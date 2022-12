Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Si hay algún problema en Bahía Aventura,

la Patrulla Canina lo va a solucionar.

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye acudirán.

Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Ya está aquí, ya llegó vamos todos a una.

No hay nada que no pueda hacer.

Juntos lo conseguirán.

Todo bajo control.

Ya está aquí.

Ya llegó.

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA LA NAVIDAD"

(RÍEN)

Estas viejas pelotas valdrán para la decoración del árbol.

Sí, antes de tirarlo, reciclarlo. Dale caña, Chase.

(Redoble)

¡Buena puntería! Ah... Me encanta la Navidad.

Tengo muchas ganas de que venga Papá Noel.

-Tiene que venir pronto.

-Vamos a terminar de decorar el árbol.

Traigo las palomitas. Ay...

¿Palomitas para antes de la cena de Nochebuena? ¡Ñam!

No son para comérnoslas, son para ponerlas en el árbol.

Vale, a mis ojos les gusta que estén en el árbol.

Pero mi estómago preferiría comérselas.

Usar un árbol de Navidad de verdad es una gran idea, Rocky.

Pero es superalto. ¿Tendremos suficientes adornos?

No te preocupes, Marshall.

Tengo muchas más luces de Navidad en mi caseta. Voy a por ellas.

(Música)

Ay...

Bueno, ya no puedo llegar más arriba.

¿Cómo vamos a decorar las ramas más altas?

Yo lo sé.

(Música, motor)

¡Guau!

Con mi escalera.

Aquí están las luces. A decorar se ha dicho.

Venga, vamos allá.

La Navidad ha llegado, la la la la, guau, guau, guau.

Y todos la celebramos, la la la la, guau, guau, guau.

Y los gatos y cachorros, la la la la, guau, guau, guau.

Cantaremos muy contentos, la la la la, guau, guau, guau.

Buen trabajo, chicos.

La decoración del árbol ha quedado preciosa.

Eh... Me parece que falta algo.

¿El qué? La estrella.

Hay que poner la estrella en lo más alto, yo lo haré.

Propulsor. (LADRA)

¡A volar se ha dicho!

(TODOS) ¡Bien, yupi!

Bien hecho, Skye. (LADRA)

Ya está, Papá Noel no tendrá problemas para encontrarnos.

-Y nos traerá montones de regalos. (AÚLLA)

Eso, estas serán las mejores Navidades de todas.

(LADRAN)

(Viento)

¿Le ves? -Eso, ¿le ves, le ves?

Sí, Papá Noel está justo ahí.

Estamos siguiendo su viaje alrededor del mundo.

Oh, oh. Fijaos en esas nubes.

Sí, son nubes muy feas de tormenta.

¡Ah! Papá Noel se dirige a ellas.

Y la tormenta viene hacia aquí.

Mirad eso, es Bahía Aventura.

Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer?

Tranquilo, si alguien puede atravesar una tormenta de nieve,

ese es Papá Noel.

¿Habéis dejado galletitas para él y zanahorias para los renos?

Pues sí, pero...

-Yo he probado un poquito de las galletitas.

-Y las verdad es que yo le he ayudado un poquitín.

-Y al final nos las hemos comido todas.

-Pero... Vamos a por más. (RÍE) Vale.

Y luego nos iremos a dormir para que pueda venir Papá Noel.

Si es que la tormenta no llega aquí antes.

Qué bien huelen estas galletas.

-Ah...

Cómo me gusta la Nochebuena.

Vale, chicos, hora de dormir.

Tenéis que estar dormiditos para cuando llegue Papá Noel.

Pero queremos quedarnos despiertos para verlo.

Eso, yo pienso quedarme despierto toda la noche para conocerle.

Sí, y yo también. No creo que podáis ver a Papá Noel,

chicos, yo lo intento todos los años y me duermo antes de que llegue.

Lo lograremos. -Sí, lo lograremos juntos.

(TODOS) ¡Sí, eso!

(RONCAN)

Oye, Zuma, tenemos que estar despiertos para ver a Papá Noel.

Claro, claro...

Ya solo quedo yo...

¡Jo, jo, jo, jo!

¡Jo, jo, jo, jo! Oh, no, los regalos no.

¡Jo, jo, jo, jo!

¡Oh! Más regalos.

Oh, agarraos fuerte.

Oh, no, la estrella navideña.

Oh, vaya... ¡Cuidado!

Ah... Volved.

¡Jo, jo, jo, jo!

¡No! ¿Qué le habrá pasado a Papá Noel?

¿Quién será ahora? ¿Diga?

¡Jo, jo, jo, jo! Hola, ¿qué tal, Ryder? Soy Papá Noel.

Papá... ¿Papá Noel? ¿Eres tú?

Es que me he topado con una terrible tormenta de nieve

y estoy en apuros, me he estrellado con el trineo.

He perdido muchos de los regalos y no sé dónde están mis renos.

Y lo peor de todo es que he perdido la estrella mágica navideña.

¿La estrella mágica navideña?

Es la estrella mágica que hace que mi trineo y mis renos puedan volar.

Sin ella no podré terminar de entregar los regalos

y se habrá arruinado la Navidad. ¡Ah!

Necesito que la Patrulla Canina y tú me echéis una pata para salvarla.

¿Salvar la Navidad, nosotros?

¿Cómo es eso que decís siempre vosotros?

"No hay nada imposible para la Patrulla Canina".

Tienes razón, Papá Noel, la patrulla y yo

haremos lo que sea para salvar la Navidad, y empezaremos ya.

(RONCAN)

(Teléfono)

Patrulla Canina, al centro de mando.

(AMBOS) ¡Ay!

-Esperadnos.

(RONCA)

(RÍEN)

(Música)

Listos para entrar en, ay...

Acción, señor.

¿Una misión ahora? ¿En plena Nochebuena?

Sería una pena que se arruinara el mejor día de todo el año.

Esto podría arruinar más que nuestra Navidad, Marshall.

Podría arruinar la Navidad de todo el mundo.

(TODOS) ¡Oh!

La tormenta alcanzó el trineo de Papá Noel y se estrelló.

¿Papá Noel se ha estrellado? Él está bien,

pero los regalos que traía se cayeron del trineo.

¿Todos los regalos? Menudo problema.

Y aún peor, ha perdido la estrella mágica navideña.

(TODOS) ¡Oh! Sin ella, los renos

no tienen la magia suficiente para hacer volar el trineo.

Y Papá Noel no podrá repartir los regalos de los niños y cachorros.

¿Y dónde está Papá Noel? Está buscando la estrella,

pero nos ha pedido que le ayudemos a salvar la Navidad.

(TODOS) ¡Bien!

Rubble, usarás tu pala para desenterrar el trineo de la nieve.

¡Rubble, a toda máquina!

Rocky, tú tendrás que usar la elevadora para sacarlo

y piezas recicladas para arreglarlo.

Antes de tirarlo, reciclarlo.

Skye, Zuma y Marshall, usad el helicóptero, el aerodeslizador

y el camión de bomberos para repartir regalos por Bahía Aventura.

¡Oh! ¡Yupi!

Me encanta volar... -Al agua, patos.

A toda mecha.

Y Chase usará el megáfono y la red para encontrar y reunir a los renos.

Chase siempre alerta, señor.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

Patrulla Canina.

(LADRA)

Patrulla Canina.

Ah...

Ah...

¡Uy!

¡Chase!

Patrulla Canina.

¡Marshall!

Patrulla Canina. Patrulla Canina.

(Música)

¿Eh? ¡Oh!

Vaya, el trineo de Papá Noel. No puedo creerlo.

Rubble, tienes que desenterrarlo con tu pala.

Así Rocky podrá usar la elevadora para sacarlo.

¡A excavar! Enseguida.

Tenemos que darnos prisa o este año habrá acabado la Navidad.

Iré a por el camión.

Hala. (LADRA)

Apartaos, que me pongo al lío. (LADRA)

(Música)

Buen trabajo, Rubble. Vale, Rocky, tu turno.

(LADRA)

(Música)

Bien, echemos un vistazo.

Parece que el choque ha roto uno de los patines del trineo.

Eh, mirad.

No tenemos forma de repararlo, así que lo reemplazaremos.

A ver qué hay en el camión.

¡Uy! ¿Y para qué es ese hueco de ahí?

Debe ser donde va la estrella mágica navideña.

La tormenta está empeorando.

Será mejor que nos demos prisa.

(Música)

¡Oh! Veo una bolsa roja. Parece la de Papá Noel.

¿Podéis ir a recogerla? Voy para allá.

Marshall se encargará. No si yo llego antes.

(LADRA) (AÚLLA)

Yo recogeré esta, escalera. (LADRA)

(Música)

Eh...

¡Red!

La bolsa es mía.

Lo siento, amigo, ¿te encuentras bien?

Estoy bien, y los regalos también. Sigamos buscando.

Sabía que estos viejos esquíes nos servirían algún día.

Genial, Rocky. Esto nos valdrá.

Hola, Ryder, mira cuántos regalos hemos encontrado. Como en Navidad.

Es que es Navidad, tontito.

Es verdad. Y en los regalos pone para quién son.

Tenemos que repartirlos todos.

Bien, Skye, Marshall y tú dejad caer los regalos por las chimeneas.

Zuma, tú los repartirás por isla Foca, y rápido.

De acuerdo, Ryder. (LADRAN)

Chase, ¿por qué no buscas a los renos?

Sí, ahora mismo, señor.

Se fueron por ahí.

No, esperad, creo que fueron por allí.

¿Eh?

¿Cuántos renos hay en total? Ocho.

Ay... Esos son muchos renos.

¡Huellas! ¿Eh?

¡Bingo! Espera, no se llamaba así. ¿O sí? ¡Relámpago!

¿Cometa? ¡Eh, alto, Trueno!

¡Cupido! ¡Juguetón, Acróbata!

¡Bien!

Eres Acróbata.

Papá Noel debería daros collares con vuestros nombres.

(Música)

¡Diana!

(BUFA)

(MAÚLLA)

(RONRONEA)

-¿Más nieve?

La tormenta vuelve a arreciar,

espero que Papá Noel encuentre pronto la estrella navideña.

Los regalos de la alcaldesa. Allá voy.

¡Oh!

¡Ay!

¿Papá Noel tiene que hacer esto?

(CACAREA) ¿Eh?

Ay... Chickaleta... (CHISTA)

No despiertes a la alcaldesa, ¿vale?

Mira, este regalo es para ti.

Feliz Navidad.

Listo. (LADRA)

Arreglado. Oh, pero falta la estrella mágica.

Sin esa estrella el trineo no puede volar.

Espero que la haya encontrado.

¡Jo, jo, jo! ¿Diga? Hola, Papá Noel, soy Ryder.

Buenas noticias, hemos arreglado tu trineo

y los cachorros han repartido los regalos.

Fantástico, jo, jo, jo.

Desde ahora estaréis siempre en mi lista de buenos chicos.

Pero la mala noticia es que aún no he logrado encontrar la estrella mágica.

Y si no la encuentro, se arruinará la Navidad.

Oh, oh... Si no encuentra la estrella,

un montón de niños y niñas van a sentirse muy tristes mañana.

Y de cachorros...

¡Esperad! Se me ha ocurrido una idea, el rastreador de Papá Noel.

Seguro que registró el lugar donde cayó la estrella, veamos.

Si acerco la imagen en el momento en el que se produjo el choque...

La estrella debería de haber caído en la granja de Yumi.

¡Adelante!

(Música)

¡Oh!

Espero llegar a la casa del Capitán Turbot

antes de que vuelva la tormenta.

¡Oh!

Wally, tengo que llegar a isla Foca lo antes posible.

Por favor, tengo que entregar estos regalos urgentemente.

Ah, claro, ya entiendo. Espera.

¡Ah!

Feliz Navidad, colega.

Tiene que hacer caído muy cerca de aquí.

Pues no lo veo.

(Mugido)

A lo mejor Bettina lo ha visto ¿Dónde está?

(Mugido)

¡Ah! Está ahí arriba.

Es la estrella, hace que pueda volar como ocurre con los renos.

Sí, pero ¿cómo vamos a conseguir que baje?

(Mugido)

¡Bettina!

Heno fresco, ven a por él.

(MUGE)

Yo la pillo, pinzas. (LADRA)

Eso es, Rocky. Ya la tenemos. Llamaré a Papá Noel,

espero que no sea demasiado tarde para salvar la Navidad.

Hemos encontrado la estrella y está sana y salva.

¡Jo, jo, jo! Sabía que la Patrulla Canina lo conseguiría.

Nos vemos en tu trineo. Hasta luego, Papá Noel.

Hasta luego, Ryder.

Papá Noel viene de camino. ¿Vamos a conocer a Papá Noel?

(AMBOS) ¡Qué pasada!

¿Dónde está Chase? Papá Noel necesita todos sus renos.

(LADRA)

Por allí no es, por aquí.

Esperad, no os vayáis.

¿Qué tal un poco de espíritu navideño, eh, chicos? Mucho mejor.

Oh, no, otra vez no.

Megáfono. (LADRA)

¡Atención, renos!

Muy bien, por favor, avanzad al trote de manera ordenada.

Eso está mejor.

¡Esperadme! ¡Chicos!

(RÍEN)

-Ryder, el trineo está estupendo. Lo único que le falta es esto.

Espero que aún funcione.

¡Jo, jo, jo! Es la estrella mágica.

(Música)

No sé cómo agradecéroslo, Ryder.

Por primera vez en mi vida temía que la Navidad tuviera que ser cancelada.

Pero la patrulla y tú la habéis salvado.

No te preocupes, Papá Noel, si alguna vez nos necesitas

di "¡Jo, jo, jo!" y acudiremos.

!Jo, jo, jo¡ Lo haré, Ryder, claro que lo haré.

(LADRAN)

Es precioso. Siempre he deseado sentarme aquí.

-Y yo, con Cometa y con Cupido. -Trueno y Relámpago.

A volar todos.

(LADRAN) -Bien, vamos.

-¡Jo, jo, jo! Los renos alzan el vuelo

siempre que escuchan "A volar todos".

(TODOS) ¡Bien!

¡Yupi! ¡Bien!

(TODOS) Oh...

-¿Cómo se pilota este cacharro?

Hola, Ryder. Tened cuidado, chicos.

Estamos volando en el trineo de Papá Noel.

(SILBA)

(Música)

(GRITAN)

-¡Jo, jo, jo! Parece que os habéis divertido un montón,

pero ahora tenemos que marcharnos, vamos muy atrasados.

¡A volar todos! ¡Jo, jo, jo!

¡Jo, jo, jo! (TODOS) Feliz Navidad, Papá Noel.

-Feliz Navidad, Patrulla Canina. Y gracias.

(GIME)

Supongo que Papá Noel no ha tenido tiempo de dejar nuestros regalos.

¿Regalos? ¿Quién quiere regalos? Yo he conocido a Papá Noel.

Sí, y además hemos montado en su trineo.

-Todos hemos tenido la suerte de pasar un rato con él.

Y hemos salvado la Navidad para todo el mundo.

Estas son las mejores Navidades de todas.

Ah... Sois unos cachorros geniales.

Anda, vayámonos a dormir, ya casi es la mañana de Navidad.

(LADRAN)

Venga, Ryder, que es Navidad. Mirad, mirad.

Ha venido Papá Noel. Se ha acordado de nosotros.

Ah... ¿Podemos abrirlos? ¿Podemos?

Sí, venga, chicos. Esperad, esperad.

Primero Ryder. -Vale, sí, eso es verdad.

Primero él. Eso, eso.

Lo hemos elegido para ti.

(RÍE) Oh, me encanta.

Qué pinta tiene. -Ya podía habérmelo traído a mí.

Qué bien huele. ¿Sabéis qué, cachorros?

Os lo regalo. Feliz Navidad.