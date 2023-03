# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Roccky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aqíí,

# ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh,

# ya está aquí,

# oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"La patrulla salva el fuerte de cajas"

Ya queda menos, chicos.

El fuerte de cajas va a ser "espatacular".

Venga, Skye, puedes traer la última caja.

¡Voy volando!

¡Perfecto! Ahora, Chase y Zuma, juntad todas las cajas.

Vale. Está hecho.

-¡Hala, qué fuerte de cajas tan guay!

Perfecto.

Las puertas del fuerte se abrirán cuando los niños resuelvan

los acertijos de las pantallas.

Y luego te ayudarán a salir a ti, pequeño Roborratón.

(TODOS) ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar!

(RÍE) -Tiene muchísimas ganas de entrar.

Tenemos que esperar un poquito más.

Se me han olvidado las tijeras y la cinta para la inauguración.

Ahora vuelvo. (TODOS) ¡Queremos entrar!

La Patrulla Canina no es la única que sabe construir un fuerte

con cajitas de cartón.

Un poco más de pegamento y ya estará listo.

¡Oh!

¡Ja ja!

No. Espera un momento.

¿Por qué malgastar mi preciado tiempo construyendo un fuerte

cuando puedo coger el suyo?

(RÍE)

¡Oh! ¿Qué?

(RÍEN)

No, no se me ha quedado pegado el dedo al bigote. Solo estaba...

Esto... retorciéndome el bigote un poquito.

(RÍE)

¡Oh! ¡Ay!

¿Cuándo podremos entrar?

En cuanto vuelva Ryder, abriremos el fuerte oficialmente.

¡De eso nada!

Vuestro fuerte es altamente peligroso.

-Lo hicimos con mucho cuidado. Sí, es un fuerte superseguro.

Eso tengo que decidirlo yo. Soy el inspector de fuertes.

Según la normativa, el tamaño está mal,

la forma está mal y el cartón no es el adecuado. Me lo llevo.

-¿Qué? Podemos arreglarlo para que cumpla la normativa.

-No os acerquéis al fuerte.

(MAÚLLA)

Con cuidado, gati... Digo, gatito que trabaja para el ayuntamiento.

Eso.

-Eh, ¿qué está pasando? -Apártate, por favor.

Este fuerte es ahora propiedad de la ciudad. De ciudad niebla.

¡Ah!

(TODOS) ¡Salvar el fuerte! ¡Salvar el fuerte!

(DERRAPA)

(DERRAPA)

¡Dejadme salir de aquí! -No puedo.

Hay que resolver los acertijos para que se abran las puertas.

-Tú lo has construido, te sabrás todas las soluciones.

-No, solo he instalado las pantallas.

El ordenador crea los acertijos. -En ese caso, ¡socorro!

(GRITAN)

-Voy a llamar a Ryder.

Ya estoy aquí.

Ah... ¿Dónde está el fuerte?

Se lo ha llevado un inspector malo.

-Dijo que no cumplía con la normativa.

Hum... Aquí hay algo que me da mala espina.

(Teléfono)

¡Ryder, estamos atrapados en el fuerte de cajas

y el conductor está dando volantazos!

-¡Dar volantazos va contra la normativa!

(DERRRAPA) ¡Ah!

Vamos para allá.

¡No hay fuerte de cajas imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, al centro de mandos.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(LADRA)

¡Oh!

(LADRAN)

(TODOS) ¡Marshall!

¡Ah!

Esto es lo que se llama un buen sombrero de cartón.

(RÍEN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

Rocky y el inspector están atrapados en el fuerte de cajas

y el conductor va conduciendo sin ningún cuidado.

¡Ah! Para esta misión, necesito a...

Chase.

Usa tu megáfono para decirle al conductor

que detenga el autobús.

Chase siempre alerta.

Y a Rubble.

Usa tu camión grúa para recuperar el fuerte

y rescatar a Rocky y al inspector.

¡Rubble a toda máquina!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

(DERRAPA)

¡Venga, Chase, dile al conductor que pare!

¡Un gatito?

Hum... Ese inspector cada vez me resulta más sospechoso.

¡Guau! ¡Megáfono!

¡Detente, gatito!

Vamos a resolver los acertijos para poder salir de aquí.

-Es pequeña, es redonda y tiene un huesecito dentro.

-Hum... ¡Oh, ya lo sé! Es una... -¡Banana!

-No es correcto. -¿Qué? ¿Cómo que no?

-No. Es una cereza.

Las cerezas son pequeñas, redondas y tienen hueso.

-Sigo pensando que es una banana.

Ryder, el gatito no me ha oído cuando le he pedido que se pare.

Vale, retírate. Rubble, te toca.

Tienes que sacar el fuerte de cajas del remolque.

Lo conseguiré con mi grúa.

(DERRAPA)

Despacito.

(DERRAPA)

¡Oh!

¡Hala! ¡Roborratón flipa mazo!

(MAÚLLA)

Chase, el autobús va a chocar con ese coche. ¡Lanza tu red!

Vale. ¡Guau!

¡Red!

¡Ha faltado poco!

Despejaré las calles. Muy buena idea.

Yo pediré refuerzos. Zuma, ocúpate del autobús.

¡Al agua patos!

-Tenemos que averiguar qué colores van en los espacios.

Aquí hay un cuadrado rojo y otro amarillo.

Falta el color verde.

-No nos dará tiempo a resolver los acertijos.

¡Nunca saldremos!

-No se ponga nervioso, inspector. Lo conseguiremos.

-¿Nervioso? Yo no estoy nervioso.

¡Ah!

-Hay un cuadrado rojo y otro verde,

así que el color que falta tiene que ser...

(MAÚLLA)

¡Ah!

-¡El amarillo! ¡Bien hecho!

(Sirena)

¡Atención, no crucen! ¡Se acerca un autobús!

¡Oh, no!

¡Señor, tenga cuidado con el autobús!

¡Voy a por el remolque! Yo, a por el autobús.

-Hay que elegir las figuras adecuadas

y colocarlas en los espacios vacíos.

Este es difícil. -Pero a ti se te da muy bien.

Si no consigues solucionarlo, tendremos problemas,

problemas enormes.

-Activar piloto automático.

Preparado.

Y...

¡Ahora!

(MAÚLLA)

Vale, chicos. Tranquilizaos.

(MAÚLLA)

¡Oh! El gatito y Roborratón solo querían jugar juntos un ratito.

¡Buen trabajo, Zuma!

Espero que Rubble alcance el remolque a tiempo.

¡Ya está!

¡Ah!

¡Aguanta, Rubble! Chase, usa tu gancho para echarle una pata.

¡Uy! Vaya viaje más movidito.

-¡Oh! ¡Ya sé cómo resolver el acertijo!

Las dos imágenes son complementarias.

El cuadrado va aquí y el triángulo, aquí.

-Correcto. Ya podéis salir del fuerte de cajas.

-¡Bien! ¿Te das cuenta? ¡Lo he conseguido!

(RÍE) ¡Lo he conseguido! ¡Ah!

¡Socorro!

-¡Aguante!

(Sirena)

¡Guau! Gancho.

¡Uf! El remolque está a salvo.

¡Un momento!

Alcalde Humdinger.

(AMBOS) ¡Oh!

Alex, ¿haces los honores?

El fuerte de cajas de Bahía Aventura queda inaugurado.

-¡Bien! -¡Yuju!

Gracias por salvar el fuerte. No hay de qué.

Si se vuelven a llevar un fuerte de cajas,

solo tenéis que avisarnos. Y ahora, ¡todos a divertirse!

¡Genial!

-Y si necesitáis ayuda, podéis pedírmela.

Soy el mejor resolviendo acertijos.

(RÍEN)

Ah... ¿Qué pasa?

LA PATRULLA SALVA TRAVIS, EL VIAJERO DE MORRO LARGO

(LADRAN)

(LADRAN) ¡Ya es mía!

¡Oh! Yo no llego.

Yo solo llegaría en helicóptero.

Lo siento, chicos. Ha botado demasiado.

(Graznidos)

Marshall, tú sabes hablar con los animales.

Pídele a la gaviota que recoja la pelota.

Voy a intentarlo.

(HACE RUIDOS)

¡Hala, ha funcionado!

Gracias, doña gaviota, pero es una bola de papel, no una pelota.

Gracias de todas formas, Marshall.

Sí, pero no tenemos la pelota. Y ahora me apetece comer algo.

¿Qué es eso?

¡Hala! Solo puede ser...

(Golpe)

¡Travis el viajero!

Hola, Ryder, perretes y leales espectadores. ¡Qué suerte!

Me he encontrado a mis viejos amigos aquí, en la...

¡Isla de morro largo!

Eh... Travis, creo que has vuelto a equivocarte de camino.

Sí. Estás en Bahía aventura.

-¿Eh? Pues es verdad. (RÍE)

¿Por qué harán todos los mapas boca abajo?

Es que yo quería ir a explorar la legendaria isla de morro largo,

para hacerle una entrevista a ese tal morro largo.

Nos gustaría ayudarte, pero nunca había oído hablar de esa isla.

Igual Turbot la conoce. Él ha viajado por todo el océano.

-¡Qué idea tan espléndida! Iré a preguntarle.

Eh... Travis. ¿Eh?

El capitán Turbot está por allí, junto a su barco.

Bueno, Wally, no hay nada como unos ricos botes de carne

de calamar para muy contento el día empezar.

(HACE RUIDO)

-¿Qué tal, capitán Turbot?

¿Me ayuda a llegar hasta la isla de morro largo?

-Nunca he estado en esa isla.

Pero veo que te has desviado demasiado de tu destino deseado.

-Dice que te has equivocado de camino.

-¡Oh! Vale.

Bueno, ¿y cuál es el camino correcto?

-Según el mapa que me has enseñado,

la isla está muy adentro en el océano.

-¡Ajá! Ya veo. En realidad, no veo nada de nada.

Eh... Travis, quizás Skye podría acompañarte en su helicóptero.

Me encantaría ayudarte a encontrar la isla. Será una gran aventura.

-¡Garantizado! Bienvenida al equipo Travis.

-Voy corriendo a por mi helicóptero.

-Tardaréis un poco en llegar.

Toma un tentempié, que os servirá de desayuno durante la travesía.

-¿Carne de calamar? ¡Es el desayuno que más me gusta! ¡Qué rico!

Tengo un poco de hambre, Skye.

¿Un trocito de carne de calamar?

-No, gracias. Debo estar atenta para encontrar nuestra isla.

-Mmmm.

¡Me encanta el olor del calamar por la mañana!

(GRAZNA)

¡Oh! A ti también, ¿eh? ¡Pues cógelo!

¡Ups!

Perdone, señor o señora gaviota, tenga cuidado con el globo.

¡Un agujero! ¡Ay! ¡Se va a escapar el aire caliente!

¡Skye!

-¡Yo te ayudaré!

¡Guau! ¡Gancho!

¡Ya está!

-¡Genial, Skye! ¡Yo me encargo!

-Travis, no es conveniente que haya dos pilotos.

-Tienes toda la razón.

Yo seré el piloto.

-¡Travis, no!

Me refería a mí. A la izquierda.

-¡Oh! Claro.

-¡No, a la izquierda! -Claro, a la izquierda. Eso.

-Travis, nos estamos desviando de la ruta.

-Ah... Vale, a la izquierda.

Diario de abordo, a pesar de los contratiempos,

seguimos buscando la isla de morro largo.

Y la leyenda dice que allí habita un monstruo gigantesco.

-¿Un monstruo? ¿Por qué no nos lo has dicho?

-Se me ha olvidado. El caso es que es súper grande. ¡Ay!

-¡Travis! ¿Estas bien?

-No estoy mal, pero la barquilla necesita una mano de pintura.

Ah, y veo el océano cada vez más cerca.

-Intentaré mantenernos a una buena altitud.

¿Puedes llamar a Ryder para que venga?

-Pues claro. Tengo guardado el número de la patrulla canina.

(Teléfono)

¿Travis? ¿Va todo bien?

Bueno, más o menos.

Nos hemos perdido, hay un agujero en el globo

y yo me he caído de la barquilla. Pero, aparte de eso... ¡Socorro!

¡Oh! Vamos para allá. No hay globo imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina, al patrulla avión.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay!

¡Marshall, ten cuidado!

¡Oh! ¡Ay!

Mirad, traigo la playa conmigo.

(RÍEN)

(LADRAN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias, chicos. "Perrobot", con rumbo a la isla de morro largo.

(LADRA)

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

Chicos, tenemos que arreglar el globo de Travis

y llevarlo a él de vuelta hasta la barquilla.

¡Socorro!

Para esta misión, necesito a Rubble.

Usa el Aero deslizador para acercarte a Travis

y así poder llevarlo hasta la barquilla.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Rocky.

Usa tus propulsores y tus herramientas para arreglar

el globo de Travis.

¡Luz verde y adelante!

(LADRA)

Gracias, "perrobot". ¡Ya les veo!

¡Rubble, Rocky, vamos, vamos, vamos!

¡Guau! Patrulla canina.

¡Rubble! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

Patrulla canina.

¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

¡Guau!

¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

¡Rocky!

¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

(LADRA)

¡Adelante, "perrobot"! (LADRA)

¡Propulsores!

# Patrulla canina. Patrulla canina. #

¡Oh! ¡Ahí está la isla de morro largo!

-¿Seguro que esa es la isla de morro largo? Parece muy pequeñita.

-Será que quien le puso ese nombre tiene mucho sentido del humor.

¡Tengo muchas ganas de explorarla!

Skye, dile a Travis que se espere. Ya estamos llegando.

¡No, Travis! ¡Espera!

-Esta piedra no parece una piedra, sino que parecen plumas. (GRITA)

¡Es un pájaro! ¡Es un pájaro gigante!

Y con un pico muy largo. También se le llama morro morro.

¡Oh! ¡Por eso la isla se llama la isla de morro largo!

Ese debes de ser tú. ¡Ay! ¡Ah!

-Agárrate fuerte, Travis. Ryder y la patrulla llegarán enseguida.

¡Venga, Travis!

Ahora debes saltar a mi aerodeslizador

con mucho cuidado.

Parece muy fácil. ¡Allá voy!

¡Ay!

¡De prisa! ¡Arregla el globo, Rocky!

¡Guau! Pegamento.

Es un pegamento de secado rápido.

Buena puntería, Rocky.

Ahora usa tu aspirador para llenar el globo de aire caliente.

¡Guau! Aspirador.

Debes hacerlo funcionar al revés,

para que expulse aire caliente en lugar de absorberlo.

Sí. Así podré llenar de aire el globo de Travis.

¡Guau! Aspirador al revés.

¿Listo para saltar otra vez?

Creo que antes intentaré tranquilizar a morro largo.

A los pelícanos les encantan los calamares.

(GRAZNA) ¡Ah!

¡Por poco! No te sueltes, Travis.

Te voy a llevar de vuelta a tu globo.

¡Otra aventura apasionante de Travis el viajero!

-¡Esperad!

El pelícano gigante va a por el bote de carne de calamar.

Si se come toda la carne que hay dentro del bote,

le dará un buen dolor de barriga.

Marshall, tienes que venir a hablar con el pájaro.

Listo para un rescate pío pío.

Marshall, tienes que intentar

que el pelícano gigante abra el pico.

A lo mejor puedo hacerle reír con un chiste para pájaros.

Si alguien puede hacerlo eres tú, Marshall.

Rocky, en cuanto el pelícano abra el pico,

tú recoge el bote con tus pinzas.

¡Guau! Pinzas.

¡Eh! ¿Qué le dice un pájaro invernal a otro?

Pues, ¡pío pío, que tengo frío!

(RÍE)

¡Ahora, Rocky!

Tengo que acercarme un poco más.

¡Estoy bien y morro largo también!

¡Eh, Marshall! Corre, cuéntale otro chiste.

Vale, ¿por qué el pajarito no quería volar?

¡Porque era una gallina!

(RÍE)

¡Tachán!

Bien hecho, chicos, lo habéis salvado.

Y también nos hemos reído.

Y ahora sé cómo se sienten los dentistas de los pájaros.

(RÍEN)

(GRAZNA)

-Así fue como acabé sin querer

en la legendaria isla de Morro Largo,

¡con la Patrulla canina!

Ha sido un placer, Travis.

Si te encuentras con otro pájaro gigante,

solo tienes que avisarnos.

Oye, Morro Largo, el pájaro,

cuéntales a los fans de las aventuras

lo mucho que te gusta la carne de calamar.

-(GRAZNA)