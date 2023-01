"La patrulla salva a un tirolés."

Estamos llevando el campamento. Qué bien.

Comeremos caramelos. Y nubecitas.

Espero que no se ponga a llover durante la acampada.

-Voy a ver con mi cámara aérea.

(Truenos)

Oh, oh. Parece que se avecina una enorme tormenta, Ryder.

No importa, Skye, esas nubes se dirigen

hacia el Cañón de la Gran Roca, acamparemos en otro sitio.

Perrobot, cambio de planes, llévanos al rancho de los Widnad.

(LADRA)

(TODOS) ¡Yuju!

La luna llena está preciosa.

Por eso los lobos aúllan al verla. ¿Aúllan así?

(AÚLLA)

Eso significa: "Señora Luna, ¿puede apagar la luz?". (RÍE)

(TODOS) (RÍEN)

(Canto tirolés)

Marshall, eres experto identificando animales,

¿qué animal hace ese sonido?

(Canto tirolés)

No lo sé, a lo mejor es un marciano. (RÍE)

Muy buenas, amigos, soy el señor Widnad,

el vaquero tirolés.

(CANTA)

Suena fantástico, señor Widnad.

Gracias, aprendí canto tirolés para entretener a los clientes

de mi restaurante, pero por algún motivo,

la señora Widnad me ha pedido que ensaye lejos de los animales.

# Con mi guitarra canto yo,

# y tengo esta canción.

# La canto como un tirolés, # lloro, papi, ¡uh! #

(LADRAN)

(RÍEN)

Bueno, voy a seguir mi camino.

Ando en busca de un cañón con un buen eco natural.

Nos vemos. (CANTA)

(AÚLLAN)

# Con mi guitarra canto yo,

# y tengo esta canción.

# La canto como un tirolés, # lloro, papi, ¡uh!

# Solo voy por la pradera,

# "dudidudidú",

# con mi guitarra de madera, # lloro, papi, ¡uh! #

(AÚLLAN)

-¿Lobos? ¡Ay!

(AÚLLAN)

-Me dan mucho miedo y están cerca. Voy a llamar a la Patrulla.

Buenas noches, exploradores, mañana seguiremos con la diversión.

(Teléfono)

Hola, señor Widnad. Ryder, estaba cantando

en el Cañón de la Gran Roca y unos lobos me han perseguido.

(AÚLLAN)

-Oh, oh, se están acercando.

(GRITA) (CANTA)

Oh, no, señor Widnad, se le ha caído el móvil.

¿Señor Widnad? Señor Widnad, vamos para allá.

No hay lobos imposibles para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al Patrullabus.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(GRITA)

¡Marshall, cuidado!

(GRITA)

He decidido que es mejor acampar dentro del Patrullabus.

(TODOS) (RÍEN)

(RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias, chicos. Perrobot, pon rumbo al Cañón de la Gran Roca.

Allí, el señor Widnad perdió el móvil

porque le siguen unos lobos.

(LADRA)

-¿Lobos? Pobre señor Widnad.

-Pero la tormenta se dirige hacia el Cañón de la Gran Roca.

Por eso hay que darse prisa.

El señor Widnad no andará lejos del lugar donde perdió el móvil.

Si encontramos el móvil, lo encontraremos.

Para esta misión,

necesito a un equipo de interior y del exterior.

Chase, usa el megáfono del Patrullabus

para llamar al señor Widnad

y ayudarnos a buscarlo en la oscuridad del cañón.

¡Chase siempre alerta!

También necesito a Zuma.

Usa el sónar para detectar el canto tirolés del señor Widnad.

¡Al agua, patos!

Y ahora, el equipo exterior.

El cañón está lleno de rocas.

Así que necesito a Rubble.

Usarás la excavadora para mover las rocas que nos corten el camino.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Marshall.

Como tú sabes hablar con los animales,

les dirás a los lobos que no se acerquen al señor Widnad.

(AÚLLA)

Eso significa: "Listos para el guau, guau, rescate".

(TODOS) (RÍEN)

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) (LADRAN)

# Guau, guau, guau, guau, guau. #

¡Rubble!

# Guau, guau, guau, guau. #

¡Marshall!

# Guau, guau, guau, guau. #

(LADRAN)

# Guau, guau, guau, guau. #

Lobos bonitos, no os acerquéis. ¡Chuf!

(Truenos)

(Sirena)

Es el móvil del señor Widnad.

Pero él no está aquí.

Venga, Chase, usa el megáfono para pedirle al señor Widnad que cante.

Allá voy. Señor Widnad, espero que pueda oírme.

Tiene que cantar tan fuerte como pueda para que podamos oírle.

(CANTA)

¡Estoy aquí!

(AÚLLAN)

¡Uh!

Cada vez que canto, ellos aúllan,

es como si creyeran que soy su líder.

Voy a intentar pasar por su lado.

¡Ah!

¡Deprisa, Patrulla Canina! (CANTA)

(AÚLLAN)

¿Has encontrado la posición del señor Widnad?

El sónar detecta muchas ondas sonoras que salen del cañón.

Parece que es un sitio superruidoso.

Es porque el eco hace que todos los sonidos

se oigan aún más fuerte, pero ¿dónde está?

Según las ondas sonoras, el canto proviene de ahí.

Pero no está solo.

Buen trabajo, Zuma, hora de espantar a los lobos.

Marshall, ve hacia el sudeste hasta el cañón.

Allí es donde está el señor Widnad y los lobos.

Recibido, les diré que se marchen así.

(AÚLLA)

(AÚLLAN)

-Oh, no, me parece que es otro lobo.

(AÚLLAN)

-¡Uf! Han encontrado un nuevo líder, ya puedo bajar.

(Golpe)

(GRITA)

(AÚLLA) (AÚLLAN)

Eso es, Marshall, ahora, los lobos creen que tú eres su líder.

Tienes razón, Rubble, les diré que me sigan.

(AÚLLA)

Ha funcionado, Marshall. Iré a rescatar al señor Widnad.

Señor Widnad, soy Rubble, ¿dónde está?

Atrapado detrás de esta roca.

Pero no grites, mi canto y los aullidos han provocado

un derrumbamiento.

Ryder, tenemos un problema.

Eso parece, Rubble, el sónar indica

que las ondas sonoras son demasiado fuertes.

Y ese no es el único problema, Ryder.

La gran tormenta que intentamos evitar está a punto de llegar.

Debemos sacar a Widnad del cañón antes de que se inunde.

Rubble, aparta la roca con la excavadora.

¡Ryder, la roca es demasiado grande!

Sigue intentándolo.

Ryder, creo que Marshall es el líder de la manada, fíjate.

(AÚLLA)

Así se hace, Marshall.

(AÚLLA)

(AÚLLAN)

¡Ruido, eso es!

Marshall, trae a tu nueva manada al Patrullabus.

(TODOS) ¿En serio? Muy bien, por aquí, amigos.

(AÚLLA)

Chase, prepara el megáfono, vamos a usar el sonido

contra esa roca tan grande.

Hola, chicos, os presento a mis amigos.

Lobo, Loba y Lobita.

¡Hola! Buenas.

-Hola. -¿Qué tal?

(AÚLLA)

Chase, activa el megáfono,

apuntaremos los altavoces hacia la roca.

¡Rubble, señor Widnad, tapaos los oídos!

Preparaos para un auténtico concierto de rock.

El megáfono está listo, el micro también,

y el volumen está al máximo.

¡Hora de aullar!

Y uno, y dos, y... (AÚLLA)

(AÚLLAN)

¡Guau! Las megaondas sonoras están resquebrajando la roca.

(Aullidos)

¡Ha funcionado!

Corra, señor Widnad, se va a inundar el cañón.

¡Ay, ay, ay!

Perrobot, sácanos del cañón. Supermarcha atrás.

(LADRA)

¡Ah! ¿Ah?

¿Qué hacen aquí esos lobos?

Tranquilo, somos amigos. (RÍE)

Gracias, Patrulla Canina, y amigos lobos,

por salvarme de la inundación del cañón con esas ondas sonoras.

No hay de qué, si vuelve a tener problemas con su canto tirolés,

solo tiene que avisarnos.

Puedes estar seguro de que eso es lo que haré.

(CANTA) (TODOS) (RÍEN)

(AÚLLAN)