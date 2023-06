# ¡Ya está aquí, # ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí, # ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí, # ya llegó,

vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control, # oh, oh, oh,

# ya está aquí, oh, oh, oh, # ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"La patrulla salva a las Goodway flotantes"

(Música)

¡A volar se ha dicho!

Y a brincar, retozar,

rebotar y saltar.

¡Oh no!

¡Cachorros parad!

¿Qué pasa Skye?

¡Oh!

(Pájaro)

Creo que está diciendo que es su nido. Suena muy triste.

Sí, parece roto.

Tendremos que arreglarlo antes de devolverlo,

pero podría usar más palos.

(AMBOS) ¡Oh! ¡Palos!

¡Me encanta coger palos!

Le diré que vamos a ayudarle.

Pi, pi, pi.

(PIA)

Eh... Rubble, gracias pero necesitamos palitos pequeños.

Es un pájaro chiquitito y un nido chiquitito.

Vale, pero a lo mejor ese pajarito

siempre quiso un nido como un rascacielos. (RÍE)

(PÍA)

(RÍEN)

¡Oh, qué buen día hace para pillar unas olas!

-Y un poquito de sol.

¡Ah!

-Perdón, no queríamos asustarte.

-No me he asustado, sólo estaba bostezando.

(BOSTEZA)

-Tened cuidado niños, no lo infléis demasiado.

-(RÍE) ¡Mirad, está volando!

-¡Ay, qué divertido!

-¡Julia! ¡Julius!

Hace demasiado viento para usar el flotador en el agua.

¡Volved, por favor!

(RÍEN) -¡Sí!

-Oh, oh.

¡Tita alcaldesa!

-¡Oh! Tranquilos, yo os...

¡Ah!

¡Agarrados niños!

El viento nos está llevando a dar una vuelta.

¡Hola, playistas!

¿Una ayudita?!

-¡Ay madre!

Los Goodway se alejan flotando. Llamaré a la patrulla canina.

¡Buen trabajo, cachorros!

(PÍA)

Os está dando las gracias piando.

Marshall, ¿cómo se dice "de nada" piando?

Pi, pi, pi. (RÍEN)

(Teléfono)

Hola, señorita Marjorie. ¿Qué tal en la playa?

Hola Ryder.

Me temo que se ha producido un accidente por aquí.

El viento se ha llevado a la Alcaldesa Goodway,

Julie y Julius sobre un flotador cisne.

¡Oh, no! ¡Vamos para allá!

No hay nada imposible ¡para la patrulla canina!

¡Patrulla, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Ay.

¡Ay!

¡Marshall, cuidado!

¡Ay!

¡Ups! ¡Qué palo, menudo aterrizaje!

(RÍEN)

(Música)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan deprisa.

Los Goodway se alejan por el mar

sobre un flotador con forma de cisne.

(TODOS) ¡Socorro!

Tenemos que encontrarlos y traerlos sanos y salvos a la orilla.

Así que para esta misión, necesitaré a Skye.

Necesito que uses tu helicóptero para buscar el cisne desde el aire.

(LADRA) ¡Me encanta volar!

Y Zuma, necesito que uses tu aerodeslizador

para remolcar el flotador hasta la playa.

¡Al agua patos!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(LADRAN)

(Sintonía patrulla canina)

# Patrulla canina. #

(LADRA)

¡Yuju!

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

¡Guau!

¡Skye!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

¡Zuma! -¡Sí!

(LADRA)

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla canina, # patrulla canina #

(Música)

¡Chaleco salvavidas!

Tenemos que encontrar a los Goodway

antes de que se alejen demasiado.

Eso es mucha agua donde buscar.

Ujum...

Por las olas y como sopla el viento,

probablemente se fueran por aquí.

-(LADRA) ¡Gafas!

¡Tenías razón Zuma! Veo a los Goodway ahí delante.

-¡Aquí! -¡Estamos aquí!

-Skye, gracias al cielo.

-(GRITAN)

-(AMBOS) ¡Tita, cuidado!

-¡Oh! Lo siento.

-Planearé sobre ellos hasta que Zuma y tú lleguéis aquí.

(Graznidos)

¿Qué ha sido eso?

¡Son cisnes, cisnes de verdad!

¡Ryder, han llegado cisnes!

Entonces espera, Skye, no queremos asustar a los cisnes.

(GRAZNAN)

-¿Qué están haciendo tita?

-Eh, no lo sé cariño.

Chickaletta, tú eres un pájaro. ¿Qué están haciendo los cisnes?

-(RONCA)

-(GRAZNAN)

-Hola, Alcaldesa Goodway. Parece que tienen compañía.

-¡Hola! (RÍE)

Pues no es que lo hayamos invitado.

Ataremos una cuerda al flotador para remolcaros hasta la orilla.

(AMBOS) ¡Oh, oh! ¡Ten cuidado, tío!

-Eso ha sido rarísimo.

Quizás se han asustado. Nos acercaremos más despacio.

(GRAZNAN)

¡Oh!

Hay que alejarlos de alguna forma.

Alcaldesa, ¿tiene alguna chuche de Chickaletta?

¡Oh, sí! Tengo una barra de alpiste para cuando tiene gazuza.

¡Genial! ¿Puede tirármela?

Lo siento, Chickaletta, pero es por una buena causa.

Vale. Zuma, cuando los cisnes me sigan,

acércate y lánzale la sirga a la Alcaldesa.

A la orden, Ryder.

¡Hora de picotear!

(GRAZNAN)

-¡Funciona, Ryder! -¡Adiós, cisnes!

-Allá voy. Alcaldesa, prepárese para agarrar la sirga.

(GRAZNAN)

¡Oh! ¡Zuma, sal de ahí!

(GRAZAN)

-¿Qué están haciendo ahora, tita?

-No lo sé, cariño.

Pajaritos bonitos...

-Están alejando el flotador de nosotros.

Creo que intentan protegerlo.

Se piensan que es un cisne de verdad.

¡Vaya, eso es genial!

Pero están alejando más a los Goodway por el mar.

-Pajaritos bonitos,

si nos empujáis para el otro lado

os daré todo el alpiste que queráis.

¿Les gustará a los cisnes?

¡Oh! ¿Qué comen los cines?

(GRAZNA)

-Tita alcaldesa,

un cisne acaba de hacer un agujero en el flotador.

-¡Oh! ¡Ryder, se está deshinchando!

-¿Qué hacemos, Ryder?

Los cines no dejan que nos acerquemos.

Si no llevamos ese flotador de vuelta a la playa,

se irá para abajo. ¿Abajo?

¡Zuma, ese es un gran plan!

¡Atención, Rocky, Rubble y Marshall!

Necesitamos una plataforma flotante y una gran roca para hundirla.

¡Enseguida, Ryder!

(Sirenas)

(LADRA) ¡Remolcador!

(LADRA) ¡Chaleco salvavidas!

(LADRA) ¡Barcaza!

¡Vamos a flotar!

-A la de tres, empujemos todos.

¡Uno, dos, tres!

-Ahora tú, Rubble.

Es la roca más grande que he encontrado.

¡Toda tuya, Rocky!

Ryder, voy de camino.

-¿Listo, Marshall?

Supongo que si voy a volar como un pájaro,

más vale que cante como uno.

(LADRA) ¡Arnés!

-Ay... ¡Me estáis mareando!

-Tía, ¿nos vamos a hundir?

-¡Mirad, vienen a ayudarnos!

-¡En posición, Ryder!

Recibido.

¡Preparados, listos...! ¡A mojarse!

(GRAZNAN)

-Los cines parecen un poco enfadados, Ryder.

¡Skye, Marshall, os toca!

Graznando y chillando, graznando y chillando,

los pajaritos están hablando.

¡Ahora, Rocky! Hunde la plataforma.

¡Hundiendo plataforma!

-Espera, espera...

¡Ya!

-¡Ay, madre mía!

-¡Eh, chicos!

Todo el día volando, jugando y aleteando,

graznando y chillando, los cines os quedáis nadando.

(GRAZNAN)

¡Todo listo!

¡Vamos! Con cuidado!

¡Oh! Ahí llegan.

Eso es algo que no se ve todos los días.

(TODOS) ¡Graznando y chillando, graznando y chillando,

los pajaritos están hablando!

-Bueno, ha sido un día muy emocionante.

Gracias, Ryder. Gracias, cachorros.

Encantados de echar un ala.

Y recuerde, si alguna vez se aleja por el mar en un flotador gigante,

sólo tiene que avisarnos.

¡Ah!

¡Ah!

-(RÍEN)

"La patrulla salva el lava mascotas portátil"

Vale, Rocky. ¡Trae la pelota!

¡Oh no! Qué sucio estoy. ¡Buah!

Es hora de usar el lavamascotas de Katie.

(Claxon)

(AMBOS) ¡Hurra, aquí está!

¡Corten!

¿Qué tal lo hice?

-¡Genial Rocky!

Tienes un talento innato para ensuciarte.

-Oh, gracias. Supongo.

-Y Ryder, gracias por ayudarme con este vídeo.

Estoy deseando subirlo a mi web.

Encantado de ayudar, Katie.

Tu lavamascotas portátil es una gran idea.

¿Cómo funciona? -¿Rubble?

El lavamascotas portátil de Katie

tiene una bañera con burbujas y brazos que frotan.

Tu mascota entra "enguarrinada" y sale hecha una cucada.

(RÍE) Se me ocurrió esa rima a mi solito.

¡Hala! Seguro que tu lavamascotas podría limpiarme incluso a mí.

-Me alegro de que pienses eso,

porque para la siguiente parte del vídeo

me gustaría darte un baño.

-Eh...

-Hala, ya está.

Y ahora, por favor, no os ensuciéis.

Tengo otras cosas que hacer aparte de enjabonar gatitos.

(Golpe)

¡Oh!

Ah... Encargaré más champú.

Tiene que haber una forma más fácil de mantenerlos limpios.

¡Oh!

Tu mascota entra "enguarrinada" y sale hecha una cucada.

Oh... Necesito ese lavamascotas.

¡Oh, ya viene! Preparad el señuelo sucio.

-¡Ah! Es el gatito más sucio que he visto jamás.

Para, Perrobot.

Espera. No es un gato!

Es un montón de tierra.

(Motor)

-(RÍE) ¿Qué hora es?

¡La del baño! (RÍE)

-¡Eh, mi lavamascotas!

Será mejor que llamé a Ryder.

Hala, Rocky. Nunca te había visto tan limpio.

(HUELE)

Ni tampoco había olido tan a limpio como ahora.

¿Hay algo de tierra por la que pueda revolcarme?

(Teléfono)

Hola, Katie. ¿Cómo te va?

No muy bien, Ryder.

El Alcalde Humdinger ha vuelto a jugar sucio.

¡Se acaba de llevar mi lavamascotas!

-(RÍE)

-¿Podrías ayudarme a recuperarlo? Eso está hecho Katie.

¡No hay nada imposible para la patrulla canina!

¡Patrulla canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay!

¡Oh no! ¡Cuidado, Marshall!

¡Ay!

Acabo de protagonizar una peli de acción.

(RÍEN)

(Música)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

¡Gracias, cachorros!

El Alcalde Humdinger se ha llevado el lavamascotas de Katie

y tenemos que recuperarlo.

Así que para esta misión necesito a... Chase.

Necesito que uses tu megáfono

para que el Alcalde Humdinger se pare.

¡Chase siempre alerta!

Y Rocky,

necesito que uses tu extensor para apagar el lavamascotas.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(LADRAN)

(Sintonía patrulla canina)

# Patrulla canina. #

(LADRA)

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

¡Chase!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla canina. # ¡Guau, guau, guau, guau! #

¡Rocky!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# Patrulla canina, # patrulla canina #

(Música)

(Sirena)

Aguantad, mis roñosos gatitos.

Tenemos que llevar este lavamascotas

de vuelta a Ciudad Niebla.

Lo cual sería mucho más fácil si dejarais de pulsar esos botones.

¡Ah!

¡Ay!

(RÍEN)

(Sirenas)

-¡Ay! ¿Y ahora qué?

¡Ahí está el lavamascotas portátil de Katie!

Yo me encargo.

(LADRA) ¡Megáfono!

¡Alcalde Humdinger, cierre el grifo y pare, por favor!

No me he esforzado tanto para rendirme ahora.

Tengo que frenar a esos molestos cachorros.

Gatitos olvidad lo que he dicho de los botones.

¡Pulsadlos ahora! (RÍE) -(MAÚLLAN)

-¡Oh!

-(MAÚLLAN)

Oh, oh, los gatitos del alcalde se van flotando.

Eso no es bueno.

No. Y está a punto de empeorar. Mirad el lavamascotas.

Las burbujas se están acumulando debajo.

También se aleja flotando.

Rocky, tú salva a los gatitos.

Chase y yo intentaremos bajar al Alcalde Humdinger

y el lavamascotas.

¡Vamos allá!

-(RÍE) Buenas noticias, los hemos perdido.

¡Oh!

Gatitos, ¿dónde estáis?

¡Ay! ¿Dónde estoy yo?

¡Tengo que encontrar el botón de bajar!

(GRITA)

(GRITA)

¡Recógelo, Chase!

(LADRA) ¡Red!

(GRITA)

Alcalde Humdinger, ¿se encuentra bien?

¿Tú qué crees? Estoy cubierto de barro

y mis gatitos se fueron flotando sobre burbujas.

¡Ay, mis gatitos!

-¡Están bien!

¿Ves? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco...

¡Oh!

Y seis.

-Gatitos, qué limpitos estáis.

¿Eh, como?

¿Es ese mi sombrero?

Buen trabajo, cachorros.

El Alcalde Humdinger y sus gatitos están a salvo.

¿Pero qué hacemos con el lavamascotas de Katie?

¡Va directo a la ciudad!

Espero que no caiga sobre nada.

Lo bajaremos. Solo necesitamos ayuda.

Skye, Zuma, os necesitamos en el ayuntamiento.

-¡Claro, Ryder! -¡Enseguida vamos!

(CACAREA)

-Chickaletta, tus plumas están sucias.

A ver si Katie puede limpiarte.

Katie, ¿podrías traer tu lavamascotas portátil?

-Lo haría si pudiera, Alcaldesa Goodway,

pero mi lavamascotas ha desaparecido.

-¿Desaparecido? ¡Ay!

Seguro que aparecerá.

¡Oh!

¡No me refería exactamente a eso!

-¡Ah, mi lavamascotas!

¿Cómo ha acabado ahí arriba?

-Parece que hizo tantas burbujas que lo levantaron.

Lo bajaremos.

Con cuidado de que no aterrice bruscamente, podría romperse.

Vale, cachorros. Este es el plan.

Chase, despejaremos la zona de bajo del lavamascotas.

Enseguida, Ryder.

Skye, necesito que lleves volando a Rocky hasta el lavadero

para que pueda apagarlo. ¡A la orden, Ryder!

(LADRA) ¡Gancho!

¿Cómo vas Rocky?

-(RÍE) ¡Me encanta volar!

¡Yuju!

Zuma, vamos a soplar esas burbujas. ¡Venga!

¡Al agua patos!

Volando a nuestra manera llegamos a la bañera.

¿Listo, Rocky?

-Supongo.

¡Ah!

Pero bueno, ¿cuántos baños me voy a dar hoy?

Perdona, Rocky.

Ahora usa tu extensor para apagarlo.

¡Hala!

-(LADRA) Extensor.

Ya está, tengo las llaves.

Muy bien, Rocky. Ahora vamos a bajarlo.

Dani, ¿nos puedes prestar tu rampa? ¡Claro!

Será un placer extremo para mí. Gracias.

Ahora da la vuelta, Zuma.

Coloca las aspas de tu aerodeslizador

hacia el lavamascotas.

Vale. ¡Ya!

(LADRA) ¡Ventilador!

Adiós, burbujas...

(LADRA) ¡Megáfono!

¡Por favor, apártense todos!

¡El lavamascotas portátil va a bajar!

-Rocky, nunca te había visto tan limpio.

Ese lavamascotas es maravilloso. -(CACAREA)

-¡Uh, qué pasada!

-Ahora podré volver a trabajar.

¡Hala!

Parece que todos necesitan un buen baño.

Eh... Todos no.

Yo ya me he dado suficientes, gracias.

-(RÍEN)

-Ryder, gracias por devolverme mi lavamascotas.

No hay de qué, Katie.

Si tienes problemas con burbujas, solo tienes que avisarnos.

Ya queda menos, alcaldesa.

Solo hay un cliente delante de usted.

-No nos importa. (RÍE)

¿Verdad, Chickaletta? -(CACAREA)

-Entró "enguarrinado"...

-¡Ah! Y yo saldré acicalado.