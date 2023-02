# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA AL ELFO HUMDINGER"

(Música suave)

¡Ho-ho-ho! Cuánto ajetreo navideño.

Que no decaiga el ánimo, amiguitos.

-Hola, señor Santa Claus. Percy el elfo listo para ayudar.

Estoy dándole los últimos retoques al mapa de regalos de Navidad.

Cuando termine, podrá ver exactamente

a dónde tiene que llevar los regalos esta noche.

-Por favor, llámame Santa.

Toma, un bollito para el camino.

Los ha hecho la señora Claus con extra de canela.

-Dele las gracias de mi parte. Lo guardaré para luego.

¡Je, je! Si me lo como ahora, podría poner perdido el mapa sin querer.

¡Je, je! Me voy volando, señor.

-Avisa cuando hayas vuelto por el comunicador.

-¡Descuide, señor Claus!

(RÍE) -"Solo Santa. Por favor, llámame Santa".

-Gracias, señor. Eh... Santa.

(Música navideña)

Eh, es un Santa Claus de nieve. Se parece mucho a él.

¿Habéis visto a Santa Claus en persona?

Sí, solo un ratito.

Además, era de noche y estaba nevando.

¡Qué suerte tenéis! Viene a la selva todos los años,

pero siempre me duermo y no puedo pedirle un autógrafo.

-Tío, pues sí que eres fan de Santa Claus.

(RÍEN)

Un árbol de Navidad genial, chicos.

¡Ah! ¡Pero qué árbol tan precioso!

(CLOQUEA)

-¡Ha llegado la hora del concierto de Navidad

del coro de Bahía Aventura!

# Con la patrulla celebramos

# que Santa Claus # se dirige hacia aquí.

# A Bahía Aventura, # a Bahía Aventura

# llegó la Navidad. #

-¡Eh, creo que he oído su trineo!

-Tracker, son los cascabeles de tu collar.

-Ah, sí. (RÍE)

# Las luces brillan ya, # ponemos los adornos,

# hoy toca celebrar la Navidad.

# Hoy toca celebrar la Navidad.

# Hoy toca celebrar la Navidad. #

-¡Y también en Ciudad Niebla!

(MAÚLLAN)

-Le noto lleno de espíritu navideño, alcalde Humdinger.

-Como para no estarlo,

Santa Claus me va traer un regalo especial que le he pedido,

un gatito de peluche superblandito.

(MAÚLLAN)

Ah, sí, vosotros también queríais un regalo.

Lo pondré en la carta de Santa Claus el año que viene. Quizás.

-¿Seguro que Santa Claus le traerá un regalo, alcalde Humdinger?

Usted se ha portado regular con los gatitos.

Es lo que sale en mi bola de nieve de Santa Claus.

-¿Cómo? ¡Soy el alcalde más majete del mundo!

¿Verdad, gatitos?

(TODOS) ¡Hum!

¡Exacto!

(Música)

¡Oh! Adoro los bollitos de canela.

Bien, ¿por dónde iba? Ah, sí. Bahía Aventura,

ciudad de buenas gentes y buenos perros.

Me aseguraré de que Santa Claus visita a todos y... ¡Ah!

¡Oh, no, he perdido el control! ¡Ah!

Solo ha sido un pequeño percance.

Ahora debo seguir con el mapa de regalos de...

¡Oh, no! ¿Dónde está?

¡Oh! Debo encontrar el mapa.

-¡Oh! Conque me porto regular...

Vamos, gatitos.

¿Eh? ¿Eres un elfo de Santa Claus?

-No puedo decírselo,

va contra la norma 42B del "Manual del elfo". ¡Oh!

-¡Claro que eres un elfo! ¡Lo sabía!

Eh, ¿por qué no estás en el Polo Norte

preparando mi gatito de peluche superblandito?

-Eh... Eso tiene que hablarlo con Tappy,

se encarga de los juguetes, yo llevo el mapa.

(MAÚLLA)

-¡Muchas gracias, precioso gatito!

¡Uh! Sin el mapa especial,

Santa Claus no sabría qué casas visitar.

-¿Y por qué hay una carita triste en Ciudad Niebla?

-Santa Claus no visita las ciudades en donde la gente se porta mal.

Si me disculpan, tengo que ir a llevarle el mapa.

¡Oh! Eso no suena muy navideño.

(GRUÑE)

¡Y, por favor, no le diga a nadie que me ha visto!

Echaría a perder la magia de la Navidad.

-Debo cambiar ese mapa antes de que lo vea Santa Claus.

Pero antes tengo que hacerme con él.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

¡Ya lo sé! ¡Atención todo el mundo, es un elfo de Santa Claus!

¡Un elfo, un elfo, un elfo!

-¿Qué? ¡No! ¡Eso no está bien!

(HUMDINGER GRITA) ¡Un elfo, un elfo, un elfo!

-¡Un elfo de Santa Claus! ¡Hoy es mi día de suerte!

(HUMDINGER GRITA) ¡Un elfo, un elfo, un elfo!

(RÍE)

-¿Eres de verdad? ¿Eres el que hace los regalos?

¿Los trineos corren mucho?

¡Seguro que 1 millón de kilómetros por hora!

-¡Uh, ay!

-Ay, lo siento mucho, señor elfo,

pero es que soy un gran fan de Santa Claus.

¿Conoces a los renos? ¿Cuál es el favorito de Santa?

En mío, Relámpago. ¿Cuánto mides tú?

-¡Son muchas preguntas!

Lo siento, pero no puedo contestarlas,

por el código elfo.

-Venga, gatitos, vámonos. ¿Eh?

¿Qué es esto tan brillante que se le ha caído al elfo?

(RÍE)

-Lo siento mucho, pero ahora debo volver al Polo Norte con el ma...

¡El mapa! ¡Se me ha vuelto a perder!

¿Dónde está el mapa?

-Mientras Ryder y la patrulla entretienen a ese elfo pesado,

yo cambiaré el mapa de Santa.

(RÍE)

Así llevará todos los regalos al más bueno de Ciudad Niebla.

¡Yo! ¡Ho-ho-ho!

(MAÚLLA)

-Es verdad, será mejor que haga desaparecer del mapa

a Bahía Aventura para que Santa Claus ni siquiera pase por allí.

Y así me llevará todos los regalos a mí.

¡Doble ho-ho-ho!

A ver, ¿cómo llevo este nuevo mapa al Polo Norte

antes de que Santa Claus salga de allí?

(MAÚLLA)

-¡Oh, pues claro, cogeré prestado el Patrullavión!

¿Es que tengo que pensarlo todo yo?

(MAÚLLA)

¿Habéis encontrado el mapa de Percy? No.

-Lo siento. -Seguiré buscando.

-¡Jo! Es una catástrofe navideña.

Santa Claus no sabrá qué casas visitar.

¿Y cuándo lo viste por última vez? Lo tenía en las manos,

cuando un cachorro se me abalanzó y me caí al suelo.

-Ese fui yo, Tracker. "I'm sorry", lo siento.

No me merezco ningún regalo. -No importa, Tracker, fue sin querer.

Avisaré a Santa con el...

¿Comunicador? ¡También se me ha perdido!

-Lo siento mucho. "I'm really sorry".

-Volveré al Polo Norte y avisaré a Santa Claus en persona.

Si mi trineo propulsor no estuviera roto.

-Te ayudaremos, ¿verdad, Ryder? ¡Por supuesto!

Tranquilo, Percy,

¡no hay mapa imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Uy! ¡Ah, ah, ay! ¡Me resbalo! ¡Ay!

(LADRAN)

¡Ay! ¡Marshall!

-¡Cuidado! ¡Au, ay!

Siento haberme resbalado también en Navidad.

(RÍEN)

(Música)

(Timbre)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias, chicos.

Me temo que para salvar la Navidad debemos ayudar a Percy.

Hay que encontrar el mapa perdido y arreglar su trineo propulsor

o Santa no podrá repartir los regalos.

"¿Y mi mapa?".

(TODOS) ¡Ah!

-Oh, no. Para esta misión necesito a...

Chase Espía.

Usa tus habilidades de rastreo y tu dron para buscar el mapa.

Chase Espía siempre alerta en Navidad.

Y a Rocky.

Usa tus herramientas para arreglar el trineo propulsor de Percy

y que vuelva a casa. ¡Luz verde y adelante!

¡Hacia el Polo Norte! ¡Muy bien!

¡Patrulla Canina, todos a una en Navidad!

(LADRAN)

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(LADRA)

(Continúa la música)

(LADRA)

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Sirenas)

¡Rocky!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Música, sirenas)

¡A volar!

¡Oh, qué mala suerte!

(Sirenas)

Rocky, averigua qué le pasa al trineo propulsor.

Ahora mismo.

También hay que buscar el mapa perdido.

Chase, intenta localizar su rastro. Vale.

(OLFATEA)

Creo que huele a... canela.

Será por el bollito de canela que me comí mientras miraba el mapa.

Eh, entonces el mapa también olerá a canela.

El olor continúa en aquella dirección.

(LADRA) Dron.

¿Cómo va la reparación del trineo? Es complicada.

Nunca había visto algo parecido, pero lo intentaré.

Bien.

Ryder, he visto un trozo del mapa en el árbol de Navidad.

Intenta cogerlo con el dron.

Perrobot.

Tengo asuntos oficiales que tratar con Santa Claus.

Venga, llévanos al Polo Norte para que pueda enseñarle

este nuevo y mejorado mapa.

(LADRA)

-¿Conque sí?

En ese caso, vosotros sabéis pilotar esto, ¿no?

(MAÚLLA)

(Pitidos, motor)

¡Uh!

(RÍE)

(RÍE)

-El trozo de mapa de Bahía Aventura.

Si Santa Claus no lo ve, ¡no sabrá que tiene que venir aquí!

Tienes que volver al Polo Norte y rápido.

Pero mi trineo propulsor no funciona todavía.

Tranquilo, seguro que Rocky lo arregla.

Hay otras formas de llegar al Polo Norte.

Patrulla Canina, al... ¿Eh?

(TODOS) ¡Ah! ¡Patrullavión!

-¡Una piloto miauravillosa! ¡Próxima parada, el Polo Norte!

(RÍE)

(Música)

Perrobot, ¿qué ha pasado? ¿Quién pilota el Patrullavión?

"Perrobot, tengo asuntos oficiales que tratar con Santa Claus.

Venga, llévanos al Polo Norte para que pueda enseñarle

este nuevo y mejorado mapa".

¡Humdinger se ha llevado el Patrullavión!

¡Ah, y mi mapa!

Seguro que él es el desdichado que ha roto el mapa.

Hay que llegar antes que él al Polo Norte

y avisar a Santa Claus.

¡Patrulla Canina, al Patrullabús!

El Patrullabús es realmente impresionante,

pero el camino hasta el Polo Norte es arduo y resbaladizo.

Sé quién nos ayudará a llegar.

"Ah, hola, Ryder. Feliz casi Navidad."

Hola, Everest.

Ayúdanos a detener a Humdinger, se ha llevado el Patrullavión.

Y el mapa que indica dónde viven los niños y los perros buenos.

Hola, soy Percy, un elfo.

-"Ah. ¿Un elfo de verdad? ¡Hala! ¡Encantada! ¿Qué puedo hacer?".

Ven con la moto de nieve,

seguiremos al avión hasta el Polo Norte.

Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen.

¡Feliz Navidad! Gracias.

Perrobot, a la montaña de Jake tan rápido como puedas.

(LADRA)

Hola, Everest. Hola, chicos.

El alcalde Humdinger está llegando al Polo Norte.

¡Ay, ay, ay, le va a entregar a Santa Claus el mapa falso!

¿Cómo lo impediremos?

Lo llamaré e intentaré que cambie de idea.

Alcalde, soy Ryder. ¿Qué?

Eh... Eh... Te has equivocado de número.

"Yo... yo no soy ningún alcalde. Soy... Eh... Eh...

¡Hummy! ¡Hummy el elfo!

Felices fiestas y buenas noches a todos".

Alcalde Humdinger, sé que es usted.

Por favor, sea bueno y devuélvanos el Patrullavión y el mapa.

No tengo ni idea de qué estás hablando.

Y está muy mal eso de acusar a un elfo en Navidad, jovencito.

-Eh, también se ha llevado mi comunicador.

Así es como nos comunicamos con Santa Claus.

¡Uy! Se supone que eso era un supersecreto.

-¿Puedo hablar con Santa Claus con este cachivache?

(RÍE) "Hasta luego".

Perrobot, tenemos que llegar al Polo Norte antes que Humdinger.

¡Agarraos!

(TODOS) ¡Oh!

¿Estáis todos bien?

(TODOS) Sí, estoy bien.

Gatitos, voy a llamar a Santa Claus con este chisme.

Tenéis que estar calladitos.

(MAÚLLAN)

¡Chis! Gatitos, necesito silencio para engañar al de la barba blanca.

-"¿Diga? Soy Santa Claus. ¿Quién es el de la barba blanca?".

-¡Oh, Santa! ¿Eres tú de verdad? Es decir... Eh...

Soy Hummy, el amigo de Percy, y soy un elfo.

-"¿Hummy?". -Soy nuevo.

El caso es que a Percy se le ha roto el trineo propulsor.

Yo te llevaré el mapa, porque soy bueno, ¿sabes?

-Ah, sí, seguro que sí, Hummy. El reparto está a punto de empezar.

-¡Genial! ¡Ja, ja, ja!

Es decir... ¡Ji, ji, ji!

(Música)

¡Toma, Santa Claus, tu mapa oficial para repartir los regalos!

Sí, Percy me dijo que todos los regalos

tienen que ir a Ciudad Niebla.

Allí la gente es estupenda, sobre todo el alcalde.

-Ajá. Bien.

Si dices que Percy lo dice, a mí me basta.

-¿En serio? ¿Te lo has creído?

Es decir... Me marcho, tengo que hacer cosas de elfos.

(Música)

Buen intento, Perrobot, pero estamos atrapados.

Rocky, ¿cómo va el trineo propulsor?

Todavía no, Ryder. No pasa nada, Rocky,

nuestra tecnología es bastante complicada.

-Si no hablamos con Santa Claus, no habrá Navidad.

¿Qué puedo hacer yo? Tranquilo, Tracker,

hay un cachorro que podrá echarnos una pata.

Everest, ¿nos sacas de aquí con la moto de nieve?

Hay demasiada acumulada, pero tengo que intentarlo.

(Música)

Ya he quitado la nieve de las ruedas. Listo, podéis seguir.

Buen trabajo, Everest.

Tú primero para abrirnos camino. Hecho.

(Música)

¡Más rápido! Quiero llegar ya

para jugar con mi gatito de peluche superblandito

y con los regalos de todos. (RÍE)

-¡Hum!

-Vale, puedo pilotar yo. No será tan difícil.

(GRITA)

¡Oh! ¡Es más difícil de lo que parece!

(CHILLAN)

¡Oh!

Oh, no, hemos acabado en mitad de...

¡Ah! Ni siquiera sé dónde estamos.

Llamaré a Santa con el comunicador. ¡Ah, no está!

¡Gatitos, buscad el comunicador! Yo pediré...

(GRITA) ¡Ayuda!

(Música)

Qué raro, se ha ido la señal GPS del Patrullavión.

Eh, a lo mejor significa

que llegaremos nosotros antes al Polo Norte.

Salvaremos la Navidad y conoceremos a Santa Claus.

Hum... Ojalá el Patrullavión no haya tenido ningún problema.

"¡Ayuda!".

-Un momento, alguien pide ayuda. Y hay... gatos.

¡Perrobot, detén el Patrullabús!

Y que Tracker localice ese grito.

(Pitidos)

"¡Socorro, tengo mucho frío!".

-Es el alcalde Humdinger. El sonido viene de por allí.

-Pero el Polo Norte está por allí. -Es verdad.

Aunque no hablemos con Santa, debemos ir a rescatarlo.

¡Ese es el espíritu de la Patrulla Canina!

Tracker, acompaña a Everest y que tu superoído nos guíe.

"Wonderful, friend!".

-Oh, estas eran las mejores Navidades y se han convertido en... las peores.

(MEGÁFONO) Atención, alcalde Humdinger y gatitos,

la patrulla viene al rescate.

Os sacaremos de ahí enseguida". La rampa de salida está bloqueada.

Hay que buscar otra forma de abrirlo.

Tracker, ¿puedes subir al techo del Patrullavión?

Claro.

(LADRA) Cables.

(Música)

¡Bien!

(LADRA) Multiherramientas.

Marshall, hora de que uses la escalera.

¡Listo para el guau guau rescate!

(LADRA) Escalera.

¡Patrulla Canina, ya era hora!

De que os diera las gracias.

¡Ay, ah! ¡Au!

¿Se encuentra bien, alcalde?

Sí, pero... No.

Nos vamos a perder la Navidad por mi culpa,

porque le he dado a Santa Claus un mapa falso.

Es terrible, ya lo sé. Lo siento.

Usted y los gatitos están bien y estamos juntos,

¡ese es el espíritu de la Navidad! Tienes razón,

la Navidad es mucho más que los regalos,

consiste en ayudar a los demás.

(TODOS) Sí. Bien dicho.

(LLORA) Lo siento, me pongo sensible

cuando alguien descubre el auténtico espíritu de la Navidad.

Ryder, Percy, mirad esto.

Se ha arreglado de repente, parece cosa de magia.

¡Porque lo que faltaba era que el espíritu de la Navidad

nos invadiera a todos!

Iré a ver a Santa antes de que se vaya con el mapa falso.

Nosotros te seguiremos.

Vamos, Alegre, vamos, Danzarín...

-¡Espere! ¡Santa, espere!

-¡Ho-ho-ho! ¿Qué te ocurre, Percy?

-Al mapa de reparto le faltaba este trozo.

-Bahía Aventura, pues claro.

No podemos olvidarnos de esa buena gente. Gracias, Percy.

-Hay que darle las gracias a Ryder y a la Patrulla Canina,

sobre todo a Tracker, es su mayor fan, Santa.

-¡Ah, Santa! ¡Eres tú de verdad!

-Tracker y la patrulla han arriesgado su Navidad

para ayudar a quien más lo necesita.

-Es estupendo, el verdadero espíritu de la Navidad.

"Nice to meet you", Tracker. Es un placer conoceros.

(RÍE) -"Hello!".

-Me encantaría quedarme a charlar, pero se me ha hecho un poco tarde.

-Eh... ¿Puedo ayudarte?

Lo digo para compensar por haber sido un...

Un poquitín malo.

-Me alegro de volver a verte, Hummy. -Oh, eh...

-Bueno, si la patrulla y tú queréis llevar algunos regalos

en ese avión tan chulo, no me vendría nada mal.

(A LA VEZ) ¡La Patrulla Canina en misión navideña!

¿Quieres venir con Percy y conmigo, Tracker?

-¡Sí!

-¡Ho-ho-ho, pues vámonos!

(Música navideña)

¡Mira, Chickaletta, qué montón de regalos bonitos!

(TODOS) ¡Feliz Navidad a todos!

-Feliz Navidad, Hummy. -¡Ah!

¡Es un gatito de peluche superblandito!

¡Oh! Justo lo que había pedido.

-¡Oh!

-¡Oh! Para ti, feliz Navidad.

-Gracias.

-¿Lo ves? Yo sabía que eras bueno.

-¡Oh! (RÍE)

Patrulla Canina, gracias por ayudarme

y por haber salvado la Navidad. No hay problema.

Cuando la Navidad esté en peligro, solo tienes que avisarnos.

# Las luces brillan ya, # ponemos los adornos,

# hoy toca celebrar la Navidad.

# Hoy toca celebrar la Navidad.

# Hoy toca celebrar la Navidad. #