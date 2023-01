"LA PATRULLA SALVA A LA MANADA DE BALLENAS"

Qué espécimen tan especial.

Su nombre científico es "Pezcachorris Bahíaventuris".

(ACENTO FRANCÉS) -Pues yo ahí solo veo un pez.

-Es una criatura extraordinaria, y voy a ir a buscarla

para hacerle una fotografía con mi cámara acuática.

-Pero yo hago unas fotografías mucho mejores que las tuyas.

-¿Ah, sí? Y, entonces, ¿para qué necesitas mi cámara?

-Pues tienes razón. Lo haré con mi cámara.

-Tranquilo, nadar se me da de maravilla.

-Pero no tan de maravilla como "moi".

Me encanta avistar ballenas. Parece que están bailando.

Chase, ¿qué tal si pones música marchosa?

¡Para que muevan las aletas! -¡Eso, tío!

Tu megáfono tiene un altavoz para reproducir música.

Es verdad. (LADRA) ¡Megáfono!

(Música)

¡Puaj, agua!

Sabemos que no te gusta mojarte.

Te sentirás mejor si respiras hondo y cuentas hasta cuatro.

(COGE AIRE) Uno, dos, tres, cuatro...

¡Qué ballena tan traviesa!

Y hablando de travesuras, mirad.

Y eso que limpiamos la playa hace solo un rato.

La limpiaremos otra vez.

No queremos que la basura acabe en el océano.

La playa estaría más limpia si todos usáramos envases reutilizables.

Y los contenedores. Claro. ¿Sabéis lo que podemos hacer?

¡Jugar a encestar la basura!

(Risas)

Pececito, ¿dónde estás?

-Venga, amiguito, sal de tu escondite. ¡Oh, ahí esta!

Di: "¡Patata!".

Oh, esa medusa me ha fastidiado la foto.

¿De dónde ha salido?

¡Bien! El pez ha vuelto. ¡Sonríe!

-Yo conseguiré la foto perfecta. ¡Mira aquí, pececito!

-No, no. ¡Tienes que mirar aquí!

-¡Ay, no veo nada! -Yo sí que no veo nada.

-¡Rayos! Me parece que hemos chocado con esa campana submarina.

-Llamaré a la Patrulla Canina.

¡Ya está! La playa está limpita.

Bien. Lo último que necesitan las ballenas es basura en el mar.

¡Capitán Turbot! ¿Va todo bien? La verdad es que no, Ryder.

Mi primo y yo estábamos buscando un pez,

pero François se ha quedado atrapado dentro de su campana de buceo.

¡Oh, no! Vamos para allá.

¡No hay buceo imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, cuidado!

Las algas son algo resbaladizas.

(Risas)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

La campana de buceo de François chocó con un barco

y está atrapada.

Un barco de ese tamaño podría romperla.

¡Oh, pobre François!

Le salvaremos. Para esta misión, necesito a Skye.

Utiliza tu gancho para sacar la campana de buceo de esas rocas.

¡A volar se ha dicho!

Y a Zuma. Dale un empujoncito a la campana con tu submarino.

¡Al agua patos!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(Ladran)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Skye!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Zuma!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

¡Inflando chaleco salvavidas!

¡Estoy atrapado, ayudadme!

-Que no cunda el pánico, ya llega la Patrulla Canina.

Hola, Capitán Turbot. ¿Cómo está François?

Intentando que no cunda el pánico. Bien. Zuma, usa el submarino.

Vale, Ryder. (LADRA) ¡Submarino!

Tú tranquilo, colega, venimos a ayudarte.

Skye, lanza el gancho.

(LADRA) ¡Gancho! Me encanta pescar desde el cielo.

(LADRA) -¡Garras!

Ya está enganchado.

Bien, a la de tres. Tú empujas, y Skye, tú tira.

¡Una, dos y tres!

¡Genial! Venga, Zuma, suéltalo.

Ryder, la campana de buceo ha hecho un agujero en el barco

y se ha escapado un montón de basura.

-Ah, llevábamos la basura a una planta de reciclaje.

¿Qué voy a hacer ahora?

¡Oh, no! ¡Hay que limpiar esa basura

antes de que se la coman las ballenas!

Chase, trae el lanzador. A la orden, Ryder.

Rocky, trae tu camión de reciclaje. Vale, aunque, la verdad,

no lo entiendo. Mi camión no es un submarino.

No, pero tengo una idea. Nos vemos en la playa.

¡Adelante, Zuma!

Zuma, evita que las ballenas se coman la basura

hasta que volvamos. ¡Controlado, tío!

Hola, Ryder. ¿Qué podemos hacer?

Primero, vaciaremos estos cubos en el camión de reciclaje.

Rocky, ahora tienes que convertir

estos residuos en una balsa con una aspiradora extragrande.

¡Qué guay! ¡Le has puesto flotadores gigantes!

Para limpiar los desperdicios. ¡No desperdiciemos mas tiempo!

(Risas)

¡Oh, no! ¡No te comas eso, ballenita!

¡Uf! Ha faltado muy poquito.

¡No! ¡No me da tiempo a llegar!

¡Bien hecho! Gracias, François.

-No hay de qué. Me siento mal porque ha sido por mi culpa.

-Yo también. Hasta tengo el estómago revuelto.

-Yo tengo el estómago más revuelto que tú.

Vale, Chase. He llenado tu lanzador con bolas de espuma aislante

para reparar el barco.

La basura sale por allí.

Ya la veo, Ryder. (LADRA) ¡Lanzador!

¡Buena puntería!

El aislante ha hecho su efecto y ha taponado el agujero.

Ahora, Rocky, recoge toda esta basura con el aspirador.

Vale, puedes contar conmigo.

¡No, no! ¡El plástico no se come!

Ryder, creo que estas ballenas tienen mucha hambre.

¿Mucha hambre? ¡Eso es!

Capitán Turbot, ¿le queda carne de calamar?

¡Nunca salgo de casa sin ella! ¡Gracias, Capitán!

Chase, lanza la carne muy lejos para alejar a las ballenas de aquí.

¡Muy bien! Ballenas, si queréis comida, aquí la tenéis.

¡Las ballenas se han ido! Bien, yo seguiré limpiando.

¡"Incroyable"! ¡El pez cachorro! Zuma, ¡recoge esa botella!

El pobrecito está atrapado. ¿Y si rompemos la botella?

Le haríamos daño al pez, pero podríamos cortar el cristal.

¿Y cómo se corta? Pues... ¡Con un diamante!

Yo puedo fabricar uno en mi camión con algo de aceite.

Yo tengo aceite para engrasar el motor del Flounder.

Perfecto.

Zuma, sujeta la botella para que la corte.

¡Pero esta balsa se mueve mucho! Y si me caigo, me mojaré.

Recuerda lo que dijo Rubble, respira hondo y cuenta hasta cuatro.

Vale. Uno, dos, tres... ¡y cuatro!

Eh, ya estoy mejor. Y tú también lo estarás, pequeñín.

(AMBOS) Di: "¡Patata!".

¡"Merci" por el rescate! -Y gracias por ayudarnos

a fotografiar a este pescadito tan feliz.

¡De nada! Si vuelven a tener problemas en alta mar,

solo tienen que avisarnos.

Sí, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta basura?

Fácil. Fabricaremos botellas de agua reutilizables.

¡Eh, gracias! ¡De nada!

¡El pez cachorro! -¡El pececito!