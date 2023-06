#Ya está aquí#

#Ya llegó#

#Patrulla Canina#

#Si hay algún problema#

#llega y actúa#

#la patrulla canina#

#va a solucionar#

Marshall Ryder

Chase Locky

Dumas Sky

#acudirán#

#Ya está aquí#

#Ya llegó#

#Patrulla canina#

#Ya está aquí#

#ya llegó#

#vamos todos a una#

#no hay nada que no pueda hacer#

#juntos lo conseguirán#

#Todo bajo control#

#Oh, oh, oh#

#Ya está aquí#

#Ya llegó#

#La patrulla canina#

El Rescate definitivo:

LA PATRULLA SALVA A UN MONSTRUO DE PELÍCULA

-¡Corten!..

Estupendo trabajo, chicos...

-¡Esta película va a ser una pasada!

Oh, oh...

¡Eso es peligroso!...

Capitán Turbot,

esos papeles están muy cerca del foco caliente.

Podrían quemarse.

-¡Ah, perdona!.

Pondré los papeles a salvo en un periquete.

Gracias.

Me encargo de la seguridad del plató...

Y debo asegurarme de que no hay peligro.

-¡Eso está bien!

-Vale, Suzie.

En el siguiente plano

se verá al monstruo acercarse hacia Chickaletta.

-¡Por supuesto, Deirdre!

-¡Bien!

¡Me encanta!

Oh, oh. Katie. -¿Eh?

No enchufes tantas cosas a la vez...

o se recalentarán y arderan.

-Lo siento... No encontraba un enchufe.

Te ayudaré a buscarlo...

Como encargado de seguridad...

Debo asegurarme de que no hay peligro.

-¡Oh, no!... ¡Hay alguien en peligro!

¡Ya voy, François!

(Sonido alarma bomberos)

¡Escalera!.

¿Dónde hay alguien en peligro?

-¡Superfrançois al res...!

¡Ay!

Cate...

(Gritos)

-¡Corten!

-¿Corten?...

¿Ya habéis dejado de grabar?

Exacto, Danny equis.

-Vale...

Y soy Danny equis, el cañero.

¿Estáis todos bien?

-¡Yo estoy magnifique!...

Será porque se me da muy bien darme golpes...

Lo siento, Ryder...

Oí que había peligro

y se me olvidó que François estaba actuando...

¿He estropeado la peli, Rayder?

-¿Estropearla?...

¡Nada podría estropear esta estupenda película!

Directora Deirdre...

¿no cree que Chickaletta

tiene un grandísimo talento para el cine?

Ha nacido una estrella.

¿Lo ves, Marshall?...

Todo va bien... Solo hacías tu trabajo.

¡Fíjate!...

Ese monstruo parece de verdad...

aunque solo sea un robot.

-Es que Gigantosaurio es un robot por control remoto...

Fijaos bien.

(Alarido)

-¡Mola mogollón!

-Y mirad... Esto.

-¡Hala! ¡Hala!

-Y Gigantosaurio también sabe bailar.

(Risas)

-Esta es la mejor parte de rodar una peli...

¡Repartir chuches sin parar!

-¿Quién tiene hambre?

-¡Eh... Que a ti no te han preguntado, tripita!

-Uh, yo quiero probar esas chuches!

-No, de eso nada, alcalde Humdinger...

La comida es solo para quienes trabajan en la película.

-¿Película?... ¿Qué película?

-La película que protagoniza mi preciosa Chickaletta

en mi preciosa ciudad de Bahía Aventura...

Es el sueño de toda alcaldesa.

-¿Por qué no han rodado la peli en Ciudad Niebla?

Será porque es oscura...

Y no hay buenas vistas...

ni edificios bonitos,

ni gente simpática, ni...

¡Atención, listos para volver a rodar!... ¡Luces!

¡Cámara!

-¡Acción!...

¡Eso significa, adelante, chicos!

-Toma dos.

-¡La mejor gallina actriz del mundo!

Tiene que haber un modo

de que rueden la película en Ciudad Niebla...

Pero ¡cómo! ¡Cómo!

(Maullidos)

Ahora no, gatitos, estoy maquinando.

(Alarido)

-¡Oh, no! ¡Hay alguien en peligro!

(Alarido)

-¡Ay! ¡Corten!...

¡Hemos terminado!

Al menos, por hoy.

Gran escena, muchachos.

Danny,

tengo muchas ganas de ver el vídeo que has grabado boca abajo.

Suzie, gracias por hacer que Gigantosaurio dé muuucho miedo.

Sin él, esta película no sería posible.

-¡Pues claro!

Nos llevamos a Gigantosaurio...

La peli se rodará allá donde esté ese monstruo...

¿Por qué no se os ha ocurrido a vosotros?

Debo coger el control remoto.

CARRASPEA) -Envío especial

para la persona que controla al monstruo...

Firme aquí, por favor.

-Vaya, ¿qué será?

-No lo sé. Solo soy el repartidor.

Esto no es parte de ningún plan malvado.

Buen día.

-¿Eh?.

Está vacía.

-Jo, no hay quien entienda este cacharro...

A lo mejor hay que pulsar este botón...

-¿Qué está haciendo?.

Esta es una peli de acción...

¿por qué se habrá sentado?

-¿Cómo ha hecho eso? No estoy usando el control remoto...

¡Pero si estaba ahí!

-¿Cómo funciona este trasto?

(Sonido pisadas metálicas)

-¡No, no, no, no vayas al mar!

¡Si se moja, se romperá!.

Jo, ¿cómo se hace para que dé la vuelta?

¡Eso está mejor!

-¡Ese hombre tiene el control remoto!

Espera... ¡Es el alcalde Humdinger!

¡Basta, alcalde Humdinger!

-Oh, oh... Vámonos, gatitos...

¡Ajaja! ¿Me pregunto qué hará este botón?

¿Eh?

¡No! ¿Por qué se ha dado la vuelta?

¡No entiendo nada de este cacharro!

¡Cuidado!... ¡No se acerquen!

(Sonido disparo)

-¡Ah!

-¡Ups, vaya!

Me equivoqué de botón.

Tranquilos.

(Ladridos)

¡Cañones de agua!

(Sonido del agua)

Buen trabajo refrescando la sombrilla, Marshall.

Gracias...

Es importante refrescar lo que se acaba de quemar...

Para que no vuelva a incendiarse.

-¡El monstruo se está escapando!

-Si es capaz de destrozar esta sombrilla,

¿qué desastres causará en Bahía Aventura?

Marshall es un bombero excelente, pero solo es un cachorro.

Es verdad, alcaldesa.

Pero no hay monstruo imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina...

¡Hora de un rescate definitivo!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Luces, cámara...

(Ladridos)

¡Acción!

(GRITANDO) ¡Ay!

Qué rodaje tan accidentado.

(Risas)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Y también para el rescate.

Chicos...

La situación está que echa humo.

Como sabéis, el alcalde Humdinger se ha llevado a Gigantosaurio.

Nuestra misión es detener al monstruo robot

antes de que cause más daños.

Sí... esas bolas de fuego son todo un peligro.

Así es.

¡Necesitamos toda la ayuda antiincendios

que podamos conseguir!

Y por eso, esto es...

¡Un rescate de bomberos definitivo!

Marshall tú eres todo un experto en seguridad antiincendios...

serás el líder del equipo y ayudarás a los demás.

¡Definitivamente, a toda mecha!

¡Excelente! También necesito a...

Skye... Usarás tus alas

para averiguar el paradero del monstruo robot.

¡A volar se ha dicho!

Este monstruo es enorme.

Así que necesitamos mucha ayuda.

Los demás debéis estar preparados

para seguir siempre las instrucciones de Marshall.

(TODOS)¡Estamos listos!

Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(Aúllan)

#Patrulla canina#

#Guau, guau, guau#

Marshall

¡Eso es!

¡Ala!

(Sonidos de ensamblaje)

(TODOS) ¡Yujuuu!

-¡Mola!

-¡Bieeen!

(Aullido)

#Guau, guau, guau#

(Sonido de alarma bomberos)

-Jo, este monstro por control remoto es imposible de controlar.

¡No, no, no quiero que el monstruo baile el boogie-boogie!

¡Quiero que vaya andandito hasta Ciudad Niebla!

Oh, oh, ¡viene alguien!

-Ese Gigantosaurio es tan gigante que acabará por romperlo todo.

-¡Deja de bailar!

-Póngase a cubierto, alcaldesa...

¡Creo que Gigantosaurio está a punto de lanzar otra bola de fuego!

-He oído gritos. ¿Qué ocurre?.

¡Un lagarto gigante!

(Cacareo)

-¡Chickaletta!

-Mmm... Están en su punto. Skye,

ve a buscar a Gigantosaurio.

¡Alas!

(Gruñidos)

¡Ryder, he encontrado a Gigantosaurio...

en la cafetería de Porter!

¡Vamos para allá!

-Mmm, ¿qué harán estos botones?

¡Ah!

Oh, no... ¡Otra bola de fuego!

(Sonido de la campana)

(Sonido golpe metálico)

-Oh...

¡Atención... no os acerquéis al ayuntamiento!

(Sonido patada campana)

¡Cuidado! ¡Agachaos!

-Oh, oh...

¡Zuma, Rocky, ocupaos de la campana!

Rubble, hay que impedir que esa fruta

caiga encima a alguien.

¡Claro! ¡Extintor!

-¡Pulverizador!

(Sonido del spray)

¡Tres puntos!

-Menudos reflejos, Rubble, Gracias.

-¡Chickaletta!

¡Ah! ¡Salvad a mi gallinita, está muerta de miedo! ¡Aaaah!

La salvaremos, alcaldesa.

¡Arriba!

-¡Todos estos botones parecen iguales!

(Gritos)

-Ups... Me he equivocado. Otra vez.

(Gritos)

-Hum...

Vaya, ahora sí se mueve...

¡Pero por ahí no se va a Ciudad Niebla!

Marshall, ¿está todo bien?

Un poco ##mareadooo#,

pero... Estoy bien.

¿Dónde se habrá metido Gigantosaurio?

-¡Ryder!

¡El monstruo se va a escapar con mi Chickaletta!

¡Ryder tú ve detrás de él!

Nosotros te seguiremos.

¡Vale!

-¡Basta de saltar!

Oh, oh, ¿he sido yo?

¡Eh, no tan rápido! ¡Espérame!

¿Dónde se habrá metido ese monstruo?

Oh.

Oh, oh.

¡Lo encontré!

¡Ay!

Está bien Ryder. ¡Lo tenemos!

(Ruidos)

(RIENDO) -¡Menuda maniobra, Marshall!

Habéis llegado justo a tiempo.

Gracias, chicos.

-¡Chickaletta!

¡Mamá está aquí!

-¡Ajá! ¡Por fin se ha detenido!

¿Veis, gatitos?

Os dije que le pillaría el truquillo.

(Maullido triste)

Bien ¡y ahora, a Ciudad Niebla!

(Ruidos)

(Cacareos)

-¡Oh!

-Chickaletta es una gallina muy cañera.

Ese control remoto no es suyo, alcalde Humdinger.

-¡Ah!, Je, je. Estaba, estaba probándolo.

Eso es., Si, eso. ¿Lo ves?

(Ruidos)

Devuélvamelo, Humdinger.

-Toma... De todos modos, no funciona bien.

(Ruidos)

Eh, chicos...

Yo no he pulsado ese botón.

¡Ni ese!

El control remoto está roto.

¡Y el robot está fuera de control!

Ryder, esas cajas están ardiendo

y podrían provocar un incendio.

¡Tenemos que hacer algo!

¡Bien, adelante!

Skye, mientras las apagamos, tú ve a vigilar a ese monstruo.

-¡Voy para allá!

(LADRANDO) ¡Alas!

(Ruido de fuertes pisadas)

(Sonido alarma bomberos)

¡Zuma, el pulverizador!

-¡Pulverizador!

Rubble... Échales arena para que se enfríen.

(LADRANDO) -¡Pala!

Chase usa tu escáner térmico

y comprueba que no haya más fuegos.

(LADRANDO) ¡Pantalla térmica!

¡Marshall!, veo algo junto a las cajas.

¡Y parece que está ardiendo!

Ya está apagado.

¡Eh, es la antena de Gigantosaurio!

Se le habrá caído.

¡Por eso no funciona el control remoto!

Tenemos que detener a ese monstruo.

¡Vamos!

Hay una cosa que sí podemos quemar.

¡Quemaremos un neumático!

(Ruidos)

-¿Eh? ¿Qué es eso?

(Ruidos)

¡Vaya!

¡Un monstruo robot gigante que escupe fuego!.

Oh, no. ¡Le ha dado al silo!

¡Y por dentro está lleno de maíz!

-Ryder, Marshall, sale humo de la granja de Yumi.

Y donde hay humo, hay fuego.

Marshall tiene razón.

Echa un vistazo. Nos veremos allí.

-¡Voy volando!

Tranquila, granjera Yumi.

Vamos a sacar a este robot de aquí.

-Gracias, Skye.

¿Qué es ese ruido tan raro?

-¡Chickaletta!...

¡Salta, pequeña! ¡Te cogeré!

(Sonido alarma bomberos)

Hay mantener la distancia.

No sabemos que puede hacer el monstruo.

-Lo que hará será ir hasta Ciudad Niebla.

¡Porque el Gigantosaurio se viene conmigo!

-¡Nooo!

(Maullido)

(GRITANDO) -¡Para!

¡No! ¡Socorrooo!

¡No sé cómo montar en monstruo!

(Risas gatitos)

¡Chicos, todos a por el robot!

-¡Voy!

(Sonido chistar)

Otra vez ese sonido tan raro.

Apartaos un poco, chicos.

Oh, oh. (GRITANDO) -¡Ay!

(Sonido explosión)

-¡Chicos, llueven palomitas!

-¡Ñam!

¡Esta lluvia sí que mola mogollón!

¡Tened cuidado chicos!

El silo todavía está muy caliente.

Y hay unos fardos de heno cerca.

Tenemos que enfriarlo ya.

¡Rocky, usa el extintor!

¡Zuma, el pulverizador!

Yo me encargo del resto.

¡Coche de cañones de agua!

(Sonido alarma bomberos)

-¡Uf!

Bien hecho, chicos.

Pero tenemos que detener al monstruo.

-¡Y rescatar a mi gallinita! -¡Vamos!

(Sonido alarma bomberos)

Ryder, encontraremos a Gigantosaurio,

pero... ¿Cómo vamos a detenerlo?

Lo mejor será que lo apaguemos.

Para poder arreglarlo.

Rocky, ¿tienes la antena del robot?

Ya me conoces, Ryder Yo lo guardo todo.

Skye, ¿qué ocurre?

-Estoy viendo humo.

¡Y a Gigantosaurio!

¿Dónde está?

-¡Cerca del puesto de mando!

¡Patrulla canina al centro de mando!.

¡Rápido, Marshall!

-¡Agárrate fuerte, Chickaletta!

-¿Chickaletta? ¿Y qué hay de...?

(GRITANDO) ¡Aaah!

¡Para ti es fácil decirlo!

¡Ayudaaa!

¡Detengan a este saurio!

¡Quiero bajarme de aquííí!

-¡Sé valiente, mi pequeña!

Tenemos que averiguar cómo se apaga el robot,

pero antes hay que rescatar a Chickaletta y a Humdinger.

-Buen plan.

Vale.

Entonces voy a acercarme.

Rubble, usa el gancho de rescate para agarrar al alcalde.

-No hay problema.

(GRITANDO) -¡Eh, cuidado con el traje!

¡Ah!. ¡Oh!

(Alarido)

¡Oh! ¡Va a lanzar otra bola de fuego!

Y ahora, a salvar a Chickaletta.

Zuma, Rocky, venid conmigo.

Puedo subir hasta allí.

pero tendré que ir por la cabeza del monstruo...

Coged el camión de rescate definitivo.

¡Bajar ventanillas!

Agárrate fuerte, Chickaletta.

(Alarido)

¡Corre, Marshall! ¡No queda tiempo!

(GRITANDO) !Oooh!

¡Por poco me caigo!

¡Chickaletta, súbete!

(GRITANDO) ¡Ay!

Hum.

Oh, oh.

¡Nos está apuntando a nosotros!

Preparaos, chicos.

Mangueras y pulverizadores.

¡Mangueras!

¡Agua va!

¡Ahora!

Subid un poco ¡a la izquierda!

¡Eso es! ¡Seguid así!.

(Alarido)

¡Esforzaos mucho, chicos!

-Preparada, lista, y...

¡Marshall, chicos, hemos apagado el robot!

(TODOS) ¡Bieeen!

-¡Chickaletta!

Gallinita de mi corazón.

(Cacareo)

Tendremos que arreglar el robot si queremos terminar la película.

-Es imposible que Gigantosaurio sea más cañero y aterrador

que lo que acabamos de ver.

Una pena que nadie lo haya grabado.

Eh, Danny, ¿funciona la cámara de tu casco?

-Sí.

¡Ah, claro!

(RIENDO) Y menos mal que siempre me olvido de apagarla.

Es la primera vez que vengo a un estreno de cine.

-¡Oh!. Qué emocionante, cuánta elegancia.

A nadie le gustan ya las películas.

Yo solamente he venido porque yo soy la estrella.

(Tose)

(Cacareo)

-Gracias, Bahía Aventura por ayudarme a hacer la película.

Y gracias, Danny,

por dejar encendida tú cámara.

-¡Soy Danny equis, el cañero!

-Pero, sobre todo, gracias a la patrulla canina

por presentarme a un nuevo héroe de película.

¡Marshall!

(TODOS) ¡Yujuuu! ¡Hurra! ¡Es el mejor!

No se preocupe.

Y recuerde, cuando tenga un problema con una peli...

Haga así y vendremos.

-Muy bien.

¡Que comience la película!

-No, ¡Espere!

No se puede ver una peli sin palomitas...

Recién hechas en la granja de Yumi.

-¡Si alguien se merece unas palomitas, ese soy yo!

¡Aaaah! ¡Gigantosaurio!

¡Viene a por mí!

¡Otra vez no! ¡Ayudaaa!

-Y ¡acción!

¡A toda mecha!...

(GRITANDO) ¡Oooh, aaay!

(PUBLICO)-¡Bravooo!