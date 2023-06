La patrulla canina - La patrulla salva el lavamascotas portátil

"La patrulla salva el lavamascotas portátil"

Vale, Rocky. ¡Trae la pelota!

¡Oh no! Qué sucio estoy. ¡Buah!

Es hora de usar el lavamascotas de Katie.

(Claxon)

(AMBOS) ¡Hurra, aquí está!

¡Corten!

¿Qué tal lo hice?

-¡Genial Rocky!

Tienes un talento innato para ensuciarte.

-Oh, gracias. Supongo.

-Y Ryder, gracias por ayudarme con este vídeo.

Estoy deseando subirlo a mi web.

Encantado de ayudar, Katie.

Tu lavamascotas portátil es una gran idea.

¿Cómo funciona? -¿Rubble?

El lavamascotas portátil de Katie

tiene una bañera con burbujas y brazos que frotan.

Tu mascota entra "enguarrinada" y sale hecha una cucada.

(RÍE) Se me ocurrió esa rima a mi solito.

¡Hala! Seguro que tu lavamascotas podría limpiarme incluso a mí.

-Me alegro de que pienses eso,

porque para la siguiente parte del vídeo

me gustaría darte un baño.

-Eh...

-Hala, ya está.

Y ahora, por favor, no os ensuciéis.

Tengo otras cosas que hacer aparte de enjabonar gatitos.

(Golpe)

¡Oh!

Ah... Encargaré más champú.

Tiene que haber una forma más fácil de mantenerlos limpios.

¡Oh!

Tu mascota entra "enguarrinada" y sale hecha una cucada.

Oh... Necesito ese lavamascotas.

¡Oh, ya viene! Preparad el señuelo sucio.

-¡Ah! Es el gatito más sucio que he visto jamás.

Para, Perrobot.

Espera. No es un gato!

Es un montón de tierra.

(Motor)

-(RÍE) ¿Qué hora es?

¡La del baño! (RÍE)

-¡Eh, mi lavamascotas!

Será mejor que llamé a Ryder.

Hala, Rocky. Nunca te había visto tan limpio.

(HUELE)

Ni tampoco había olido tan a limpio como ahora.

¿Hay algo de tierra por la que pueda revolcarme?

(Teléfono)

Hola, Katie. ¿Cómo te va?

No muy bien, Ryder.

El Alcalde Humdinger ha vuelto a jugar sucio.

¡Se acaba de llevar mi lavamascotas!

-(RÍE)

-¿Podrías ayudarme a recuperarlo? Eso está hecho Katie.

¡No hay nada imposible para la patrulla canina!

¡Patrulla canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay!

¡Oh no! ¡Cuidado, Marshall!

¡Ay!

Acabo de protagonizar una peli de acción.

(RÍEN)

(Música)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

¡Gracias, cachorros!

El Alcalde Humdinger se ha llevado el lavamascotas de Katie

y tenemos que recuperarlo.

Así que para esta misión necesito a... Chase.

Necesito que uses tu megáfono

para que el Alcalde Humdinger se pare.

¡Chase siempre alerta!

Y Rocky,

necesito que uses tu extensor para apagar el lavamascotas.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(LADRAN)

(Sintonía patrulla canina)

# Patrulla canina. #

(LADRA)

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

¡Chase!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

¡Rocky!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla canina, # patrulla canina #

(Música)

(Sirena)

Aguantad, mis roñosos gatitos.

Tenemos que llevar este lavamascotas

de vuelta a Ciudad Niebla.

Lo cual sería mucho más fácil si dejarais de pulsar esos botones.

¡Ah!

¡Ay!

(RÍEN)

(Sirenas)

-¡Ay! ¿Y ahora qué?

¡Ahí está el lavamascotas portátil de Katie!

Yo me encargo.

(LADRA) ¡Megáfono!

¡Alcalde Humdinger, cierre el grifo y pare, por favor!

No me he esforzado tanto para rendirme ahora.

Tengo que frenar a esos molestos cachorros.

Gatitos olvidad lo que he dicho de los botones.

¡Pulsadlos ahora! (RÍE) -(MAÚLLAN)

-¡Oh!

-(MAÚLLAN)

Oh, oh, los gatitos del alcalde se van flotando.

Eso no es bueno.

No. Y está a punto de empeorar. Mirad el lavamascotas.

Las burbujas se están acumulando debajo.

También se aleja flotando.

Rocky, tú salva a los gatitos.

Chase y yo intentaremos bajar al Alcalde Humdinger

y el lavamascotas.

¡Vamos allá!

-(RÍE) Buenas noticias, los hemos perdido.

¡Oh!

Gatitos, ¿dónde estáis?

¡Ay! ¿Dónde estoy yo?

¡Tengo que encontrar el botón de bajar!

(GRITA)

(GRITA)

¡Recógelo, Chase!

(LADRA) ¡Red!

(GRITA)

Alcalde Humdinger, ¿se encuentra bien?

¿Tú qué crees? Estoy cubierto de barro

y mis gatitos se fueron flotando sobre burbujas.

¡Ay, mis gatitos!

-¡Están bien!

¿Ves? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco...

¡Oh!

Y seis.

-Gatitos, qué limpitos estáis.

¿Eh, como?

¿Es ese mi sombrero?

Buen trabajo, cachorros.

El Alcalde Humdinger y sus gatitos están a salvo.

¿Pero qué hacemos con el lavamascotas de Katie?

¡Va directo a la ciudad!

Espero que no caiga sobre nada.

Lo bajaremos. Solo necesitamos ayuda.

Skye, Zuma, os necesitamos en el ayuntamiento.

-¡Claro, Ryder! -¡Enseguida vamos!

(CACAREA)

-Chickaletta, tus plumas están sucias.

A ver si Katie puede limpiarte.

Katie, ¿podrías traer tu lavamascotas portátil?

-Lo haría si pudiera, Alcaldesa Goodway,

pero mi lavamascotas ha desaparecido.

-¿Desaparecido? ¡Ay!

Seguro que aparecerá.

¡Oh!

¡No me refería exactamente a eso!

-¡Ah, mi lavamascotas!

¿Cómo ha acabado ahí arriba?

-Parece que hizo tantas burbujas que lo levantaron.

Lo bajaremos.

Con cuidado de que no aterrice bruscamente, podría romperse.

Vale, cachorros. Este es el plan.

Chase, despejaremos la zona de bajo del lavamascotas.

Enseguida, Ryder.

Skye, necesito que lleves volando a Rocky hasta el lavadero

para que pueda apagarlo. ¡A la orden, Ryder!

(LADRA) ¡Gancho!

¿Cómo vas Rocky?

-(RÍE) ¡Me encanta volar!

¡Yuju!

Zuma, vamos a soplar esas burbujas. ¡Venga!

¡Al agua patos!

Volando a nuestra manera llegamos a la bañera.

¿Listo, Rocky?

-Supongo.

¡Ah!

Pero bueno, ¿cuántos baños me voy a dar hoy?

Perdona, Rocky.

Ahora usa tu extensor para apagarlo.

¡Hala!

-(LADRA) Extensor.

Ya está, tengo las llaves.

Muy bien, Rocky. Ahora vamos a bajarlo.

Dani, ¿nos puedes prestar tu rampa? ¡Claro!

Será un placer extremo para mí. Gracias.

Ahora da la vuelta, Zuma.

Coloca las aspas de tu aerodeslizador

hacia el lavamascotas.

Vale. ¡Ya!

(LADRA) ¡Ventilador!

Adiós, burbujas...

(LADRA) ¡Megáfono!

¡Por favor, apártense todos!

¡El lavamascotas portátil va a bajar!

-Rocky, nunca te había visto tan limpio.

Ese lavamascotas es maravilloso. -(CACAREA)

-¡Uh, qué pasada!

-Ahora podré volver a trabajar.

¡Hala!

Parece que todos necesitan un buen baño.

Eh... Todos no.

Yo ya me he dado suficientes, gracias.

-(RÍEN)

-Ryder, gracias por devolverme mi lavamascotas.

No hay de qué, Katie.

Si tienes problemas con burbujas, solo tienes que avisarnos.

Ya queda menos, alcaldesa.

Solo hay un cliente delante de usted.

-No nos importa. (RÍE)

¿Verdad, Chickaletta? -(CACAREA)

-Entró "enguarrinado"...

-¡Ah! Y yo saldré acicalado.