# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA A TRES PÁJAROS PERDIDOS"

Queda inaugurado el minigolf de la Patrulla Canina.

Marshall, tú serás el primero en jugar.

¡Bien! Me encanta el minigolf.

¡Tierra a la vista!

Buen golpe, perrete.

(A LA VEZ) ¡Travis el Viajero!

No sabía que vendrías a visitarnos hoy.

Yo tampoco.

En principio, mi intención era ir a visitar las montañas,

pero ahora he vuelto a la ciudad de Bahía Aventura

junto a Ryder y la Patrulla Canina.

-(RÍEN)

(A LA VEZ) Hola a todos.

-Oye, Travis, ¿qué más sitios has visitado?

-Pues hace poco acabé en la selva

y allí encontré a Mirna, el estornino.

¡Qué bonito! (TODOS) ¡Guau!

Hola, Mirna. Hola, Mirna. Hola, Mirna.

-(RÍEN)

-¿A que es una monada?

Los estorninos son como los loros:

repiten todo lo que escuchan, ¿verdad, Mirna?

(RÍE NERVIOSO) Bueno, casi todo.

-Casi todo. Casi todo.

-(RÍEN)

-¡Travis el Viajero!

He visto tu globo

y vengo corriendo a darte la bienvenida a Bahía Aventura.

-(CACAREA)

-(IMITA CACAREO)

-(CACAREA) -(IMITA CACAREO)

-Oh, Chicaleta ha hecho una amiguita nueva.

-Mirna, ¿compartes tu comida con tu nueva amiguita plumífera?

-Son adorables.

-Chicaleta, hagamos una fiesta de bienvenida

para Travis y Mirna.

(EMOCIONADA) Una fiesta de temática pajaril.

Qué bonito. ¡Qué divertido!

Los Willnat tienen avestruces, querrán conocer a Mirna.

¡Me encanta!

Y lo haremos en el patio del ayuntamiento.

Echaremos una mano.

-¡Fiesta! -Espero que haya mucho helado.

-Vamos, Chicaleta.

-(CACAREA) -(IMITA CACAREO)

-Oh, se lo están pasando chupi.

Bueno, pues nada, quédate aquí jugando con Mirna.

-No se preocupe.

Iré a ayudarles en cuanto haya aparcado mi globo.

Ya está.

Vamos para allá.

¿Por dónde era? ¡Por allí!

(CACAREA)

-(CACAREA) -(IMITA CACAREO)

-(CACAREA) -(IMITA CACAREO)

-(TARAREA)

-(CACAREA) -(IMITA CACAREO)

-¿Eh? Chicaleta, eso no es fruta gratis.

-Fruta gratis. Fruta gratis. Fruta gratis.

(TODOS) -¡Fruta gratis!

-Gracias, señor Porter.

-No hay de qué. Bueno... ¡Esperad!

(CACAREA)

-Hola, Wally.

Te traigo fruta fresca por cortesía del señor Porter.

Y después de almorzar,

será el momento de zarpar hacia alta mar.

-Zarpar hacia alta mar. Zarpar hacia alta mar.

-(GRITA)

¡Esas aves traviesas han soltado el Flounder!

-Soltar al Flounder. Soltar al Flounder.

(Graznido)

Una fiesta de temática pajaril.

Es la mejor idea que ha tenido nunca la alcaldesa.

Adelante, Óscar,

vamos todos a divertirnos a la fiesta.

-Divertirnos a la fiesta. Divertirnos a la fiesta.

-(CACAREA)

-Divertirnos a la fiesta.

(RÍE) -¿Sabes qué, Mirna?

Me he vuelto a equivocar de camino.

¿Mirna? ¿Chicaleta?

¿Dónde se habrán metido esas dos?

Llamaré a la Patrulla Canina.

(Paw pad)

Hola, Travis, ¿qué pasa? ¿Has vuelto a equivocarte de camino?

Pues sí, pero cuando he vuelto al centro de mando,

resulta que Mirna y Chicaleta no estaban.

-¿Qué? Mi querida Chiquipú nunca se va sin avisar.

-¿Se les han perdido las aves?

¡Qué pena! Óscar tenía muchas ganas de conocer a...

¿Óscar? ¿Dónde está?

Hay tres pájaros perdidos.

Tranquilos, los encontraremos.

No hay pájaro imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) Ryder nos necesita.

(LADRAN)

-Marshall, ¡cuidado!

Intentaré no resbalarme.

(GRITA)

(TODOS) ¡Ay!

(Globos explotando)

Lo he intentado, pero nada.

(RÍEN)

(Ascensor)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias, chicos. Tenemos tres pájaros perdidos.

(GRAZNA)

No sabemos dónde están.

Los buscaremos por tierra y aire,

por eso para esta misión necesito a Skye.

Usarás el helicóptero para buscar a Mirna, el estornino.

Es la única que sabe volar.

(LADRA) ¡A volar se ha dicho!

Y a Chase.

Usa el megáfono y tus habilidades de rastreo

para buscar a Chicaleta y a Óscar por tierra.

Chase siempre alerta.

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continua música)

¡Skye!

(Continua música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continua música)

¡Chase!

(Continua música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Motor)

(Sirenas)

Skye, ¿has encontrado a Mirna?

Todavía no, Ryder, sigo buscando.

Vamos al globo de Travis

para buscar desde allí el rastro de los pájaros.

¡Ryder! Siento mucho haber perdido de vista a los pájaros.

Tranquilo, Travis, los encontraremos. Chase.

Su sentido del olfato es algo realmente impresionante.

Fijaos.

Creo que los pájaros se fueron por allí.

Muy bien rastreado, Chase. Pues vayamos por allí.

Es mejor que vengas conmigo, Travis, creo que es por allí.

Claro.

¡Por allí!

(Sirenas)

Hola, señor Porter.

Lo siento mucho, pero ya no me queda fruta.

Un pájaro parlanchín dijo a todos que era gratis.

-Habrá sido cosa de Mirna.

Casi nunca se entera de qué va la vaina.

Mejor dicho, nunca.

¿Hacia dónde se fue?

Hacia el muelle con Chicaleta.

Qué gallina tan traviesa.

Gracias, señor Porter. Chase, usa el megáfono.

(LADRA) ¡Megáfono!

(MEGÁFONO) ¡Chicaleta! ¡Óscar! ¡Mirna!

Tal vez puedas llegar nadando hasta mi barco

para traerlo de vuelta, ¿no crees, Wally?

Ryder, Chicaleta y su amiguita han soltado al Flounder

y han echado a volar hacia allá.

Tranquilo, capitán Turbot, está controlado.

Zuma, usa el aerodeslizador para traer el Flounder al muelle.

¡Al agua patos!

Zuma viene hacia aquí. Chase, sigamos buscando.

Ya lo tengo, capitán. ¡Aquí tiene su barco!

-Gracias, Zuma,

pero esas aves aventureras han echado a volar.

(CACAREA)

-(GRAZNA) -(IMITA GRAZNIDO)

-Ryder, he encontrado a los pájaros. Han salido volando.

¿Eh? ¿Los tres, Skye?

Las gallinas y los avestruces no vuelan.

Pueden volar si se suben a un globo.

(A LA VEZ) Oh, oh.

Sigamos a ese globo.

Skye, intenta hacerte con el control del globo.

Nosotros llevaremos a un buen piloto hasta él para que lo aterrice.

Buena idea, Ryder,

pero ¿dónde vamos a encontrar a un buen piloto por aquí?

¡Ah, pero si soy yo! Recibido, Ryder.

¡Eso es, Skye!

Las hélices de tu helicóptero harán que el globo descienda.

(GRAZNAN)

-Agarraos, pajaritos.

-(GRAZNA)

(GRAZNA)

-¡Avestruz en caída libre a las doce en punto!

Chase, lánzale la red.

(LADRA) ¡Red!

Buen trabajo, Chase.

Gracias, pero Chicaleta está solita en el globo.

(CACAREA)

Travis, debes ir allí

para que puedas hacerte con el control del globo.

Marshall, ven lo más rápido que puedas con tu camión.

¡A toda mecha!

Aquí estoy, Ryder.

Bien, usa la escalera.

(LADRA) ¡Escalera!

Te toca, Travis. Ya conoces el plan.

Ya casi... ¡La tengo!

No temas, amiguita.

Yo, Travis el Viajero, llevaré ahora mismo este globo

hasta el centro de mando sano y salvo.

-(CACAREA)

-(GRAZNA) -(LLORA)

Qué tristeza... ¿Cuándo volveré a ver a mi querida gallinita?

(GRITA)

-¿No es el centro de mando?

-No, pero lo que importa

es que lo más bonito del mundo ya ha vuelto.

-Así es, pero llámame Travis.

-Gracias Ryder y Patrulla Canina

por salvar a nuestras mascotas inquietas.

Cuando vuelvan a escaparse sus pájaros,

solo tienen que avisarnos.

Que avisarnos. Que avisarnos.

-(RÍEN)

"LA PATRULLA SALVA UNA CARRERA DE MINIAUTOS"

¡Es fantástico!

Qué ganas de probar mi nuevo miniauto de carreras.

-Es un miniauto muy chulo.

(LADRA) ¡Destornillador!

El volante ya está listo.

Bien, ahora vamos a instalarle las ruedas.

Vamos rodando.

(RÍE) Las atornillaré.

Pero ¿dónde está el motor?

Estos miniautos de carreras

no tienen motor sistema de propulsión.

Alcanza su máxima velocidad cuando va cuesta abajo.

Pero sí que podemos decorarlo.

Oh, oh... Se me ha quedado pegado.

Qué cosquillas.

(ESTORNUDA)

(RÍEN)

-Más deprisa, Chicaleta, no podemos llegar tarde a la carrera.

(CACAREA)

-¡Caramba! Mirad cómo brilla.

-Ya lo sé. Ojalá gane yo ese trofeo.

(A LA VEZ) ¡Vamos allá!

(CON ACENTO) -Seré yo quien gane ese trofeo.

Vamos, gatitos, hay que construir mi miniauto de carreras.

(RÍE DE FORMA MALVADA)

Vamos a esconder el transportín y el supercohete.

-(MAULLA)

-No es para tanto.

Usar un cohete no es hacer trampas, es solo una ayudita.

-(MAULLAN)

(GRITA) -Cuidado.

(SUSPIRA) Caray.

Bien, que rueden esas ruedas.

-(MAULLAN)

(ENFADADO) Dejad de hacer el bobo o llegaré tarde a la línea de salida.

-(MAULLA)

-Sí, ya sé que esta carrera es solo para niños.

Creedme, lo tengo todo preparado.

(RÍE DE FORMA MALVADA)

-¡Pizza! ¡Traigo pizzas para la carrera!

(Gaviotas)

No se pierde una, señor Gaviota.

(Claxon)

Ey, ey, ey, ¿cómo va eso, jóvenes colegas?

Soy Ham el Niño, el niño más molón de la ciudad.

(A LA VEZ) ¿Eh?

-¿Quién es? No le había visto nunca.

Hola, pilotos de Bahía Aventura y el nuevo.

¿Preparados para que comience la gran carrera de miniautos?

-¡Bien! (TODOS) -¡Vamos allá!

-Genial.

Quiero recordarles que aquí no se pueden usar motores

ni tampoco cohetes.

Todos a sus puestos.

Listos.

¡Ya!

No importa, Chicaleta, mamá tiene esto.

Preparados, listos, ¡ya!

(Bocina)

(CACAREA)

-(VITOREAN)

Va a ser una carrera muy larga.

¡Yuju!

-Voy tan lento que me voy a quedar dormido.

-Voy ganando. Qué fuerte, ¡voy ganando!

-(VITOREAN)

-¡Yuju! ¡Es el mejor día de mi vida!

-Hora de pisar el acelerador de este auto,

¿o debería decir "el cohete"?

(RÍE)

¡Activando cohete!

(GRITA) Máxima velocidad, tío.

-¡Voy demasiado lento!

-¡Abrid paso que voy!

-(RÍE) -¡Yupi!

¡Qué divertido es esto!

(RÍE)

(TODOS ASOMBRADOS) Oh...

Alex y Ham necesitan ayuda.

Van muy deprisa.

Ya lo veo,

pero no hay carrera de autos imposible

para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al Patrullabús!

(TODOS) Ryder nos necesita.

(GRITA)

(LADRAN)

¡Cuidado!

(GRITA)

(TODOS) ¡Ay!

Tranquilos, chicos, todo va sobre ruedas.

(RÍEN)

(LADRAN)

-(LADRA)

(LADRA)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

El auto de ese niño tan extraño

ha lanzado el auto de Alex fuera de la pista.

(GRITA)

-¡Oh, no! No quiero que se hagan daño.

Para eso estáis aquí.

Para esta misión necesito a Zuma.

Usa los flotadores de tu aerodeslizador

para devolver el auto de Alex a la pista.

¡Al agua patos!

Y a Chase.

Utiliza la red para frenar a Ham el Niño.

Chase siempre alerta.

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

-(LADRA)

# ¡Patrulla Canina! #

¡Zuma!

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continua música)

¡Chase!

(Continua música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Sirenas)

Vaya, los pilotos de esta carrera son muy rápidos.

(GRITA)

No te preocupes.

Alex, Zuma arreglará tu miniauto en un periquete.

Escucha, Alex, vuelve a poner el volante donde estaba.

Ya está.

-Y ahora, ¡agárrate fuerte!

-¡Qué guay!

Gracias, Patrulla Canina. ¡Adiós!

Buen trabajo, Zuma.

Iré a ver si Chase tiene a Ham el Niño.

(VITOREAN)

# Qué caña, voy en cabeza.

# Cómo molas, colega. #

O sea, cómo molo yo, porque soy un chaval.

He venido a rescatarte.

¿Qué? Yo no quiero que me rescaten.

Voy ganando. ¡Ganando!

Lo siento, pero vas a tener que ir un poco más despacio.

No intentes detenerme, colega.

¡Pienso hacerme con ese trofeo del tirón!

¡Turbo cohete!

Algo huele mal.

¡Es un cohete!

(MAULLAN)

(GRITA) -Qué movidón.

¡Yupi!

¿Cómo se baja de aquí?

(GRITA)

Es el alcalde Hamdinger sobre un cohete.

Está haciendo trampas.

Y está fuera de control; hay que ayudarle.

Skye, debes rescatar al alcalde Hamdinger de un cohete.

¡Me encanta volar!

(Hélices)

Rubble, ve a por el transportín de los gatitos en tu camión.

¡Rubble a toda máquina!

-No perderé contra una tortuga.

¡Más rápido!

(RÍE) -Solo tengo que llegar a la línea de meta

y el trofeo será mío.

(Balido)

Siempre y cuando no me estrelle antes.

(GRITA)

-Oh, oh... Va a arrollar a esa pobre cabrita.

Alcalde Hamdinger, ahora voy a lanzarle mi arnés.

-Cuanto antes, mejor.

-Debe cambiar la dirección del cohete, deprisa.

-¿Que qué risa? A mí no me hace gracia.

Y no pienso llegar el segundo. Ham el Niño se sale.

-No he dicho risa. "Deprisa".

-¿Que si quiero pizza?

Vale, aunque con tanto ajetreo se me ha revuelto el estómago.

(ENFADADA) -No, he dicho "deprisa".

-¡Ah, "deprisa"! Pues haberlo dicho antes.

(Balido)

He vuelto al circuito, pero me he quedado atrás.

(MAULLAN)

Rubble, coje el transportín con tu gancho.

Vale, voy a salvar a esos gatitos peluditos a todo gas.

(MAULLAN)

¡Van a chocar con la tortuga!

Les echaré una mano... o una concha.

(RÍE)

Tranquilos, chiquitines.

-No, otra vez no.

¡Deprisa, deprisa!

(ASUSTADO) ¿Alguien quiere salvarme de una vez?

(LLORA)

-Yo le salvaré, pero debe calmarse. -Qué fácil es decirlo.

Tú no estás volando sobre un cohete fuera de control.

(GRITA)

-¡Bien!

-Pues menos mal que estoy calmado.

¡Venga, vamos! ¡Tú puedes!

-¡Animo, Alex!

-Adiós, Danietis.

-¡Es Danietis el Cañero!

-(VITOREAN)

(Bocina)

Y el ganador es Alex, ¡sí!

(VITOREAN)

¡No! He perdido contra una tortuga.

Eso no es nada cañero.

-Enhorabuena, Alex.

¡Eres el campeón de la carrera de miniautos

de Bahía Aventura!

-Gracias, alcaldesa,

pero no lo habría conseguido sin la patrulla.

No hay problema.

Cuando tu miniauto vuelva a salirse del circuito,

solo tienes que avisarnos.

Venga, gatitos, volvemos a casa.

¡Adiós, campeón de pacotilla!

¡Porras!

-(RÍEN) -¡Pa-Pa-Pa-Patrulla Canina!

(Música créditos)