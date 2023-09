"LA PATRULLA SALVA LA SORPRESA DE RYDER"

(Música)

(SUSURRA) Chicos, está en el garaje.

Ya podemos preparar su regalo sorpresa.

-¿Es que hoy es el cumple de Ryder? -No, y por eso se va a sorprender.

Cada vez que use sus nuevas herramientas va a flipar.

Le van a encantar. -¡Es "espatacular"!

Ahora solo hay que envolverlas. No hay problema.

-Yo vigilaré a Ryder.

¡Ah!

¡Ah! ¡Hola, Ryder!

Ah, hola, Skye.

Tu quad está estupendo. ¿Le has hecho alguna mejora?

Solamente le he cambiado una bombilla.

¿En serio? ¿Me enseñas cómo funciona... en el garaje?

Claro, supongo.

Hay que esconderlo hasta que se lo demos esta noche

después de cenar.

¿Y si lo escondemos detrás de ese árbol?

¡Buena idea!

(GRUÑEN)

¡Vaya! ¡La bombilla nueva brilla un montón!

Gracias. Vamos a ver qué hacen los demás.

Venga, fingid que jugamos.

(RÍEN Y LADRAN)

Hola, chicos, ¿qué hacéis? Jugar.

¡Estamos jugando! ¡Y divirtiéndonos!

Sí, no estamos haciendo nada más.

(LADRAN Y AÚLLAN)

(RUBBLE RÍE)

(GRUÑEN)

(Chillido)

(CHILLA)

(GRUÑEN)

(CHILLA)

(Música)

Tracker, trae el destornillador.

-Aquí tienes, "my friend". ¿Cómo va el observatorio de aves?

-Casi he acabado.

Sería estupendo ver a una de las águilas que pasan por aquí.

-¿Un águila? ¡Me encantaría ver un águila!

(BOSTEZA)

Estoy cansado de trabajar, me echaré una siesta.

Despiértame si ves algo. -Vale. Disfruta de la siesta.

Mm... Yo buscaré otro sitio para intentar ver las águilas.

(Chillidos)

(CHILLAN)

(CHILLAN)

(LADRAN)

Hoy estáis repletos de energía. Ya casi es hora de cenar.

Qué ganas tengo de darle a Ryder su sorpresa.

Sí. -Yo también.

-Vamos a por ella. (RÍEN)

¡Oh!

Las herramientas no están.

Separémonos.

Hay que encontrarlas.

¿Eh? ¿Qué?

¡Mandy! ¡Monos!

¡Dejadme salir!

Oh, no. Me he dejado el móvil en casa.

¡Tracker, socorro!

¡Tracker!

¡Ayúdame!

-Ya voy, Carlos.

Ay, ay, ay.

-Tracker, llama a Ryder, rápido.

(Teléfono)

Tracker, ¿ocurre algo?

No lo sé.

Los monos han encontrado herramientas

y han encerrado a Carlos en una especie de jaula.

¿Está atrapado?

"Yes". ¿Puedes ayudarnos?

Vamos para allá.

No hay monos de la selva imposibles para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al Patrullabus!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Oh!

Cuidado, Marshall.

¡Oh! (TODOS) ¡Ay!

Lo siento, chicos.

Parece que me he enrollado un poquito.

(RÍEN)

(AÚLLAN)

(LADRAN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias, chicos.

Perrobot, pon rumbo a la selva, deprisa.

(ROBOT LADRA)

(Música suave)

Esta misión es algo extraña.

Mandy y sus amigos han hecho un gimnasio para monos

y Carlos está atrapado dentro. ¡Ayuda!

-¿De verdad?

-¿Los monos saben construir gimnasios?

Tracker dice que han usado unas herramientas de colores

que se han encontrado.

(TODOS) ¡Ah! -Oh, oh.

Para esta misión necesito a Rocky.

Usa tus herramientas para desmontar el gimnasio de los monos.

¡Luz verde y adelante!

Y a Chase.

Usa el 4x4 para moverte por la selva

y el megáfono para decirles a los monos que paren.

Chase, siempre alerta.

¡Muy bien!

¡Patrulla Canina, todos a una! (LADRAN Y AÚLLAN)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

¡Rocky!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Música acción)

(Sirenas)

¡Vuelve!

¡No necesitas una llave inglesa

ni un martillo. ¡Dámelo!

(Sirenas)

Patrulla Canina, menos mal que habéis llegado.

Es un placer, Carlos.

Te sacaremos de ahí en un momento.

Rocky, empieza a desmontar esto.

Vale.

¡Guau! Destornilladores.

Chase, ayuda a Tracker con las herramientas.

¡Guau! Megáfono.

(MEGÁFONO) Atención, monos. Soltad las herramientas y apartaos.

Porfa.

¡Mía! (CHILLA)

Y ya no es mía. Voy a por ella.

(Sirenas)

(CHILLAN)

(Música animada)

Esas son nuestras herramientas.

¿Pero cómo han acabado aquí, en la selva?

No lo sé, pero hay que recuperarlas

antes de que Ryder descubra la sorpresa.

(TODOS) ¡Ay!

-¿Qué ha sido eso? (CHILLA)

(TODOS) ¡Oh!

(CHILLAN)

-¡Alto, volved!

-Hay que recuperar las herramientas.

-Sí. Vamos.

Gracias, Rocky y Ryder.

No hay de qué, Carlos.

¿Pero de dónde han sacado esas herramientas tan guais?

Em...

¿De verdad te parecen guais, Ryder?

Claro.

Bueno, parecen muy bonitas. ¿Por?

Oh, por nada.

Mejor voy a ayudar a Chase y a Tracker. ¿Vale?

¡Hasta luego!

¡Ryder! ¡Carlos!

¿Habéis visto a Mandy?

No, ¿por qué?

(CHILLAN) -Por eso.

Oh, oh.

Ese neumático es del Patrullabus.

(CHILLAN)

-Y se lo lleva directo hacia el templo de los monos.

Hay que ir tras Mandy.

(Motor)

(CHILLA)

¡Oh, no!

Podría tirar las estatuas del templo.

¡Es cierto!

Démonos prisa.

(CHILLA)

-Cuidado, Mandy. No te acerques al jarrón.

Bien hecho, Carlos.

Uf, gracias.

¡Oh, no!

Rubble, rápido.

Tienes que evitar que la estatua caiga sobre Mandy.

Rubble a toda máquina.

No aguantaré mucho tiempo.

-¡Corre, Mandy! Sal de ahí.

-Deja de hacer monerías, mono.

Tracker, llévate a Mandy.

¡Guau! Cables.

¡Uf! Ha faltado poco.

Rubble, pon la estatua donde estaba antes.

(CHILLAN)

Vamos a por las herramientas

antes de que lo destrocen todo.

Yo sé cómo recuperarlas.

-Espero que Rubble despiste a Ryder

hasta que cojamos las herramientas.

Si funciona, le daremos a Ryder una sorpresa estupenda.

¡Guau! Megáfono.

(MEGÁFONO) Plátanos frescos para todos.

(CHILLAN)

-Encontré esto ahí arriba.

(TODOS) ¡Las herramientas!

Gracias. Metámoslas todas dentro.

No sé dónde estarán los demás, Ryder.

Ay, están aquí.

Qué casualidad.

Hola, chicos.

Hay que poner la rueda en el Patrullabus.

Claro que sí. Ya vamos.

Aquí no hay nada que ver. (RÍE)

Buen trabajo.

Sois unos perretes geniales.

Gracias, Ryder.

Patrulla Canina,

habéis evitado que los monos la líen en la selva.

Si esos monos descubren más herramientas,

solo tienes que avisarnos.

Llegó el momento del redoble de tambores.

La sorpresa de Ryder.

Es un regalo para nuestro mejor amigo en el mundo.

Y también de parte de los monitos.

¡Ala!

Chicos, sois lo más.

(RÍEN)