Bettina va conduciendo

y las otras vacas no dejan de comer pan.

- # Tu comidita # que está muy rica. #

(GRAZNAN)

-Las gaviotas también quieren pan, Ryder.

¡Fuera, fuera!

¡Bettina, estás perdiendo altitud!

Tu avioneta o tu casita de pan o tu avión de pan

necesita más potencia.

-Cáspita, parece que las vacas tampoco saben pilotar aviones.

Atención, chicos,

hay que prepararse para un aterrizaje de emergencia.

Chase, ve a despejar las calles.

Rocky, prepara una pista de aterrizaje.

(AMBOS) ¡Recibido, Ryder!

Sky, la granja está cogiendo velocidad.

¿Puedes hacer que frene?

Intentaré elevar el morro de la granja.

(LADRA) ¡Gancho!

Buen trabajo, chicos.

Ahora, Sky, aterriza la granja muy despacio.

(MUGE)

Oh, oh... Fíjate.

-Madre mía.

-(GRUÑE)

-¡Oh, no!

Tenemos que recoger esas sandías. No hay tiempo.

Apártese.

¡Bien! ¡Yuju!

-¡Bien, estupendo! -Menos mal.

-Bueno, Ryder,

no sé cómo agradeceros a la patrulla y a ti

uno de los rescates más emocionantes que he visto nunca.

No se preocupe, granjero Al.

Si un bollito de pan vuelve a hacer que su granja salga volando,

solo tiene que avisarnos.

¿Eh?

Mmm... Qué rica la sandía.

Yo ya lo sabía. (RÍEN)

-(BOSTEZA) Estaba soñando.

Yumi, dame un trocito de pan, por favor.

-(BALA)

-¿Te pasa algo, Al? Nunca les das pan a los animales.

-Ya lo sé, pero si le doy un poco,

evitaré que se ponga a hablar y que las vacas vuelen y que...

¿Eh?

Tú prepara pan para todos

porque, en fin, a todos nos encanta tu pan.