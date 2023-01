# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA A PELOCORTO"

(Música)

(Frenazo)

(GRITAN CONTENTOS)

Ya era hora. Qué ganas de estirar las patitas.

Hello, friends, os he oído llegar.

(TODOS) Hola, Tracker. -¿Cómo estás?

-Muy feliz. Very happy to see you.

Venid, os llevaré con Carlos.

Hola, Carlos.

Hello, Ryder y la patrulla.

Gracias por ayudarnos a arreglar el puesto de avistamiento de aves.

Veo que el calor y las lluvias han dañado la madera.

¿Qué podemos hacer?

¿Podéis traer uno de esos tablones de allí, por favor?

Se los llevaré en mi montacargas.

Y yo despejaré el camino para Rocky.

(Música)

-¡Hala! Mirad qué lagarto más chulo, chicos.

-¿Dónde está?

Me parece que está aquí,

los camaleones cambian de color para camuflarse.

Se ha vuelto a ir.

Seguro que le gusta jugar al escondite.

Ryder, ¿has visto por aquí a un reptil verde o marrón clarito?

(RÍE)

Solo he visto uno blanco con manchitas negras.

(RÍEN)

(CHILLA)

(Música)

(RÍE)

(CHILLAN CONTENTOS)

(Sonido de tripas)

(CHILLA)

(CHILLA CONTENTO)

(Música)

(CHILLA)

(CHILLA ASUSTADO)

(CHILLA ASUSTADO)

(CHILLA ASUSTADO)

(Música dramática)

¿Me acercas otra tabla?

-Yes, Carlos.

(LADRA) Cables.

(GIME)

¡Uh!

(Chillidos)

-¿Eso qué es? -Será algún animal de la selva.

-A lo mejor necesita ayuda.

Hello, ¿hay alguien aquí?

¡Ah!

What's going on? ¿Qué pasa?

¡Oh, no, mi comunicador!

-¡Uh!

-Pelolargo, bájame, porfa, ahora no tengo tiempo de jugar.

(GIME TRISTE)

-¿Qué ocurre?

¿Qué me quieres decir?

¿Los cables?

¿Necesitas ayuda?

(ASIENTE)

Tengo que avisar a Carlos.

¡Carlos, help, please, ayúdanos!

¡Ah!

-¡Ayuda, Carlos!

-¿Tracker?

Tracker, ¿dónde estás?

¿Adónde ha ido Tracker? No lo sé.

Escuchó a un animal y se metió en la selva

para averiguar si estaba en peligro.

Luego escuché su grito de ayuda, pero no tengo ni idea de dónde está.

Lo llamaré al comunicador.

"Tracker, ¿me recibes? Tracker".

No contesta, debemos ir a buscarlo.

Podría estar en cualquier lugar de la selva, es enorme, very big.

No hay selva imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al Patrullabús!

(A LA VEZ) Ryder nos necesita.

¡Ah, ah, ah, ah!

(LADRAN)

(TODOS) ¡Cuidado, Marshall!

¡Ay!

(TODOS) ¡Ay!

Me he dado un buen cocotazo.

(RÍEN)

(AÚLLAN)

(LADRAN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Tracker escuchó un extraño sonido en la selva y ha desaparecido.

¡Oh, no! ¿Dónde estará?

Pero entonces, ¿tenemos que ir a buscar a Tracker?

Así es, para esta misión necesito a Chase,

usa tu dron para buscar a Tracker por la selva.

¡Chase siempre alerta!

Y a Skye,

usa tu helicóptero para buscarlo desde el aire.

¡Me encanta volar!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# Patrulla Canina. #

(LADRA)

# ¡Chase!

# Patrulla Canina. #

(Música acción)

(Sirenas)

(RÍE)

# ¡Skye! #

(Música acción)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Música triunfal)

(Motores, sirenas)

(Música acción)

No hay ni rastro de Tracker, Ryder.

Sigue intentándolo, nosotros buscaremos desde aquí.

Carlos, ¿hacia dónde iba cuando desapareció?

Me parece que su voz venía de por allí.

(OLFATEA)

Qué raro, estoy detectando el rastro de unos monos.

Claro, estamos en la selva.

Volveré a llamar a Tracker.

(Comunicador)

Es el comunicador.

Donde hay un comunicador, hay un cachorro.

Carlos, quédate aquí y avísanos si vuelve Tracker.

El sonido venía de aquí.

Sí, lo oigo, pero no puedo verlo.

Skye, ¿tú ves algo?

Sí, veo algo brillante.

¡El comunicador!

"Está en lo alto del arbusto que tienes delante".

Sí, es el de Tracker.

¿Pero dónde está él?

No lo sé, pero ha llegado el momento de que lances el dron,

para que lo busque entre los árboles.

Skye, haz una búsqueda aérea.

(LADRA) ¡Dron!

(Música)

Alguien se ha dado un atracón de plátanos,

pero eso no es raro aquí, en la jungla.

Es la huella de un mono gigante.

Vale, aquí está pasando algo raro.

Sé de quién pueden ser esas huellas,

de Pelolargo, a lo mejor ha visto a Tracker.

Skye, busca a Pelolargo desde ahí con tu helicóptero.

Será fácil encontrar a un mono tan grande como Pelolargo.

No lo veo.

¡Mirad!

Ryder, lo he encontrado,

he encontrado a Pelolargo y está con Tracker.

Gracias, Skye.

¿Qué hará Tracker con Pelolargo?

No lo sé, pero lo averiguaremos.

Chase, envía al dron hasta su posición.

(Música)

¡Uh!

-¡Au! -¡Oh!

-¡Ay, ay, ay!

(LADRA) ¡Arnés!

-¡Ay, ay, ay!

¡Thank you, Skye!

¡Vamos hacia allá, rápido!

(GIME ASUSTADO)

¡Ah, ay!

(A LA VEZ) ¡Au, ay, ah!

(GIME TRISTE)

-¿Qué le pasa a Pelolargo?

-Necesita que le echemos una mano...

para ayudar a alguien,

hay alguien en peligro, por allí.

(Música acción)

¡Hay un mono grande que no puede salir de ese pozo de la ruinas!

-Se parece mucho a Pelolargo, pero es más pequeño.

-A lo mejor son brothers, hermanos.

-Por eso Pelolargo te ha traído hasta aquí,

quiere que le ayudes a rescatar a Pelocorto.

Skye, deja a Tracker sobre el árbol.

Tracker, lanza tus cables para rescatar a Pelocorto.

(LADRA) ¡Cables!

(Música)

¡Puedes subir, Pelocorto!

(CHILLA CONTENTO)

(Crujido)

¡Ah!

¡Uy!

¡Oh, no, se va a romper!

Tracker, baja a Pelocorto, despacio.

(GIME TRISTE)

(CHILLA)

-Está asustado.

Tranquilo, my friend, enseguida te sacamos de aquí.

Ya sé.

Rocky, trae unas tablas de las que estaba utilizando Carlos.

Antes de tirarlo, reciclarlo.

Rocky, necesitamos una escalera larga

para sacar al mono grande de este pozo.

Ahora mismo.

(LADRA) ¡Destornillador!

(Música)

Listo.

Llevémosla al pozo.

(SE ESFUERZA)

Pesa un montón.

(CHILLAN CONTENTOS)

¡Fíjate, lo hemos conseguido! ¡Sí, estupendo!

Ahora taparemos el pozo para que no se caiga nadie más.

Ya está, me llena de gozo cubrir el pozo.

(RÍEN)

-¡Tracker, cuánto me alegro de verte! -Y yo también.

Gracias a todos por ayudarme.

(CHILLA CONTENTO)

(RÍE)

-Con eso quiere decir gracias a vosotros.

No hay por qué, si nos necesitáis, haced...

y vendremos.

(RÍEN)

-El puesto de avistamiento de aves ya está arreglado, vamos.

(TODOS) ¡Sí, vamos!

Vaya, hay que trepar por esa cuerda.

Gracias, ahora es mucho más fácil.

Sí, estos monos tan grandotes han sido de gran ayuda.

(CHILLAN CONTENTOS)

"LA PATRULLA SALVA A UN ESCALADOR IMPRUDENTE"

Hoy es el día, por fin voy a escalar el Grande.

Siempre he soñado con alcanzar su cima.

Cuerda, lista. Arnés, listo. Casco, listo.

Va a ser una subida muy diver y supersegura.

-Hola, Ace. ¿Vas a escalar el Grande? Porque yo sí,

y pienso retransmitirlo todo en directo.

Aquí Danny X el Cañero con mi amiga escaladora Ace Sorenson.

La aventura de hoy va a ser espectacular.

-Hola a todo el mundo.

¿Dónde están tus cosas? Esta subida es complicada.

-No necesito nada porque tengo lo mejor que se puede tener, esto.

Los llamo las rapiventosas y con ellas

escalo montañas superrápido.

-¿Crees que son lo bastante seguras, Danny?

-Pues claro, la seguridad ante todo, y soy Danny X el Cañero.

¡Ay! Jo. (RÍE)

(RÍEN)

Hola, chicos, tengo una sorpresa para vosotros.

Bien, espatacular. Siempre he querido una de estas.

¿Pero qué es? Un tablón de equilibrios. Fijaos.

Hay que mantener el tablón en equilibrio. ¿Veis?

Hala, Ryder, se te da muy bien. Sí, parece divertido.

Pruébalo, Rocky.

¡Oh, oh!

(LE ANIMAN)

¡Tachán!

Ahora me toca a mí. ¡Uh!

(RÍEN)

Lo has hecho genial, colega. Gracias. ¡Oh!

Estoy bien. (RÍEN)

Eh, funcionan de maravilla.

Es el momento de activar el modo cañero.

(Música acción)

¡Miradme todos, soy una araña!

Ay, mejor no, las arañas me dan repelús.

Venga, Ace, tienes que escalar más deprisa.

-No quiero, prefiero ir sin prisa, pero sin pausa.

(Música acción)

Hola, Dannyfans, ya he escalado la mitad del Grande. ¡Uh, uh!

(CHILLA)

(Música tensión)

¿Eh? ¡Tranquilo, pajarito! ¡Fuera!

¡Eh, que eso es nuevo! ¡Oh, ah!

-¡Aguanta, Danny, te ayudaré!

-Cuidado, ese pájaro tiene malas pulgas.

(GRITAN)

¡Oh, no, se ha caído la cuerda! -Ay, ¿y qué hacemos ahora?

-Llamaré a la Patrulla Canina.

-Ese águila tiene mi palo de selfies

y no puedo retransmitir mi escalada sin él.

(Música)

Y por último...

(SE ASOMBRAN)

(Móvil)

Hola, Ace. ¿Qué tal?

Danny y yo estamos atrapados en el Grande,

y además hemos hecho enfadar a un águila sin querer.

-Sí, ese pajarito tiene un humor de mil demonios.

Tranquilos, vamos para allá.

No hay escalada imposible para la Patrulla Canina.

(Música acción)

Patrulla Canina, al centro de mando. (A LA VEZ) Ryder nos necesita.

¡Oh!

¡Cuidado, Marshall! ¡Oh!

Vaya, por culpa del tablón me va a salir un chichón.

(RÍEN)

(Música acción)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Danny y Ace están escalando el Grande

y han enfadado a un águila sin querer

y ahora están atrapados en la montaña.

¡Oh, no! -Fuera.

Para esta misión necesito a Skye.

Ve rápido hasta allí y distrae al águila

para que podamos rescatar a Danny y a Ace.

¡A volar se ha dicho!

Y a Chase espía, usa la tirolina

para sacar a Danny y a Ace de la montaña.

Chase espía siempre alerta.

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Skye!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Continúa la música)

(Música, sirenas)

(Música acción)

(Sirenas)

¡Ryder, que estéis aquí es supercañero!

Está águila no nos deja en paz.

Skye, intenta alejar al águila. Recibido, Ryder.

Es un águila muy grande con unas garras enormes

y un pico larguísimo.

¡Ven aquí, pajarito!

¡Venga, sígueme!

(Música)

(CHILLA)

(RÍE) Ya te entiendo, te apetece jugar.

En realidad ya no me das miedo, solo quieres pasarlo bien.

(RÍE) ¡Voltereta!

(Sirenas)

Ace, Danny, aguantad, os bajaremos antes de que vuelva el águila.

Chase, lanza la tirolina. Vale.

¡Guau! Tirolina.

(Música tensión)

¡Oh!

-Allá voy.

Ánimo, Danny, ahora tú.

No hace falta.

Gracias a mis rapiventosas, llegaré a la cima en un momento.

Para, Danny, podrías hacerte daño. No es buena idea que sigas.

Tranquilo, lo tengo todo controlado. Mirad qué rápido su...

(GRITA)

¡Guay! Danny X el Cañero ha cogido el tren a la aventura.

¡Rápido, sigamos al tren!

(Sirenas)

¡Yuju! No necesito un billete porque tengo mis rapiventosas.

(Sirenas)

Skye, usa el arnés para bajar a Danny del tren.

Recibido.

-Qué guay, un rescate aéreo. Tengo que retransmitirlo.

(Bocina de tren)

¡Oh, oh! Tengo que darme prisa.

¡Arnés!

¡Danny, corre, coge el arnés!

-¡Espera, todavía estoy retransmitiendo!

Miradme, Dannyfans, un paseo aéreo cañero.

Ah, espera, estaba tapando la cámara, lo voy a repetir.

-¡Danny, olvídate del móvil y date prisa!

-Solo tengo que... ¡Ah!

-Tengo que seguir al tren.

¡Ah!

¡Oh, no, Ryder, te necesito!

Chase, usa el lanzador para soltar su arnés.

Ahora mismo. ¡Lanzador!

(Música)

Ya está. ¡Gracias, Chase!

Eh, pues sí que es cierto que hay luz al final del túnel.

¡Mola!

(Música)

Ryder, el tren se dirige hacia la playa.

Pediré refuerzos. Zuma, te necesitamos.

Voy para allá. Preparados, listos y a mojarse.

-¡Bien, el mejor viaje en tren de todos!

(GRITA) ¡Una araña!

Eh, hola, Dannyfans, es broma, no me dan miedo las arañas.

(Música)

Quitádmela de encima.

Para que no le pase nada.

(Música)

¡Uf! Menos mal, tantas patitas me dan...

(Música)

(GRITA)

(Música tensión)

Zuma, lánzale el salvavidas cuando se acerque a la orilla.

Eso está hecho. ¿Pero dónde está?

(GRITA) -¡Ah! No te acerques, araña.

-No será fácil, Danny no deja de moverse ni un segundo.

Solo tienes que lanzarlo en el momento justo.

Puedes hacerlo, Zuma.

¡Ah, ah, oh!

-Zuma, es el momento, Danny está en posición.

-¡Danny, cógelo! ¡Salvavidas!

(Música tensión)

(GRITA) ¡Hasta nunca, araña!

(Continúa la música)

Estoy bien.

-Agárrate, Danny, estás a salvo.

-Ha sido una pasada, Zuma, pero no he podido grabarlo.

¿Podemos repetirlo?

(RÍE) -En otro momento, ¿vale?

-Danny, me alegro de que estés bien. -Yo también. Gracias, Patrulla.

No pasa nada, cuando te quedes atrapado en otro tren

solo tienes que avisarnos.

(CHILLA)

Mi palo de selfies. Gracias, águila.

¿Quieres que sigamos escalando? -Por supuesto.

(Música)

Pispaos, Danny X el Cañero y la increíble Ace Sorenson

han conquistado la cima del Grande. -Sí, lo hemos conseguido,

y todo gracias al trabajo en equipo.

-¡Yuju, somos la caña!

(SE ESFUERZAN)

-Sí, y también somos un poco pegajosos.

(RÍEN)

(Música)